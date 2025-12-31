Новини
Собственици на Tesla започнаха преоборудване на дръжките на автомобилите си

Собственици на Tesla започнаха преоборудване на дръжките на автомобилите си

31 Декември, 2025 12:00 870 3

  • tesla-
  • дръжки-
  • врати

Притесненията са свързани с труден достъп в случай на инцидент

Собственици на Tesla започнаха преоборудване на дръжките на автомобилите си - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Елегантните врати с електрическо управление, които се превърнаха в запазена марка на Tesla, преминават от футуристична новост към сериозен риск за безопасността. Въпреки че марката постоянно получава най-високи оценки при тестовете за сблъсък, нарастващият брой на ужасяващи доклади и фатални инциденти подчертават критична слабост: когато Tesla загуби мощност по време на сблъсък или пожар, електронните ѝ ключалки стават безполезни, превръщайки високотехнологичната кабина в подсилен капан. Това доведе до рязко увеличение на броя на собствениците, които оборудват своите автомобили с аварийни джаджи за чупене на стъкла и допълнителни въжета за отваряне, докато Националната администрация за безопасност на движението по магистралите (NHTSA) официално започна разследвания на близо 180 000 автомобила Model 3 и над 170 000 кросоувъра Model Y след доклади за заклещване.

Основната опасност не се крие в липсата на ръчни превключватели, а в тяхното неясноразположение. Докато пътниците на предните седалки обикновено могат да намерят механичен лост близо до бутоните на прозорците, пътниците на задните седалки са принудени да се впуснат в рисковано търсене. В Model Y и обновения Model 3 „Highland“ ръчните превключватели са скрити под пластмасови капаци в джобовете на вратите. Ситуацията е много по-сложна във флагманските модели: пътниците в Model S трябва да търсят кабел, скрит зад постелката на пода, докато пътниците в Model X трябва да махнат решетките на задните високоговорители, за да намерят кабел за отключване в „паническа ситуация“. За собствениците на Model 3, произведени преди 2023 година, задните врати изобщо не разполагат с лесно достъпно ръчно отваряне, което е дизайнерски избор, който е накарал някои шофьори на споделени превози да дават на пътниците си инструкции за безопасност, подобни на тези на самолет.

Собственици на Tesla започнаха преоборудване на дръжките на автомобилите си

Тази дизайнерска философия сега е подложена на критика както от регулаторните органи, така и от собствения дизайнерски екип на компанията. В края на 2025 година Службата за разследване на дефекти на NHTSA сигнализира, че проучва дали тези „скрити и необозначени“ механизми за отваряне нарушават федералните стандарти за безопасност по отношение на аварийното излизане. Главният дизайнер на Tesla, Франц фон Холцхаузен, признава наличието на конфликт и наскоро потвърди, че компанията работи по основна промяна в хардуера. Предложеното решение включва обединяване на електронните и ръчните отварящи механизми в един интуитивен бутон, който работи механично, ако бъде натиснат с достатъчна сила. Тази стъпка подсказва, че ерата на „прекомерната дигитализация“ на основния хардуер за безопасност може би е към края си, тъй като Tesla се стреми да се съобрази с по-строгите глобални регулации, включително предстоящото изискване на Китай от 2027 година за видими механични дръжки.


Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Авариен комплект

    9 0 Отговор
    Като допълнение към високотехнологичното обурудване, могат да добавят и една тесла под седалката.

    Коментиран от #2

    12:25 31.12.2025

  • 2 Не може!

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Авариен комплект":

    Много скъпа ще е тая Тесла –Илонка!! Мозък, малко мозък им трябва на тия придобиващи тесли!"Пази Боже сляпо да прогледа"!

    12:51 31.12.2025

  • 3 Механик

    0 0 Отговор
    Няма по-наивна секта от тесларите и събратята им от електролюбители.
    След като окачиха бензинови и дизелови генератори в колите си, те сложиха високоговорители дето да бръмчат, защото се оказа, че екстрата "безшумност" не е екстра, а недостатък. "Екстрата" на бруталното ускорение, което се оказа фатално за това как човек възприема движението и пътната обстановка я оправиха с някакви електронни джаджи, които причиняват прекъсвания в подаването на мощност към колелата и симулират неравномерното ускоряване при ДВГ.
    С полу-кормилото и "магнитната чистачка" и с тях се оправиха с допълнителни джаджи.
    Всичко това, разбира се, след заплащане и монтаж в ОТОРИЗИРАН сервиз.
    Сега и "фантастичните" бравички ще бъдат оправени, пак срещу заплащане...
    И кво стана с ПРЕИМУЩЕСТВАТА на ел. колите? Тия преимущества, дето ги пише в рекламата, де.
    Май не останаха. Всичко е ъпгрейдвано и шунтирано.
    Е, няма такава секта! НЯ-МА.

    13:01 31.12.2025