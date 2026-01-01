Този Cayman e доказателство, че Porsche ще направи всичко за клиентите си

Porsche 718 Cayman GT4 RS се счита за върха на производителността на автомобилите със средноразположен двигател, усъвършенстван от инженерите във Вайсах, за да предостави най-доброто аналогово шофиране. Въпреки това, дори и най-балансираното шаси може да бъде компенсирано от поляризираща естетика. Наскоро Porsche Bellevue във Вашингтон публикува обява за автомобил с може би най-противоречивите спецификации, излизали някога от фабриката. Това ни напомня, че макар инженерството на Porsche да е от световна класа, програмата Sonderwunsch (Специални желания) на марката с удоволствие задоволява най-ексцентричните творчески импулси на клиентите, независимо от това колко противоречат на традиционната автомобилна елегантност.

Екстериорът на този конкретен GT4 RS е потопен в Birch Green, силно въздействащ нюанс, който перфектно подчертава агресивната аеродинамика на колата. Макар зеленото само по себе си да е основен цвят за Porsche, фокусирани върху пистата, първоначалният собственик е избрал вторична палитра от ярки сини акценти. Колелата с централно заключване, страничните огледала и масивните крайни плочи на задния спойлер са завършени в този контрастен син нюанс. Дори NACA каналите на предния капак и надписът „Porsche“ на задния капак следват същата цветова схема.

Вътре в кокпита ангажиментът към темата става още по-силен. Кабината е изпълнена със синя кожа и зелени орнаменти, които далеч надхвърлят стандартните Race-Tex предложения, които се намират в конфигуратора. Синя кожа покрива подложките на седалките и облегалките за глава, както и долните части на таблото и панелите на вратите. Това се компенсира от интериорни орнаменти в цвят Birch Green, които се вият по тунела на трансмисията и таблото, докато зелени кантове очертават контурите на кожените седалки. Това специално оборудване е добавило около 50 000 долара към крайната цена на автомобила. Въпреки че обявата е била премахната скоро след публикуването ѝ, което предполага, че колата е била закупена от нов собственик, тя остава доказателство за идеята, че за достатъчно пари Щутгарт ще построи буквално всичко, което можете да си представите.