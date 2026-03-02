Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Камиони запълващи дупки за 2 минути тръгват по улиците на САЩ (ВИДЕО)

2 Март, 2026 12:00 978 10

Технологията вече е преминала положителни тестове

Камиони запълващи дупки за 2 минути тръгват по улиците на САЩ (ВИДЕО)
Галин Ганев

Град Акрон, Охайо, променя стратегията си за поддръжка на пътищата тази пролет, като разгръща включва в системата си високотехнологични „P5 Durapatchers“, за да се бори с един от най-големите проблеми по пътищата - дупките. От март месец тези специализирани машини на стойност около 300 000 евро променят начина, по който градът се справя с ремонта на пътищата, като заменят традиционните екипи от няколко души и часовете на затваряне на ленти с система с един оператор и камион, които могат да запълнят дупка за по-малко от 120 секунди.

Работейки изцяло от безопасността на климатизираната кабина на камиона, един работник използва джойстик, за да управлява четиристепенен процес на „пръскане-инжектиране“. Първо, въздух с висока скорост почиства зимните отпадъци и застоялата вода. Второ, дюзата пръска нагрята асфалтова емулсия, за да залепи повърхността. Трето, в кухината се инжектира смес от асфалт и свързващо вещество под високо налягане. Накрая, отгоре се поръсва сух камък, което позволява на превозните средства да преминават веднага през запълнената дупка, без да залепват за свежия катран.

При подобни приложения в САЩ градовете са отчели скок от средно 20 запълнени дупки на ден до 146 на ден с използване на един единствен P5 камион. За разлика от студените материали за запълване, които не издържат на замръзване, Durapatcher разполага с резервоар, който поддържа емулсията в работно състояние при температури до -15 °C, удължавайки сезона за ремонт през най-суровите месеци.

Докато скептичните шофьори често разглеждат запълването на дупки като „лекарство за симптомите“, служителите на общината в Акрон твърдят, че това е постоянно решение. Методът на впръскване създава механична връзка със съществуващата настилка, която противодейства на ефекта на „изскачане“, типичен за традиционните ремонти. Според доклада за инфраструктурата на града за 2026 година, тези запълвания се очаква да издържат между 4 и 5 години, което е значително по-дълго от едносезонния живот на ръчно нанесените студени запълвания.

Въпреки началната цена от 300 000 евро, градът разглежда инвестицията като огромна дългосрочна икономия. Чрез намаляване на броя на ремонтните екипи и елиминиране на необходимостта от отделни самосвали, които да ги следват, P5 намалява „цената на кръпките“ до най-ниската в бранша.


  • 1 Сила

    13 0 Отговор
    Не го докарвайте в БГ то , че " Работа , работа , работа " съвсем ще останат без работа !!! А идат поредните избори , партийните каси трябва да се пълнят от отчисленията на гербавите фирми .....

    12:04 02.03.2026

  • 2 Хаха

    10 0 Отговор
    То туй камионче цялото ще влезе в нашите дупки и даже няма да се вижда...

    12:14 02.03.2026

  • 3 Анонимен

    6 0 Отговор
    У нас ще го намерят паднал в дупка и ще му пишат акт за "несъобразена" скорост.

    12:15 02.03.2026

  • 4 мдааааааа

    8 0 Отговор
    тук това няма да вирее. няма да има крадене

    12:15 02.03.2026

  • 5 ха ха

    2 0 Отговор
    направено за около 2 минути и издържа цяла седмица , на цената за една асфалтирана улица , за това мечтаят апи

    12:19 02.03.2026

  • 6 Махди

    1 0 Отговор
    Молитва и пожелание: Нека скоро оранжевата дупка на оранжевия ще бъде запълнена с горещ материал падащ от оранжевото небе.

    12:28 02.03.2026

  • 7 смех

    6 0 Отговор
    Няма начин тая техналогия да не е немска от универстета в Хуйпуткенвинген Меркел го е зявършила и Урсула.

    12:29 02.03.2026

  • 8 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    ДА ДОЙДАТ И В ЛОМ ,ЧЕ ,, ВИДИНСКОТО,, Е СТРАШНО!ТОЗИ КМЕТ Е ТРАГЕДИЯ!

    12:33 02.03.2026

  • 9 факуса

    3 0 Отговор
    ти да видиш великите износители на демокрация дупки имали по пътищата,ама вземете боко наш,и край с дупките,и в океаните ще ви построи магистрали

    12:37 02.03.2026

  • 10 Ми че те и нашите команчи

    1 0 Отговор
    дупките ги запълват в сняг и дъжд пак за толкова, че даже и под минута. Е верно тъпчат с ботушите и кръпката изкарва ден, макс - два, ама са по-бързи.

    12:54 02.03.2026