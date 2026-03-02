Новини
Авто »
Заводски тунинг за BMW M2 прави купето значително по-бързо, без промени по двигателя

Заводски тунинг за BMW M2 прави купето значително по-бързо, без промени по двигателя

2 Март, 2026 13:00 552 2

  • bmw-
  • m2-
  • 2 series-
  • m performance-
  • писта

M Performance поделението е разработило изцяло нов боди кит

Заводски тунинг за BMW M2 прави купето значително по-бързо, без промени по двигателя - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

BMW предоставя възможност на своите да подкарат пистови машини подходящи за улицата с пускането на пазара на M Performance Track Kit за G87 M2. Докато 453-конният S58 редови шестцилиндров двигател остава механично недокоснат, комплектът, чието пускане на пазара е предвидено за юли 2026 година, представлява цялостна аеродинамична преработка, предназначена да превърне любимата M кола в още по-добър инструмент за писта. Основната промяна е задното крило с „лебедова шия“, взето директно от състезателните M4 GT4 и M3 GT3, с вградена трета спирачна светлина, за да се гарантира, че автомобилът остава законен за движение по пътищата, въпреки масивното крило, което пречи на задното стъкло.

Заводски тунинг за BMW M2 прави купето значително по-бързо, без промени по двигателя

Най-радикалната иновация на комплекта е неговата аеродинамична функционалност с два режима. В режим „Street Mode“ крилото и предният сплитер остават в рамките на законните ограничения за каросерията. Когато обаче достигнете пистата, аеродинамичните елементи могат да бъдат ръчно превключени в режим „Race Mode“. Задното крило се премества с почти 50 мм назад за максимален ефект, а предният сплитер се удължава, за да запълни празнината с дифузьора на долната част на каросерията, създавайки ефект, който задържа предния мост при високи скорости.

Заводски тунинг за BMW M2 прави купето значително по-бързо, без промени по двигателя

Освен карбоновите елементи, BMW представя и първата си четиристепенна регулируема система на окачване за моторспорт, предназначена за пътни автомобили. Това е професионална окачване, което позволява на собствениците да настройват различни параметри на амортисьорите. По този начин височината на каросерията може да бъде понижена с до 20 мм за използване на писта. Под радиатора на моторното масло е добавена специална решетка, за да се предотврати прегряване при продължителни бързи обиколки.

Заводски тунинг за BMW M2 прави купето значително по-бързо, без промени по двигателя

Ексклузивността в каталога на M идва с цена „Motorsport“. В Германия Track Kit се продава на цена 23 500 евро без данъци и монтаж. За тези, които искат да спестят тегло, се предлага и нова изпускателна система от титан и карбон за M2 CS на цена 8343 евро, която намалява теглото на задната част на автомобила с около 8 кг и осигурява значително по-агресивен звук в стила на B58.

За шофьорите, които смятат, че комплектът за движение по пътищата е прекалено компромисен, BMW представи и M2 Racing на цена 98 000 евро. Интересното е, че този специален състезателен автомобил, който не е одобрен за движение по пътищата, заменя тежкия S58 с шест цилиндъра в ред с 2,0-литров B48 с четири цилиндъра. Инженерите на BMW твърдят, че за състезания с ограничения по класове по-лекият четирицилиндров двигател подобрява маневреността при завиване, намалява износването на консумативи като гуми и спирачки и позволява по-ниски експлоатационни разходи чрез използване на по-достъпни компоненти за пътни автомобили.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Депутатско синче

    3 0 Отговор
    Мноо ме кефи обаждам се на тати да ми поръча една 5878

    13:02 02.03.2026

  • 2 Къде да го карам

    1 0 Отговор
    това БМВ в Кърджали по тия дупки?Първо да оправят пътищата а после пишете за такива коли. Това е все едно да обяснявам на мюсюлманин колко е вкусно свинското месо .

    13:19 02.03.2026