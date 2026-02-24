Зеленски: Путин е война. Цялата му държава е в затвора

Новини
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

"Войната ще приключи, когато американският президент Тръмп заедно с европейците поставят Путин на мястото му и го принудят да води истински преговори." Володимир Зеленски даде интервюта на АРД и Си Ен Ен.

"Войната ще приключи, когато американският президент Тръмп заедно с европейците поставят Путин на мястото му и го принудят да води истински преговори", заяви украинският президент Володимир Зеленски. В навечерието на четвъртата година от началото на пълномащабната руска агресия срещу Украйна Зеленски даде интервю на Си Ен Ен и АРД.

"Ако дадем на Путин това, което иска, ще загубим всичко"

Той поясни, че е готов да седне на масата за преговори с Путин и дори да обсъди териториалните претенции на Русия. Но не на всяка цена. "Не можем да му дадем всичко, което иска. Защото той иска да ни окупира. Ако му дадем това, което иска, ще загубим всичко - всички ние, хората, ще трябва да бягаме или да бъдем руснаци", подчерта Зеленски.

Украинският президент се обърна директно към американския си колега Доналд Тръмп и го призова да остане на негова страна. "Демократична държава се бори срещу един човек. Защото този човек е война. Путин е война. Всичко се върти около него, около този един човек. А държавата му - цялата му държава е в затвора", заяви Зеленски в емоционалния си разговор с Клариса Уорд от Си Ен Ен.

Украйна е готова да замрази конфликта по сегашните граници, става ясно от интервюто, но няма да се оттегли от районите в източната част на Донецка област, които все още са под неин контрол.

Русия изисква Украйна да се откаже от около 20% от региона, който все още е под контрола на Киев, включително "крепостния пояс" от индустриални градове, железопътни линии и пътища, формиращи гръбнака на отбраната на Украйна и снабдяващи фронтовата линия, поясни Зеленски.

"Преживяхме тази война през всичките тези години и затова просто не можем да им поднесем страната на тепсия", подчера той. "200 000 души живеят там. Какво да им кажа и какво да кажат нашите войници: "Добре, чао, чао. Ние си тръгваме. От този момент нататък вие сте руснаци?"

Зеленски благодари на Германия и разкритикува остро Орбан

По отношение на потенциалното споразумение украинският президент очаква конкретни гаранции какво ще направят САЩ и Европейският съюз, ако Русия ги нападне отново.

Зеленски благодари на държави от ЕС за помощта - особено на Германия, която осигурява най-много средства за Украйна. "Благодарен съм на Германия, че пое водещата роля в Европа за подкрепата към Украйна", каза той пред германската обществено-правна медия АРД.

Но украинският президент не спести критиката си към унгарския премиер Виктор Орбан. "Когато блокира 90 милиарда евро (помощ за Украйна), за нас той е на същото ниво като Путин и Лукашенко", заяви Зеленски, който също така настоява Европейският съюз да забърза процеса по присъединяване на Украйна и да отвори преговорните глави. "Ние провеждаме тези реформи във времето на война. Постигаме във време на война повече, отколкото кандидатите за членство в мирни времена", подчерта той.

Не губим войната, категоричен е Зеленски

Четирите години война са основно загуба за агресора Русия, смята украинският президент. "Русия се бори, за да ни унищожи като независима държава - но ние не го допуснахме", коментира Зеленски пред АРД и определи твърденията, че в момента Украйна губи войната като "руски наратив".

В последно време Украйна успя да си отвоюва 300 квадратни километра територия в Запорожие. Тя разчита на това, че сателитите "Старлинк" бяха изключени за руската армия. Доскоро Русия ги използваше активно за комуникация, но компанията на Илон Мъск реши да преустанови достъпа ѝ. Сега само украинските части могат да го използват, като терминалите им са включени в така наречения "бял списък", посочва АРД.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Превод

    55 16 Отговор
    Аз (Зеленски) докарах войната в Украйна, всичките ще ни избия

    22:07 24.02.2026

  • 3 Баце ЕООД

    58 15 Отговор
    Абе май Зелю сам нахендри и унищожи държавата си до дупка, не Путин.

    Коментиран от #9

    22:08 24.02.2026

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    12 38 Отговор
    Зеленски е моят идол,обожавам го!🌈🛴🥳🤣👍

    22:08 24.02.2026

  • 5 Путин

    39 11 Отговор
    Е где НАТО?

    Коментиран от #80

    22:08 24.02.2026

  • 6 АЛИСА ВАЙДЕЛ

    52 15 Отговор
    Гн. Зеленски, това е Националният парламент на Германия, а не сцена на вашата комедия СЛУГА НА НАРОДА
    Вашето място не е тук.
    Вашето място е в затвора

    22:09 24.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Питар

    52 13 Отговор
    Зеленият има спешна нужда от психиатрично лечение.

