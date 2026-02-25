Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Българин си купи ултраскъпото Bugatti Mistral

Българин си купи ултраскъпото Bugatti Mistral

25 Февруари, 2026 09:41

Една от 99 бройки ще пребивава в София

Галин Ганев

След като преди няколко месеца българските Bugatti-та станаха с едно по-малко, сега бройката им отново бе възстановена, след като късно снощи на българска територия пристигна още едно Bugatti. Кадрите от доставката на автомобила бяха споделени лично от неговия собственик, Ваньо Алексиев и макар колата да е покрита с покривало, лесно може да бъде различен светлинният подпис на модела Mistral.

Заводът на Bugatti в Молсхайм ще произведе само 99 Mistral-а, всеки от които може да достигне зашеметяващите 450 км/ч, което го превръща в най-бързия сериен автомобил без покрив в света. Производството на Mistral бележи края на ерата на W16, след като се появи братът на Chiron, който се произвежда само на писта - Bolide. След като последният Mistral слезе от конвейера, Bugatti Rimac ще се съсредоточи върху Tourbillon и неговия изцяло нов двигател V16.

Задвижващият агрегат развива 1577 к.с. и 1600 Нм въртящ момент. Тест пилотът Анди Уолъс наскоро достигна максималната скорост от 453,91 км/ч на пистата в Папенбург през изминалата година, а малко след това започнаха и първите доставки. Началната цена на подобен автомобил е около 5 милиона евро, но както знаем, опциите при френската марка са почти безкрайни и могат да покачат тази цена значително.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ООрана държава

    34 0 Отговор
    2 седмици в дупките след зимния сезон и в сервиза на бугати ще се видят в чудо

    09:45 25.02.2026

  • 2 Гост

    31 7 Отговор
    Айде да му е честите на Бойчето, с тия поставени лица няма как да ни замиете очите. Скоро ще я видите в Банкя.

    Коментиран от #17

    09:46 25.02.2026

  • 3 преместих го

    колкото пъти трябва....

    09:46 25.02.2026

  • 4 Тъй де

    40 3 Отговор
    Ми ще си купи бе-що да не си купи...щом стадото е готово не само да го стрижат-ами и по няколко кожи да му сдират ще си купи човека... Има политически чедър има държавни поръчки за стотици милиони...-ще си купи хубавеца-няма вас да гледа я....

    Коментиран от #13

    09:48 25.02.2026

  • 5 Зевс

    27 2 Отговор
    Това е кола за меки китки, а Ваньо е баш такъв :)

    Коментиран от #37

    09:53 25.02.2026

  • 6 Перо

    21 1 Отговор
    Далаверите с обществени поръчки няма да спрат, както и дупетата, избиващи комплекси! Тази оборотна кола е точно за БГ дупките по пътищата, защото има “висок” клиренс!

    09:53 25.02.2026

  • 7 Юнак

    27 0 Отговор
    Българи юнаци. А данъците си плащал ли е?

    09:55 25.02.2026

  • 8 Вова

    39 1 Отговор
    Хубаво е да се отбележи, че българи сме купили, защото това е купено с пари от държавни поръчки или ддс, или някаква друга схема, но 100% с държавни пари!
    Просто един човек ще го кара.

    09:56 25.02.2026

  • 9 Перо

    16 0 Отговор
    Да мине с 450 км/ч., през западната част на околовръстното шосе!

    09:59 25.02.2026

  • 10 Германеца

    14 0 Отговор
    Това е спортно Фолксваген Ауди

    10:00 25.02.2026

  • 11 софийският боклук

    15 0 Отговор
    е много доходен

    10:01 25.02.2026

  • 12 123

    29 7 Отговор
    Браво, честита да му е и да си е кара с кеф.В същото време бунаците в България ще си работим за 500-800 евро и ще ни текат лигите.Честита демокрация, шенген, еврозона , клуб на богатите- глупавите и хак да ни е да плащаме борчовете на Франция, Италия , Украйна и на много други евро бели страни.Не народ, а мърша.

    Коментиран от #14, #18, #22

    10:03 25.02.2026

  • 13 Кажи

    17 1 Отговор

    До коментар #4 от "Тъй де":

    Какви държавни поръчки е взел той? Дай инфо

    10:07 25.02.2026

  • 14 Защо?

    14 1 Отговор

    До коментар #12 от "123":

    Защо да не си купи?

    Това бугати струва колкото 2-3 имота в София. Има хора с много повече имоти..

    Има и хора които са много по-богати, но не си дават парите за коли

    Коментиран от #24

    10:11 25.02.2026

  • 15 безпартиен

    11 0 Отговор
    Не е луд този който яде баницата,а този който му я дава!За автомобила информацията е пълна,но за собственика само име!От чий род е,има ли връзка с АБПФК и ДС?Та у нас също е валидно ,че ВЛАСТ СЕ ВЗИМА С ОРЪЖИЕ И СЕ ЗАДЪРЖА С ПИСАЛКА!

    10:15 25.02.2026

  • 16 Не че нещо ама, как звучи само

    12 0 Отговор
    Ваньо с бугатито! Мисля, че преди да сложи номерата трябва да си смени името .А парите са от януарските сметки за тока.Февруарските ще са по-високи за да има за бензин.После идват избори 65мил€ като е възможно да достигнат 90мил. На Ваньо ще му трябва и яхта.

    10:21 25.02.2026

  • 17 Българин

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Прозд поджарникар не може да кара Бугати,няма акъл за нея.Може да кара БНВ,Ауди,Тойота.

