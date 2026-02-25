Военният експерт от Израел Дейвид Шарп пред ФАКТИ: Русия имитира преговорен процес, за да постигне целите си

Продължение….
- Скоро имаше кръг от преговори за постигане на прекратяване на войната в Украйна в Женева. Може ли дипломатическият процес да върви паралелно с ескалация на бойните действия, или засилените удари показват опит за подобряване на позициите преди евентуално споразумение?
- На първо място – безусловно да. Това често се случва: когато няма пробив в преговорите и страните не постигат съгласие, войната продължава, като всяка страна се стреми да постигне максималните си цели. Ако преговорите не дават резултат, няма смисъл да се намалява натискът. И обратно – ако преговорите успеят, но междувременно сте успели да завземете нещо, това може да се превърне в свършен факт при окончателното споразумение. От гледна точка на Русия тази логика е очевидна.
Има и още нещо: съществува усещане, че макар да няма реален пробив в преговорите, се оказва американски натиск върху Украйна за отстъпки, на които тя иначе не би се съгласила.
Украинците също виждат риска от намаляване на американската подкрепа или отслабване на санкционния натиск върху Русия.
От своя страна Русия също се опасява, според мен, макар мнозина да не са съгласни, да не разгневи прекомерно Тръмп. Затова Русия имитира преговорен процес, без да бърза, като смята, че разполага поне с още година, за да постигне целите си – изцяло или частично. И от двете страни на преговорите основната задача изглежда е не толкова да се направят взаимни отстъпки, колкото да не бъде разгневен Тръмп. Ние не виждаме никакво желание за отстъпки от страна на Русия към този момент, а Украйна също не е готова да отстъпва.
- Споменахте Доналд Тръмп. Как тълкувате позицията му, че Украйна трябва да отстъпи територии – това реалистичен подход ли е от военна гледна точка или сигнал за промяна в стратегическата рамка на подкрепата за Киев?
- На първо място, Тръмп има съвсем различно отношение към подкрепата за Украйна. Това стана очевидно още с идването му на власт. Освен това той направи и много остри изказвания, включително такива, които обръщат ситуацията с главата надолу – например когато говореше за Зеленски и за това кой е виновен за войната. В момента Съединените щати не предоставят оръжие на Украйна безвъзмездно – те го продават. Да, Тръмп продължава да предоставя разузнавателна информация. Украинците получават разузнавателни данни и оръжия по план, одобрен още по времето на Байдън – както от САЩ, така и от други страни, включително, доколкото знам, и от България. Това въоръжение продължава да постъпва. Тоест, можем да кажем, че американската помощ продължава, но в значително по-малък обем.
Изглежда, че Тръмп иска да приключи войната, но тя не го интересува особено като кауза. В резултат на това Украйна се намира в неблагоприятна позиция.
Ако разгневи Тръмп и продължи войната без промяна, при сегашните условия – по отношение на помощта от САЩ и натиска върху Русия – ситуацията може да се влоши. Теоретично Тръмп би могъл дори да отмени санкциите срещу Русия, докато Украйна няма да може да компенсира подобна промяна. Това би поставило Русия в още по-добра позиция на фронта и би довело до по-големи резултати за нея. Тръмп не е особено предвидим в подкрепата си за Украйна - той е по-малко склонен да я подкрепя, а понякога изобщо не е склонен. В същото време е предприемал и стъпки, които в определена степен дори изпреварват действията на Байдън – например ужесточаването на санкциите срещу най-големите руски петролни компании, борбата с т.нар. „сенчест флот“, натискът върху Индия да не купува руски петрол, както и разрешението Украйна да нанася удари по определени обекти, за което преди не беше давано позволение. Тоест има и такива сигнали.
Като цяло обаче политиката на Тръмп по отношение на подкрепата за Украйна е значително по-негативна в сравнение с тази на Байдън.
- Фактът, че Володимир Зеленски вече говори за възможни териториални отстъпки, означава ли промяна в украинската военна доктрина или по-скоро тактически ход в преговорите?
- Сложно е да се обясни. Трябва да се каже, че Зеленски прави противоречиви изказвания. Съгласен съм, че в някои от тях, когато говори за референдуми, се намеква за възможност Украйна да отстъпи територии – макар и в различен контекст. Понякога обаче той заявява, че това е невъзможно.
Доколкото разбирам, теоретично се обсъжда вариант, при който Украйна би могла да отстъпи територии в Донецка област, а Русия – да върне част от окупираните територии в Харковска, Сумска или Днепропетровска област.