    Коментиран от #33

    22:09 24.02.2026

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    39 12 Отговор

    До коментар #3 от "Баце ЕООД":

    Белото не прощава!🦧😪🦧

    22:09 24.02.2026

  • 10 Механик

    45 12 Отговор
    Зеле, нали пИчелите бе? Какви са тия работи? как така примирие? Нали щяхте да си земате Крим и да пращате Путин в Хага да го бесят?
    Леопардите не са ли вече в подстъпите на Москва да я разчленяват и разпадат? Кво стана с "ше нанесем стратегическо поражение на Русия"??
    А плана за победата не е ли в ход? Перемогата не я чувам в скоро време, също.

    Коментиран от #37, #90

    22:09 24.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Скоро ще се разпадне Русия

    13 40 Отговор
    И народът и ще заживее свободно

    22:10 24.02.2026

  • 13 Грозният Бункер

    11 33 Отговор
    Ще се бие до последният руски Роб

    Коментиран от #31

    22:10 24.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Срам и Позор СВО

    10 34 Отговор
    5 години 2 села

    22:11 24.02.2026

  • 16 хаха

    7 29 Отговор
    Демография по ватнишки:

    22:11 24.02.2026

  • 17 ИМПЕРИАЛИСТ

    10 41 Отговор
    Зеленски е наивник! Путин е ЕМАНАЦИЯ на съвременното руско общество...Дори при кратка разходка из Москва, може да установиш ТОТАЛНОТО им ОПРОСТАЧВАНЕ. След масовите чистки НА МИЛИОНИ РУСНАЦИ по времето на Сталин е утопия, че Русия ще се развие към добро....Генетичният код на мужиците вече е сменен.

    Коментиран от #25, #27

    22:12 24.02.2026

  • 18 ха ха ха

    29 6 Отговор

    До коментар #7 от "хаха":

    Помашкият изрод е нервен

    Коментиран от #24

    22:12 24.02.2026

  • 19 Я тая буферайна

    25 4 Отговор
    Буферайна

    22:12 24.02.2026

  • 20 Ахаха

    25 6 Отговор

    До коментар #7 от "хаха":

    Извади графиката моля, дай в сравнение с Англия Франция и Германия? Не миграцията, а новородените. Хайде.

    22:12 24.02.2026

  • 21 Златната Тоалетна

    12 31 Отговор
    Бункерният Мерзавец си хвърля памперса във златна тоалетна
    А Руският народ Във Външна тоалетна

    Коментиран от #46

    22:12 24.02.2026

  • 22 Механик

    7 28 Отговор
    Цялата кочина в затвора , а бункерния страхливец 5та година се крие по калните мазета, все па план!

    22:13 24.02.2026

  • 23 Браво че

    21 4 Отговор

    До коментар #7 от "хаха":

    Си научил думата демография.. Сега остава и да си докажеш тезата.

    22:13 24.02.2026

  • 24 хаха

    7 24 Отговор

    До коментар #18 от "ха ха ха":

    Я лай още бе пислямист ориенталски!

    Дай глас бе ватнишка подлого неграмотна!

    Коментиран от #34, #88

    22:13 24.02.2026

  • 25 ъхъ ъхъ

    7 20 Отговор

    До коментар #17 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Татарче недоучено молиш ли се на бога си Монголското куче Тангра

    Коментиран от #41

    22:13 24.02.2026

  • 26 Какво

    33 6 Отговор
    A койще гарантира безопасността на Русия?
    Този нарко-адикт ,е знае ли.че отказът безопасността на Русия, е причината за войната, както Западът правеше последните 34 години. Нужена е сигурност на РФ, тоест буфер. Но Западът и Нато причинява войната и извършва провокиране, насъскване на укрите и финансиране на войната в Украйна.

    Щеше ли да се воюва, ако Зеленски беше се изказал против:
    Неспазване Минските споразумения. Какво е казала Меркел и Макрон. за тях?
    Приближаване на НАТО към границите на Русия
    Организиране на Майдана
    Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
    Насочване повечето 800 бази към РФ.
    А, АТО на бандеровци, убила стотици деца след 2014 г.
    Преди войната обещаване атомно оръжие на Украйна седмица преди 24.02.2022
    Предлагане достъп на английски военни 22.02.2022

    22:13 24.02.2026

  • 27 Ха,ха

    7 22 Отговор

    До коментар #17 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Крепостни селяци.

    Коментиран от #42, #67

    22:14 24.02.2026

  • 28 az СВО Победа 80

    31 4 Отговор
    Просроченият е в истерия.
    Усеща, че краят наближава...

