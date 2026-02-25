Тест и БГ цени на най-практичната лека кола на Dacia

Dacia Jogger претърпя значително обновяване, а през изминалите дни, ние имахме възможност да тестваме последния вариант от това обновление и по-конкретно неговата хибридна форма. Припомняме, че през 2021-а, румънската марка на практика комбинира ролите на старите Logan MCV и Lodgy MPV и създаде автомобил, който размива границите на сегмента и не е нито традиционно комби, нито класически ван.

Екстериор

Последният фейслифт въвежда визуалния език „Dacia Link“, който замества старата естетика с по-остър и по-модерен външен вид. Бялата решетка и логото Link стоят модерно и премахват остатъците от бюджетния имидж от предходното поколение. Светлинният Y-образен подпис вече е заменен с обърнато „Т“ и е по-ярък. Нови са и отворите на бронята за охлаждане, като вече са по-големи, за да се справят с термичните нужди на новия хибриден агрегат.

За да отговори на строгите изисквания за безопасност GSR2 на Европейския съюз, Dacia интегрира нова радарна система в предната броня и камера зад предното стъкло.

Отстрани Jogger запазва своят 200 мм просвет, превъзхождайки няои съвременни кросоувъри, като усещането за това се допълва от пластмасови добавйки на калниците, броните и праговете. Те са направени от материалът „Starkle“, който пък от своя страна е изработен от рециклирана пластмаса.

Отзад промените са минимални и са фокусирани основно върху новата бранд идентичност на марката. Можем да открием новия шрифт на надписа Dacia върху петата врата, както и нови надписи Jogger и Hybrid при хибридната версия, която се отличава още и с липса на видим накрайник на ауспуха. Вертикалните стопове са запазени, като подобно на предходния модел, те са изнесени в краищата със специфично вертикално разположение, за да позволят на капака на багажника да бъде максимално широк.

Интериор

Влизайки вътре, първото нещо, което шофьорът забелязва, е новият 7-инчов дигитален дисплей, който е опционален в по-ниските нива на оборудване и стандартен за Hybrid 155. Макар и да е нов за модела, дисплеят вече сме го виждали при последното поколение на Duster и Bigster.

Запазени са физическите бутони и за климатичната система, които са с приятна на допир алуминиева вложка, а в средата на централната конзола откриваме и интересно решение за превключвателя на скоростите. Продължавайки с централната част, виждаме още няколко физически бутона, те са за подгрева на седалките, аварийните светлини и режимът E-Save при хибрида. Особено внимание обръщаме на бутона My Safety. Както вече споменахме, новият Jogger е оборудван с последните системи за безопасност, които европейските власти изискват, а както знаем, те понякога могат да пречат повече и да са по-досадни, отколкото трябва, от Dacia добавят този бутон, който с две натискания активира вашите лични настройки и заглушавате излишните звуци и системи, които не ви допадат.



По продължението на цялото табло имаме повърхост с текстил, която замества твърдата пластмаса, която преобладава в интериора. Воланът е с нов дизайн, като запазва физическите бутони върху него, похвално за Dacia

Поглеждайки нагоре към таблото, можем да отбележим още една от новостите, системите Media Display при по-ниските нива и Media Nav Live. Централният сензорен екран вече е 10-инчов HD, подобрени с два инча спрямо предходния модел, като запазва минималистичната операционна система, чиято, ако трябва да бъдем честни, единствена функция е да успеете да свържете вашия смартфон съответно с Android Auto или Apple CarPlay, въпреки, че Media Nav Live предлага навигация с информация в реално време.

На втория ред седалките са повдигнати с около 5см и половина спрямо предните, за да имат пътниците по-добра видимост. Мястото за главата е предостатъчно, дори и за по-високи пътници, а мястото за краката е достатъчно.За разлика от много конкуренти на третия ред седалки спокойно сядат двама възрастни,

Що се отнася до багажника – той се променя в зависимост от конфигурацията,. При седем вдигнати места обемът е 160 литра, но при премахване на третия ред седалки получавате над 700 литра. А при сваляне и на втория ред, капацитетът скача до над 1800 литра. Важно е, че батерията на хибрида е под пода, на мястото където попринцип стои бутилката при LPG версията и не краде от товарното пространство.

Двигател и ходови характеристики

Под капака промени също има промени, като дори можем да ги наречем основни. За почитателите на икономията е обновената версия Eco-G 120, която комбинира бензин и газ. Тук капацитетът на LPG резервоара е увеличен значително, което води до 20% по-голям пробег на газ, а общият комбиниран пробег вече достига 1 590 км. Този двигател генерира 120 к.с. и работи с 6-степенна механична кутия, като се предлага и вариант с автоматична трансмисия със 7 предавки и двоен съединител. Наличен е познатия TCe 110 – 1.0-литров турбо бензин със 110 к.с. и 200 Нм, който остава избор за тези, които предпочитат класическото задвижване, но върхът е версията Hybrid 155, която тествахме ние.

Този двигател заменя досегашния Hybrid 140. Системата вече е базирана на 1.8-литров четирицилиндров бензинов двигател със 109 к.с., подпомаган от два електромотора. Батерията е с капацитет 1.4 кВтч, а трансмисията е е онази автоматична кутия без съединител, която познаваме и от други модели на Renault. Общата системна мощност, както подсказва името е 155 к.с., а въртящият момент достига 170 Нм, като според Dacia, вграда този Jogger може да се движи на ток в 80% от времето.

Що се отнася до представянето на модела на пътя, интересно е да споменем, че колата винаги потегля в електрически режим, дори когато зарядът на батерията е минимален. Благодарение на електрическата тяга, ускорението е по-осезаемо, като при по-големи натоварвания се включва и бензиновият двигател, като това се усеща минимално в поведението на колата, но пък се чува изразително. Това е и една от забележките ни към този модел, а именно, че двигателят понякога може да е по-шумен от това, което ви се иска и да държи по-високи обороти. За сметка на това, пък, шумът при шофиране в извънградски условия е подобрен спрямо предходната версия.

Поведението на пътя, дори и при най-мощната версия със сигурност е далеч от спортно, но окачването е добре настроено, особено за нашите реалности, поглъщайки неравностите без особени сътресения в купето.

Стигаме и до най-важното за хибрида, а именно разхода. По време на нашият тест, колата не постигна каталожните си данни, но въпреки това успя да покаже стойности от около 5.5-6 литра на 100 километра, като в това число са включени и около 40% магистрално шофиране, където хибридът не е в най-добрата си територия.

Заключение и цена

В заключение, Dacia Jogger Facelift е по-зряла, по-сигурна благодарение на GSR2 системите и осезаемо по-мощна. Когато погледнем ценовата листа в евро, виждаме, че достъпността остава ключов коз за марката. Входният вариант в гамата започва от 18 990 евро за базовия TCe 110 във версия Essential. Ако търсите популярния Eco-G 120, той стартира от 20 590 евро, като достига до 23 490 евро за върховото изпълнение Extreme със седем места и автоматична кутия. Технологичният вариант, който тествахме ние, Hybrid 155 пък е позициониран на 28 390 евро.