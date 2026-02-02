Новини
Авто »
Росен Даскалов не се отказва. Ще прави електромобили в Египет

Росен Даскалов не се отказва. Ще прави електромобили в Египет

2 Февруари, 2026 10:15 2 170 8

  • росен даскалов-
  • sin cars-
  • египет

Sin Cars и египетското правителство договориха мащабен трансфер на технологии, включващ изграждането на завод и научноизследователски център за бъдещите модели на марката

Росен Даскалов не се отказва. Ще прави електромобили в Египет - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Българският предприемачески дух е напът да пусне корени в пясъците на Северна Африка, след като стана ясно, че Sin Cars планира мащабна експанзия в Египет. Росен Даскалов, визионерът зад родната марка за спортни и електрически возила, е провел ключови разговори с египетския вицепремиер и министър на транспорта Камел ел-Уазир. На масата е поставен амбициозен план, който не просто цели продажба на готови продукти, а цялостно изграждане на местна производствена екосистема за електрическа мобилност.

По информация на изданеито Logistcs Update Africa, вместо просто да изнася части, Sin Cars ще заложе на трансфер на високи технологии и ноу-хау. Проектът предвижда в египетските фабрики да започнат да се сглобяват разнообразни типове превозни средства – от пътнически електромобили до специализирани лекотоварни камиони и бусове за градски транспорт. Идеята е да се използва вече наличната индустриална инфраструктура на страната, което ще позволи на българската компания да стъпи здраво на пазара с оптимизирани разходи и по-кратки срокове за изпълнение.

Един от най-впечатляващите аспекти на това партньорство е създаването на специализиран научноизследователски център (R&D). В него български експерти ще обучават местни инженери и техници, превръщайки проекта в образователен хъб за бъдещи иновации. Росен Даскалов подчертава, че интересът на Sin Cars не е случаен – Египет разполага с богата база от доставчици на суровини и стратегическо географско положение, което може да послужи като трамплин за износ към съседни региони и дори обратно към Европа.

От своя страна, Кайро обещава пълна държавна подкрепа за всяка фаза на начинанието. Ел-Уазир вижда в това сътрудничество шанс за сериозен индустриален скок, който ще засили вътрешния капацитет на Египет и ще утвърди страната като важен играч на картата на чистата енергия. Адаптирането на производствените процеси към спецификите на местния пазар и гъвкавото ценообразуване са козовете, с които Sin Cars се надява да превземе един от най-динамично развиващите се пазари в региона.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    8 0 Отговор
    Нормално, шиши искаше да глътне компанията с помоща на прокоратурата ....

    10:25 02.02.2026

  • 2 Хохо Бохо

    11 2 Отговор
    Защо бизнесът на визионерът-предприемсп намира почва в пустинята, а в европейска България не? Питам гласуващите за тикви и прасета, питам и жалкопаветните козяшки колониалисти

    Коментиран от #4, #6

    10:31 02.02.2026

  • 3 И той като оня

    2 0 Отговор
    родопския как му беше името, дето щеше да прави най-бързата кола от сбирщайн.

    10:41 02.02.2026

  • 4 НННО ННО

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хохо Бохо":

    Той е от партия ГЕРБ. Каквото дал Бойко и ЕС, дал, взел. Сега Египет е заделило пари за субсидии да привлича инвестиции, просто пропаганда, като за кирчовите ел.коли. Пропаганда и корупция, който дава ще получи. Като свършат египетските държавни кинти, ще търси друга държава. Не е целта да се прави и развива, а да се усвоява. И този случай е показателен, че с ГЕРБ и Бойко е свършено, няма да могат да дават на мафията.

    10:42 02.02.2026

  • 5 Студопор

    1 1 Отговор
    В България като няма пазар, възможности и интерес от държавата, така ще е. Ще бягат хората.

    10:43 02.02.2026

  • 6 Гост

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хохо Бохо":

    Той можеше да остане, просто фирмата нямаше да бъде негова повече...

    10:44 02.02.2026

  • 7 прозрачно

    2 0 Отговор
    Навира се в една от държавите с най-ниска себестойност на факторите на производство.
    Късмет м желая, но да знае, че ниската цена си има цена.....

    10:45 02.02.2026

  • 8 не го мислете него

    0 0 Отговор
    навсякъде по света има богаташчета от неговата сексуална ориентация и винаги ще си намери кой да му спонсорира проектите …

    10:58 02.02.2026