Краят на една епоха: Volkswagen демонтира стария си модел, за да оцелее

Ерата на безметежното господство за Volkswagen окончателно остава в историята, а германският гигант е принуден да вземе най-трудните решения в модерната си история. Докато източната вълна от китайски конкуренти залива пазара с безпощадна скорост, Волфсбург признава болезнената истина: старата машина за пари е счупена. Арно Антлиц, финансовият и оперативен стълб на групата, не спести нищо в последния си анализ, подчертавайки, че единственият път към оцеляването минава през „фундаментална метаморфоза“, която ще промени облика на компанията завинаги.

В коридорите на властта във Volkswagen тревожните сигнали ехтят още от лятото на 2025 година, когато Оливър Блуме предупреди, че десетилетните традиции вече не са гаранция за успех, а по-скоро тежък воденичен камък. Днес думите му се превръщат в драстичен план за действие, който включва мащабно съкращаване на разходите, безмилостно орязване на административната тромавост и светкавично внедряване на иновации. Целта е ясна – заводите трябва да станат по-продуктивни, а решенията да се вземат със скоростта на софтуерна компания, а не на бюрократичен мастодонт.

Най-горчивото хапче за германската икономика обаче е свързано с човешкия ресурс. В рамките на следващите четири години приблизително 50 000 служители ще напуснат производствените мощности на марката в Германия. Това мащабно преструктуриране е част от стратегията за оптимизация, която цели да превърне Volkswagen в по-гъвкав и адаптивен играч на глобалната сцена. Ако някой беше прогнозирал такъв завой преди десетилетие, вероятно никой нямаше да му повярва, но днес реалността диктува нови, сурови правила.

Производствената философия също претърпява пълен обрат. Volkswagen доброволно се отказва от гонитбата на рекордни числа и планира да ограничи годишния си капацитет до около 9 милиона автомобила в световен мащаб. За сравнение, в златните години преди пандемията, от конвейерите слизаха над 11 милиона машини. Тази „диета“ има за цел да елиминира пренасищането на складовете и да фокусира ресурсите върху рентабилността, вместо върху чистата статистика.

За да бъде трансформацията пълна, моделната гама ще бъде подложена на сериозна ревизия. Времето на безкрайните модификации и дублиращите се платформи изтича. Инженерите ще се концентрират върху опростяване на портфолиото и премахване на всички излишни версии, които размиват идентичността на марката и източват бюджета. Volkswagen залага всичко на една карта: да стане по-малък, но по-силен и технологично по-напреднал, за да удържи фронта срещу новата енергия от Изток.