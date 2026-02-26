Вицепремиерът на Сърбия Ивица Дачич е приет по спешност в болница с опасност за живота

Сръбският президент Александър Вучич посети вицепремиера и министър на вътрешните работи Ивица Дачич, който бе приет по спешност с опасност за живота в Клиничния център в Белград, предава агенция ТАНЮГ.
"Ситуацията е тежка, но вярваме в лекарите и вярваме в него (Ивица Дачич) и се молим за него“, каза Вучич пред ТАНЮГ на излизане от Клиничния център.
Помощник-директорът по отделението по пулмология на Клиничния център д-р Спасое Попевич заяви, че ситуацията е много трудна и че се борят за живота на министър Дачич, който има тежка пневмония.
Дачич е интубиран и е поставен на командно дишане, предава в. "Блиц".
Здравословното му състояние внезапно се е влошило, след като няколко дни е имал температура и днес е приет в болница.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трътлю
Коментиран от #2
04:43 26.02.2026
2 12340
До коментар #1 от "Трътлю":Абе,то и някой риби имат сини очи...:))
04:52 26.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.