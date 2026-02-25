Българин си купи ултраскъпото Bugatti Mistral

След като преди няколко месеца българските Bugatti-та станаха с едно по-малко, сега бройката им отново бе възстановена, след като късно снощи на българска територия пристигна още едно Bugatti. Кадрите от доставката на автомобила бяха споделени лично от неговия собственик, Ваньо Алексиев и макар колата да е покрита с покривало, лесно може да бъде различен светлинният подпис на модела Mistral.
Заводът на Bugatti в Молсхайм ще произведе само 99 Mistral-а, всеки от които може да достигне зашеметяващите 450 км/ч, което го превръща в най-бързия сериен автомобил без покрив в света. Производството на Mistral бележи края на ерата на W16, след като се появи братът на Chiron, който се произвежда само на писта - Bolide. След като последният Mistral слезе от конвейера, Bugatti Rimac ще се съсредоточи върху Tourbillon и неговия изцяло нов двигател V16.
Задвижващият агрегат развива 1577 к.с. и 1600 Нм въртящ момент. Тест пилотът Анди Уолъс наскоро достигна максималната скорост от 453,91 км/ч на пистата в Папенбург през изминалата година, а малко след това започнаха и първите доставки. Началната цена на подобен автомобил е около 5 милиона евро, но както знаем, опциите при френската марка са почти безкрайни и могат да покачат тази цена значително.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
09:45 25.02.2026
2 Гост
Коментиран от #17
09:46 25.02.2026
3 преместих го
09:46 25.02.2026
4 Тъй де
Коментиран от #13
09:48 25.02.2026
5 Зевс
Коментиран от #37
09:53 25.02.2026
6 Перо
09:53 25.02.2026
7 Юнак
09:55 25.02.2026
8 Вова
Просто един човек ще го кара.
09:56 25.02.2026
9 Перо
09:59 25.02.2026
10 Германеца
10:00 25.02.2026
11 софийският боклук
10:01 25.02.2026
12 123
Коментиран от #14, #18, #22
10:03 25.02.2026
13 Кажи
До коментар #4 от "Тъй де":Какви държавни поръчки е взел той? Дай инфо
10:07 25.02.2026
14 Защо?
До коментар #12 от "123":Защо да не си купи?
Това бугати струва колкото 2-3 имота в София. Има хора с много повече имоти..
Има и хора които са много по-богати, но не си дават парите за коли
Коментиран от #24
10:11 25.02.2026
15 безпартиен
10:15 25.02.2026
16 Не че нещо ама, как звучи само
10:21 25.02.2026
17 Българин
До коментар #2 от "Гост":Прозд поджарникар не може да кара Бугати,няма акъл за нея.Може да кара БНВ,Ауди,Тойота.
Коментиран от #20
10:22 25.02.2026
18 Данко Харсъзина
До коментар #12 от "123":Вие бедните не плащате нищо. Защото сте мързеливи и бедни и нямате с какво.
10:32 25.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Не можеш да пишеш правилно
До коментар #17 от "Българин":Буквар ти трябва, приятелю.
10:35 25.02.2026
21 Никси
Коментиран от #25
10:39 25.02.2026
22 На теб
До коментар #12 от "123":И тези пари са ти много ,щом си на работа и драскаш тук
10:49 25.02.2026
23 Някой
10:50 25.02.2026
24 Никси
До коментар #14 от "Защо?":Това не му е първото Бугати , той има колекция от такива коли и всеки случай не е спестявал за тях от закуски или мама да му е плащала тока и водата и да му купува хляба !!!.
10:51 25.02.2026
25 Ваньо биомета
До коментар #21 от "Никси":Имам офиси в Франция, Англия и др.
Доставям КОКА кола шофьорите ми на тирове си мислят че превозват пилета и салами.Превозвам и скумрия замразена пълнена с хайвер на прах.
Коментиран от #26, #27
11:05 25.02.2026
26 Никси
До коментар #25 от "Ваньо биомета":Ти немаш нищо защото си поставено лице Международната фирма Биомет главния офис се намира в Лондон и е собственост на двама бивши генерали които са били военни аташета в Чили , те немаш нищо а си само един изпълнителен Директор на фирмата в България !!!.
11:14 25.02.2026
27 Никси
До коментар #25 от "Ваньо биомета":За Хладилните Разбрах ,ама Бордоваците Дамски Буби ли превозват или женска къдрава вълна !!!.
11:20 25.02.2026
28 Васил
11:45 25.02.2026
29 Последния Софиянец
Коментиран от #31, #32
11:51 25.02.2026
30 Моряка
Коментиран от #34
12:00 25.02.2026
31 Моряка
До коментар #29 от "Последния Софиянец":Така е от как ги има, вечно гладна, наведена и съдрана и Байдън им е виновен, че са най пропадналите на планетата, като изключим пияните им робовладелци от блатата, така ще да и до като ги заровят с фадромата на бунището! Но най хубавото е, че научиха и децата си на същото!
12:03 25.02.2026
32 Ниски
До коментар #29 от "Последния Софиянец":Да да , на чужд гръб 100 тояги са малко , иди спи 6 месеца у варел ,да си подпираш очите нощно време с клечки , да се бръснеш на огледалото ,да си миеш краката на степенката и да ядеш на акумулаторите и накрая да спиш у подвижен варел и като трябва да си вземе парите накрая идва в картата ти УЗТМ ,да ти го преведа ли какво означава (Х.. Заплата Този Месец) !!!.
Коментиран от #35
12:13 25.02.2026
33 ООрана държава
12:15 25.02.2026
34 Никси
До коментар #30 от "Моряка":Монако и Валенсия къде вика !!!.
12:16 25.02.2026
35 Последния Софиянец
До коментар #32 от "Ниски":Копейките продажни трябва да спите в дървени кашони с пияните си робовладелци, не във варели!
Коментиран от #36, #42
12:18 25.02.2026
36 Никси
До коментар #35 от "Последния Софиянец":Ехо нито съм Копейка нито съм от Възраждане а ти марш да миеш с парцаньо кенефите на Централна Гара и не давай акъл кой къде ще живее !!!.
12:23 25.02.2026
37 БОТЕВ
До коментар #5 от "Зевс":Ваньо е от стар комунистически род, затова може да си го купи! Комунизмът, към който вие, копейки, се стремите, води до такива отрочета!!!
Коментиран от #39, #40
12:25 25.02.2026
38 Курсант
12:36 25.02.2026
39 Никси
До коментар #37 от "БОТЕВ":Ама ние не сме копейки, ние сме обикновени наведени русороби и Байдън и Зеленски са ни виновни, че сме най гладните и съдраните на планетата!
Коментиран от #41
12:37 25.02.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Николай Никси Баш оргин.
До коментар #39 от "Никси":Адаш не пиши от мое име че ще има после Ку...о ми ЯЖ , има рима нали !!!.
12:44 25.02.2026
42 Да Заспим
До коментар #35 от "Последния Софиянец":На комшиикя ти връз пи...та да Заспим .
12:48 25.02.2026