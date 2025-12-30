Китайци разработиха собствен Ванкелов двигател за необичайна употреба

Роторният двигател отдавна е легенда в автомобилната индустрия – загадъчен, с високи обороти и плавно действие, който се отличава с емблематичния си триъгълен ротор. Десетилетия наред Ванкеловият двигател се използваше почти изключително от Mazda, задвижвайки всичко – от елегантния Cosmo до 787B, спечелил Льо Ман. Но в изненадващ обрат за 2026 година следващият голям пробив за тази уникална архитектура не идва от Хирошима. Вместо това, Changan Automobile официално излезе на преден план, обявявайки успешното първо запалване на своя прототип R05E – роторен двигател с висока мощност, разработен изцяло в Китай.

Първоначално стартиран като съвместен проект с австрийските инженерни специалисти от AVL през април 2025 година, R05E достигна важен етап на 19 декември с успешното си първо пускане. Докато ентусиастите може би са се надявали на нов спортен автомобил в стила на RX, Changan се стреми към друг вид. R05E е проектиран специално за да захранва разрастващата се „нискоалтитна икономика“, насочена към дронове, вертикално излитащи самолети (eVTOL) и сектора на футуристичните летящи автомобили. Оперирайки във въздушното пространство под 1000 метра, Китай очаква този нов пазар на мобилност да достигне зашеметяваща оценка от 3,5 трилиона йени през следващото десетилетие, а роторният двигател е идеалният двигател за тази задача.

Решението да се избере Ванкел вместо традиционните бутала или чисто електрическите конфигурации се дължи на бруталната ефективност. Според Changan, роторната конфигурация предлага превъзходно съотношение мощност-тегло и значително по-плавна работа – ключови изисквания за самолети, където вибрациите и теглото са врагове на стабилността. Агрегатът R05E понастоящем произвежда 71 конски сили и е класифициран за таван от 6500 об/мин. За да гарантират издръжливостта, която исторически е била проблем за дизайна, инженерите са използвали корпус от отлят алуминий, обработен с авангардно покритие от „нанодиамантен композит“. Този усъвършенстван материал значително намалява вътрешното триене и загубата на топлина, а интегрираната водна риза помага за поддържане на термичната стабилност по време на дълги полети.

Интересното е, че това развитие се случва заедно с дълбокото стратегическо партньорство на Changan с Mazda на пазара на леки автомобили. Докато двата гиганта си сътрудничат по модели като седан EZ-6, Changan бързо поясни, че този роторен проект е самостоятелно начинание. Докато R05E се приближава към целта си за производство през 2027 година, индустрията остава любопитна дали тази технология някога ще намери приложение на асфалта. Въпреки че понастоящем е предназначен за въздуха, компактният размер и високата плътност на мощността на двигателя го правят идеален кандидат за удължител на пробега в бъдещ високопроизводителен хибрид.