Сбогом, Volkswagen Touran!

11 Май, 2026 17:47 940 5

Последният екземпляр от емблематичния миниван слезе от поточната линия

Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Ерата на компактните минивани във Volkswagen официално приключи на 29 април, след като в пролетения следобед последният Volkswagen Touran слезе от конвейера във Волфсбург, с което бе отбелязано тихото оттегляне на модел, заемал уникална ниша в автомобилния пейзаж в продължение на почти четвърт век. На 11 години второто поколение Touran се превърна в най-старият модел в гамата на VW, издържайки по-дълго от по-големия Sharan и оставайки последният представител на сегмент, който все повече се канибализира от бума на SUV-тата.

Наследството на Touran се определя от огромния му обем и ролята му като индустриален експеримент. Между дебюта му на пазара през декември 2002 година и последната му пълна година на продажби през 2025 година, само в Германия бяха регистрирани над 1,07 милиона Touran, като общото глобално производство достигна приблизително 2,3 милиона бройки. Търговският му пик настъпи през 2004-та, година, в която на родния му пазар бяха регистрирани 95 408 бройки. Отвъд цифрите за продажбите, Touran беше централният елемент на проекта „Auto 5000“ – инициатива за нискоразходно производство, която нае 5000 преди това безработни работници да произвеждат MPV-то по специален трудов договор. Тази „фабрика във фабриката“ послужи като критична тестова среда за гъвкави методи на сглобяване, които в крайна сметка повлияха на стандартното производство в цялата Volkswagen Group.

От техническа гледна точка Touran постави стандартите за практичен семеен транспорт. Моделът от второ поколение, пуснат на пазара през 2015 година, използваше модулната платформа MQB, за да предложи просторно вътрешно пространство, което надминаваше очакванията за автомобил от този клас. С три отделни седалки на втория ред и опционален трети ред, той осигуряваше багажен обем, вариращ от 635 литра в конфигурация със седем места при сгънати задни седалки, до огромните 1980 литра, когато всички седалки са сгънати. Към последната година от производството си гамата от двигатели беше опростена, за да включва 150-конния 1.5 TSI и надеждния 2.0 TDI с мощност 122 и 150 конски сили.

С оттеглянето на Touran, Volkswagen вече не предлага специализиран миниван в европейското си портфолио. Ролята на седемместния семеен автомобил е наследена от Tiguan и значително по-големия Tayron, което отразява пазар, на който практичната „кутия на колела“ на вановете е заменена от здравата осанка на SUV.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мадмоазель

    3 0 Отговор
    Той отдавна е сбогом. Не се прави от 2012 чичо.

    18:20 11.05.2026

  • 2 Варна 3

    4 2 Отговор
    И Фолксваген отдавна е китайски. Дойде изцяло краят на ерата на европейските минивани. Най-ненадеждните и най-чупливите са.

    18:24 11.05.2026

  • 3 Диктор

    3 0 Отговор
    Ерата на миниваните в Европа започна с Рено Еспас и приключи тази година с Фолксваген Туран.

    18:26 11.05.2026

  • 4 Принципно

    2 0 Отговор
    Търсенето определа предлагането.

    18:59 11.05.2026

  • 5 Браво

    0 0 Отговор
    Един кенеф по малко

    19:28 11.05.2026