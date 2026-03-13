Volkswagen готви фейслифт за „работните си коне“

Volkswagen Commercial Vehicles (VWCV) оповести финансовите си резултати за 2025 година, разкривайки сложна картина на ръст в обемите, съпътстван от значителен натиск върху рентабилността. Въпреки че марката успешно увеличи доставките на превозни средства до 428 000 бройки (+6%) и отбеляза ръст на приходите от продажби до 16,9 млрд. евро (+11%), оперативната печалба претърпя рязък спад.

Основата на стратегията за 2026 година включва обновяване на два от най-популярните модели на марката. Както Caddy (в производство от 2020 година), така и Multivan (пуснат на пазара през 2021 година) ще претърпят цялостни фейслифтове. Очаквайте по-изчистена външна естетика, която е в съзвучие с дизайнерския език „Brand Group Core“. В интериора и двата автомобила ще се възползват от оптимизирани ергономични решения и най-новата инфоразвлекателна система Software 4.0, включваща по-големи сензорни екрани и подобрени възможности на гласовия асистент.

Multivan, който вече е лидер в сегмента на PHEV, ще претърпи допълнителни подобрения по отношение на електрическия пробег и скоростта на зареждане.

Електрическият ID. Buzz остава високотехнологичният флагман на марката. За 2026 година гамата се обогатява с практични функции, насочени както към потребители с определен начин на живот, така и към търговски потребители.

Vehicle-to-Load (V2L), тази дългоочаквана функция ще позволи на ID. Buzz да захранва външно електрическо оборудване директно от своята високоволтова батерия. Volkswagen най-накрая въвежда удължената колесна база в търговския вариант „Cargo“. Това осигурява значително по-голям обем на товарното пространство (близо 5 кубични метра) и прави електрическия ван подходящ вариант за по-големи транспортни задачи.

Camp Mode & Goodnight Package са насочени към ентусиастите на „Van Life“, като предлагат управляван чрез софтуер климатик за нощувки и модулни аксесоари за интериора за къмпинг.

Новото поколение на Transporter (разработено в партньорство с Ford) ще включва специален вариант с plug-in хибридна система (eHybrid). Очаква се тази система да използва 2,5-литров двигател, съчетан с електромотор, предлагащ пробег само на електроенергия от приблизително 56 км.

Crafter излиза извън рамките на стандартния фургон, като Volkswagen въвежда фабрично произведени специализирани каросерии, включително тристранен саморазтоварващ се самосвал, каросерия с голям обем и товарна платформа.

В основата на всички тези продуктови промени стои по-дълбока интеграция в Brand Group Core (която включва марките Volkswagen, Škoda и SEAT/CUPRA). Чрез споделяне на производствени обекти и координиране на процесите на разработка, VWCV цели да намали разходите за научноизследователска и развойна дейност и да стабилизира оперативната си печалба, за да се върне към дългосрочните си цели.