Краят на една епоха: Volkswagen демонтира стария си модел, за да оцелее

5 Май, 2026 09:45 1 153 16

Германският гигант предприема драстична метаморфоза с масови съкращения и орязване на производството, за да избегне икономически колапс

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Ерата на безметежното господство за Volkswagen окончателно остава в историята, а германският гигант е принуден да вземе най-трудните решения в модерната си история. Докато източната вълна от китайски конкуренти залива пазара с безпощадна скорост, Волфсбург признава болезнената истина: старата машина за пари е счупена. Арно Антлиц, финансовият и оперативен стълб на групата, не спести нищо в последния си анализ, подчертавайки, че единственият път към оцеляването минава през „фундаментална метаморфоза“, която ще промени облика на компанията завинаги.

В коридорите на властта във Volkswagen тревожните сигнали ехтят още от лятото на 2025 година, когато Оливър Блуме предупреди, че десетилетните традиции вече не са гаранция за успех, а по-скоро тежък воденичен камък. Днес думите му се превръщат в драстичен план за действие, който включва мащабно съкращаване на разходите, безмилостно орязване на административната тромавост и светкавично внедряване на иновации. Целта е ясна – заводите трябва да станат по-продуктивни, а решенията да се вземат със скоростта на софтуерна компания, а не на бюрократичен мастодонт.

Най-горчивото хапче за германската икономика обаче е свързано с човешкия ресурс. В рамките на следващите четири години приблизително 50 000 служители ще напуснат производствените мощности на марката в Германия. Това мащабно преструктуриране е част от стратегията за оптимизация, която цели да превърне Volkswagen в по-гъвкав и адаптивен играч на глобалната сцена. Ако някой беше прогнозирал такъв завой преди десетилетие, вероятно никой нямаше да му повярва, но днес реалността диктува нови, сурови правила.

Производствената философия също претърпява пълен обрат. Volkswagen доброволно се отказва от гонитбата на рекордни числа и планира да ограничи годишния си капацитет до около 9 милиона автомобила в световен мащаб. За сравнение, в златните години преди пандемията, от конвейерите слизаха над 11 милиона машини. Тази „диета“ има за цел да елиминира пренасищането на складовете и да фокусира ресурсите върху рентабилността, вместо върху чистата статистика.

За да бъде трансформацията пълна, моделната гама ще бъде подложена на сериозна ревизия. Времето на безкрайните модификации и дублиращите се платформи изтича. Инженерите ще се концентрират върху опростяване на портфолиото и премахване на всички излишни версии, които размиват идентичността на марката и източват бюджета. Volkswagen залага всичко на една карта: да стане по-малък, но по-силен и технологично по-напреднал, за да удържи фронта срещу новата енергия от Изток.


  • 1 Ще бъди купен от Китай за едно евро

    18 1 Отговор
    Бъдещето му е ясно. В ЕС няма бъдеще. Китайците ще го съживят.

    Коментиран от #10

    09:53 05.05.2026

  • 2 Вече се спасиха

    3 2 Отговор
    С израелската Рафаел ще правят компоненти за Iron Dome за Европа.

    09:56 05.05.2026

  • 3 Нека

    12 1 Отговор
    Да обърне внимание на качеството и надежноста

    09:58 05.05.2026

  • 4 Да, да,

    16 2 Отговор
    Ще удържи - чушки! Не само VW , с цяла Европа приключи! Самодоволното откъсване от реалността неминуемо довежда до крах! Спрете с напразните надежди, а се стягайте за голямата европейска мизерия! Но, наистина много голяма!

    09:59 05.05.2026

  • 5 Другарят Си

    7 0 Отговор
    ще ви научи на обноски.

    10:01 05.05.2026

  • 6 Демократ

    2 1 Отговор
    Отварям на Българскиямим дайт и гледам че то почти само дизелови отпадъци предлагат Терамонт и тн. Е как да не фалират.

    10:02 05.05.2026

  • 7 Нафърфорий

    13 0 Отговор
    За цялото това благополучие,благодарете на брюкселските урсулианци!

    10:04 05.05.2026

  • 8 0578656969

    8 1 Отговор
    европа е турска

    10:07 05.05.2026

  • 9 стоян георгиев

    5 1 Отговор
    Закривай! Много газове изхвърлят и зелената сделка не върви!

    10:11 05.05.2026

  • 10 то си е китайски

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ще бъди купен от Китай за едно евро":

    Всъщност от 10 гдини в Германия само се сглобяват произведените в Китай детайли. Казвам го като очевидец. При това работницитите са предимно тъмнокожи турци и араби. Немците са в администрацията, и е пълно с някакви лелки които участват във всички срещи и решени, но само наблюдават и мълчат, а инженерите са разни дядовци и сигурн трябва да са пенсионери, но продължават. Аз лично предполагам, че просто нямат инженери, а са се препълнили с връзари и роднини.

    10:22 05.05.2026

  • 11 Санкциите

    5 0 Отговор
    Работят. Факт

    10:26 05.05.2026

  • 12 Меринжеите

    4 0 Отговор
    Така и не разбраха, че човешкият ресурс е най-ценното което имат и каквито и гръмки планове да правят, нямат ли евтини ресурси и ниски производствени разходи - нещатата няма да се оправят. В момента нямат нито едно нито другото. Но пък имат шепа празноглавци със милионни заплати начело. Да бяха почнали с орязването на техните си заплати.. и бонуси и т.н.
    Оставям настрана, че ако се бориш за "премиум" не върви само цената да ти е такава, а вътре да е като постна пица.. дори и матеряли. И това важи не само за ФВ..

    10:28 05.05.2026

  • 13 Механик

    3 0 Отговор
    Точно отказването от традициите доведе автомобилната и другите индустрии до сегашното им положение.
    Когато някой кажеше "немска техника/качество" се разбираше нещо почти вечно и изключително здраво. След 96-та в работата на инженерите се намесиха счетоводителите и всичко тръгна наопаки. Сега под "западна техника" се разбира нещо изключително скъпо, за това пък безкрайно капризно и трошливо.
    В развойните компании работят специални екипи, които измислят как така да стане, че продуктът да се чупи след изтичане на гаранцията, а ремонтът да е или много скъп, или невъзможен. Всички сме свидетели на тоя факт, но всички се правим, че го няма

    Коментиран от #16

    10:48 05.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Това

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Механик":

    за което говориш забравих точнония термин, но беше свързано с планирано чупене. И е не само за "западните" стоки. Този тренд дойде от лакомията за печалби и консуматорското мислене, защото на фирмите не им изнасяше да правят здрави продукти. Има техника, правена преди 50г и още разботи безотказно, надживяла няколко следваши "поколения" Да, може да не е най0модерната, не е най-икономичната, но работи. Спомням си случай с принтер - който след години спрял да работи, но собственика разбира от микроелекторника и какво отркил - бграден брояч, които прекъсва веригите и принтера "умира". Съотвено ремонта на закуперн преди време за 1-150Е принтер не си струва.. икономически, заощото една платка е на цената на нов принтер.

    Съшото е и за колите, от вечно твоя, започнаха да ги планират да изкарат 4-5г (лизинга) и да вземеш нова.. а станаха по-капризни, по чупливи и почети невъзможни за ремонт.

    11:00 05.05.2026