Volkswagen може да започне да произвежда китайски автомобили в Европа

4 Май, 2026 12:42 1 628 5

От Волсбург обмислят радикален завой в производството

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Автомобилният гигант Volkswagen е изправен пред исторически кръстопът, който може да пренареди индустриалната карта на Европа. По информация на Bloomberg, притиснат от незавидни финансови резултати и агресивната глобална конкуренция, концернът от Волфсбург обмисля ход, който доскоро звучеше като научна фантастика: сглобяване на разработени в Китай модели директно в европейските си заводи или дори споделяне на поточните линии с азиатски партньори.

Цифрите от първото тримесечие на 2026 година не оставят място за илюзии. Оперативната печалба се сви до 2,5 милиарда евро, а маржовете изтъняха застрашително на фона на отслабващото търсене в САЩ и Китай. Към това се прибавят и огромни отписвания, свързани с прекратяването на производството на електрическия ID.4 зад Океана. В тази напрегната ситуация главният изпълнителен директор Оливър Блум признава, че компанията търси „умни решения“ за оцеляване, включително заимстване на готови китайски платформи за сегменти, в които марката в момента буксува.

Основното главоболие на немците е свързано с огромните и скъпи за поддръжка фабрики на Стария континент, които работят далеч под капацитета си. Стратегията на компанията предвижда драстично намаляване на глобалното производство – от предпандемичните 12 милиона до около 9 милиона автомобила годишно. Отварянето на вратите за партньори като SAIC, FAW или Xpeng би могло да спаси заводите от затваряне и да запази хиляди работни места, превръщайки излишната инфраструктура в печеливш споделен актив.

Този сценарий обаче е нож с две остриета и предизвиква бурни дебати сред анализаторите. От една страна, логистичната и производствена оптимизация изглежда спасителна лодка. От друга обаче, Volkswagen рискува да пусне „троянски кон“, като предостави своите бази на китайските производители, които и без това настъпват мощно с по-ниски цени и впечатляваща скорост на иновации.

Бъдещето на европейското автомобилостроене става още по-непредвидимо заради поскъпващите суровини – само ръстът в цената на алуминия се очаква да натовари бюджета на концерна с допълнителен милиард долара. В тази екологична и икономическа буря, Volkswagen е принуден да избира: или да се трансформира в гъвкава хибридна платформа за глобално сътрудничество, или да рискува да бъде изместен от новите господари на пазара. По всичко личи, че ерата на „произведено в Германия“ навлиза в своята най-сложна и интернационална глава.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Реалист

    11 0 Отговор
    Скоро китайците ще купят Фолксваген. До къде я докараха урсулите, а?

    13:11 04.05.2026

  • 2 Долу ЕС

    6 0 Отговор
    преди 2 г казах, че до 10 г в скапния ес коли няма да се произвеждат или ще са чужда собственост, остват още 8г. жълтопаветните атлантици знаят защо, както и брюксел знае..... щом искат така да е...

    13:40 04.05.2026

  • 3 Здравей

    5 0 Отговор
    Голям майтап. ,,произведено в Германия,,донгфенг. Нека сега някой да ми каже нещо за китайското качество:) :). А да. И частите оригинални от Китай или Германия ще са?:) :)

    13:40 04.05.2026

  • 4 Тиии, колко си глyпава

    2 0 Отговор
    Урсуло, Урсулооо докъде докара таз клета Европа!

    14:04 04.05.2026

  • 5 Припомнете ми !

    1 0 Отговор
    Тук някой не се ли присмиваше , че новите руски Москвичи били китайски ?

    14:13 04.05.2026