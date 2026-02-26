Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Вицепремиерът на Сърбия Ивица Дачич е приет по спешност в болница с опасност за живота

26 Февруари, 2026 05:22, обновена 26 Февруари, 2026 04:25 1 170 3

Молим се за него, заяви президентът Александър Вучич след посещение в лечебното заведение

Вицепремиерът на Сърбия Ивица Дачич е приет по спешност в болница с опасност за живота - 1
Снимка: ЕПА
БТА БТА

Сръбският президент Александър Вучич посети вицепремиера и министър на вътрешните работи Ивица Дачич, който бе приет по спешност с опасност за живота в Клиничния център в Белград, предава агенция ТАНЮГ.

"Ситуацията е тежка, но вярваме в лекарите и вярваме в него (Ивица Дачич) и се молим за него“, каза Вучич пред ТАНЮГ на излизане от Клиничния център.

Помощник-директорът по отделението по пулмология на Клиничния център д-р Спасое Попевич заяви, че ситуацията е много трудна и че се борят за живота на министър Дачич, който има тежка пневмония.

Дачич е интубиран и е поставен на командно дишане, предава в. "Блиц".

Здравословното му състояние внезапно се е влошило, след като няколко дни е имал температура и днес е приет в болница.


Сърбия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трътлю

    2 4 Отговор
    Хората имат сини очи, не като нашите азиатски зурли.

    Коментиран от #2

    04:43 26.02.2026

  • 2 12340

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трътлю":

    Абе,то и някой риби имат сини очи...:))

    04:52 26.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