Русия анексира Херсонска, Запорожка, Луганска и Донецка област, както и Крим. А това, което е завзела в Сумска, Харковска и Днепропетровска област, би могло да бъде предмет на размяна. Да, Зеленски говори противоречиво и тук няма пълна яснота. Освен това той отлично разбира, че украинското общество не приема възможността за териториални отстъпки. Но това е въпрос на политика и стратегия, а не на военна доктрина. Военната доктрина на Украйна не се е променила – това е защита, максимално задържане на противника по линията на фронта и нанасяне на максимални загуби при приемливи за Украйна съотношения. Разбира се, и контраатаки, когато има възможност. Дали това се получава успешно? Не напълно. И при контраатаките има трудности. Но подходът по отношение на съотношението на загубите и военните решения не се е променил. Зеленски маневрира, включително под много силен натиск от страна на САЩ, опитвайки се да не разгневи Тръмп и да демонстрира поне формална готовност за отстъпки.
- Засилените руски удари по Одеса в последните дни – каква е тяхната основна цел: прекъсване на логистиката, натиск върху Черноморския коридор или психологическо въздействие върху украинското общество?
- Всичко това взето заедно. Ударите не са само по Одеса – тя трябва да се разглежда в контекста на общата руска стратегия от последната зима -
масирани удари по икономическата и енергийната инфраструктура на Украйна.
Целта е да се лишат украинците от електричество, да се направи животът максимално некомфортен и да се създадат тежки условия.
- Да, ние виждаме какво се случва в Киев и какво говори кметът Виталий Кличко…
- Разполагам с информация от първа ръка за случващото се в Киев и на други места. Ситуацията в Киев е сходна с тази в Одеса. Русия има обща стратегия – удари по енергийна инфраструктура, по електроенергийната система, с цел нанасяне на максимални икономически щети и подкопаване на волята за съпротива. Посланието е: можем да разрушим икономиката ви и да създадем тежки условия за живот, ако продължите войната още месеци или години. Това се демонстрира на практика. Освен това се нанасят огромни материални щети, които Украйна и нейните западни партньори трябва да компенсират – за сметка на ресурси, които иначе биха могли да бъдат използвани на фронта.
Що се отнася конкретно до Одеса – първо, тя се намира близо до територии, контролирани от Русия, което позволява използването на средства, които не могат да се използват по други градове, включително противокорабни ракети „Бастион“.
Второ, Одеса и околностите ѝ са най-важният морски порт на Украйна. Черноморският коридор, вносът и износът – всичко това е свързано с икономическите приходи на страната. Ударите целят парализиране на южните маршрути – включително и Дунавските пристанища – откъдето Украйна получава доходи.
Това включва и нанасяне на щети на различни производства – например скоро бе ударен завод за производството на слънчогледово олио и всичко се разтече. Големи щети. И по такива обекти са нанасяни удари, включително в района на Одеса, с причинени значителни щети. В Одеса виждаме удари не само по украинската енергетика, но и по такива структурни обекти и големи заводи, които са важни за Украйна. Плюс това по Одеса може да се стреля с всякакво оръжие, което може да се изстреля от Крим. Одеса много удобно може да бъде атакувана с дронове по море. При атака срещу Одеса има едни особености, при атака срещу Киев особеностите са други, но всичко това е обединено в един план, който цели да нанесе максимални щети и да създаде максимално тежки условия за живот на украинците, за да може те така да станат по-сговорчиви по време на преговори.
- При настоящата динамика – по-вероятен ли е „замразен конфликт“ по модела на други постсъветски територии или пълноценен мирен договор с гаранции за сигурност?
