Конфискуваха мотоциклети на стойност над 40 милиона долара при мащабна акция

Известен в престъпния свят като „Ел Сноуборд“, Райън Уединг участник в Зимните олимпийски игри през 2002 година, бившият сноубордист, роден в Канада, сега е мишена на награда от 15 милиона долара и масивна операция, в която участват ФБР, RCMP и мексиканските власти. Докато неговата предполагаема кокаинова империя за милиарди долари се простира от Колумбия до Канада, именно неговият вкус към изключително редки машини в момента е в центъра на вниманието в света на автомобилния спорт и моторните спортове.

Най-ценният трофей от последната конфискация е Mercedes-Benz CLK-GTR Roadster от 2002 година, машина, която е толкова рядка, че съществуват само шест екземпляра в целия свят. Тази специална хомологация без покрив, оценена на приблизително 13 милиона долара, представлява абсолютния връх на технологията за издръжливост от началото на 2000-те години, пренесена на улицата. Въпреки това, мащабът на акцията се разшири значително този месец, след като разследващите откриха „съкровищница“ на стойност 40 милиона долара от двуколесната история в Мексико. Тази колекция от 62 мотоциклета не е просто гараж на любител, а музей на историята в който са изложени оригинални фабрични машини, които някога са се състезавали на най-високо ниво в MotoGP и Moto2.

Най-интересните сред тях са мотоциклетът Moto2 на Марк Маркес от 2012 година, с който спечели титлата и който постави началото на кариерата на една от най-големите легенди в мотоциклетния спорт, 125-кубиковата Aprilia на Валентино Роси, с която спечели шампионата, незаменима реликва от най-ранния период на доминация на „Доктора“. Два прототипа Ducati Desmosedici MotoGP на Валентино Роси от неговия успешен период 2011–2012 година. Мотоциклет Ducati MotoGP на Хорхе Лоренсо, отговарящ на фабричните спецификации, представляващ върха на италианското прототипно инженерство.

Докато тези машини се намират в складове с висока степен на сигурност, самият Уединг остава на свобода и се смята, че се укрива в Мексико. Прокуратурата твърди, че бившият спортист не само е пренасял наркотици, но и е защитавал своето рисковано предприятие с изключителна жестокост, включително поръчвайки множество поръчкови убийства и изпирайки печалби чрез фиктивни компании и луксозни колекционерски предмети.