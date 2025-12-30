Автомобилната индустрия е изправена пред мащабна промяна в дизайна, след като Китай официално реши да забрани елегантните, електрически прибиращи се дръжки за отваряне на вратите, които се превърнаха в емблема на съвременната ера на електромобилите. От 2027 година Министерството на промишлеността и информационните технологии ще наложи нов стандарт за безопасност, изискващ всички леки автомобили под 3,5 тона да разполагат с механични функции за отваряне както на вътрешните, така и на външните дръжки. Тази регулаторна промяна следва поредица от трагични инциденти, при които спасителите и пътниците се оказват заклещени във високотехнологичните интериори след сблъсъци, което подчертава критичния недостатък на приоритизирането на минималистичната естетика пред достъпността при спешни случаи.

Докато производители като Tesla, BYD и Xiaomi са застъпили вградените дръжки като средство за намаляване на коефициента на съпротивление, реалните печалби от ефективност все повече се считат за незначителни в сравнение с рисковете за безопасността. Данните показват, че тези прибиращи се устройства подобряват коефициента на съпротивление само с около 0,005 до 0,01, което се превръща в незначителна икономия на енергия от около 0,6 kWh на 100 километра. В замяна на това незначително увеличение на пробега, екипите за спешна помощ се сблъскват със заключени врати и замръзнала електроника по време на „златния час“ за спасяване. Високопрофилните фатални катастрофи в Ченду и Тонлин, в които е замесен Xiaomi SU7 Ultra, са послужили като окончателен катализатор за тази забрана, като разследващите отбелязват, че вътрешните механични превключватели често са били твърде скрити, за да могат паникьосаните пътници или спасителите отвън да ги намерят, след като основното захранване е било прекъснато.

Глобалните последици от тази промяна в политиката не могат да бъдат преувеличени. Тъй като Китай затвърждава позицията си на водещ световен износител на автомобили, реалността в производството е, че марките вероятно ще преминат към единна, глобално съвместима архитектура на дръжките на вратите, вместо да поддържат отделни производствени линии за различни региони. Това означава, че западните гиганти като Tesla и европейските марки, които продават на китайския пазар, вероятно ще трябва да препроектират своите флагмански модели, за да включат видими, тактилни механични отключващи устройства. „Чистият“ вид на вратите с бутони е ефективно поддържан, тъй като индустрията се връща към надеждността на традиционните дръжки в ход, който сигнализира края на „прекомерната дигитализация“ в критично важния хардуер за безопасност.