Българин си купи ултраскъпото Bugatti Mistral

След като преди няколко месеца българските Bugatti-та станаха с едно по-малко, сега бройката им отново бе възстановена, след като късно снощи на българска територия пристигна още едно Bugatti. Кадрите от доставката на автомобила бяха споделени лично от неговия собственик, Ваньо Алексиев и макар колата да е покрита с покривало, лесно може да бъде различен светлинният подпис на модела Mistral.

Заводът на Bugatti в Молсхайм ще произведе само 99 Mistral-а, всеки от които може да достигне зашеметяващите 450 км/ч, което го превръща в най-бързия сериен автомобил без покрив в света. Производството на Mistral бележи края на ерата на W16, след като се появи братът на Chiron, който се произвежда само на писта - Bolide. След като последният Mistral слезе от конвейера, Bugatti Rimac ще се съсредоточи върху Tourbillon и неговия изцяло нов двигател V16.

Задвижващият агрегат развива 1577 к.с. и 1600 Нм въртящ момент. Тест пилотът Анди Уолъс наскоро достигна максималната скорост от 453,91 км/ч на пистата в Папенбург през изминалата година, а малко след това започнаха и първите доставки. Началната цена на подобен автомобил е около 5 милиона евро, но както знаем, опциите при френската марка са почти безкрайни и могат да покачат тази цена значително.