Росен Даскалов не се отказва. Ще прави електромобили в Египет

Българският предприемачески дух е напът да пусне корени в пясъците на Северна Африка, след като стана ясно, че Sin Cars планира мащабна експанзия в Египет. Росен Даскалов, визионерът зад родната марка за спортни и електрически возила, е провел ключови разговори с египетския вицепремиер и министър на транспорта Камел ел-Уазир. На масата е поставен амбициозен план, който не просто цели продажба на готови продукти, а цялостно изграждане на местна производствена екосистема за електрическа мобилност.

По информация на изданеито Logistcs Update Africa, вместо просто да изнася части, Sin Cars ще заложе на трансфер на високи технологии и ноу-хау. Проектът предвижда в египетските фабрики да започнат да се сглобяват разнообразни типове превозни средства – от пътнически електромобили до специализирани лекотоварни камиони и бусове за градски транспорт. Идеята е да се използва вече наличната индустриална инфраструктура на страната, което ще позволи на българската компания да стъпи здраво на пазара с оптимизирани разходи и по-кратки срокове за изпълнение.

Един от най-впечатляващите аспекти на това партньорство е създаването на специализиран научноизследователски център (R&D). В него български експерти ще обучават местни инженери и техници, превръщайки проекта в образователен хъб за бъдещи иновации. Росен Даскалов подчертава, че интересът на Sin Cars не е случаен – Египет разполага с богата база от доставчици на суровини и стратегическо географско положение, което може да послужи като трамплин за износ към съседни региони и дори обратно към Европа.

От своя страна, Кайро обещава пълна държавна подкрепа за всяка фаза на начинанието. Ел-Уазир вижда в това сътрудничество шанс за сериозен индустриален скок, който ще засили вътрешния капацитет на Египет и ще утвърди страната като важен играч на картата на чистата енергия. Адаптирането на производствените процеси към спецификите на местния пазар и гъвкавото ценообразуване са козовете, с които Sin Cars се надява да превземе един от най-динамично развиващите се пазари в региона.