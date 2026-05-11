Новини
Авто »
Как и защо BMW превръща предния капак на iX3 в динамичен дисплей (ВИДЕО)

Как и защо BMW превръща предния капак на iX3 в динамичен дисплей (ВИДЕО)

11 Май, 2026 15:00 666 2

  • bmw-
  • ix3-
  • flow edition

Идеята е „жива“ каросерия и софтуерен облик

Как и защо BMW превръща предния капак на iX3 в динамичен дисплей (ВИДЕО) - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Баварският гигант BMW отново доказа, че границата между технологиите и изкуството е по-тънка от всякога. Марката представи концептуалния iX3 Flow Edition – автомобил, който не просто променя цвета си, а буквално „оживява“ пред очите на публиката. Революционното тук е интеграцията на E Ink технология (позната от електронните четци Kindle) директно в структурата на предния капак, превръщайки го в интерактивен екран.

За разлика от предишни експериментални прототипи, които изискваха облепване на целия корпус с чупливи панели, новата разработка е постигнала „серийна зрялост“. Това означава, че технологията е преминала строгите тестове на BMW за издръжливост при температурни амплитуди и ежедневно шофиране. Водачът вече може да избира между осем динамични анимации – от минималистични геометрични фигури до мащабни градски силуети, които пулсират върху предната част на колата.

Освен естетическия ефект, технологията носи и практически ползи:

Енергийна ефективност: Дисплеят консумира електричество само в момента на смяна на изображението. Веднъж фиксирана, анимацията не изисква никаква енергия за поддържане.

Терморегулация: Възможността за моментална промяна на повърхността от тъмна към светла позволява на автомобила да отразява слънчевата светлина в горещите дни, намалявайки нуждата от интензивна работа на климатика.

Индивидуализация: Дизайнът се превръща в софтуерна характеристика, която може да се променя според настроението или средата.

Самият iX3 Flow Edition е базиран на иновативната архитектура Neue Klasse, която поставя нови стандарти в електрическата мобилност. С батерия от шесто поколение, моделът предлага впечатляващ пробег от над 800 км (WLTP) и свръхбързо зареждане, осигуряващо 400 км автономност само за десет минути. Очаква се първите автомобили с „дигитална кожа“ да се появят по пътищата през 2027 г., превръщайки класическото боядисване в отживелица от миналото. Изглежда, че бъдещето на BMW няма да бъде просто шофиране, а истинско визуално представяне.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Щото

    7 0 Отговор
    Са тъпи та се преметат! Но за това малоумие ще ви зашият +50 000 евро върху БМВ -то!

    15:09 11.05.2026

  • 2 динамични глупости

    0 0 Отговор
    виж един солар на покрива има малко смисъл

    15:57 11.05.2026