- Рано е да се говори за такива възможности - за пълноценен мирен договор и гаранции за сигурност. Аз имам скептично отношение към понятието „гаранция за сигурност“. Според мен „гаранция за сигурност“, ако говорим от гледната точка на Запада, защото руските обещания за гаранция за сигурност не трябва да ги считаме за гаранция за сигурност, е едно. От гледна точка на НАТО, в момента такива гаранции може да бъдат само позицията, че НАТО ще се намеси, ако Русия в един бъдещ етап нападне Украйна отново. Страните от Запада, страните от НАТО обаче се опасяват от това. През цялата война те избягват да участват директно във военни действия с Русия. Те избягват дори минималните възможности за ескалация на отношенията с Русия и се опитват това да го избегнат всячески. Трудно ми е да си представя, че западните страни ще променят своята политика и начин на действие и ще дадат такива гаранции на Украйна, че „… ние влизаме в бой на ваша страна, ако Русия ви нападне“. Но ако Запада не даде такава гаранция, по никакъв начин не може да говорим, че има изобщо някакви гаранции. Едно се явяват обещанията да се оказва военна помощ, да се предоставят разузнавателни данни, или просто да се помага икономически, което само по себе си е важно. Благодарение на такава помощ Украина може да създаде и поддържа собствени боеспособни въоръжени сили. Но... Какво представлява основната гаранция за сигурност, когато на теб никой нищо не ти обещава? Когато никой не ти обещава, че ще воюва за теб, единствената гаранция за твоята сигурност се явяват собствените въоръжени сили, собственият военнопромишлен комплекс и волята за съпротива. И според мен само на това могат украинците със сигурност да разчитат. Всичко останало, което те могат да получат, е бонус, който е важен, но не дава гаранция.
--------------------------------
Дейвид Шарп е роден през 1974 г. в СССР, на територията на днешна Украйна. Служил е 3,5 години в израелската армия. В продължение на много години редовно сътрудничи на водещи руско- и украиноезични медии като военен коментатор и анализатор. Освен това повече от 20 години работи като военен анализатор в различни медии в Израел.
Военният експерт от Израел Дейвид Шарп пред ФАКТИ: Русия имитира преговорен процес, за да постигне целите си
25 Февруари, 2026 09:00 3 391 108
Тръмп не е особено предвидим в подкрепата си за Украйна - той е по-малко склонен да я подкрепя, а понякога изобщо не е склонен, казва експертът
Продължение….
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 безсрамни евреи
Коментиран от #71, #78
09:06 25.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Боруна Лом
Коментиран от #104
09:08 25.02.2026
4 верос
09:08 25.02.2026
5 Наблюдател
09:08 25.02.2026
6 Пенчо
09:10 25.02.2026
7 Експерт по геноцид
Смразяваща нация и нежнлан от никого народ!
Коментиран от #57, #103
09:10 25.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Механик
Коментиран от #12
09:12 25.02.2026
10 Мишел
Коментиран от #25
09:13 25.02.2026
11 Пуратино 🤥🤥
09:14 25.02.2026
12 Орк на тротинетка 🧌🛴
До коментар #9 от "Механик":Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..
Коментиран от #36, #69
09:14 25.02.2026
13 Аоо
До коментар #8 от "Всяка сутрин милиарди хора се събуждат":Ако само това те прави щастлив, язък за пропиления ти живот.
09:16 25.02.2026
14 Kaлпазанин
Коментиран от #19
09:18 25.02.2026
15 Kaлпазанин
09:19 25.02.2026
16 БАЦЕ ЕООД
09:21 25.02.2026
17 Русия е имитация на държава
И радиото и ракетата и атомната бомба са откраднали.
Коментиран от #22, #28, #89
09:23 25.02.2026
18 Абсурдистан
09:23 25.02.2026
19 Парадокс
До коментар #14 от "Kaлпазанин":Коментари от този тип са взаимно изключващи се защото след като отидеш на сайт на който веднъж или няколко пъти си прочел невярна информация или такава която не ти харесва е редно просто повече да не го посещаваш защото няма смисъл да очакваш различен резултат от досегашните освен ако не си платен драскач тук чиято цял е да омаловажава информацията
09:24 25.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 марш през кoмина
Мечът оформя картата, а не писалката. Мечът предшества и превъзхожда писалката. Преговорите не създават резултатите, те ги формализират. Преговорите трябва да се съобразят с реалността на бойното поле. Едно мирно споразумение сега ще бъде несъвършено, ще бъде несправедливо, но трябва да отразява бойното поле, което е несъвършено и несправедливо. Алтернативата в никакъв случай не е победа, алтернативата е разбита страна и споразумение, диктувано изцяло от Русия.
09:25 25.02.2026
22 Рушлямистан
До коментар #17 от "Русия е имитация на държава":Нали знаете защо рашка не произвежда телевизори телефони и компютри?
Защото няма находища на телевизори телефони и компютри!
Коментиран от #26
09:26 25.02.2026
23 СВО
09:26 25.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
До коментар #10 от "Мишел":Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира
Коментиран от #32, #33
09:29 25.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 нерегистриран
09:31 25.02.2026
28 Стеф
До коментар #17 от "Русия е имитация на държава":А книжки попрочитал ли си?
