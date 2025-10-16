Alfa Romeo представи новото Tonale

Обновеният кросоувър – Tonale на Alfa Romeo дебютира с по-изчистен външен вид и опростени опции за оборудване, които наистина подчертават италианския му стил. Най-забележителното визуално подобрение е новата агресивна предна броня, която сега е доминирана от вдлъбната решетка Scudetto, която директно напомня на легендарния 33 Stradale. Този дизайн е допълнен от по-къс преден надвес и по-агресивен преден спойлер, като всичко това е разположено върху по-широки предни и задни колела за по-заплашителна осанка. Налични са нови цветове като Rosso Brera, Verde Monza и Giallo Ocra, като можете да изберете контрастен черен покрив, за да допълните индивидуалния вид.

Вътре, интериора запазва своето ориентирано към водача оформление, но е подобрен с „по-висококачествени материали, цветове и покрития“. Това включва свежи контрастни шевове на таблото, вратите и подлакътниците. За първи път в списъка с опции се предлага смел червен кожен интериор, а европейските модели ще разполагат с преработена централна конзола с нов въртящ сепревключвател.

Йерархията на оборудването е опростена до три различни нива. Tonale Sprint започва с LED осветление, 18-цолови джанти, гланцови черни акценти, алуминиеви педали и спортни седалки от плат с емблематичното лого Biscione. Преминаването към нивото на оборудване Veloce подобрява шофьорското изживяване с окачване с регулируема твърдост, по-големи 19-цолови джанти и червени спирачни апарати Brembo. Veloce добавя и нотка лукс с електрически багажник и вентилирани, перфорирани кожени седалки.

На върха на гамата е новото издание Sport Speciale, което излъчва ексклузивност. Неговият уникален екстериор се отличава със сребърни акценти и специално изработени 20-цолови колела с три отвора, покриващи гланцови черни Brembo спирачни апарати. Интериорът е с черно-перлени перфорирани седалки и съчетано с тях черно алкантара табло.

Под капака европейските купувачи получават обновена гама от двигатели, актуализирани съгласно стандарта Euro 6E-bis. Изборът включва 1,5-литров двигуател със 173 конски сили и седемстепенна трансмисия, 1,6-литров дизелов двигател със 128 конски сили и плъг-ин хибрид с мощност 187 и 266 конски сили.