    Коментиран от #47, #58

    22:14 24.02.2026

  • 29 някой си

    27 4 Отговор
    поредната измишльотина на dw 😆😆

    22:14 24.02.2026

  • 30 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 19 Отговор
    От Киев за два дня та така 4 години, а над милион блатара са при кабзоня!

    22:14 24.02.2026

  • 31 Ахахаха

    17 4 Отговор

    До коментар #13 от "Грозният Бункер":

    Грозния бункер винаги се бие до последно мой! Винаги. Като соросарска опорка е!

    22:14 24.02.2026

  • 32 Механик

    30 5 Отговор

    До коментар #11 от "Емо":

    Нема кой, баце, да гърми по руснаците. Нямате хора. Вече и за бусовизация немате хора. Всичко е леш.
    Е и днеска имаше тука статия от един украинец, бивш журналист в дойчевеле, който се е върнал в Украина и воюва/ Човека го каза точно- големи проблеми с мобилизацията, големи проблеми с дезертирането и големи проблеми с командването, което не ротира войските и има хора дето по 2 години са на предна линия.

    Коментиран от #50, #76

    22:14 24.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 интересно е

    23 4 Отговор
    как цял свят се занимава с един психопат. Психопат за милиарди.

    Коментиран от #96

    22:15 24.02.2026

  • 36 Факт

    24 31 Отговор
    Бункерният диктатор е обсебен от войната..

    Коментиран от #70, #125, #162

    22:15 24.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 az СВО Победа 80

    15 19 Отговор
    За 26 тодини нелегитимния превърна блатото в най пропадналата клоака на планетата пълна с роб, само задунайските им завиждат на клошарията и мизерията!

    22:16 24.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 604

    10 2 Отговор
    тия сигур имът знаменца и отзад кът гледъм снимкатъ.....

    22:16 24.02.2026

  • 41 Тоя па

    5 12 Отговор

    До коментар #25 от "ъхъ ъхъ":

    Леко, крепостния, нали до 18 век ви продаваха заедно с козите и добитъка.

    Коментиран от #49

    22:17 24.02.2026

  • 42 Нервен си

    7 6 Отговор

    До коментар #27 от "Ха,ха":

    турско робче

    22:17 24.02.2026

  • 43 някой си

    14 3 Отговор
    платените охлюви пак се активизираха, значи пълнят памперсите смешните центове😆

    22:17 24.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ванков

    16 3 Отговор
    Абе и ти си един зависим от субстанции и какво ли още не...унищожи си народа!

    22:17 24.02.2026

  • 46 Беттер

    17 3 Отговор

    До коментар #21 от "Златната Тоалетна":

    По добре външа тоалетна, отколкото п на улицата в кенефи в Киев, поради замръзнали тоалетни и лиса на ток и отопление

    22:17 24.02.2026

  • 47 Овчи,колко метра останаха до Киев?М?

    4 14 Отговор

    До коментар #28 от "az СВО Победа 80":

    Премери ли ги?М?Има ли живи орки в Купянск конкретно,?Ммм?

    22:18 24.02.2026

  • 48 ?????

    15 3 Отговор
    Уф.
    Не ви ли омръзна вече днес от Дойче Велле и панегириците им за доблестните украинци начело на демократичния свят срещу тюрмата на Путин.

    22:18 24.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Аааааа има,има

    3 11 Отговор

    До коментар #32 от "Механик":

    Кобзон Експрес е препълнен.

    Коментиран от #53

    22:19 24.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 хаха

    5 6 Отговор
    "Нигерия със сняг"

    Сергей Брин

    22:20 24.02.2026

  • 53 Механик

    2 4 Отговор

    До коментар #50 от "Аааааа има,има":

    Така е, пее от заран и така от 2022г

    22:20 24.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Киро Шприца

    7 8 Отговор

    До коментар #54 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗":

    Складирахме мочата че ше тпебва да явръщаме кога братушките пресекат дунава.

    22:23 24.02.2026

  • 57 Гробар

    7 3 Отговор
    Всички червени евроатлантета под земята, при червеите.

    22:24 24.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Ние

    7 3 Отговор
    Води ни Путине!

    Коментиран от #62

    22:24 24.02.2026

  • 60 ХиХи

    14 3 Отговор
    Зелювистите прибират хора по улиците насила и целта е да получават пари. Колкото повече война толкова повече ще плащате на корумпираните зелювисти. Тая година два млрд с любезното съдействие на бацо и ламаГуру

    22:25 24.02.2026

  • 61 Гробар

    3 3 Отговор

    До коментар #58 от "Да де":

    Трайчо и Вяра миришат на пръст. Кгб е по петите им.

    Коментиран от #79

    22:25 24.02.2026

  • 62 Йосиф Кобзон

    4 4 Отговор

    До коментар #59 от "Ние":

    Види ни ги.

