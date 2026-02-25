Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Украйна »
Путин в момента губи повече войници, отколкото може да вербува
  Тема: Украйна

Путин в момента губи повече войници, отколкото може да вербува

25 Февруари, 2026 07:01 1 659 111

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • владимир путин-
  • войници-
  • руска армия

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският президент Владимир Путин не е постигнал военните си цели в Украйна

Путин в момента губи повече войници, отколкото може да вербува - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Според британския вестник The Telegraph загубите през последните месеци на руската армия са толкова големи, че Москва не може да намери достатъчно нови попълнения, за да запълни празнините, предаде Focus.de.

Западни представители казват, че Русия губи почти 40 000 войници на месец, докато само 35 000 нови могат да бъдат вербувани.

Твърди се, че от началото на войната в Украйна Русия е загубила над 1,26 милиона войници. Войските на Путин все още се борят с проблеми със снабдяването и технологични неуспехи през петата година от пълномащабната инвазия.

Русия се опитва да привлече нови войници с високи бонуси до 50 000 долара. Но тази стратегия изглежда не работи. Хората осъзнават, че това е еднопосочен билет. Икономическата ситуация в Русия прави още по-трудно изплащането на тези суми в дългосрочен план. Загубата на достъп до сателитните комуникации „Старлинк“ на Илон Мъск също се отразява на Русия.

Освен Русия, Украйна също претърпя тежки загуби. Президентът Володимир Зеленски говори в началото на февруари за най-малко 55 000 украински войници, убити миналата година. Според доклад на Центъра за стратегически и международни изследвания, общите загуби (убити и ранени войници) на Украйна може да са между 500 000 и 600 000.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският президент Владимир Путин не е постигнал военните си цели в Украйна в контекста на отбелязването на четвъртата година от началото на руско-украинския конфликт, предаде AFP.

„Путин не е постигнал целите си. Той не успя да съкруши украинците. Той не е спечелил тази война. Ние защитихме Украйна и ще направим всичко, за да бъде постигнат мир и за да възтържествува справедливостта. Ние желаем мир - силен, достоен и траен мир“, заяви украинският президент Зеленски.

Руският президент Владимир Путин, от своя страна, обвини Украйна на четвъртата годишнина от инвазията на силите на Москва в съседната държава, че се опитва да торпилира мирния преговорен процес.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 38 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мара

    48 8 Отговор
    пак изтрепа сите руснаци.

    Коментиран от #9

    07:03 25.02.2026

  • 2 Оставете

    41 12 Отговор
    Путин, важното е Зеления престъпник да "цъфти" !

    Коментиран от #26, #94, #99

    07:04 25.02.2026

  • 3 Кокакола

    44 12 Отговор
    Президентът на Украйна заяви, новото колумбийско бело, кърти миФки.

    07:05 25.02.2026

  • 4 Последния Софиянец

    13 27 Отговор
    Е нищо, за това карат индуси и талибани, да оправят сметката в магучая!

    Коментиран от #25

    07:05 25.02.2026

  • 5 Последния Софиянец

    9 15 Отговор
    Стотици хиляди българи загинаха от двете страни.Време е да се сложи край.

    07:05 25.02.2026

  • 6 Отварям

    17 32 Отговор
    си бира по случая. България е в безопасност благодарение на украинската смелост 👍

    Коментиран от #10, #17, #75

    07:05 25.02.2026

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    10 26 Отговор
    Над полтора милиона са при дугина и тигран‼️

    Коментиран от #12

    07:06 25.02.2026

  • 8 Ха Ха

    31 9 Отговор
    Не можел да вербува достатъчно войници? - атлантическа небивалица. Има 500,000 доброволци от СК готови да воюват в Украйна, но Кимчо не би пуснал повече от 200,000

    Коментиран от #13

    07:06 25.02.2026

  • 9 Мурка

    25 4 Отговор

    До коментар #1 от "мара":

    Изкара паре за такси и кафе още една такава и ще има за интимохелп

    Коментиран от #110

    07:06 25.02.2026

  • 10 Последния Софиянец

    8 12 Отговор

    До коментар #6 от "Отварям":

    И аз се черпя от заран по случая и не мога да спра да танцувам и пея!

