Камиони запълващи дупки за 2 минути тръгват по улиците на САЩ (ВИДЕО)

Град Акрон, Охайо, променя стратегията си за поддръжка на пътищата тази пролет, като разгръща включва в системата си високотехнологични „P5 Durapatchers“, за да се бори с един от най-големите проблеми по пътищата - дупките. От март месец тези специализирани машини на стойност около 300 000 евро променят начина, по който градът се справя с ремонта на пътищата, като заменят традиционните екипи от няколко души и часовете на затваряне на ленти с система с един оператор и камион, които могат да запълнят дупка за по-малко от 120 секунди.

Работейки изцяло от безопасността на климатизираната кабина на камиона, един работник използва джойстик, за да управлява четиристепенен процес на „пръскане-инжектиране“. Първо, въздух с висока скорост почиства зимните отпадъци и застоялата вода. Второ, дюзата пръска нагрята асфалтова емулсия, за да залепи повърхността. Трето, в кухината се инжектира смес от асфалт и свързващо вещество под високо налягане. Накрая, отгоре се поръсва сух камък, което позволява на превозните средства да преминават веднага през запълнената дупка, без да залепват за свежия катран.

При подобни приложения в САЩ градовете са отчели скок от средно 20 запълнени дупки на ден до 146 на ден с използване на един единствен P5 камион. За разлика от студените материали за запълване, които не издържат на замръзване, Durapatcher разполага с резервоар, който поддържа емулсията в работно състояние при температури до -15 °C, удължавайки сезона за ремонт през най-суровите месеци.

Докато скептичните шофьори често разглеждат запълването на дупки като „лекарство за симптомите“, служителите на общината в Акрон твърдят, че това е постоянно решение. Методът на впръскване създава механична връзка със съществуващата настилка, която противодейства на ефекта на „изскачане“, типичен за традиционните ремонти. Според доклада за инфраструктурата на града за 2026 година, тези запълвания се очаква да издържат между 4 и 5 години, което е значително по-дълго от едносезонния живот на ръчно нанесените студени запълвания.

Въпреки началната цена от 300 000 евро, градът разглежда инвестицията като огромна дългосрочна икономия. Чрез намаляване на броя на ремонтните екипи и елиминиране на необходимостта от отделни самосвали, които да ги следват, P5 намалява „цената на кръпките“ до най-ниската в бранша.