    22:25 24.02.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Ти да видиш

    16 4 Отговор
    Зеленото джудже наркоман днес официално си показа пред медиите бункера в който бил живял повече от две години.
    Оказа се, че бункерът на улица банкова-11 в Киев , намиращ се на 100 метра дълбочина , бил строен от Сталин....хаха

    22:27 24.02.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Отреазвяващ

    12 4 Отговор
    Още не съм видял ,,свободни затворници".Но потенциални,, затворници"-само в Украйна.

    22:28 24.02.2026

  • 67 Преди руснаците бяха крепостни

    4 10 Отговор

    До коментар #27 от "Ха,ха":

    Сега да роби.

    22:28 24.02.2026

  • 68 Госあ

    19 5 Отговор
    Нема как да стане, бате. Зад Русия е Китай, а Китай е зад Русия, защото знаят мърсотиите на колективния запад като отворена книга и нямат друг избор. Сядай да преговаряш, защото Украина ще остане 10 млн. Което напълно устройва и западняците, апропо

    22:28 24.02.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 аz СВО Победа 80

    5 4 Отговор

    До коментар #36 от "Факт":

    Истински настоящ червеноармеец.
    Ето Путинска Русия.
    🤣🤣🤣

    22:30 24.02.2026

  • 71 Госあ

    3 8 Отговор
    Трупинфе обещал на господаря Си сибир в замяна ракети ипатрони, най велия геостратег на планетата!

    Коментиран от #82

    22:31 24.02.2026

  • 72 Безупречно

    4 12 Отговор
    точен е Зеленски, а онзи в бункера е унижен, болезнен комплексар, страхуващ се от това, че поради недостатъчен интелект си е позволил да има имперски амбиции и е забъркал ужасна по мащабите си каша

    22:31 24.02.2026

  • 73 Артилерист

    16 7 Отговор
    Всеки ден сценаристите на тоя комичен артист Зеленски, като тези в шоуто на Слави, му бутат по някоя мръсна глупост (или глупава мръсотия) и той я изиграва с ново вдъхновение. И тука ежедневно го публикуват, за да ни расмиват. Но дали е смешно? Особено след като американските военни транспортни и самолети-цистерни запълниха летището във Враждебна. Да не останем само озъбени вместо усмихнати?

    22:31 24.02.2026

  • 74 Зелката е прос

    8 5 Отговор
    Ама много прос, чак толкова не е реално.

    Коментиран от #77

    22:33 24.02.2026

  • 75 Артилерист

    5 11 Отговор
    Но трябва да признаем, че Зеленски унищожи блатния хаганат за 4 години, а бункерното го завря в миша дупка!

    22:33 24.02.2026

  • 76 Меанико,

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Механик":

    Тоз от снимка 52 иска да олаби в теб жилата.

    22:33 24.02.2026

  • 77 Последния Софиянец

    6 6 Отговор

    До коментар #74 от "Зелката е прос":

    Важното, че загрузи над милион и половина вата!

    Коментиран от #92

    22:33 24.02.2026

  • 78 Критик

    10 11 Отговор
    Прав е Зеленски. Бункерният диктатор се вживява като велик завоевател.

    22:34 24.02.2026

  • 79 някой си

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "Гробар":

    ивчо ачев от актуално и той почти са го налазили черавите,ще ти става клиент

    22:36 24.02.2026

  • 80 Мартин

    5 6 Отговор

    До коментар #5 от "Путин":

    НАТО не се занимава с мъртъвци.

    22:36 24.02.2026

  • 81 Съдба

    6 3 Отговор
    Наркото се дърпа още - прахчето е още в кръвта му и тя "кипи" и още не се е претопило в черния дроб....Време е за "Сух режим". Тръмпчо да помага, в свои води е.....

    22:40 24.02.2026

  • 82 Госあ

    10 5 Отговор

    До коментар #71 от "Госあ":

    Путин е обещал на Китай подкрепа по другия фланг. Евроатлантиците с пръст не могат да ги пипнат. Затова руснаците бавно и методично денацифицират Украйна. Което позволява и свеждане на цивилните жертви до минимум.

    22:43 24.02.2026

  • 83 някой си

    6 4 Отговор
    еврогейт@ците късат и фърлят че да задействат толкова евтини драскачи

    Коментиран от #84

    22:44 24.02.2026

  • 84 Баце ЕООД

    0 2 Отговор

    До коментар #83 от "някой си":

    Под всяква критика са..

    Коментиран от #86

    22:50 24.02.2026

  • 85 Поет

    4 3 Отговор
    С зелена пяна на устата, зеленски джапа във л..ната.