    Коментиран от #85

    07:07 25.02.2026

  • 11 Наблюдател

    28 10 Отговор
    Отварачката, за 30 сребърника, губи все повече и повече връзка с главния си мозък

    Коментиран от #14

    07:07 25.02.2026

  • 12 Дони

    7 3 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":

    пробваи при Опра Уинфри

    07:08 25.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Дони

    5 7 Отговор

    До коментар #11 от "Наблюдател":

    А аз се мъча от заран за жълти денги!

    07:09 25.02.2026

  • 15 Наблюдател

    13 19 Отговор
    А какво стана с Киев за два дня, 5та година!

    Коментиран от #28

    07:10 25.02.2026

  • 16 Нищо ново!

    37 23 Отговор
    Русия губи войната!
    За 4 години има в пъти повече загуби на жива сила и техника от Украйна и не е изпълнила нито една от целите на "СВО".
    Това е класическа загуба .

    Коментиран от #30

    07:11 25.02.2026

  • 17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    33 19 Отговор

    До коментар #6 от "Отварям":

    Зеленски обърка плановете на бункерчо‼️

    Коментиран от #21

    07:11 25.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Железен

    15 9 Отговор
    И с Крим за три дена какво стана. Абе всичко е по плана за победа на зеленски.

    07:14 25.02.2026

  • 20 Гост

    15 10 Отговор
    Според "Телеграф" и други подобни пасквили същия тоя Путин не "умира" ли от "рак" и други болести поне няколко пъти, само през 2022 година!?
    С такава "лекота" и пише едва ли не за масово избивани по "50 000" на "месец" руснаци, но без да си дава сметка, че при размяна на убити съотношението до момента от началото на войната е над 12000: малко наз 300, но не в укрополза...
    По медии война не се "печели", другари списвачи...

    Коментиран от #38

    07:14 25.02.2026

  • 21 Ха Ха

    11 13 Отговор

    До коментар #17 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":

    Така е, путлера 11та година боксува в донбас!

    Коментиран от #69

    07:14 25.02.2026

  • 22 Гост

    9 11 Отговор
    Но не ясно дали е жив путин, 4та година се крие по мазетата зад Урал!

    07:15 25.02.2026

  • 23 Дзак

    8 4 Отговор
    Сайта на провокатора!

    07:16 25.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Дони

    7 6 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    а ПОЛЯЦИ И ЛАТВИИЦИ ИФРАНСЕТА И АНГЛЕТА

    07:17 25.02.2026

  • 26 Лука

    9 16 Отговор

    До коментар #2 от "Оставете":

    Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава. Не спори а чети за фашизма !

    07:18 25.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Киев

    14 8 Отговор

    До коментар #15 от "Наблюдател":

    е призрачен град, полуразрушен, без ток и вода. Като софето през 90-те.

    Коментиран от #31

    07:19 25.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Виж Сега

    19 25 Отговор

    До коментар #16 от "Нищо ново!":

    Нещата се позабавиха заради включване на НАТО, но не е ли кеф да гледаш как западните атлантисти са громени в Украйна вече 4 години и са съвсем изпаднали в несвяст - само за армии и оръжия бленуват в яда си, че неуспяват да накажат братушките

    Коментиран от #35, #36, #55, #82

    07:20 25.02.2026

  • 31 Последния Софиянец

    22 9 Отговор

    До коментар #28 от "Киев":

    през 80те нямаше ток в Неребето, не 90, а за всчико имаше опашки когато бяхме 5тата икономика в света!!

    Коментиран от #50

    07:20 25.02.2026

  • 32 Не може да бъде

    18 8 Отговор
    Русия още през 2023г. остана почти без войници, а малкото останали се биеха с лопати и чипове от перални:)
    А Путин няма как да е жив след 64 вида рак, които имаше:)

    07:21 25.02.2026

  • 33 И Киев е Руски

    17 7 Отговор
    Последните пет години Русия увеличи териториите и населението си.А Ури вермахта как е?

