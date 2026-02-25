Генерал Валерий Залужни: Във Великобритания заработи първият украински завод за производство на дронове

Във Великобритания започна работа първият украински завод за производство на дронове, съобщи украинския посланик Валерий Залужни, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
„Украйна води война в условия на постоянни ракетни удари, унищожаване на инфраструктурата и заплахи за производствените съоръжения. Ето защо стартирането на производството във Великобритания има дълбока стратегическа логика“, заяви Залужни в платформата „Телеграм“.
„Това не е преместване на центъра на тежестта извън Украйна. Това е разширяване на нашите съвместни възможности и създаване на допълнителен защитен механизъм, който гарантира непрекъснатостта на производството.“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #38
15:42 25.02.2026
2 Махараминдри баба
Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби
15:42 25.02.2026
3 Махараминдри баба
Фидел Кастро 1992 г.
15:42 25.02.2026
4 Чичи
Киевчани особено го топли тая "новина"😆
15:42 25.02.2026
5 Тити на Кака
Коментиран от #18
15:42 25.02.2026
6 Махараминдри баба
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
15:42 25.02.2026
7 Махараминдри баба
15:43 25.02.2026
8 Във Великобритания започна работа
Коментиран от #39
15:43 25.02.2026
9 име
15:44 25.02.2026
10 няма мЕсо
15:45 25.02.2026
11 Русодебил
15:45 25.02.2026
12 az СВО Победа 80
🤣🤣🤣
Коментиран от #23, #24
15:46 25.02.2026
13 име
15:46 25.02.2026
14 Хи хи хи
И за Вода рабти с на 303.14% с еФтин усръински ток.......
Аз Фнасям от същия еФтин ток и в бъгария.....
15:46 25.02.2026
15 Атина Палада
Коментиран от #19, #29, #35
15:46 25.02.2026
16 Путин днес се оплака
15:47 25.02.2026
17 Тръмп
15:48 25.02.2026
19 Жоро
До коментар #15 от "Атина Палада":Ти ли говориш за свинарник,абе отпадък помашки,аре у лево,пед алска помия
15:49 25.02.2026
20 гост
15:49 25.02.2026
21 гост
15:49 25.02.2026
22 Лука Анджо
Коментиран от #25, #27
15:50 25.02.2026
23 Четири години Киев за три дни.
До коментар #12 от "az СВО Победа 80":0,00000000001 % от човечеството се интересува какво ще си помислят ватенките.🥳🥳🥳
Коментиран от #33
15:51 25.02.2026
24 Геро
До коментар #12 от "az СВО Победа 80":Мнението на от-падъци като теб е без значение.
15:51 25.02.2026
25 От Кремъл
До коментар #22 от "Лука Анджо":Кретень!Там са ни парите и децата!
15:52 25.02.2026
26 цитат
15:52 25.02.2026
27 Руснаков
До коментар #22 от "Лука Анджо":Като е легитимна цел,защо не пробват....как мислиш дали ще опитат ...
15:53 25.02.2026
28 Сталин
Коментиран от #36
15:53 25.02.2026
29 Питали
До коментар #15 от "Атина Палада":оная с крадения никнейм "атина...",
Голямата бяла птица де,
-Ти кво рабтиш ма
-ами усраинка съм
. .........
15:56 25.02.2026
30 ВЕРНО БИЛО!
15:57 25.02.2026
31 няма кадри
15:57 25.02.2026
32 Добри новини
Силите за специални операции на ВСУ удариха руски ЗРК С-400 "Триумф" и ЗРК "Панцир С-1" в окупирания Крим в нощта на 25 февруари.
Z-пропагандата силно ридае, че ВСУ поразиха Смоленския химзавод в РФ, който произвежда продукция за военнопромишления комплекс на Русия.
Соловьов съобщава за 7 денацифицирани ватенки.
ВСУ удариха склад с хиляди дронове в руската Курска област. Видео
Видео от удара на украинско "Фламинго" по руския завод за ракети "Искандер".
Коментиран от #43
15:59 25.02.2026
33 Механик
До коментар #23 от "Четири години Киев за три дни.":Руснаците не могат да направят два еднакви пирона.
Слава!
Коментиран от #40
15:59 25.02.2026
34 Mими Кучева🐕🦺
16:03 25.02.2026
35 пРосия
До коментар #15 от "Атина Палада":Страната на идиотите.
16:05 25.02.2026
36 Ти немаш 20 € в джоба бе🤣
До коментар #28 от "Сталин":Дрипльо🥳
16:08 25.02.2026
37 Една мисъл не ми дава мира.
16:09 25.02.2026
38 ЯНКО от правец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ДР.КАМИОН ГЕОРГИЕВ ТИ ЛИ СИ ВЕ ...
16:11 25.02.2026
39 Незнайко
До коментар #8 от "Във Великобритания започна работа":А когато приключи работа заради паднал лешник от луната,ще задействаме ли член 5 или ще питаме защо и мен бе бате?
16:13 25.02.2026
40 Питали
До коментар #33 от "Механик":оная голяма бяла птица
с крадения никнейм "механик...."
- Ти кво рабтиш ма
- ами усраинка съм
16:16 25.02.2026
41 Трол
16:17 25.02.2026
42 Лелее
Коментиран от #46
16:24 25.02.2026
43 604
До коментар #32 от "Добри новини":Все думкът и все съ нъдумкъни 6 футъ под земята!
16:37 25.02.2026
44 Саманта УкраУрод
16:42 25.02.2026
46 ХА ХА
До коментар #42 от "Лелее":Лапуркай бе тръбаррр небинарен ,какво ми се обясняваш !
16:52 25.02.2026