    22:50 24.02.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Госあ

    7 5 Отговор
    Тʼва не ти е третокласна комедия, къс. Грешните решения свързани с тероризъм в Русия се заплащат. Първо грешно решение - неспазване на Минските споразумения, второ грешно решение - отказ на споразумение в Истанбул, третото грешно ще бъде да не се стигне до споразумение сега. Цената ще бъде прогресивно по-висока след всяко грешно решение.

    Коментиран от #105, #140

    22:53 24.02.2026

  • 88 Памуккале

    6 3 Отговор

    До коментар #24 от "хаха":

    Абе сигурен съм, че жълтопаветните розови понита, не знаете значението на думата вата.

    22:54 24.02.2026

  • 89 някой си

    1 0 Отговор

    До коментар #86 от "някой си":

    естествено сега почва кражба на никове,колко непредсказуемо 😆😆

    22:55 24.02.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Перо

    6 3 Отговор
    А фалшивия мандат на ционисткия наркос кога ще свърши?

    Коментиран от #93

    23:00 24.02.2026

  • 92 Цеко

    2 6 Отговор

    До коментар #77 от "Последния Софиянец":

    Много руска смрадт измре ей.Много нещо.

    Коментиран от #168

    23:00 24.02.2026

  • 93 Българин

    4 7 Отговор

    До коментар #91 от "Перо":

    Като избие 5 милиона вати.

    Коментиран от #97, #103

    23:01 24.02.2026

  • 94 Смешник

    6 3 Отговор
    Войната ще приключи когато Тръмп постави теб на мястото и ти врътне кранчето

    23:03 24.02.2026

  • 95 Страшно

    3 7 Отговор
    е да се поверят съдбините на една световна /макар и само заради оръжията си/ сила в ръцете на офицер от кгб. Част от последиците: войни в Грузия и Украйна, сближаване с Иран и Сев. Корея, икономика на военна основа и спад, ликвидиране на политически опоненти, срив в международния престиж и консолидиране на НАТО

    23:04 24.02.2026

  • 96 Смешник

    4 2 Отговор

    До коментар #35 от "интересно е":

    Той е психопат а тия където го подкрепят са два пъти по големи психопати

    23:07 24.02.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Хохо Бохо

    5 3 Отговор
    Докато Путин напада и убива украинците за какъв мир става дума?...

    23:14 24.02.2026

  • 100 Мммммм

    5 2 Отговор
    Б О К Л У К

    23:15 24.02.2026

  • 101 Никой не ви чете глупостите

    6 0 Отговор
    Отива на коментарите директно за да ви нааапсува

    23:16 24.02.2026

  • 102 Не губим войната, категоричен е Зеленски

    11 1 Отговор
    Ами тогава що реве?

    Коментиран от #107

    23:17 24.02.2026

  • 103 някой си

    1 0 Отговор

    До коментар #93 от "Българин":

    уреди си среща с черавите с коментара

    23:18 24.02.2026

  • 104 Ъхъъъъ.....

    8 3 Отговор
    (Демократична държава се бори... )... трябва леко да не си у ред с кратуната че да приемеш за истина че в Украйна било "демокрация". Само се чудя как може подобни глупости да се публикуват и защо се прави ? ...

    Коментиран от #114

    23:20 24.02.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 На смотаняка Зеленски

    6 0 Отговор
    До кога ще му тиражирате олигофрениите ? Някакво усещане за мярка нямате ли?

    23:23 24.02.2026

  • 107 ХА ХА

    3 6 Отговор

    До коментар #102 от "Не губим войната, категоричен е Зеленски":

    А що не питаш що ревът 2000000 руски семенства?

    Коментиран от #113

    23:31 24.02.2026

  • 108 Механик

    9 3 Отговор
    "Украйна е готова да замрази конфликта по сегашните граници.."
    Ма чакайте бе! как така ще го замразявате? какво стана с плана за победата и ще си върнем Крим?
    Нали пИчелите? Нали почнахте нова перемога и до 9-ти май ще съборите Москаляките?
    Нещо ви се гърчат опорките, май????

    23:36 24.02.2026

  • 109 Факти

    5 8 Отговор
    Зеленски има смелостта 4 години да се бори срещу руския фашизъм. За разлика от него кремълският бакшиш избяга ог един готвач.

    Коментиран от #112

    23:39 24.02.2026

  • 110 Хохо Бохо

    1 4 Отговор
    Заради Путин в Украйна умряха или бяха осакатени над милион руски войници...
    Слава на Путин! Путин, ти можеш повече....

    23:42 24.02.2026

  • 111 някой си

    1 0 Отговор

    До коментар #105 от "ХА ХА":

    охльо, пропаганда бълваш ти и това е ясно на всички

    23:43 24.02.2026

  • 112 Механик

    4 3 Отговор

    До коментар #109 от "Факти":

    Нощеска ще се цепнеш от омраза. А сабахлян, като прочетеш сводката от бойните действия и огромните загуби на ВСУ, хептен ще се спихнеш.
    Успокой се и се примири с това, че любимата ти Окраина УМРЕ.