    Коментиран от #20

    10:22 25.02.2026

  • 18 Данко Харсъзина

    5 5 Отговор

    До коментар #12 от "123":

    Вие бедните не плащате нищо. Защото сте мързеливи и бедни и нямате с какво.

    10:32 25.02.2026

  • 20 Не можеш да пишеш правилно

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Българин":

    Буквар ти трябва, приятелю.

    10:35 25.02.2026

  • 21 Никси

    13 0 Отговор
    Цццц , за това ли има Текучество на шофиори в Биомет и стрижба на заплати та да си купуваме Бугатита ,майко мила ДОБРЕ ДОШЛИ В КЛУБА НА БОГАТИТЕ КРАДЦИ И МОШЕННИЦИ !!!.

    Коментиран от #25

    10:39 25.02.2026

  • 22 На теб

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "123":

    И тези пари са ти много ,щом си на работа и драскаш тук

    10:49 25.02.2026

  • 23 Някой

    5 0 Отговор
    Аз днеска видях един караше Жигули, аз съм виждал и с Москвич Алеко , по плевенските улици !!!?

    10:50 25.02.2026

  • 24 Никси

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Защо?":

    Това не му е първото Бугати , той има колекция от такива коли и всеки случай не е спестявал за тях от закуски или мама да му е плащала тока и водата и да му купува хляба !!!.

    10:51 25.02.2026

  • 25 Ваньо биомета

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Никси":

    Имам офиси в Франция, Англия и др.
    Доставям КОКА кола шофьорите ми на тирове си мислят че превозват пилета и салами.Превозвам и скумрия замразена пълнена с хайвер на прах.

    Коментиран от #26, #27

    11:05 25.02.2026

  • 26 Никси

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Ваньо биомета":

    Ти немаш нищо защото си поставено лице Международната фирма Биомет главния офис се намира в Лондон и е собственост на двама бивши генерали които са били военни аташета в Чили , те немаш нищо а си само един изпълнителен Директор на фирмата в България !!!.

    11:14 25.02.2026

  • 27 Никси

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ваньо биомета":

    За Хладилните Разбрах ,ама Бордоваците Дамски Буби ли превозват или женска къдрава вълна !!!.

    11:20 25.02.2026

  • 28 Васил

    2 2 Отговор
    Браво на собственика, да му е честито.

    11:45 25.02.2026

  • 29 Последния Софиянец

    2 3 Отговор
    Копейките винаги умират от завист и яд до като се вэргалят гладна на бунището, това им е заложено в калните гени!

    Коментиран от #31, #32

    11:51 25.02.2026

  • 30 Моряка

    0 1 Отговор
    И къде ще го кара с 400 км/ч.По коя магистрала?Ако го надуе по а.м.Хемус,за 1 час е във Варна.Ама тя е почната преди 50 години и е готова,ама на половина.Ще почака още 50 години.Ако тръгне по Тракия,ще се преобърне още на първите бат Бойкови бабанки.Не е лесно да си милионер.Горкия.

    Коментиран от #34

    12:00 25.02.2026

  • 31 Моряка

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "Последния Софиянец":

    Така е от как ги има, вечно гладна, наведена и съдрана и Байдън им е виновен, че са най пропадналите на планетата, като изключим пияните им робовладелци от блатата, така ще да и до като ги заровят с фадромата на бунището! Но най хубавото е, че научиха и децата си на същото!

    12:03 25.02.2026

  • 32 Ниски

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Последния Софиянец":

    Да да , на чужд гръб 100 тояги са малко , иди спи 6 месеца у варел ,да си подпираш очите нощно време с клечки , да се бръснеш на огледалото ,да си миеш краката на степенката и да ядеш на акумулаторите и накрая да спиш у подвижен варел и като трябва да си вземе парите накрая идва в картата ти УЗТМ ,да ти го преведа ли какво означава (Х.. Заплата Този Месец) !!!.

    Коментиран от #35

    12:13 25.02.2026

  • 33 ООрана държава

    1 1 Отговор
    А гладния русороб си кара жигулата за която е чакал 15 години да му излезе вноската по времето когато бяхме 5тата иконамика в мире!

    12:15 25.02.2026

  • 34 Никси

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Моряка":

    Монако и Валенсия къде вика !!!.

    12:16 25.02.2026

  • 35 Последния Софиянец

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Ниски":

    Копейките продажни трябва да спите в дървени кашони с пияните си робовладелци, не във варели!

    Коментиран от #36, #42

    12:18 25.02.2026

  • 36 Никси

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Последния Софиянец":

    Ехо нито съм Копейка нито съм от Възраждане а ти марш да миеш с парцаньо кенефите на Централна Гара и не давай акъл кой къде ще живее !!!.

    12:23 25.02.2026

  • 37 БОТЕВ

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Зевс":

    Ваньо е от стар комунистически род, затова може да си го купи! Комунизмът, към който вие, копейки, се стремите, води до такива отрочета!!!

    Коментиран от #39, #40

    12:25 25.02.2026

  • 38 Курсант

    1 0 Отговор
    Браво Ваньо! Браво Костов!!!GOAT!

    12:36 25.02.2026

  • 39 Никси

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "БОТЕВ":

    Ама ние не сме копейки, ние сме обикновени наведени русороби и Байдън и Зеленски са ни виновни, че сме най гладните и съдраните на планетата!

    Коментиран от #41

    12:37 25.02.2026

  • 41 Николай Никси Баш оргин.

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Никси":

    Адаш не пиши от мое име че ще има после Ку...о ми ЯЖ , има рима нали !!!.

    12:44 25.02.2026

  • 42 Да Заспим

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Последния Софиянец":

    На комшиикя ти връз пи...та да Заспим .

    12:48 25.02.2026