09:31 25.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Анонимен
Коментиран от #35
09:32 25.02.2026
31 Някой
09:33 25.02.2026
32 Ха ХаХа
До коментар #25 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":Украйна е капитулирала безказармено паве
Щеше да побеждава Русия, а сега се защитава.
25% от нея са руски ,а това е най богататапчаст на Украйна която и даваше 80% от бюджета.
Следователно е фалирала държава.
И тоалетната хартия е с помощи.
Коментиран от #34, #40
09:33 25.02.2026
33 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #25 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":Точен сте господине.От руснак войник не става.В това е проблема.
Коментиран от #41
09:34 25.02.2026
34 Ъъъъъъъ
До коментар #32 от "Ха ХаХа":Ъъъъъъъъ
09:35 25.02.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 нпо агент
До коментар #12 от "Орк на тротинетка 🧌🛴":Виждаш ти.. на баба си шамандурата..
09:36 25.02.2026
37 Учуден
09:36 25.02.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 да да
09:37 25.02.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 С Европейската федерация на рейнджърите
Коментиран от #73, #75, #81, #91
09:38 25.02.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 ХиХи
09:39 25.02.2026
45 Антитрол
09:39 25.02.2026
46 Копейкотрошач
До коментар #43 от "Ха ХаХа":Ако те спипам...
09:40 25.02.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Мишел
До коментар #40 от "Да де":Украйна е загубила около 124 000 кв.км., което е 12% повече от територията на България. И продължава да губи земи с ускорен темп.
Коментиран от #50, #56
09:47 25.02.2026
49 85% от българите сме за Украйна
Коментиран от #58, #93
09:48 25.02.2026
50 Руската пропаганда
До коментар #48 от "Мишел":Има за цел глупака.
09:48 25.02.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Левски
Коментиран от #65
09:50 25.02.2026
53 Василеску
Коментиран от #54
09:51 25.02.2026
54 Хия хия хия
До коментар #53 от "Василеску":Няма такова нещо "винаги били империи" винаги ще бъдат. Я прочети, колко империи е имало преди и след това и почти всички ги няма. Империите са временно явление. Днес има - утре няма.
09:54 25.02.2026
55 Гошо
09:54 25.02.2026
56 Гениален стратег
До коментар #48 от "Мишел":Единствено Путин губи население. Смяташе, че като анексира Украйна ще има 200 милиона, а както върви ще му останат 130 милиона.
Коментиран от #62, #77
09:55 25.02.2026
57 По точно
До коментар #7 от "Експерт по геноцид":Израел е най-подредената и организирана държава. България може само да мечтае за такъв ред.
Коментиран от #70
09:56 25.02.2026
58 Казанлъшкия
До коментар #49 от "85% от българите сме за Украйна":Напротив - 85% са за Русия. Укрофилство не съм чул да има в България, но русофилство има от векове. САЩ и зад тях Израел са набъркани в цялата каша и хората го виждат.
Коментиран от #72
09:57 25.02.2026
59 Всякакви глупости ще надрънка
09:57 25.02.2026
60 Мишел
Коментиран от #66
09:57 25.02.2026
61 койдазнай
09:58 25.02.2026
62 Казанлъшкия
До коментар #56 от "Гениален стратег":То към 140 милиона е руската федерация. Да нямаш предвид ,че Путин губи войната ? Хм,много интересно я губи...като е окупирал вече 20% от Украйна .
Коментиран от #67
09:59 25.02.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 1234
10:00 25.02.2026
65 Ха ха ха ха
До коментар #52 от "Левски":Виж сега ти си имаш апартамент. Живееш си в него. Бойко Борисов обаче като Цар на България решава, че иска да си вземе всичко българско, а това значи твоя апартамент. Праща нинджите на МВР-то нахлуват у вас, пребиват те, изпотрошават всичко и те изхвърлят на улицата.
Та кажи ти смяташ ли, че е твоят апартамент, в който живееш, понеже бил "български" всъщност нямаш право на него, а е на Бойко Борисов?
И с Украйна е така. Там има някакво население. То си живее живота. Изведнъж Кремълският началник решава, че тая земя трябва да е под негов контрол и праща армия да я завземе и да подчини населението. Да обаче населението не ще Путин да му е началник, защото Путин е разбойник.