    Коментиран от #62

    07:22 25.02.2026

  • 34 Фейк на часа

    19 5 Отговор
    За кой ли път правите статия от думите на Зеленски,
    който е страна във войната, което показва, че вие правите примитивна пропаганда,
    а не ни информирате с обектива журналистика.
    Копаете дъното, но вие толкова си можете.
    Приятен ден на всички нормални хора!

    07:22 25.02.2026

  • 35 И Киев е Руски

    15 13 Отговор

    До коментар #30 от "Виж Сега":

    над милион и половина са при кабзоня, нищи, че не успяват да накажат блатарите!

    Коментиран от #68

    07:23 25.02.2026

  • 36 Ми Ще Бленуват

    9 13 Отговор

    До коментар #30 от "Виж Сега":

    То, либерастичната джендария как да воюва...

    07:24 25.02.2026

  • 37 А ГДЕ

    6 6 Отговор
    Коя Калас.

    07:24 25.02.2026

  • 38 Отклоняване на вниманието

    12 1 Отговор

    До коментар #20 от "Гост":

    от нерешени вътрешни проблеми е основното занимание на медиите днес.

    07:25 25.02.2026

  • 39 Ксаниба

    5 9 Отговор
    Крепостните са свикнали да тепът.

    07:25 25.02.2026

  • 40 Кривоверен алкаш

    5 13 Отговор
    Тоталните будали в Русия умряха,взеха да си правят сметката....защо за кефа на Путин да си оставя костите в Украйна...а и парите струват ли си, да си дадеш живота...

    Коментиран от #47

    07:27 25.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 123

    12 4 Отговор
    Професионалната армия в Русия е 1 400 000, в СВО са участвали само 190 000, направена е една частична мобилизация на 300 000 резервисти от общо 3 500 000.
    В същото време Зеленски направи шест пълни мобилизации, на фронта вече се пращат и 18 годишни, за да не плаща обезщетения 2 300 000 се водят безследно изчезнали, а не убити.

    Коментиран от #45

    07:31 25.02.2026

  • 43 Читател

    11 3 Отговор
    Хайдее - щом положението на фронта стане напечено за укрите веднага вадят опорката за "огромните руски загуби" - само никой не казва как разбраха колко са те и защо ловът на пушечно месо за фронта в Украйна толкова се ожесточи. Никой не казва и защо руснаците напредват ами не отстъпват щом загубите им са "огромни".

    07:32 25.02.2026

  • 44 стоян георгиев

    10 3 Отговор
    Натифски мишки, победихте ли вече Русия 😂😂😂
    Даже с полезните укро зомбитата не могат да я помръднат, хахаха

    07:32 25.02.2026

  • 45 Софиянец

    11 3 Отговор

    До коментар #42 от "123":

    Даже приеха закон в 404, че и на 65 год може да служиш 😂😂😂 ама иначе само 55к им били загубите, хихихи

    07:33 25.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Възмутен

    7 6 Отговор

    До коментар #40 от "Кривоверен алкаш":

    А тоталните будали в Украйна защо умряха - да пазят редкоземните метали на бай Дончо и земята на Блек Рок. Но като гледам как ги ловят и натикват в бусовете ми е ясно с какво желание го правят.

    Коментиран от #54

    07:35 25.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 име

    4 6 Отговор
    Що в мoмeнта, бе жълтoпавеници?! Поне от 3г го разправяте това. Явно е, че или не губи толкова много, или може да наема повече от колкото губи.

    07:35 25.02.2026

  • 50 Реалност

    9 6 Отговор

    До коментар #31 от "Последния Софиянец":

    В НРБ имахме спиране на тока в продължение на година и половина /1982-1983г./, по същото време в Западна Германия имаха режим в продължение на шест години /1979-1985г./

    Коментиран от #106

    07:37 25.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Хардлайнер

    3 2 Отговор
    Не е вярно! Те са на културно мероприятие. Наште стинки са голям неизползван потенциал за попълване на овакантените места!

    07:37 25.02.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Кривоверен алкаш

    9 10 Отговор

    До коментар #47 от "Възмутен":

    Живота е един и никой не иска да го даде курбан...с изключение на крепостните безумци,...Украинците защитават страната си,какво прави руският башибозук в Украйна...

