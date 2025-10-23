Alfa Romeo - завръщане към реализма или отстъпление от амбициите?

Alfa Romeo официално пренаписва своята бъдеща стратегия, като изоставя амбициите си да произвежда големи луксозни автомобили. Това стана ясно след изявление на главния изпълнителен директор на компанията, Санто Фичили, което хвърля сянка върху предишните обещания за мащабно разрастване и пълен преход към електрификация.

Предишните планове на италианската марка предвиждаха създаването на голям електрически кросоувър, специално насочен към американския пазар – стъпка, която трябваше да позиционира Alfa Romeo като пряк конкурент на германските премиум гиганти. Тези планове обаче вече са отменени.

И още нещо. Вместо да заложи изцяло на електрическото бъдеще, както беше обявено по-рано, компанията прави рязък завой: следващите поколения на ключовите модели Giulia и Stelvio ще запазят двигателите с вътрешно горене. Този ход може да се тълкува като отстъпление от ангажимента за изцяло електрическа гама до края на десетилетието.

Според Фичили, най-големият модел на марката ще бъде новото поколение на Stelvio, чиито тийзъри вече бяха представени. Кросоувърът ще бъде базиран на платформата STLA Medium, която е ограничена до автомобили с дължина до 4.9 метра. Това го прави едва малко по-голям от настоящия Stelvio (4.68 метра) и го позиционира ясно под конкурентите от висшия луксозен сегмент.

Признание за поражение в конкурентната борба?

Анализаторите тълкуват тази промяна в курса като тихо признание, че Alfa Romeo вече не може или не желае да се състезава директно с немските премиум марки в сегмента на големите и скъпи автомобили. Фичили обяснява решението с предпочитанието да се фокусира върху по-малка моделна линия и да не се разпилява ограничен ресурс.

Тази нова, по-скромна стратегия идва на фона на продължаващи слаби продажби. Alfa Romeo се бори на пазара не само с ветераните Giulia и Stelvio, но и с по-малкия, сравнително нов Tonale. Слабото търсене на последния дори доведе до временно спиране на неговото производство преди актуализацията.

Alfa Romeo е само една от няколкото марки в групата Stellantis с незадоволителни резултати, като подобна е ситуацията с Lancia, DS Automobiles и американския Chrysler. Изглежда, че италианската марка, която години наред се бори да намери трайно място в премиум сегмента, е принудена да се върне към по-реалистични, макар и по-малко амбициозни, планове за бъдещето си. С отказването от големите автомобили, Alfa Romeo залага на оцеляването си в по-тесен и оспорван пазарен сегмент.