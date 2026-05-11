Сбогом, Volkswagen Touran!

Ерата на компактните минивани във Volkswagen официално приключи на 29 април, след като в пролетения следобед последният Volkswagen Touran слезе от конвейера във Волфсбург, с което бе отбелязано тихото оттегляне на модел, заемал уникална ниша в автомобилния пейзаж в продължение на почти четвърт век. На 11 години второто поколение Touran се превърна в най-старият модел в гамата на VW, издържайки по-дълго от по-големия Sharan и оставайки последният представител на сегмент, който все повече се канибализира от бума на SUV-тата.

Наследството на Touran се определя от огромния му обем и ролята му като индустриален експеримент. Между дебюта му на пазара през декември 2002 година и последната му пълна година на продажби през 2025 година, само в Германия бяха регистрирани над 1,07 милиона Touran, като общото глобално производство достигна приблизително 2,3 милиона бройки. Търговският му пик настъпи през 2004-та, година, в която на родния му пазар бяха регистрирани 95 408 бройки. Отвъд цифрите за продажбите, Touran беше централният елемент на проекта „Auto 5000“ – инициатива за нискоразходно производство, която нае 5000 преди това безработни работници да произвеждат MPV-то по специален трудов договор. Тази „фабрика във фабриката“ послужи като критична тестова среда за гъвкави методи на сглобяване, които в крайна сметка повлияха на стандартното производство в цялата Volkswagen Group.

От техническа гледна точка Touran постави стандартите за практичен семеен транспорт. Моделът от второ поколение, пуснат на пазара през 2015 година, използваше модулната платформа MQB, за да предложи просторно вътрешно пространство, което надминаваше очакванията за автомобил от този клас. С три отделни седалки на втория ред и опционален трети ред, той осигуряваше багажен обем, вариращ от 635 литра в конфигурация със седем места при сгънати задни седалки, до огромните 1980 литра, когато всички седалки са сгънати. Към последната година от производството си гамата от двигатели беше опростена, за да включва 150-конния 1.5 TSI и надеждния 2.0 TDI с мощност 122 и 150 конски сили.

С оттеглянето на Touran, Volkswagen вече не предлага специализиран миниван в европейското си портфолио. Ролята на седемместния семеен автомобил е наследена от Tiguan и значително по-големия Tayron, което отразява пазар, на който практичната „кутия на колела“ на вановете е заменена от здравата осанка на SUV.