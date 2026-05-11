Как и защо BMW превръща предния капак на iX3 в динамичен дисплей (ВИДЕО)

Баварският гигант BMW отново доказа, че границата между технологиите и изкуството е по-тънка от всякога. Марката представи концептуалния iX3 Flow Edition – автомобил, който не просто променя цвета си, а буквално „оживява“ пред очите на публиката. Революционното тук е интеграцията на E Ink технология (позната от електронните четци Kindle) директно в структурата на предния капак, превръщайки го в интерактивен екран.

За разлика от предишни експериментални прототипи, които изискваха облепване на целия корпус с чупливи панели, новата разработка е постигнала „серийна зрялост“. Това означава, че технологията е преминала строгите тестове на BMW за издръжливост при температурни амплитуди и ежедневно шофиране. Водачът вече може да избира между осем динамични анимации – от минималистични геометрични фигури до мащабни градски силуети, които пулсират върху предната част на колата.

Освен естетическия ефект, технологията носи и практически ползи:

Енергийна ефективност: Дисплеят консумира електричество само в момента на смяна на изображението. Веднъж фиксирана, анимацията не изисква никаква енергия за поддържане.

Терморегулация: Възможността за моментална промяна на повърхността от тъмна към светла позволява на автомобила да отразява слънчевата светлина в горещите дни, намалявайки нуждата от интензивна работа на климатика.

Индивидуализация: Дизайнът се превръща в софтуерна характеристика, която може да се променя според настроението или средата.

Самият iX3 Flow Edition е базиран на иновативната архитектура Neue Klasse, която поставя нови стандарти в електрическата мобилност. С батерия от шесто поколение, моделът предлага впечатляващ пробег от над 800 км (WLTP) и свръхбързо зареждане, осигуряващо 400 км автономност само за десет минути. Очаква се първите автомобили с „дигитална кожа“ да се появят по пътищата през 2027 г., превръщайки класическото боядисване в отживелица от миналото. Изглежда, че бъдещето на BMW няма да бъде просто шофиране, а истинско визуално представяне.