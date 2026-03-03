Как работи DPF филтърът през зимата и защо студът е изпитание за него

Кошмарът на съвременния дизелов двигател има едно кратко име от три букви – DPF. Докато през лятото филтърът за твърди частици тихомълком върши своята работа, пречиствайки изгорелите газове от саждите, настъпването на студовете превръща този компонент в истинско бойно поле. Зимата е най-голямото изпитание за изпускателната система, а причините за това се крият в простата физика на ниските температури.

Основният препъникамък е температурният режим. За да може филтърът да се самопочиства (процес, известен като регенерация), е необходима изключително висока температура на отработените газове. В мразовитите дни обаче двигателят загрява мъчително бавно. Ако към това добавим кратките градски преходи, висенето в задръствания и честите студени стартове, се оказва, че системата почти никога не достига работната температура, нужна за изгаряне на натрупаните частици.

Регенерацията бива два вида, но и двете страдат от студа. Пасивната изисква дълго шофиране извън града с постоянна скорост – лукс, който малцина си позволяват в зимното ежедневие. Активната пък се дирижира от електрониката, която впръсква допълнително гориво, за да „напече“ филтъра. Уви, точно в този момент често пристигаме до целта си и гасим двигателя, прекъсвайки цикъла. Резултатът? Саждите се трупат като сняг пред непочистена входна врата, докато филтърът буквално се задуши.

Симптомите на задаващата се беда са лесно разпознаваеми: колата става мудна, разходът на гориво скача необяснимо, а индикаторът на таблото започва да свети със застрашителна упоритост. Ако пренебрегнете тези знаци, автомобилът неизбежно ще премине в авариен режим, а сметката в сервиза ще придобие стряскащи параметри.

За да не се стига дотам, превенцията е от ключово значение. Ето няколко златни правила: поне веднъж седмично „разхождайте“ дизела на дълъг път за 20-30 минути, за да позволите на системата да диша. Забравете за безкрайното подгряване на място – това само ускорява задръстването със сажди. Използвайте задължително двигателни масла от клас ACEA C, специално разработени за автомобили с филтри, и не подценявайте качествените добавки за гориво, които помагат на саждите да изгарят при по-ниски температури.