    07:39 25.02.2026

  • 55 Лука

    11 9 Отговор

    До коментар #30 от "Виж Сега":

    Братушки няма от как болшевиките избиха царската фамилия заедно с децата .

    Коментиран от #64

    07:39 25.02.2026

  • 56 Жълтопаветник

    3 7 Отговор
    Стинките нямат право да се възмущават от действителността, ако не съдействат за решаването на проблема!

    07:42 25.02.2026

  • 57 Ццц

    10 6 Отговор
    Дрогиран, Путин зли, зле, ама още е на вербовка. А ти затри първоначалните опашки доброволци и претръска всички сватби и кръщенета да заловиш и недоброволците. 55 000 в черепната пихтия на мелеза в реалността са - 10 млн. 2 млн. вече са украинска кал, а 8 досаждат по европейските плажове и мислят, че всеки е длъжен да ги съжалява.

    07:42 25.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Микроскопа

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Бай Ганьо":

    Добре донесете материала .

    07:43 25.02.2026

  • 60 Читател

    9 8 Отговор
    Той зеления пигмей изобщо не лъже да знаете и за това все него цитират - помня още лятото на 2022 Урсула като се изпусна и каза че укрите са загубили 110 000 и зеления се разсърди и каза че били само 35 000. Сега 4 години по късно казва че са 55 000 - излиза че за 3 години и половина само 20 000 са им загубите. Обаче в същото време са хвалят че всеки месец ловели по 60 000 "доброволци" - излиза че армията им сега трябва да е поне 2 милиона и половина а Сирски постоянно реве че руснаците имали числено превъзходство.

    07:43 25.02.2026

  • 61 Рецепта

    9 9 Отговор
    Време е да извлекат психопата от бункера и да го предоставят в Хага.

    07:44 25.02.2026

  • 62 Лука

    8 8 Отговор

    До коментар #33 от "И Киев е Руски":

    Русия е на Ченгис хан .

    07:46 25.02.2026

  • 63 Реалност

    16 11 Отговор
    Псевдоимперията Русия отива в небитието при крайцера. Путлер направи фатална грешка с тази война.

    Коментиран от #65

    07:46 25.02.2026

  • 64 Историк

    6 10 Отговор

    До коментар #55 от "Лука":

    Ами нали пък тези дето избиха царската фамилия направиха Украйна - сега за кого ще викаш. Дай да поправим всички техни неправди и да върнем Русия в границите преди ПСВ.

    Става ли?

    07:48 25.02.2026

  • 65 Зевзек

    9 10 Отговор

    До коментар #63 от "Реалност":

    "Путлер направи фатална грешка с тази война"

    Така е, разпадна "силното и сплотено" НАТО и фалира ЕС пък Русия стана четвърта икономическа сила в света.

    Коментиран от #71

    07:50 25.02.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Жълтопаветник

    8 6 Отговор
    Напоследък отново плеяда от добри новини от братска Украйна! Укрите са в серия, и са тема номер едно! Светът е Украйна!

    07:50 25.02.2026

  • 68 Гост

    3 2 Отговор

    До коментар #35 от "И Киев е Руски":

    При Кобзоня за заХитниците всушанки на родния му Часов Яр, който е чии в момента...

    07:51 25.02.2026

  • 69 Глупости, всички които четем редовно

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Ха Ха":

    форума на Факти бг, знаем, че Путин умрятри пъти още преди 3-4 години.

    07:53 25.02.2026

  • 70 Трътлю

    2 2 Отговор
    Центърът за стратегически и военни изследвания, цитиран в статията, а неоконсервативен проект на Демократите във Вашингтон инкорпориран от американският евреин Каган. Нямам какво да добавя.

    07:53 25.02.2026

  • 71 Морския

    4 3 Отговор

    До коментар #65 от "Зевзек":

    Твоята четвърта икономика произвежда само бомби и ракети а пътища и канализация няма.

    07:56 25.02.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Британските служби напоследък

    5 3 Отговор
    са напърчили медиите си като за последно! Без никакви задръжки ги хвърлят под автобуса! Каво ли им е на горките журналисти. Но пък щом не напуснат и си потърсят друга почтена работа, са съучастници!
    Това обаче е сигнал, че украинското безумие е пред приключване.
    Дано има накрая трибунал за всички виновници и съучастници. За ковид престъпната схема, май им се размина, но за този кървав кошмар на века- едва ли!

