Путин в момента губи повече войници, отколкото може да вербува

Според британския вестник The Telegraph загубите през последните месеци на руската армия са толкова големи, че Москва не може да намери достатъчно нови попълнения, за да запълни празнините, предаде Focus.de.
Западни представители казват, че Русия губи почти 40 000 войници на месец, докато само 35 000 нови могат да бъдат вербувани.
Твърди се, че от началото на войната в Украйна Русия е загубила над 1,26 милиона войници. Войските на Путин все още се борят с проблеми със снабдяването и технологични неуспехи през петата година от пълномащабната инвазия.
Русия се опитва да привлече нови войници с високи бонуси до 50 000 долара. Но тази стратегия изглежда не работи. Хората осъзнават, че това е еднопосочен билет. Икономическата ситуация в Русия прави още по-трудно изплащането на тези суми в дългосрочен план. Загубата на достъп до сателитните комуникации „Старлинк“ на Илон Мъск също се отразява на Русия.
Освен Русия, Украйна също претърпя тежки загуби. Президентът Володимир Зеленски говори в началото на февруари за най-малко 55 000 украински войници, убити миналата година. Според доклад на Центъра за стратегически и международни изследвания, общите загуби (убити и ранени войници) на Украйна може да са между 500 000 и 600 000.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският президент Владимир Путин не е постигнал военните си цели в Украйна в контекста на отбелязването на четвъртата година от началото на руско-украинския конфликт, предаде AFP.
„Путин не е постигнал целите си. Той не успя да съкруши украинците. Той не е спечелил тази война. Ние защитихме Украйна и ще направим всичко, за да бъде постигнат мир и за да възтържествува справедливостта. Ние желаем мир - силен, достоен и траен мир“, заяви украинският президент Зеленски.
Руският президент Владимир Путин, от своя страна, обвини Украйна на четвъртата годишнина от инвазията на силите на Москва в съседната държава, че се опитва да торпилира мирния преговорен процес.
мара
Оставете
Кокакола
Последния Софиянец
Последния Софиянец
Отварям
🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️
Ха Ха
Мурка
До коментар #1 от "мара":Изкара паре за такси и кафе още една такава и ще има за интимохелп
Последния Софиянец
До коментар #6 от "Отварям":И аз се черпя от заран по случая и не мога да спра да танцувам и пея!
Наблюдател
Дони
До коментар #7 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":пробваи при Опра Уинфри
Дони
До коментар #11 от "Наблюдател":А аз се мъча от заран за жълти денги!
Наблюдател
Нищо ново!
За 4 години има в пъти повече загуби на жива сила и техника от Украйна и не е изпълнила нито една от целите на "СВО".
Това е класическа загуба .
🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️
До коментар #6 от "Отварям":Зеленски обърка плановете на бункерчо‼️
07:11 25.02.2026
Железен
Гост
С такава "лекота" и пише едва ли не за масово избивани по "50 000" на "месец" руснаци, но без да си дава сметка, че при размяна на убити съотношението до момента от началото на войната е над 12000: малко наз 300, но не в укрополза...
По медии война не се "печели", другари списвачи...
По медии война не се "печели", другари списвачи...
Ха Ха
До коментар #17 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":Така е, путлера 11та година боксува в донбас!
07:14 25.02.2026
Гост
Дзак
07:16 25.02.2026
Дони
До коментар #4 от "Последния Софиянец":а ПОЛЯЦИ И ЛАТВИИЦИ ИФРАНСЕТА И АНГЛЕТА
Лука
До коментар #2 от "Оставете":Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава. Не спори а чети за фашизма !
07:18 25.02.2026
Киев
До коментар #15 от "Наблюдател":е призрачен град, полуразрушен, без ток и вода. Като софето през 90-те.
