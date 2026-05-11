Най-красивото ново BMW ще носи емблемата на Alpina

BMW Group официално даде старт на новата ера на собственост върху марката Alpina, като пусна широко отразяван тийзър за концептуалния модел „BMW Alpina Vision“. Планиран да направи своя световен дебют на Concorso d’Eleganza Villa d’Este на 15 май, този гранд турер сигнализира за значителна промяна за марката, която навлиза все по-дълбоко в територията на ултралукса, някога заемана от собствените купета от висок клас на BMW.

Тийзър изображението, макар и умишлено замъглено, разкрива силует, който отдава почит на класическите гранд турери от 90-те години. Дългата, изваяна предница и драматичната линия на покрива подсказват за 2+2 конфигурация, която ефективно запълва празнината, оставена от преустановената 8 Series. Въпреки че технически това е „Vision“ проучване, има силен прецедент това да се превърне в реалност; BMW наскоро премина от обикновени шоу-автомобили към ограничено производство, както се вижда при Skytop (ограничен до 50 бройки) и предстоящия Speedtop shooting brake (ограничен до 70 бройки).

Въпреки преориентирането на индустрията към електрификацията, широко се очаква този концепт на Alpina да запази сърцето си с вътрешно горене. Източници посочват, че 4,4-литров V8 с двойно турбо остава най-вероятният кандидат, потенциално в най-мощната си версия досега. Естетическата насока за новата Alpina, ръководена от BMW, ще подчертае ексклузивността на „ръчното изработване“.

Ръчно рисуваните емблематични странични ленти ще заменят традиционните стикери, като се очаква модерна интерпретация на класическия дизайн на 20-спицовите джанти да бъде централен елемент на представянето. Очаква се моделът да се позиционира в сегмента „BMW Group Luxury“, с цена значително по-висока от стандартните автомобили на M-дивизията, но оставайки различен от разкоша на Rolls-Royce.

Concorso d’Eleganza 2026 ще послужи като мащабно празненство за BMW Group отвъд представянето на Alpina. Събитието отбелязва 40-годишнината на BMW M3, като включва специална изложба във Villa Erba с участието на легенди от състезанията като Джони Чекото. Избирайки това място за публичното прераждане на Alpina, BMW ясно позиционира марката като икона на „Future Couture“ – такава, която цени бензиновото подаване на мощност и сдържаната елегантност, които феновете на Alpina ценят от десетилетия, но с пълната производствена мощ на BMW Group зад гърба си.

Макар, че името „Vision“ засега го предпазва от незабавни продажби, неотдавнашният успех на изчерпания модел Skytop на цена 500 000 евро подсказва, че ако реакцията на брега на езерото Комо е положителна, производството на серия за „малкото изтънчени ценители“ е почти сигурно.