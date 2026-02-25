Генерал Валерий Залужни: Във Великобритания заработи първият украински завод за производство на дронове

Във Великобритания започна работа първият украински завод за производство на дронове, съобщи украинския посланик Валерий Залужни, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

„Украйна води война в условия на постоянни ракетни удари, унищожаване на инфраструктурата и заплахи за производствените съоръжения. Ето защо стартирането на производството във Великобритания има дълбока стратегическа логика“, заяви Залужни в платформата „Телеграм“.

Още новини от Украйна

„Това не е преместване на центъра на тежестта извън Украйна. Това е разширяване на нашите съвместни възможности и създаване на допълнителен защитен механизъм, който гарантира непрекъснатостта на производството.“