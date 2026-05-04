Volkswagen може да започне да произвежда китайски автомобили в Европа

Автомобилният гигант Volkswagen е изправен пред исторически кръстопът, който може да пренареди индустриалната карта на Европа. По информация на Bloomberg, притиснат от незавидни финансови резултати и агресивната глобална конкуренция, концернът от Волфсбург обмисля ход, който доскоро звучеше като научна фантастика: сглобяване на разработени в Китай модели директно в европейските си заводи или дори споделяне на поточните линии с азиатски партньори.

Цифрите от първото тримесечие на 2026 година не оставят място за илюзии. Оперативната печалба се сви до 2,5 милиарда евро, а маржовете изтъняха застрашително на фона на отслабващото търсене в САЩ и Китай. Към това се прибавят и огромни отписвания, свързани с прекратяването на производството на електрическия ID.4 зад Океана. В тази напрегната ситуация главният изпълнителен директор Оливър Блум признава, че компанията търси „умни решения“ за оцеляване, включително заимстване на готови китайски платформи за сегменти, в които марката в момента буксува.

Основното главоболие на немците е свързано с огромните и скъпи за поддръжка фабрики на Стария континент, които работят далеч под капацитета си. Стратегията на компанията предвижда драстично намаляване на глобалното производство – от предпандемичните 12 милиона до около 9 милиона автомобила годишно. Отварянето на вратите за партньори като SAIC, FAW или Xpeng би могло да спаси заводите от затваряне и да запази хиляди работни места, превръщайки излишната инфраструктура в печеливш споделен актив.

Този сценарий обаче е нож с две остриета и предизвиква бурни дебати сред анализаторите. От една страна, логистичната и производствена оптимизация изглежда спасителна лодка. От друга обаче, Volkswagen рискува да пусне „троянски кон“, като предостави своите бази на китайските производители, които и без това настъпват мощно с по-ниски цени и впечатляваща скорост на иновации.

Бъдещето на европейското автомобилостроене става още по-непредвидимо заради поскъпващите суровини – само ръстът в цената на алуминия се очаква да натовари бюджета на концерна с допълнителен милиард долара. В тази екологична и икономическа буря, Volkswagen е принуден да избира: или да се трансформира в гъвкава хибридна платформа за глобално сътрудничество, или да рискува да бъде изместен от новите господари на пазара. По всичко личи, че ерата на „произведено в Германия“ навлиза в своята най-сложна и интернационална глава.