    Коментиран от #86, #108

    08:01 25.02.2026

  • 74 Забелязах

    5 1 Отговор
    Истеричката Захарова и пиянката Медведев са точни индикатори за паниката в Кремъл.😂 Колкото повече ги виждаме по новините ,толкова повече са отчаяни и ошашавени.

    Коментиран от #87

    08:05 25.02.2026

  • 75 Шопо

    3 4 Отговор

    До коментар #6 от "Отварям":

    С помощ от България Зеленски може да победи Русия

    Коментиран от #104

    08:06 25.02.2026

  • 76 Маке

    2 0 Отговор
    Нема паре.

    08:06 25.02.2026

  • 77 КОЛЬО ПАРЪМА

    4 4 Отговор
    Я кажете за укрите колко ги избиха братята Руски

    Коментиран от #83

    08:07 25.02.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 ХAyйΛο сатаниският нацист,

    4 2 Отговор
    убиващ цивилни в съседна държава, обвинява украинците, че не искат мир???
    Няма по-тежка форма на умствено разстройство от това на крепостниците!

    08:08 25.02.2026

  • 80 Фанчо

    4 2 Отговор
    Вербува воийници???
    Губи по 40 000???

    Вие не сте наред бе, загубеняци британски и техните български слуги...

    08:08 25.02.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Мартин

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "Виж Сега":

    НАТО не се занимава с мъртъвци.

    08:09 25.02.2026

  • 83 Тия орките братя от маалата ли са ти,

    1 1 Отговор

    До коментар #77 от "КОЛЬО ПАРЪМА":

    нефеляк над. рис. кан???

    Коментиран от #103

    08:09 25.02.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Някой

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Това е очевиден признак на алкохолизъм. Вземи мерки, ако вече не е късно. Пък и мислите на алкохолици не са интересни за никой.

    Коментиран от #88

    08:11 25.02.2026

  • 86 Ясно е, от къде са ги "разузнали"

    0 1 Отговор

    До коментар #73 от "Британските служби напоследък":

    тези ободряващи данни!
    От същия "извор" откъдето и Института на Виктория Нюланд черпи данни за "докладите" си!

    Коментиран от #93, #96

    08:11 25.02.2026

  • 87 Ами Путлер?!

    3 1 Отговор

    До коментар #74 от "Забелязах":

    От две години гледа като плъх у брашно и не може да каже едно свързано логически изречение.

    08:11 25.02.2026

  • 88 Не са интерсни,

    1 1 Отговор

    До коментар #85 от "Някой":

    ама дълъг пост симим отделил, голубчик... 🤣🤣🤣

    08:12 25.02.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Българин

    3 0 Отговор
    Българите сме с Украйна.

    08:13 25.02.2026

  • 91 Куку

    2 0 Отговор
    Путин,Медведев и Шойгу да пращат децата си на война и работата е готова!Стига са се крили по яхтите в Турция и Дубай!

    08:13 25.02.2026

  • 92 Барек Офф

    2 0 Отговор
    Според шефа на Държавния архив Михаил Груев, много от най-тежките престъпления са описани в доклади до изцяло доминираната от съветското командване Съюзна контролна комисия в София. В отговор на непрестанните молби за мерки срещу неконтролируемите мародери и насилници от Червената армия, шефът на комисията ген. Бирюзов „успокоява“ с официално писмо от април 1947 г. подвластното му правителство в София. Той пише, че заради военни престъпления срещу цивилни българи, през 1946 г. са наказани 17 съветски войници със затвор между 1 и 3 години. По мнение на редица историци, унизително нищожното възмездие се дължи на два основни фактора – страхът на българите да подават оплаквания срещу жестоките и отмъстителни окупатори и на възприетата в Червената армия практика да бъдат наказвани с разстрел за „съчувствие към врага“ малкото военнослужещи, които са протестирали или са се опитвали да възпрепятстват груповите изнасилвания, убийства и грабежи на мирни граждани.