07:19 25.02.2026
Виж Сега
До коментар #16 от "Нищо ново!":Нещата се позабавиха заради включване на НАТО, но не е ли кеф да гледаш как западните атлантисти са громени в Украйна вече 4 години и са съвсем изпаднали в несвяст - само за армии и оръжия бленуват в яда си, че неуспяват да накажат братушките
07:20 25.02.2026
Последния Софиянец
До коментар #28 от "Киев":през 80те нямаше ток в Неребето, не 90, а за всчико имаше опашки когато бяхме 5тата икономика в света!!
07:20 25.02.2026
Не може да бъде
А Путин няма как да е жив след 64 вида рак, които имаше:)
07:21 25.02.2026
И Киев е Руски
07:22 25.02.2026
Фейк на часа
който е страна във войната, което показва, че вие правите примитивна пропаганда,
а не ни информирате с обектива журналистика.
Копаете дъното, но вие толкова си можете.
Приятен ден на всички нормални хора!
И Киев е Руски
До коментар #30 от "Виж Сега":над милион и половина са при кабзоня, нищи, че не успяват да накажат блатарите!
07:23 25.02.2026
Ми Ще Бленуват
До коментар #30 от "Виж Сега":То, либерастичната джендария как да воюва...
07:24 25.02.2026
А ГДЕ
07:24 25.02.2026
Отклоняване на вниманието
До коментар #20 от "Гост":от нерешени вътрешни проблеми е основното занимание на медиите днес.
Ксаниба
Кривоверен алкаш
123
В същото време Зеленски направи шест пълни мобилизации, на фронта вече се пращат и 18 годишни, за да не плаща обезщетения 2 300 000 се водят безследно изчезнали, а не убити.
Читател
стоян георгиев
Даже с полезните укро зомбитата не могат да я помръднат, хахаха
Софиянец
До коментар #42 от "123":Даже приеха закон в 404, че и на 65 год може да служиш 😂😂😂 ама иначе само 55к им били загубите, хихихи
Възмутен
До коментар #40 от "Кривоверен алкаш":А тоталните будали в Украйна защо умряха - да пазят редкоземните метали на бай Дончо и земята на Блек Рок. Но като гледам как ги ловят и натикват в бусовете ми е ясно с какво желание го правят.
име
Реалност
До коментар #31 от "Последния Софиянец":В НРБ имахме спиране на тока в продължение на година и половина /1982-1983г./, по същото време в Западна Германия имаха режим в продължение на шест години /1979-1985г./
Хардлайнер
Кривоверен алкаш
До коментар #47 от "Възмутен":Живота е един и никой не иска да го даде курбан...с изключение на крепостните безумци,...Украинците защитават страната си,какво прави руският башибозук в Украйна...
Лука
До коментар #30 от "Виж Сега":Братушки няма от как болшевиките избиха царската фамилия заедно с децата .
Жълтопаветник
Ццц
Микроскопа
До коментар #53 от "Бай Ганьо":Добре донесете материала .
Читател
Рецепта
Лука
До коментар #33 от "И Киев е Руски":Русия е на Ченгис хан .
Реалност
07:46 25.02.2026
Историк
До коментар #55 от "Лука":Ами нали пък тези дето избиха царската фамилия направиха Украйна - сега за кого ще викаш. Дай да поправим всички техни неправди и да върнем Русия в границите преди ПСВ.
Става ли?
Зевзек
До коментар #63 от "Реалност":"Путлер направи фатална грешка с тази война"
Така е, разпадна "силното и сплотено" НАТО и фалира ЕС пък Русия стана четвърта икономическа сила в света.
07:50 25.02.2026
Жълтопаветник
Гост
До коментар #35 от "И Киев е Руски":При Кобзоня за заХитниците всушанки на родния му Часов Яр, който е чии в момента...
Глупости, всички които четем редовно
До коментар #21 от "Ха Ха":форума на Факти бг, знаем, че Путин умрятри пъти още преди 3-4 години.
Трътлю
71 Морския
До коментар #65 от "Зевзек":Твоята четвърта икономика произвежда само бомби и ракети а пътища и канализация няма.
