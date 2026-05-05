Краят на една епоха: Volkswagen демонтира стария си модел, за да оцелее

Ерата на безметежното господство за Volkswagen окончателно остава в историята, а германският гигант е принуден да вземе най-трудните решения в модерната си история. Докато източната вълна от китайски конкуренти залива пазара с безпощадна скорост, Волфсбург признава болезнената истина: старата машина за пари е счупена. Арно Антлиц, финансовият и оперативен стълб на групата, не спести нищо в последния си анализ, подчертавайки, че единственият път към оцеляването минава през „фундаментална метаморфоза“, която ще промени облика на компанията завинаги.
В коридорите на властта във Volkswagen тревожните сигнали ехтят още от лятото на 2025 година, когато Оливър Блуме предупреди, че десетилетните традиции вече не са гаранция за успех, а по-скоро тежък воденичен камък. Днес думите му се превръщат в драстичен план за действие, който включва мащабно съкращаване на разходите, безмилостно орязване на административната тромавост и светкавично внедряване на иновации. Целта е ясна – заводите трябва да станат по-продуктивни, а решенията да се вземат със скоростта на софтуерна компания, а не на бюрократичен мастодонт.
Най-горчивото хапче за германската икономика обаче е свързано с човешкия ресурс. В рамките на следващите четири години приблизително 50 000 служители ще напуснат производствените мощности на марката в Германия. Това мащабно преструктуриране е част от стратегията за оптимизация, която цели да превърне Volkswagen в по-гъвкав и адаптивен играч на глобалната сцена. Ако някой беше прогнозирал такъв завой преди десетилетие, вероятно никой нямаше да му повярва, но днес реалността диктува нови, сурови правила.
Производствената философия също претърпява пълен обрат. Volkswagen доброволно се отказва от гонитбата на рекордни числа и планира да ограничи годишния си капацитет до около 9 милиона автомобила в световен мащаб. За сравнение, в златните години преди пандемията, от конвейерите слизаха над 11 милиона машини. Тази „диета“ има за цел да елиминира пренасищането на складовете и да фокусира ресурсите върху рентабилността, вместо върху чистата статистика.
За да бъде трансформацията пълна, моделната гама ще бъде подложена на сериозна ревизия. Времето на безкрайните модификации и дублиращите се платформи изтича. Инженерите ще се концентрират върху опростяване на портфолиото и премахване на всички излишни версии, които размиват идентичността на марката и източват бюджета. Volkswagen залага всичко на една карта: да стане по-малък, но по-силен и технологично по-напреднал, за да удържи фронта срещу новата енергия от Изток.
1 Ще бъди купен от Китай за едно евро
Коментиран от #10
09:53 05.05.2026
2 Вже се спасиха
09:56 05.05.2026
3 Нека
09:58 05.05.2026
4 Да, да,
09:59 05.05.2026
5 Другарят Си
10:01 05.05.2026
6 Демократ
10:02 05.05.2026
7 Нафърфорий
10:04 05.05.2026
10:07 05.05.2026
9 стоян георгиев
10:11 05.05.2026
10 то си е китайски
До коментар #1 от "Ще бъди купен от Китай за едно евро":Всъщност от 10 гдини в Германия само се сглобяват произведените в Китай детайли. Казвам го като очевидец. При това работницитите са предимно тъмнокожи турци и араби. Немците са в администрацията, и е пълно с някакви лелки които участват във всички срещи и решени, но само наблюдават и мълчат, а инженерите са разни дядовци и сигурн трябва да са пенсионери, но продължават. Аз лично предполагам, че просто нямат инженери, а са се препълнили с връзари и роднини.
10:22 05.05.2026
11 Санкциите
10:26 05.05.2026
12 Меринжеите
Оставям настрана, че ако се бориш за "премиум" не върви само цената да ти е такава, а вътре да е като постна пица.. дори и матеряли. И това важи не само за ФВ..
10:28 05.05.2026
13 Механик
Когато някой кажеше "немска техника/качество" се разбираше нещо почти вечно и изключително здраво. След 96-та в работата на инженерите се намесиха счетоводителите и всичко тръгна наопаки. Сега под "западна техника" се разбира нещо изключително скъпо, за това пък безкрайно капризно и трошливо.
В развойните компании работят специални екипи, които измислят как така да стане, че продуктът да се чупи след изтичане на гаранцията, а ремонтът да е или много скъп, или невъзможен. Всички сме свидетели на тоя факт, но всички се правим, че го няма
Коментиран от #16
10:48 05.05.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Това
До коментар #13 от "Механик":за което говориш забравих точнония термин, но беше свързано с планирано чупене. И е не само за "западните" стоки. Този тренд дойде от лакомията за печалби и консуматорското мислене, защото на фирмите не им изнасяше да правят здрави продукти. Има техника, правена преди 50г и още разботи безотказно, надживяла няколко следваши "поколения" Да, може да не е най0модерната, не е най-икономичната, но работи. Спомням си случай с принтер - който след години спрял да работи, но собственика разбира от микроелекторника и какво отркил - бграден брояч, които прекъсва веригите и принтера "умира". Съотвено ремонта на закуперн преди време за 1-150Е принтер не си струва.. икономически, заощото една платка е на цената на нов принтер.
Съшото е и за колите, от вечно твоя, започнаха да ги планират да изкарат 4-5г (лизинга) и да вземеш нова.. а станаха по-капризни, по чупливи и почети невъзможни за ремонт.
11:00 05.05.2026