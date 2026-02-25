Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Генерал Валерий Залужни: Във Великобритания заработи първият украински завод за производство на дронове
  Тема: Украйна

25 Февруари, 2026 15:39 933 46

Това е разширяване на нашите съвместни възможности и създаване на допълнителен защитен механизъм, който гарантира непрекъснатостта на производството, съобщи украинският посланик в Лондон

Генерал Валерий Залужни: Във Великобритания заработи първият украински завод за производство на дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Във Великобритания започна работа първият украински завод за производство на дронове, съобщи украинския посланик Валерий Залужни, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

„Украйна води война в условия на постоянни ракетни удари, унищожаване на инфраструктурата и заплахи за производствените съоръжения. Ето защо стартирането на производството във Великобритания има дълбока стратегическа логика“, заяви Залужни в платформата „Телеграм“.

„Това не е преместване на центъра на тежестта извън Украйна. Това е разширяване на нашите съвместни възможности и създаване на допълнителен защитен механизъм, който гарантира непрекъснатостта на производството.“


Великобритания
  • 1 Последния Софиянец

    15 5 Отговор
    В 17 ч протест пред Министерството на отбраната.

    Коментиран от #38

    15:42 25.02.2026

  • 2 Махараминдри баба

    18 4 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    15:42 25.02.2026

  • 3 Махараминдри баба

    17 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    15:42 25.02.2026

  • 4 Чичи

    20 0 Отговор
    И в още десет други държави заработиха също общо 110 "УКРАИНСКИ" завода за дронове,за ракети,за космически кораби и др.извънземни технологии.
    Киевчани особено го топли тая "новина"😆

    15:42 25.02.2026

  • 5 Тити на Кака

    22 1 Отговор
    Украинските заводи са легитимна военна цел за руската армия, дали Залужни знае това?

    Коментиран от #18

    15:42 25.02.2026

  • 6 Махараминдри баба

    10 4 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    15:42 25.02.2026

  • 7 Махараминдри баба

    11 3 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    15:43 25.02.2026

  • 8 Във Великобритания започна работа

    10 0 Отговор
    Във Великобритания започна работа първият украински завод за производство на дронове, съобщи украинския посланик???

    Коментиран от #39

    15:43 25.02.2026

  • 9 име

    15 4 Отговор
    Нормално, в Бандеристан няма ток и работна ръка, а заводите искат ток и работници. Кой ще инвестира в дивашка република с ниво на развитие като от ХIХти век?!

    15:44 25.02.2026

  • 10 няма мЕсо

    14 2 Отговор
    а завод за производство на украинци нема ли да заработи

    15:45 25.02.2026

  • 11 Русодебил

    3 13 Отговор
    Русодебилите реват, значи все идет по плану!

    15:45 25.02.2026

  • 12 az СВО Победа 80

    15 3 Отговор
    Лондон си мисли, че като нарече завода "украински", чрез радиоточката Залужни, руснаците ще повярват, че е украински....
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #23, #24

    15:46 25.02.2026

  • 13 име

    14 3 Отговор
    Я някой соpoсоид да обясни как изнасянето на военното производство, в което бандерите влагаха толкова много надежди, ке осигури сигурност и развитие на бандераската икономика?! Нали щеше да се произвежда в Украйна за да е по-евтино, да се изнася...

    15:46 25.02.2026

  • 14 Хи хи хи

    2 2 Отговор
    Киро
    И за Вода рабти с на 303.14% с еФтин усръински ток.......

    Аз Фнасям от същия еФтин ток и в бъгария.....

    15:46 25.02.2026

  • 15 Атина Палада

    3 16 Отговор
    Във Волгоград(град в руският свинарник) откриха паметник на Сталин.Човекът избил най-много руснаци след Хитлер.

    Коментиран от #19, #29, #35

    15:46 25.02.2026

  • 16 Путин днес се оплака

    4 10 Отговор
    че Индия му е забила нож в герба! Американците са арестували там 3 руски танкера!

    15:47 25.02.2026

  • 17 Тръмп

    2 7 Отговор
    Маскалите също правят Шахеди в Иран, затова скоро ще ги избомбя!

    15:48 25.02.2026

  • 19 Жоро

    10 2 Отговор

    До коментар #15 от "Атина Палада":

    Ти ли говориш за свинарник,абе отпадък помашки,аре у лево,пед алска помия

    15:49 25.02.2026

  • 20 гост

    3 5 Отговор
    блатници....

    15:49 25.02.2026

  • 21 гост

    1 1 Отговор
    и другото защо го изтри бе................ фгхйкл;р5тъ7уиопьцжгбхнм,.

    15:49 25.02.2026

  • 22 Лука Анджо

    5 1 Отговор
    Легитимна Цел

    Коментиран от #25, #27

    15:50 25.02.2026

  • 23 Четири години Киев за три дни.

