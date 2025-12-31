Собственици на Tesla започнаха преоборудване на дръжките на автомобилите си

Елегантните врати с електрическо управление, които се превърнаха в запазена марка на Tesla, преминават от футуристична новост към сериозен риск за безопасността. Въпреки че марката постоянно получава най-високи оценки при тестовете за сблъсък, нарастващият брой на ужасяващи доклади и фатални инциденти подчертават критична слабост: когато Tesla загуби мощност по време на сблъсък или пожар, електронните ѝ ключалки стават безполезни, превръщайки високотехнологичната кабина в подсилен капан. Това доведе до рязко увеличение на броя на собствениците, които оборудват своите автомобили с аварийни джаджи за чупене на стъкла и допълнителни въжета за отваряне, докато Националната администрация за безопасност на движението по магистралите (NHTSA) официално започна разследвания на близо 180 000 автомобила Model 3 и над 170 000 кросоувъра Model Y след доклади за заклещване.

Основната опасност не се крие в липсата на ръчни превключватели, а в тяхното неясноразположение. Докато пътниците на предните седалки обикновено могат да намерят механичен лост близо до бутоните на прозорците, пътниците на задните седалки са принудени да се впуснат в рисковано търсене. В Model Y и обновения Model 3 „Highland“ ръчните превключватели са скрити под пластмасови капаци в джобовете на вратите. Ситуацията е много по-сложна във флагманските модели: пътниците в Model S трябва да търсят кабел, скрит зад постелката на пода, докато пътниците в Model X трябва да махнат решетките на задните високоговорители, за да намерят кабел за отключване в „паническа ситуация“. За собствениците на Model 3, произведени преди 2023 година, задните врати изобщо не разполагат с лесно достъпно ръчно отваряне, което е дизайнерски избор, който е накарал някои шофьори на споделени превози да дават на пътниците си инструкции за безопасност, подобни на тези на самолет.

Тази дизайнерска философия сега е подложена на критика както от регулаторните органи, така и от собствения дизайнерски екип на компанията. В края на 2025 година Службата за разследване на дефекти на NHTSA сигнализира, че проучва дали тези „скрити и необозначени“ механизми за отваряне нарушават федералните стандарти за безопасност по отношение на аварийното излизане. Главният дизайнер на Tesla, Франц фон Холцхаузен, признава наличието на конфликт и наскоро потвърди, че компанията работи по основна промяна в хардуера. Предложеното решение включва обединяване на електронните и ръчните отварящи механизми в един интуитивен бутон, който работи механично, ако бъде натиснат с достатъчна сила. Тази стъпка подсказва, че ерата на „прекомерната дигитализация“ на основния хардуер за безопасност може би е към края си, тъй като Tesla се стреми да се съобрази с по-строгите глобални регулации, включително предстоящото изискване на Китай от 2027 година за видими механични дръжки.