    Коментиран от #116, #120, #123

    23:45 24.02.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Демокрацията

    2 3 Отговор

    До коментар #104 от "Ъхъъъъ.....":

    е в рузия и в сибирските им затвори и в цензурата им и в несменяемостта на късия ботокси и в премахването на опонентите му и във войните му и т.н., нали

    Коментиран от #115, #118

    23:45 24.02.2026

  • 115 Механик

    1 1 Отговор

    До коментар #114 от "Демокрацията":

    А у белгийските затвори нема места и осъдените спят по земата.
    Писаха го днес тука в тоя сайт. Чети!

    Коментиран от #158

    23:49 24.02.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Наско

    3 4 Отговор
    Евала на Зеленски и украинците. Издържаха 4 години срещу многократно преъзхождащ ги враг. Путлер тотално се провали и загроби милион руснаци с огромната си глупост.

    Коментиран от #119

    23:50 24.02.2026

  • 118 някой си

    4 2 Отговор

    До коментар #114 от "Демокрацията":

    да живее Путин и руския народ,долу западните слуги на злото

    Коментиран от #156

    23:50 24.02.2026

  • 119 някой си

    3 2 Отговор

    До коментар #117 от "Наско":

    провали се запада като нищо не можа да направи за 4 години срещу "слабата" РУСИЯ

    Коментиран от #124, #129

    23:53 24.02.2026

  • 120 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    2 3 Отговор

    До коментар #112 от "Механик":

    Свиквай.

    Коментиран от #122

    23:53 24.02.2026

  • 121 Рускиня

    1 1 Отговор
    Путин е война, а Зелю е лъжа!

    23:54 24.02.2026

  • 122 някой си

    0 0 Отговор

    До коментар #120 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    IQ равно на минус 200 😆

    23:55 24.02.2026

  • 123 Светлото бъдеще

    3 2 Отговор

    До коментар #112 от "Механик":

    Като се разпадне РФ се сети какви глупости си писал и колко копейки си заработил. А рашките пак ще гледат жално и ще чакат храна от САЩ както някога победителите на световния капитализъм СССР.
    ,

    Коментиран от #126

    23:56 24.02.2026

  • 124 Мартин

    3 1 Отговор

    До коментар #119 от "някой си":

    НАТО не се занимава с мъртъвци.

    Коментиран от #127

    23:57 24.02.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Пак аз бе

    1 1 Отговор

    До коментар #123 от "Светлото бъдеще":

    Да си русофил или си мал//умен,или си платен.
    Трети вариант няма.

    Коментиран от #130

    00:00 25.02.2026

  • 127 някой си

    1 1 Отговор

    До коментар #124 от "Мартин":

    мижавото ти нато с нищо не може да се занимава,но ние можем да се позанимаваме с тебе клавиатуна карикатурке

    00:01 25.02.2026

  • 128 Копейкотрошач

    3 2 Отговор

    До коментар #125 от "някой си":

    Една минута и ще се н а с е р е ш

    Коментиран от #134

    00:01 25.02.2026

  • 129 Наско

    2 3 Отговор

    До коментар #119 от "някой си":

    Запада нищо не е правил. И даже без нищо да прави руските фашаги се провалиха. Смятай колко са зле те и джуджето което се прави на император.

    Коментиран от #131, #136

    00:01 25.02.2026

  • 130 някой си

    1 1 Отговор

    До коментар #126 от "Пак аз бе":

    това по скоро се отнася за русофобите,доказано е,ти жив пример за плиткоумието което имате

    00:04 25.02.2026

  • 131 някой си

    1 2 Отговор

    До коментар #129 от "Наско":

    няма толкова пр0сти хора които да повярват на написаното от теб,даже пръстите ти са се съпротивлявали 😆

    Коментиран от #135

    00:06 25.02.2026

  • 132 Зрител

    4 1 Отговор
    Рашата фалира. Да видим дали Тръмп ще им прати пилешки бутчета .

    00:06 25.02.2026

  • 133 Тимур

    4 1 Отговор
    Путин е гавра с живота на хората. Идиот,психопат! Руснаците лумпена нация

    Коментиран от #139, #142

    00:07 25.02.2026

  • 134 някой си

    2 3 Отговор

    До коментар #128 от "Копейкотрошач":

    ще проверим,да не докато висиш в последните си секунди да пищиш като заек на заколение

    00:09 25.02.2026

  • 135 Наско

    1 2 Отговор

    До коментар #131 от "някой си":

    Разсмя ме. Дерзай,трябва да заработваш копейки и да обясняваш какви огромни успехи има великата расийска армия ръководена от бакшиша Шоломов.