    3 11 Отговор

    До коментар #12 от "az СВО Победа 80":

    0,00000000001 % от човечеството се интересува какво ще си помислят ватенките.🥳🥳🥳

    Коментиран от #33

    15:51 25.02.2026

  • 24 Геро

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "az СВО Победа 80":

    Мнението на от-падъци като теб е без значение.

    15:51 25.02.2026

  • 25 От Кремъл

    4 5 Отговор

    До коментар #22 от "Лука Анджо":

    Кретень!Там са ни парите и децата!

    15:52 25.02.2026

  • 26 цитат

    1 7 Отговор
    А в територията украйна скоро ще заработи английски завод за дронове!

    15:52 25.02.2026

  • 27 Руснаков

    2 10 Отговор

    До коментар #22 от "Лука Анджо":

    Като е легитимна цел,защо не пробват....как мислиш дали ще опитат ...

    15:53 25.02.2026

  • 28 Сталин

    9 0 Отговор
    А ние теглим стотици милиарди заеми да подаряваме на зеленото наркозно джудже,а укрите правят бизнес и печелят милиарди от нашата помощ

    Коментиран от #36

    15:53 25.02.2026

  • 29 Питали

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Атина Палада":

    оная с крадения никнейм "атина...",
    Голямата бяла птица де,
    -Ти кво рабтиш ма

    -ами усраинка съм

    . .........

    15:56 25.02.2026

  • 30 ВЕРНО БИЛО!

    1 5 Отговор
    Все още неизвестен брой Фламинго онзи ден кацнали на сред завода за Искандери.

    15:57 25.02.2026

  • 31 няма кадри

    4 1 Отговор
    А завод за хора кога?

    15:57 25.02.2026

  • 32 Добри новини

    1 5 Отговор
    Украинските сили поразиха руски ЗРК С-400 "Триумф" и ЗРК "Панцир С-1" в окупирания Крим. Видео
    Силите за специални операции на ВСУ удариха руски ЗРК С-400 "Триумф" и ЗРК "Панцир С-1" в окупирания Крим в нощта на 25 февруари.

    Z-пропагандата силно ридае, че ВСУ поразиха Смоленския химзавод в РФ, който произвежда продукция за военнопромишления комплекс на Русия.
    Соловьов съобщава за 7 денацифицирани ватенки.

    ВСУ удариха склад с хиляди дронове в руската Курска област. Видео

    Видео от удара на украинско "Фламинго" по руския завод за ракети "Искандер".

    Коментиран от #43

    15:59 25.02.2026

  • 33 Механик

    2 4 Отговор

    До коментар #23 от "Четири години Киев за три дни.":

    Руснаците не могат да направят два еднакви пирона.
    Слава!

    Коментиран от #40

    15:59 25.02.2026

  • 34 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 3 Отговор
    Мноо са умни окраинците!Напрао завладяват планетата. 🦍🦍🦍🥳🤣👍

    16:03 25.02.2026

  • 35 пРосия

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Атина Палада":

    Страната на идиотите.

    16:05 25.02.2026

  • 36 Ти немаш 20 € в джоба бе🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Сталин":

    Дрипльо🥳

    16:08 25.02.2026

  • 37 Една мисъл не ми дава мира.

    0 2 Отговор
    Защо русофилите каквото кажат винаги става точно обратното?!

    16:09 25.02.2026

  • 38 ЯНКО от правец

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ДР.КАМИОН ГЕОРГИЕВ ТИ ЛИ СИ ВЕ ...

    16:11 25.02.2026

  • 39 Незнайко

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "Във Великобритания започна работа":

    А когато приключи работа заради паднал лешник от луната,ще задействаме ли член 5 или ще питаме защо и мен бе бате?

    16:13 25.02.2026

  • 40 Питали

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Механик":

    оная голяма бяла птица
    с крадения никнейм "механик...."

    - Ти кво рабтиш ма
    - ами усраинка съм

    16:16 25.02.2026

  • 41 Трол

    4 1 Отговор
    В България работят украински заводи за производство на ток, боеприпаси, гориво и социални осигуровки.

    16:17 25.02.2026

  • 42 Лелее

    3 6 Отговор
    Тук се е напълнило със смахнати тролове, копейкаджии.

    Коментиран от #46

    16:24 25.02.2026

  • 43 604

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Добри новини":

    Все думкът и все съ нъдумкъни 6 футъ под земята!

    16:37 25.02.2026

  • 44 Саманта УкраУрод

    1 0 Отговор
    Орешник...или едно Сарматче....или направо един Посейдон!

    16:42 25.02.2026

  • 46 ХА ХА

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Лелее":

    Лапуркай бе тръбаррр небинарен ,какво ми се обясняваш !

    16:52 25.02.2026

