Заводски тунинг за BMW M2 прави купето значително по-бързо, без промени по двигателя

BMW предоставя възможност на своите да подкарат пистови машини подходящи за улицата с пускането на пазара на M Performance Track Kit за G87 M2. Докато 453-конният S58 редови шестцилиндров двигател остава механично недокоснат, комплектът, чието пускане на пазара е предвидено за юли 2026 година, представлява цялостна аеродинамична преработка, предназначена да превърне любимата M кола в още по-добър инструмент за писта. Основната промяна е задното крило с „лебедова шия“, взето директно от състезателните M4 GT4 и M3 GT3, с вградена трета спирачна светлина, за да се гарантира, че автомобилът остава законен за движение по пътищата, въпреки масивното крило, което пречи на задното стъкло.

Най-радикалната иновация на комплекта е неговата аеродинамична функционалност с два режима. В режим „Street Mode“ крилото и предният сплитер остават в рамките на законните ограничения за каросерията. Когато обаче достигнете пистата, аеродинамичните елементи могат да бъдат ръчно превключени в режим „Race Mode“. Задното крило се премества с почти 50 мм назад за максимален ефект, а предният сплитер се удължава, за да запълни празнината с дифузьора на долната част на каросерията, създавайки ефект, който задържа предния мост при високи скорости.

Освен карбоновите елементи, BMW представя и първата си четиристепенна регулируема система на окачване за моторспорт, предназначена за пътни автомобили. Това е професионална окачване, което позволява на собствениците да настройват различни параметри на амортисьорите. По този начин височината на каросерията може да бъде понижена с до 20 мм за използване на писта. Под радиатора на моторното масло е добавена специална решетка, за да се предотврати прегряване при продължителни бързи обиколки.

Ексклузивността в каталога на M идва с цена „Motorsport“. В Германия Track Kit се продава на цена 23 500 евро без данъци и монтаж. За тези, които искат да спестят тегло, се предлага и нова изпускателна система от титан и карбон за M2 CS на цена 8343 евро, която намалява теглото на задната част на автомобила с около 8 кг и осигурява значително по-агресивен звук в стила на B58.

За шофьорите, които смятат, че комплектът за движение по пътищата е прекалено компромисен, BMW представи и M2 Racing на цена 98 000 евро. Интересното е, че този специален състезателен автомобил, който не е одобрен за движение по пътищата, заменя тежкия S58 с шест цилиндъра в ред с 2,0-литров B48 с четири цилиндъра. Инженерите на BMW твърдят, че за състезания с ограничения по класове по-лекият четирицилиндров двигател подобрява маневреността при завиване, намалява износването на консумативи като гуми и спирачки и позволява по-ниски експлоатационни разходи чрез използване на по-достъпни компоненти за пътни автомобили.