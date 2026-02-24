Зеленски: Путин е война. Цялата му държава е в затвора

"Войната ще приключи, когато американският президент Тръмп заедно с европейците поставят Путин на мястото му и го принудят да води истински преговори." Володимир Зеленски даде интервюта на АРД и Си Ен Ен.
"Войната ще приключи, когато американският президент Тръмп заедно с европейците поставят Путин на мястото му и го принудят да води истински преговори", заяви украинският президент Володимир Зеленски. В навечерието на четвъртата година от началото на пълномащабната руска агресия срещу Украйна Зеленски даде интервю на Си Ен Ен и АРД.
"Ако дадем на Путин това, което иска, ще загубим всичко"
Той поясни, че е готов да седне на масата за преговори с Путин и дори да обсъди териториалните претенции на Русия. Но не на всяка цена. "Не можем да му дадем всичко, което иска. Защото той иска да ни окупира. Ако му дадем това, което иска, ще загубим всичко - всички ние, хората, ще трябва да бягаме или да бъдем руснаци", подчерта Зеленски.
Украинският президент се обърна директно към американския си колега Доналд Тръмп и го призова да остане на негова страна. "Демократична държава се бори срещу един човек. Защото този човек е война. Путин е война. Всичко се върти около него, около този един човек. А държавата му - цялата му държава е в затвора", заяви Зеленски в емоционалния си разговор с Клариса Уорд от Си Ен Ен.
Украйна е готова да замрази конфликта по сегашните граници, става ясно от интервюто, но няма да се оттегли от районите в източната част на Донецка област, които все още са под неин контрол.
Русия изисква Украйна да се откаже от около 20% от региона, който все още е под контрола на Киев, включително "крепостния пояс" от индустриални градове, железопътни линии и пътища, формиращи гръбнака на отбраната на Украйна и снабдяващи фронтовата линия, поясни Зеленски.
"Преживяхме тази война през всичките тези години и затова просто не можем да им поднесем страната на тепсия", подчера той. "200 000 души живеят там. Какво да им кажа и какво да кажат нашите войници: "Добре, чао, чао. Ние си тръгваме. От този момент нататък вие сте руснаци?"
Зеленски благодари на Германия и разкритикува остро Орбан
По отношение на потенциалното споразумение украинският президент очаква конкретни гаранции какво ще направят САЩ и Европейският съюз, ако Русия ги нападне отново.
Зеленски благодари на държави от ЕС за помощта - особено на Германия, която осигурява най-много средства за Украйна. "Благодарен съм на Германия, че пое водещата роля в Европа за подкрепата към Украйна", каза той пред германската обществено-правна медия АРД.
Но украинският президент не спести критиката си към унгарския премиер Виктор Орбан. "Когато блокира 90 милиарда евро (помощ за Украйна), за нас той е на същото ниво като Путин и Лукашенко", заяви Зеленски, който също така настоява Европейският съюз да забърза процеса по присъединяване на Украйна и да отвори преговорните глави. "Ние провеждаме тези реформи във времето на война. Постигаме във време на война повече, отколкото кандидатите за членство в мирни времена", подчерта той.
Не губим войната, категоричен е Зеленски
Четирите години война са основно загуба за агресора Русия, смята украинският президент. "Русия се бори, за да ни унищожи като независима държава - но ние не го допуснахме", коментира Зеленски пред АРД и определи твърденията, че в момента Украйна губи войната като "руски наратив".
В последно време Украйна успя да си отвоюва 300 квадратни километра територия в Запорожие. Тя разчита на това, че сателитите "Старлинк" бяха изключени за руската армия. Доскоро Русия ги използваше активно за комуникация, но компанията на Илон Мъск реши да преустанови достъпа ѝ. Сега само украинските части могат да го използват, като терминалите им са включени в така наречения "бял списък", посочва АРД.