    Коментиран от #138

    00:10 25.02.2026

  • 136 Мдааа

    3 3 Отговор

    До коментар #129 от "Наско":

    Путин е първият император,който царува 4 години в землянка.Там и ще го довършат.

    00:10 25.02.2026

  • 137 Яхуууууу

    0 3 Отговор
    мияо, мияо, мияо..... жалкия далавевраджия отново вие на умряло. последно иска или не иска ядрено оръжие и да унищожи света? не разбирам кукловодите.

    00:11 25.02.2026

  • 138 някой си

    2 3 Отговор

    До коментар #135 от "Наско":

    че Русия винаги си постига успехи,на вас ви трябва явно да заблудите хората че "Русия е зла" че "уср@йна печели" и тем подобни фантазии

    Коментиран от #145, #148

    00:13 25.02.2026

  • 139 Сесесере2🤢🤮

    1 1 Отговор

    До коментар #133 от "Тимур":

    От него решението от тях подкрепата

    00:13 25.02.2026

  • 140 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    3 2 Отговор

    До коментар #87 от "Госあ":

    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    Коментиран от #143

    00:15 25.02.2026

  • 141 Тъжна картина

    5 3 Отговор
    Това наистина не го вярвах преди 4 години,че Украйна ще удържи. Тия хора направиха чудо ,а Путин е пълен некадърник . Да си беше стоял , да си краде спокойно и да си харчи милиардите. Ама не , почна да се прави на Петър Велики. Сега гледа като мишок в трици и говори разни небивалици,направо не знае къде се намира.

    Коментиран от #144

    00:18 25.02.2026

  • 142 доктор

    2 2 Отговор

    До коментар #133 от "Тимур":

    Руска нация няма.

    Коментиран от #146

    00:20 25.02.2026

  • 143 някой си

    2 3 Отговор

    До коментар #140 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    аз не мога да повярвам как ви дават центове за такива бездарни драсканици

    00:22 25.02.2026

  • 144 някой си

    2 3 Отговор

    До коментар #141 от "Тъжна картина":

    тъжна картинка сте вие които бълвате толкова пошла пропаганда

    Коментиран от #150

    00:23 25.02.2026

  • 145 бе кой се интересува от калната ти русия

    2 3 Отговор

    До коментар #138 от "някой си":

    Беги скочи през джама.🥳

    Коментиран от #147

    00:24 25.02.2026

  • 146 някой си

    1 2 Отговор

    До коментар #142 от "доктор":

    има РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ!!!

    00:25 25.02.2026

  • 147 някой си

    2 2 Отговор

    До коментар #145 от "бе кой се интересува от калната ти русия":

    явно мишоци като тебе,щом драскате толкова

    00:26 25.02.2026

  • 148 Наско

    2 1 Отговор

    До коментар #138 от "някой си":

    Като гледам заблуден си ти или се опитваш да заблуждаваш. Не става. Рашата се провали здраво,никакви цели не постигна,напротив провали се във всяко отношение. Само виж ,Азербайджан,Армения , Сирия,Венесуела,сега на ред е Иран.... Сега РФ върви по пътя на СССР разпад и мизерия. Това са постигнатите цели.

    Коментиран от #149

    00:27 25.02.2026

  • 149 някой си

    2 3 Отговор

    До коментар #148 от "Наско":

    дет има един руски лаф "мечтать не вредно" но колкото и да мечтаете Русия винаги ще бъде сила колкото и да мякате розови смешници

    Коментиран от #152

    00:30 25.02.2026

  • 150 Тъжна картина

    2 2 Отговор

    До коментар #144 от "някой си":

    Това са фактите тавариш. Колкото и да тролиш няма да ги промениш.

    Коментиран от #151

    00:31 25.02.2026

  • 151 някой си

    1 2 Отговор

    До коментар #150 от "Тъжна картина":

    хахаха трола кво изръси,браво,надцених интелекта ти

    00:34 25.02.2026

  • 152 Наско

    2 3 Отговор

    До коментар #149 от "някой си":

    Смешният си ти , жалко че не можеш да се видиш. Рашката е едно блато което си създаваше вид на велика държава. Сега всички видяха какви гольовци са. А бакшиша ще ги довърши.