Значи Путин имал право на тая земя, а не населението. Тогава що ревеш "500 години турско робство", ами то турския султан също имал право на тая изконна султанска земя!
Коментиран от #92
10:00 25.02.2026
66 Казанлъшкия
До коментар #60 от "Мишел":Така е ,но на 2-3 пъти по-смешни цени и това и самите руснаци го признават. Китайците и индийците им извиват ръцете яко и руснаците щат/нещат се навиват и на ниски цени,иначе няма как да се финансира нито войната, нито държавата.
10:01 25.02.2026
67 Информация
До коментар #62 от "Казанлъшкия":Тия 20% включват и Крим. По едно време беше окупира 27%.
Коментиран от #74
10:01 25.02.2026
68 Методи
10:02 25.02.2026
69 Димяща ушанка 🤩💀
До коментар #12 от "Орк на тротинетка 🧌🛴":Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит
10:02 25.02.2026
70 Не, не
До коментар #57 от "По точно":Аз не мечтая да съм организиран убиец.
Аз съм миролюбива българка и това към което ни тласкат като този Гюро и онзи Жмульо Желязков, да ни във вличат във военни конфликти, никак не ми харесва!
10:03 25.02.2026
71 Тимур
До коментар #1 от "безсрамни евреи":Напротив точно Русия подготви унищожаването на Израел въоражавайки съседите му с тази цел, само че в шестдневната война от 1967 изрелците им разказаха играта на Египет ,Сирия и Йордания
10:05 25.02.2026
72 Рин
До коментар #58 от "Казанлъшкия":Прав си! Укрофилство няма. Но и русофилство няма. При 85% русофилство. България трябваше да е част от Русия и да е изпратила вече на фронта поне 800 000 мъже да се бият за Русия... тоест за Путин.
Обаче няма нито един! Даже президентчето Чий е Крим, дето е за Русия, не смее да не каже, че България е европейска и трябва да се интегрира в Европа. Освен ако няма друго предвид, че България ще даде войски на Русия да "интегрира" останалата част на Европа.
Коментиран от #76, #86
10:05 25.02.2026
73 Интересно съвпадение е
До коментар #42 от "С Европейската федерация на рейнджърите":Че освен "Европейската федерация на рейнджърите" и Калушевците със SensoGuard (фирма на Моссад) контакти с Михаел Гросман и Томер Леви е имал и Алексей Петров и това е било във връзка с електрониката и т.н на няколко охраняеми обекта един от който някакъв затвор и периметър до Дупница за който не съм и чувал даже. Жертвите са имали контакт и са работили за Моссад и вероятно и за други чужди служби като подизпълнители и това лесно може да се докаже ! Вижте и видеата и снимките от конференцията в Румъния от 2025 г .... все още ги има качени
Коментиран от #87, #97
10:06 25.02.2026
74 Казанлъшкия
До коментар #67 от "Информация":А,ок, може и така да е. Така или иначе продължи ли тази война , нещата са ясни - шансовете Украйна да запази излаза си на море са минимални. Русия ще вземе и Одеса, вече са почти там. До месеци Украйна е загубила излаза си на море според мен,ако така вървят нещата. Сухопътно се напредва бавно,но сигурно. Не виждам кой ще ги спре руснаците,иначе безспорно е ужасно това, което се случва,но то си има сериозна предистория и още виновници, не само Русия.
10:08 25.02.2026
75 Неверующ
До коментар #42 от "С Европейската федерация на рейнджърите":Ако няма връзка с извънземни - не вярвам на тая история. При условия, че край Петрохан редовно се забелязват светлини и зелени човечета.
Коментиран от #79
10:08 25.02.2026
76 Казанлъшкия
До коментар #72 от "Рин":Нямало русофилство...отиди в Пловдив и питай хората, почти всички симпатизират на руснаците. Изумявал съм се. В София единствено е по-различно. Дори във Варна и Бургас,които са сърбали попарата на руснаците от край време, повечето хора подкрепят Русия, това имам предвид под русофилство.
Коментиран от #98
10:10 25.02.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Какви са целите на Русия?
До коментар #1 от "безсрамни евреи":Русия иска да защити границите си, иска мир и права за рускоезичните граждани на Украйна. В 21 век се забранява на хора да говорят на майчиния еи език. Само с това да започнем и ще разберем кой имитира преговори!
