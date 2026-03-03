Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Как работи DPF филтърът през зимата и защо студът е изпитание за него

Как работи DPF филтърът през зимата и защо студът е изпитание за него

3 Март, 2026 10:20 833 5

Няколко полезни съвета, които ще ви предпазят от скъпи ремонти

Как работи DPF филтърът през зимата и защо студът е изпитание за него - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Кошмарът на съвременния дизелов двигател има едно кратко име от три букви – DPF. Докато през лятото филтърът за твърди частици тихомълком върши своята работа, пречиствайки изгорелите газове от саждите, настъпването на студовете превръща този компонент в истинско бойно поле. Зимата е най-голямото изпитание за изпускателната система, а причините за това се крият в простата физика на ниските температури.

Основният препъникамък е температурният режим. За да може филтърът да се самопочиства (процес, известен като регенерация), е необходима изключително висока температура на отработените газове. В мразовитите дни обаче двигателят загрява мъчително бавно. Ако към това добавим кратките градски преходи, висенето в задръствания и честите студени стартове, се оказва, че системата почти никога не достига работната температура, нужна за изгаряне на натрупаните частици.

Регенерацията бива два вида, но и двете страдат от студа. Пасивната изисква дълго шофиране извън града с постоянна скорост – лукс, който малцина си позволяват в зимното ежедневие. Активната пък се дирижира от електрониката, която впръсква допълнително гориво, за да „напече“ филтъра. Уви, точно в този момент често пристигаме до целта си и гасим двигателя, прекъсвайки цикъла. Резултатът? Саждите се трупат като сняг пред непочистена входна врата, докато филтърът буквално се задуши.

Симптомите на задаващата се беда са лесно разпознаваеми: колата става мудна, разходът на гориво скача необяснимо, а индикаторът на таблото започва да свети със застрашителна упоритост. Ако пренебрегнете тези знаци, автомобилът неизбежно ще премине в авариен режим, а сметката в сервиза ще придобие стряскащи параметри.

За да не се стига дотам, превенцията е от ключово значение. Ето няколко златни правила: поне веднъж седмично „разхождайте“ дизела на дълъг път за 20-30 минути, за да позволите на системата да диша. Забравете за безкрайното подгряване на място – това само ускорява задръстването със сажди. Използвайте задължително двигателни масла от клас ACEA C, специално разработени за автомобили с филтри, и не подценявайте качествените добавки за гориво, които помагат на саждите да изгарят при по-ниски температури.


  • 1 Любопитен

    2 3 Отговор
    Че то в България всички автомобили са изкормени. Тоя филтър се слага само преди преглед.

    10:25 03.03.2026

  • 2 Мурка

    5 2 Отговор
    Д П ЕФ на Ф 16 ДЕТО ГИ КУПИХМЕ НОВИ ЛИ СА ЧИСТЯТ ЛИ СЕ НА КОЛКО ЧАСАПРЕГЛЕД МИНАВАТ ЛИ ЗАСТРАХОВКА ПЛАЩА ЛИ СЕ ЕВРО 5 6 7 ИМАТ ЛИ

    10:26 03.03.2026

  • 3 И най-вече

    0 12 Отговор
    забравете за нафтовите печки наричани незнайно защо автомобил на дизелово гориво.

    10:27 03.03.2026

  • 4 хъхъ

    2 8 Отговор
    Дизелът трака и смърди. След няколко години дизел и проблемите, свързани с него, отново се радвам на удоволствието да карам бензинова кола.

    10:37 03.03.2026

  • 5 най-добрия съвет

    0 0 Отговор
    махайте ги тия глупави ДПФ филтри и ЕГР-и !!! колите ви ще работят с пъти по-добре без тях ! всеки интересуващ се от темата може да провери къде по света ги има тези глупости освен в европа…

    11:02 03.03.2026