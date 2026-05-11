Новото Audi R8 трябва да се хареса първо на счетоводителите и едва тогава ще стигне до феновете

Тишината в отдела за наточени модели на Audi се усеща осезаемо, откакто последното R8 слезе от конвейера в началото на 2024 година. Въпреки че предстоящият електрически гранд турер „Concept C“ се очаква да излезе на пазара догодина, управляващият директор на Audi Sport Ролф Михл ясно даде да се разбере, че това не е духовният наследник, който феновете очакват. В неотдавнашен диалог с наблюдатели на индустрията Михл очерта строга рамка на „бизнес случая“, която всяко бъдещо R8 трябва да изпълни – и това включва радикална промяна в механичното ДНК.

Дните на атмосферния V10 са твърдо в огледалото за задно виждане, тъй като Михл потвърди, че всеки потенциален наследник на R8 ще изисква строго конфигурация на плъг-ин хибрид (PHEV). Със затягането на емисионните норми Euro 7, астрономическите разходи за разработване на специален двигател с вътрешно горене за суперкола с малък обем просто вече не са осъществими. Михл твърди, че пазарът се променя, като предполага, че хибриден флагман предлага „най-доброто от двата свята“ – интуитивната механична симфония на бензинов двигател, съчетана с безшумната, беземисионна градска практичност на електрически мотор.

Финансовата жизнеспособност остава най-голямото препятствие за марката с четирите пръстена. Михл отхвърли идеята за създаване на суперкола единствено като маркетингов инструмент за „издигане на марката“, като настоя, че проектът трябва да генерира реални печалби, за да оправдае огромните разходи за разработка. Този прагматичен подход подсказва, че Audi няма да действа самостоятелно. Докато историческият събрат на R8, Lamborghini Huracán, беше заменен от V8 Temerario, тази кола беше разработена като самостоятелен проект от Sant'Agata. За да се превърне третото поколение на R8 в реалност, Audi вероятно ще трябва да договори ново споразумение за споделяне на платформата в рамките на Volkswagen Group, за да раздели огромните разходи за научноизследователска и развойна дейност.

Въпреки слуховете, циркулиращи за възраждане през 2027 година, Михл определи тези разговори като „още една глава от спекулациите“. В момента марката се фокусира върху хибридизацията на основната си RS гама, като приоритет имат новият RS5 и предстоящият електрифициран RS6. За да се завърне R8, моделът не само трябва да бъде бърз, но и да докаже, че може да оцелее в среда, където финансовите отчети са толкова важни, колкото и времената за обиколка.