10:15 25.02.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Публикации относно връзката на
До коментар #42 от "С Европейската федерация на рейнджърите":Калушев и групата му с Моссад странно защо и как стават неоткриваеми в Гугъла след 24 часа
10:21 25.02.2026
82 На тва еврейче ще кажа
10:24 25.02.2026
83 Истината
Смешно е!!
Но в този сайт всичко е смешно!
Извинявам се!
Трагично е!!
10:27 25.02.2026
84 Прави ли ви впечатление
10:29 25.02.2026
85 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
10:31 25.02.2026
86 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #72 от "Рин":Как пък един клепар не замина за руският рай?
Благодаря за отговора!
10:33 25.02.2026
87 Връзките на Калушев и групата му с
До коментар #73 от "Интересно съвпадение е":Моссад са неоспорими ! Ама абсолютно неоспорими и лесни за доказване. Защо обаче по темата се мълчи от нашите служби е въпроса
10:33 25.02.2026
88 1111
Коментиран от #99
10:33 25.02.2026
89 Кънчо
До коментар #17 от "Русия е имитация на държава":А за Менделеевата таблица, чувал ли си? Или си “завършил” Харвард, като Кирчо…
Коментиран от #102
10:38 25.02.2026
90 Хм Хм
До коментар #77 от "За Путин":Да ти припомня, че украинците са славяни, а руснаците - не.
10:39 25.02.2026
91 жертвите от Петрухан и Околчица
До коментар #42 от "С Европейската федерация на рейнджърите":са имали контакт и са работили като подизпълнители за Моссад ! Питайте го тоя "Военният експерт от Израел" Дейвид Шарп пред ФАКТИ ! Питайте го дали не е така ? Щом на крака ви и дошъл, питайте го....
10:40 25.02.2026
92 Ха,ха,ха
До коментар #65 от "Ха ха ха ха":Абе, коя е столицата на Кюрдистан?
Коментиран от #94
10:44 25.02.2026
93 Ами аре един референдум тогава
До коментар #49 от "85% от българите сме за Украйна":Дали да сме в "коалицията на желаещите" щом си толкова сигурен а? 80% от българите поне сме за Русия ...
10:44 25.02.2026
94 Ербил се казва пич столицата
До коментар #92 от "Ха,ха,ха":на Кюрдестан. Там дето Никплайчо Младенов на времето переше парите на Шиши и Бойчо
10:46 25.02.2026
95 Добрев
Коментиран от #105
10:48 25.02.2026
96 Буферайна
10:49 25.02.2026
97 Ха ха ха ха
До коментар #73 от "Интересно съвпадение е":Каква ли важна работа са вършели за Мосад в Петрохан? Ей, откачалки бе!
Коментиран от #101
10:55 25.02.2026
98 Рин
До коментар #76 от "Казанлъшкия":Голяма подкрепа пада само на бира и ракия. Един от "подкрепящите" не отиде в Русия или дори в Донбас да подкрепя. Седите си тук и се наслаждавате на заплатите си в Евро.
10:56 25.02.2026
99 ЪХЪ
До коментар #88 от "1111":Когато Путин стане на 350 години ще превземе Донбас.Русия беше дотук.Сега -назад или към Кобзон.
10:59 25.02.2026
100 Голям експерт ли е
11:04 25.02.2026
101 Аз мога да ти кажа мнение
До коментар #97 от "Ха ха ха ха":и то подкрепено с факти но не е здравословно и службоугодно
11:09 25.02.2026
102 Русия е имитация на държава
До коментар #89 от "Кънчо":Периодична система на химичните елементи, която се ползва в наши дни е създадена от американца Хенри Мозли през 1913-та година и е организирана по броя на протоните.
Ходил съм на училище и след като съм завършил не съм спрял да чета като вас еднокнижни кънчовци.
11:09 25.02.2026
103 Дж. Борн
До коментар #7 от "Експерт по геноцид":Да бе верно! Те Индия, Китай и Япония твоето мнение слушат.
11:27 25.02.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 През не много далечната 2001г.,
До коментар #95 от "Добрев":в Одеса, един познат каза на един местен жител, в положителен смисъл, че е "руски еврей".
А онзи юдео-хазар му отговори, че няма руски евреи, а имало само евреи...
Схващаш ни юдео-хазарския им нацизъм, който наричат ционизъм?
11:46 25.02.2026
106 Първанов
11:58 25.02.2026
107 Най малко нацистки олигофрени
12:51 25.02.2026
108 Два ката от зади на
12:55 25.02.2026