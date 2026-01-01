Мате Римац подкара най-новото Bugatti в снежен Загреб (ВИДЕО)

Докато типичният собственик на хиперкола третира своята инвестиция за милиони като деликатен музейен експонат, който се съхранява в климатизирано хранилище в момента, в който температурата падне, Мате Римац показа това което всички фенове искат. В зашеметяваща демонстрация на лидерство, основано на инженерството, главният изпълнителен директор на Bugatti-Rimac беше забелязан да кара новия Tourbillon през коварните, затрупани със сняг планински проходи на Хърватия. Това не е просто обикновено пътуване до ски курорта, а изтощителна фаза на тестване в реални зимни условия, с която повечето машини в тази ценова категория никога няма да се сблъскат.

Механичното предизвикателство на това упражнение е не по-малко от героично. Става дума за шедьовър от въглеродни влакна, който се движи на височина от едва 125 милиметра от земята и сега трябва да се справи с дълбок сняг и лед. В сърцевината му се намира огромният 8,4-литров V16 двигател, чудо на техниката, разработено от Cosworth, което противоречи на тенденцията за намаляване на размерите в индустрията. В комбинация с трите си електрически мотора – два, които теглят отпред, и един, който бута отзад – Tourbillon генерира зашеметяващите 1800 конски сили. Управлението на толкова много енергия върху повърхност без триене превръща кокпита в тренировка с висока интензивност; кадри показват как самият Римац се бори с плоския волан, за да не позволи на системата за задвижване на четирите колела да превърне спринта от 0 до 100 километра в час в 360-градусово завъртане.

В ход, който подчертава чистата дързост на проекта, тестовият конвой включваше Jeep Wrangler, но Мате остана твърдо зад волана на Bugatti. Целта е да се гарантира, че сложната хибридна задвижваща система на Tourbillon остава толкова надеждна в предградията на Загреб при минусови температури, колкото и на слънчевия асфалт на пистата.

Тъй като Tourbillon наближава окончателната си производствена калибрация, тази „игра в снега“ служи като категорично изявление към автомобилния свят: най-новият флагман на Bugatti е създаден за нещо повече от просто Concours d'Elegance. Това е титан с 1800 конски сили, който очевидно може да се справи, когато времето стане неблагоприятно. Въпреки че все още трябва да се направи фина настройка на алгоритмите за контрол на сцеплението, за да се укротят тези диви коне, гледката на V16 чудовище, дрифтиращо през снежна буря, е гледка, която всеки фен иска да види.