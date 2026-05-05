Volkswagen представи най-наточения Golf в историята

Volkswagen отбелязва четвърт век от съществуването на най-наточеинте си R модели, подготвяйки се да участва с Golf R, предназначен изцяло за писта, в 24-часовото състезание на Нюрбургринг през 2027-ма. Разработен в сътрудничество с дългогодишния партньор Max Kruse Racing, новият проект ще отбележи завръщането на производителя на прочутият с високите си изисквания „Зелен ад“. Компанията представи предварителна версия на автомобила на Ring Boulevard с представянето на шоу-автомобила Golf R 24H – впечатляваща машина, която дава представа за автомобила, който се очаква да застане на решетката догодина.

Под капака на новата аеродинамична каросерия автомобилът запазва двигател с вътрешно горене, свързан със системата за задвижване на четирите колела 4MOTION на марката. Макар техническите спецификации да остават в тайна, характеристиките като изпъкнал преден сплитер, удължени странични прагове, масивно задно крило и странично монтирана изпускателна система сочат фокус върху екстремна аеродинамична ефективност и термично управление. Шоукарът представя това, което би могло да бъде най-впечатляващият Golf R, произведен досега, и служи като осезаемо свидетелство за две и половина десетилетия развитие, вдъхновено от моторспорта, от пускането на оригиналния Golf R32 през 2002 година.

Макар че версия за пътя на този конкретен състезателен автомобил остава непотвърдена, серийният Golf R продължава да се предлага, като в последно време съществуват слухове за вариант с петцилиндров двигател, които за момента не се потвърждават.