    Коментиран от #153, #154

    00:35 25.02.2026

  • 153 някой си

    3 2 Отговор

    До коментар #152 от "Наско":

    бълвай си пропагандата,не ме бърка,даже ме радва как се пените,така или иначе Русия си остава а вие ще чистите клозетите след цялата история

    Коментиран от #155

    00:38 25.02.2026

  • 154 някой си

    3 2 Отговор

    До коментар #152 от "Наско":

    и интересно от къде ти е инфото,живял съм и в Пловдив и Стара Загора имам апартамент и е пълна мизерия спрямо родния ми град Тула (за 2024тогава последно бях там)така че пак питам какво изобщо знаеш за Русия клавиатурен смешник

    Коментиран от #157, #167

    00:45 25.02.2026

  • 155 Наско

    3 2 Отговор

    До коментар #153 от "някой си":

    Кой какво ще чисти ти не можеш да кажеш. А рашките ако не се отърват от крадливото милиционерче само мъка ги чака в блатото.

    00:48 25.02.2026

  • 156 Отдавна

    4 2 Отговор

    До коментар #118 от "някой си":

    е известно коя е империята на злото- ненавистен комунизъм, а после кагебистко-мафиотски авторитаризъм

    00:49 25.02.2026

  • 157 Наско

    3 2 Отговор

    До коментар #154 от "някой си":

    Няма да ти разказвам автобиоглафията си . Знам достатъчно и за Русия и за Украйна. Като смяташ ,че РФ е голямата работа живей си там и не пречи на другите да живеят. Тов което направиха в Украйна путинските войски не е човешко и ще им се връща на всички.

    Коментиран от #159

    00:55 25.02.2026

  • 158 Все пак

    0 0 Отговор

    До коментар #115 от "Механик":

    спят, а не ги ликвидират - има значение, а повелителното наклонение го оставям без коментар

    00:55 25.02.2026

  • 159 някой си

    2 4 Отговор

    До коментар #157 от "Наско":

    освобождаването на руско езичните граждани според мен си е достойна цел,и заличаването на нацизма също,а това че си умствено ограничен вече си е твоя грижа 😉

    Коментиран от #161

    00:58 25.02.2026

  • 160 Лисиче

    2 2 Отговор
    А пък ти бе Нар Коман Чи Фут си изби съгражданите славяни.

    01:17 25.02.2026

  • 161 Наско

    4 1 Отговор

    До коментар #159 от "някой си":

    Пропагандата ти за някакво освобождаване на руски граждани си я разправяй в Тула на бабичките. Руски лъжи сме слушали много пъти. Който иска да си живее в РФ прав му път,никой не го спира. Когато нахлуеш в суверенна държава и крадеш и убиваш жени и деца ще ти се връща.
    Дано разбереш какво ти казах щом твърдиш ,че си голям интелект :)

    Коментиран от #164

    01:25 25.02.2026

  • 162 Кисела Краставица

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Факт":

    Това автопортрет ли е драги ми Факт? Ама много си грозен и смешен. 🤣

    01:26 25.02.2026

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 някой си

    1 0 Отговор

    До коментар #161 от "Наско":

    жени и деца изтребват любимите ти уср@инци,ти в случая бълваш пропаганда,чак толкова да си промит не ми се вярва,осъзнай се

    01:32 25.02.2026

  • 165 Укри

    1 0 Отговор
    Във Варна си ги знаем украинците... От както сме в Европа най големите престъпници са укрите,кражби на коли, убийства, сводничество, наркотици. От години Варна е под тяхната престъпност. Сега си строят квартал незаконно и изсичат гората над Златните пясъци. Даже са сложили бариери и забраняват разходките в гората. Честито на победителите, жалко за България

    01:36 25.02.2026

  • 166 Велин

    2 1 Отговор
    Още през 2022 г. можеше да се подпише примирие, даже мир по Минските споразумения. Ама украинците послушаха Борис Джонсън, повярваха му и почнаха да прибират пари от ЕС и Британия(бедна ни е фантазията за техния размер). Зеленски цял живот е играл ролята на палячо, а украинците го избраха за президент. Затова- хак да им е!!! Когато Зеленски слезе от трона сигурно ще остане да живее в Украйна!?!? Майтапя се !!!

    01:48 25.02.2026

  • 167 Крепостен на Хартиената мечка

    1 1 Отговор

    До коментар #154 от "някой си":

    Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???

    Коментиран от #169

    01:49 25.02.2026

  • 168 Сесесере2🤢🤮

    0 1 Отговор

    До коментар #92 от "Цеко":

    Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    Коментиран от #171

    01:50 25.02.2026

  • 169 някой си

    1 0 Отговор

    До коментар #167 от "Крепостен на Хартиената мечка":

    специално ти се радвай че все още дишаш,няма да е за дълго,а за другите не се притеснявай

    02:01 25.02.2026

  • 170 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Този все повече откача.

    02:04 25.02.2026

  • 171 някой си

    1 0 Отговор

    До коментар #168 от "Сесесере2🤢🤮":

    слава на Руския народ,и на Путин,да изчисти б0клуците от уср@йна и ес

    02:04 25.02.2026