73 Британските служби напоследък
Това обаче е сигнал, че украинското безумие е пред приключване.
Дано има накрая трибунал за всички виновници и съучастници. За ковид престъпната схема, май им се размина, но за този кървав кошмар на века- едва ли!
74 Забелязах
08:05 25.02.2026
75 Шопо
До коментар #6 от "Отварям":С помощ от България Зеленски може да победи Русия
76 Маке
77 КОЛЬО ПАРЪМА
79 ХAyйΛο сатаниският нацист,
Няма по-тежка форма на умствено разстройство от това на крепостниците!
80 Фанчо
Губи по 40 000???
Вие не сте наред бе, загубеняци британски и техните български слуги...
82 Мартин
До коментар #30 от "Виж Сега":НАТО не се занимава с мъртъвци.
83 Тия орките братя от маалата ли са ти,
До коментар #77 от "КОЛЬО ПАРЪМА":нефеляк над. рис. кан???
08:09 25.02.2026
85 Някой
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Това е очевиден признак на алкохолизъм. Вземи мерки, ако вече не е късно. Пък и мислите на алкохолици не са интересни за никой.
86 Ясно е, от къде са ги "разузнали"
До коментар #73 от "Британските служби напоследък":тези ободряващи данни!
От същия "извор" откъдето и Института на Виктория Нюланд черпи данни за "докладите" си!
87 Ами Путлер?!
До коментар #74 от "Забелязах":От две години гледа като плъх у брашно и не може да каже едно свързано логически изречение.
88 Не са интерсни,
До коментар #85 от "Някой":ама дълъг пост симим отделил, голубчик... 🤣🤣🤣
90 Българин
91 Куку
92 Барек Офф
Престъпление и наказание
Не всички набези на „двойните освободители“ завършват щастливо за извършителите. В своето изследване за облика на червеноармееца на Балканите, историкът Тимофеев пише и за инциденти, приключили твърде зле за мародерите. На 14 септември 1944 г. при грабежи в складовете на пристанище Бургас, тълпа от червеноармейци се натъква на големи количества спирт. Без каквато и да е проверка за годността на плячката, тълпата се нахвърля като обезумяла върху трофейната течност. Резултатът о
93 Ти мажи, цапай, отричай,
До коментар #86 от "Ясно е, от къде са ги "разузнали"":ама чувалите са пълни, ГРУЗ 200 си върви, путлерчо е решил да видимколко земя от тайгата може да напълни с безименни гробпве. Машаллла!
94 Пръдльовци
До коментар #2 от "Оставете":Децата най добре знаят кой е престъпника!
95 Само с пропаганда
97 Путин
Дьотферен
99 Нещастници
До коментар #2 от "Оставете":Зеленски не е нападал Русия!Защо драскате глупости,след като знаете,че предизвикват само позиви за повръщане!
100 Ето как лъжат.
101 А ГДЕ
103 КОЛЬО ПАРЪМА
До коментар #83 от "Тия орките братя от маалата ли са ти,":Нещастник с оскубани вежди и лакирани нокти ти първи ще избягаш ако стане война в БГ то ще убивам укри ако ме вземат в Русия
105 БАЦЕ ЕООД
106 Уточнение!
До коментар #50 от "Реалност":Тогава тока се спираше защото вНРБ имаше тежка промишленост,имаше истинска икономика,поради което имаше недостиг на мощност!Сега тока не спира,но е десет пъти по скъп,и нямаме никаква икономика!
107 Гаджева
108 Пропуснали са да споменат само
До коментар #73 от "Британските служби напоследък":данните, че Зеленски събира от улиците в бусове, повече войници отколкото губи!
Затова и пИчели!:)....ама не войната де!
109 Аууу
110 Внимавай
До коментар #9 от "Мурка":Мурка,ще им хурка! Още малко и това няма да можеше да изкараш!Щом си тук не си от състоятелните.
111 Механик