    Престъпление и наказание

    Не всички набези на „двойните освободители“ завършват щастливо за извършителите. В своето изследване за облика на червеноармееца на Балканите, историкът Тимофеев пише и за инциденти, приключили твърде зле за мародерите. На 14 септември 1944 г. при грабежи в складовете на пристанище Бургас, тълпа от червеноармейци се натъква на големи количества спирт. Без каквато и да е проверка за годността на плячката, тълпата се нахвърля като обезумяла върху трофейната течност. Резултатът о

    08:13 25.02.2026

  • 93 Ти мажи, цапай, отричай,

    1 0 Отговор

    До коментар #86 от "Ясно е, от къде са ги "разузнали"":

    ама чувалите са пълни, ГРУЗ 200 си върви, путлерчо е решил да видимколко земя от тайгата може да напълни с безименни гробпве. Машаллла!

    08:14 25.02.2026

  • 94 Пръдльовци

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Оставете":

    Децата най добре знаят кой е престъпника!

    08:14 25.02.2026

  • 95 Само с пропаганда

    1 1 Отговор
    война не се печели!Дали има още някой наивник да се връзва ?!

    08:14 25.02.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Путин

    1 0 Отговор
    Търсим новобранци. Все още не е късно да станеш част от тези наши "велики" победи.

    Дьотферен

    08:16 25.02.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Нещастници

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Оставете":

    Зеленски не е нападал Русия!Защо драскате глупости,след като знаете,че предизвикват само позиви за повръщане!

    08:17 25.02.2026

  • 100 Ето как лъжат.

    0 1 Отговор
    Лъжата върху лъжа, но отгоре на всичко Зеленски е герой запазил Украина, а в реалност превърнал Украйна в кървава клоака,население, на коята намалява почти на 40% губи всеки ден по 1-2 населени места (общо 20% от територията си) и вече няма възможност да компенсира огромни загуби в войската си.Украина в катастрофално положение и губи войната.При това,че руснаците,пазейки мирно население, не използват свои най ефикасните военни средства,

    08:17 25.02.2026

  • 101 А ГДЕ

    1 0 Отговор
    МОЧАТА?

    08:17 25.02.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 КОЛЬО ПАРЪМА

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "Тия орките братя от маалата ли са ти,":

    Нещастник с оскубани вежди и лакирани нокти ти първи ще избягаш ако стане война в БГ то ще убивам укри ако ме вземат в Русия

    08:18 25.02.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 БАЦЕ ЕООД

    0 0 Отговор
    не разбрах само, Зелю верно ли си мисли, че целите на Путин са да "съкруши украинците" .. Аз разбирам, защо и как е направил кариера като клоун.. ама слаб актьор е, няма дълбочина, няма измерения .. слабо

    08:20 25.02.2026

  • 106 Уточнение!

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "Реалност":

    Тогава тока се спираше защото вНРБ имаше тежка промишленост,имаше истинска икономика,поради което имаше недостиг на мощност!Сега тока не спира,но е десет пъти по скъп,и нямаме никаква икономика!

    08:20 25.02.2026

  • 107 Гаджева

    0 0 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    08:20 25.02.2026

  • 108 Пропуснали са да споменат само

    0 1 Отговор

    До коментар #73 от "Британските служби напоследък":

    данните, че Зеленски събира от улиците в бусове, повече войници отколкото губи!
    Затова и пИчели!:)....ама не войната де!

    08:20 25.02.2026

  • 109 Аууу

    0 1 Отговор
    Русия плаща за своите грешки от перестройката на Горбачов и Елцин.Крим е Руски и това никой не може да го отрече защото исорията го потвърждава но те си го дадоха доброволно на Украйна а западните държави това чакаха да направят раздора с рускоговорящите руснаци и ето ти конфликта е налице.Тука няма победител в тази ситуация милиони жертви от двете страни а евреите азери ликуват.7752

    08:21 25.02.2026

  • 110 Внимавай

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мурка":

    Мурка,ще им хурка! Още малко и това няма да можеше да изкараш!Щом си тук не си от състоятелните.

    08:21 25.02.2026

  • 111 Механик

    0 0 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    08:22 25.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания