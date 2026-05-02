Volkswagen орязва най-големия бонус на висшите си служители

Агресивните усилия на Volkswagen за преструктуриране достигат и до фирмения паркинг, тъй като автомобилният производител се стреми да преодолее финансовите затруднения чрез строги нови мерки за контрол на разходите. Въпреки въвеждането на програми за ранно пенсиониране и намаляването на административните разходи, ръководството на германския производител във Волфсбург е стигнало до заключението, че първоначалните стъпки вече не са достатъчни, за да се ориентира на силно конкурентния пазар. Вътрешни одити разкриха широко разпространено и демонстративно използване на привилегиите, свързани с фирмените автомобили, което доведе до цялостна ревизия на бонусите за ръководния персонал с цел съкращаване на оперативните разходи.

От юни тази година компанията ще въведе радикална промяна в политиката си за служебни автомобили, като ще стимулира силно преминаването към електромобили сред мениджърите и ръководните кадри. Макар моделите с двигатели с вътрешно горене да останат като опция, тези, които желаят да запазят предоставения им от компанията транспорт, ще се сблъскат с по-строги условия. Традиционната привилегия за зареждане на гориво на преференциални цени в бензиностанции, собственост на компанията, се премахва, като тези съоръжения се запазват изключително за вътрешен логистичен трафик. Потребителите вече ще трябва да плащат стандартни пазарни цени, а картите за гориво или зареждане ще бъдат строго присвоени на отделни служители, за да се предотвратят неразрешени прехвърляния или лична употреба извън работното време.

В допълнение към насърчаването на електромобилите, компанията е взела строги мерки по отношение на поддръжката на автомобилите и достъпа до модели с висока производителност. Използването на наточените версии GTI, GTX и R вече е ограничено, като достъпът е разрешен само на шофьори на възраст под 23 години, ако са придружени от упълномощен служител. Бюджетите за поддръжка също са значително ограничени, като превозните средства могат да се мият външно максимум четири пъти месечно на цена, ненадвишаваща 17 евро на миене, а абонаментите за луксозни автомивки и пакетите за детайлно почистване са напълно забранени. Използването на корпоративния автопарк от трети лица също е строго ограничено.

Очаква се тези радикални промени да насърчат много мениджъри да се откажат от служебните си автомобили в полза на обществения транспорт или личните си превозни средства, като по този начин се намали размерът на професионалния автопарк. Вътрешната бележка завършва със строго предупреждение към персонала, в което се отбелязва, че поведението на потребителите и разходите ще бъдат постоянно наблюдавани. Автомобилният производител си запазва правото да приложи допълнителни корекции, ако геополитическите напрежения, тарифният натиск и нарастващите разходи за енергия продължат да оказват влияние върху маржовете на печалбата на производителя.