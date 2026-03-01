Какви са дизеловите мотори, който Citroen връща в продажба

Вече ви информирахме, че Citroen вдъхва нов живот на легендарния Berlingo, като връща в конфигуратора на модела така обичаните дизелови двигатели. Френската марка, която на практика „измисли“ сегмента на мултифункционалните автомобили за свободното време, реши да се вслуша в гласа на потребителите. Макар напоследък фокусът да бе насочен агресивно към електрификацията, тя не се оказа толкова успешна и сега практичността на BlueHDi агрегатите отново заема централно място. Това е истински реверанс към хората, които не просто се придвижват, а пътуват на дълги разстояния с много багаж и очакват икономия, която само дизеловата технология може да предложи в този клас. Сега ви разказваме кои дизелови агрегати са отново в продажба.

В основата на това завръщане стоят двата добре познати варианта на 1.5-литровия BlueHDi турбодизел с мощност съответно 100 и 130 конски сили. Тези двигатели, известни в инженерните среди под кодовото име DV5, са плод на дългогодишна еволюция в PSA Group. Вариантът със 100 к.с. е оптимизиран за максимална ефективност в градски и извънградски условия, като предлага солиден въртящ момент още при ниски обороти. По-мощната версия със 130 к.с. превръща Berlingo в истински „крайцер“ за магистралата, като често се комбинира с прецизната 8-степенна автоматична трансмисия (EAT8), осигуряваща плавност, която доскоро бе присъща само на високия клас лимузини. Технологията BlueHDi използва SCR (селективна каталитична редукция) с впръскване на AdBlue, което позволява на тези машини да покриват и най-строгите екологични норми, без да жертват динамиката си.

Историята на тези агрегати е впечатляваща, тъй като те се доказаха като истински „работни коне“ в десетки модели на концерна Stellantis. Преди да се завърнат триумфално в Berlingo, 1.5 BlueHDi двигателите бяха основен избор за бестселъри като Citroen C4 Cactus, технологичния флагман C5 Aircross, както и за стилното градско бижу C3. Нещо повече – същите тези мотори задвижваха и „братовчедите“ от Peugeot – моделите 208, 308 и популярните кросоувъри 2008 и 3008, където събраха милиони километри по пътищата на Европа. Тяхната надеждност и нисък разход на гориво ги превърнаха в предпочитан избор дори за лекотоварните гами на Opel Combo и Toyota Proace City.

Технически погледнато, агрегатите BlueHDi в Berlingo впечатляват с оптимална термодинамична ефективност, като разчитат на алуминиева глава и блок за намаляване на общото тегло на предната ос. Инженерите са внедрили система за директно впръскване Common Rail под високо налягане, достигащо до 2000 бара, което гарантира фино пулверизиране на горивото и по-пълноценно изгаряне във всяка фаза на работния цикъл. Вариантът със 130 к.с. разполага с впечатляващ въртящ момент от 300 Nm, наличен още при 1750 об/мин, което позволява на автомобила да ускорява уверено дори при пълно натоварване или теглене на ремарке. За справяне с азотните оксиди (NOx) се грижи усъвършенстваният катализатор SCR, разположен в непосредствена близост до изпускателния колектор, което му позволява да влезе в работен режим светкавично след стартиране на двигателя. Цялата тази мощ се предава към пътя чрез прецизно настроени предавателни числа, които в комбинация с ниския коефициент на челно съпротивление, позволяват постигането на смесен разход на гориво под 5.5 литра на 100 км – цифра, която кара всеки портфейл да въздъхне с облекчение.

Офанзивата на Citroen при дизеловите двигатели обаче не спира до Berlingo. По-големите модели в гамата – многофункционалният SpaceTourer, кемперът Holidays и работният Jumpy – също получават сериозно технологично обновление под капака. Те вече ще се предлагат с нов 2.2-литров дизелов агрегат, наличен във версии със 150 и 180 конски сили. Този двигател е проектиран да отговори на нуждите на професионалистите и големите семейства, които изискват по-голям капацитет на теглене и устойчивост при високи натоварвания. Новият 2.2 BlueHDi предлага осезаемо повишен въртящ момент и по-добра гъвкавост в средните режими на работа, което е критично при шофиране на натоварен ван по планински маршрути. Въпреки по-големия си работен обем, моторът е оптимизиран за намаляване на емисиите на CO2 и оптимизиране на консумацията на гориво чрез прецизно управление на горивните процеси.

Поддръжката на тези дизелови агрегати обаче изисква внимание към детайла, за да се гарантира дълголетието им, като стандартните сервизни интервали обикновено са фиксирани на 30 000 км или една година, макар опитните механици да съветват смяна на маслото на всеки 15 000 км при тежки градски условия. Ключов елемент тук е използването на специфично нископепелно масло (Low SAPS), което предпазва филтъра за твърди частици (DPF) от преждевременно запушване. Освен периодичното допълване на AdBlue течността, което автомобилът сигнализира своевременно на таблото, е важно да се следи и състоянието на ангренажния ремък, чийто ресурс е оптимизиран, но остава критичен за здравето на двигателя. Редовната профилактика на горивната система с качествени добавки също е препоръчителна, за да се избегнат отлагания по фините разпръсквачи на дюзите, осигурявайки безупречна работа на мотора в продължение на стотици хиляди километри.