Според британския вестник The Telegraph загубите през последните месеци на руската армия са толкова големи, че Москва не може да намери достатъчно нови попълнения, за да запълни празнините, предаде Focus.de.

Западни представители казват, че Русия губи почти 40 000 войници на месец, докато само 35 000 нови могат да бъдат вербувани.

Твърди се, че от началото на войната в Украйна Русия е загубила над 1,26 милиона войници. Войските на Путин все още се борят с проблеми със снабдяването и технологични неуспехи през петата година от пълномащабната инвазия.

Русия се опитва да привлече нови войници с високи бонуси до 50 000 долара. Но тази стратегия изглежда не работи. Хората осъзнават, че това е еднопосочен билет. Икономическата ситуация в Русия прави още по-трудно изплащането на тези суми в дългосрочен план. Загубата на достъп до сателитните комуникации „Старлинк“ на Илон Мъск също се отразява на Русия.

Освен Русия, Украйна също претърпя тежки загуби. Президентът Володимир Зеленски говори в началото на февруари за най-малко 55 000 украински войници, убити миналата година. Според доклад на Центъра за стратегически и международни изследвания, общите загуби (убити и ранени войници) на Украйна може да са между 500 000 и 600 000.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският президент Владимир Путин не е постигнал военните си цели в Украйна в контекста на отбелязването на четвъртата година от началото на руско-украинския конфликт, предаде AFP.

„Путин не е постигнал целите си. Той не успя да съкруши украинците. Той не е спечелил тази война. Ние защитихме Украйна и ще направим всичко, за да бъде постигнат мир и за да възтържествува справедливостта. Ние желаем мир - силен, достоен и траен мир“, заяви украинският президент Зеленски.

Руският президент Владимир Путин, от своя страна, обвини Украйна на четвъртата годишнина от инвазията на силите на Москва в съседната държава, че се опитва да торпилира мирния преговорен процес.