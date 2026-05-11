Бюджетно „porsche“ от изток: MG разтърсва пазара с нов флагман

Китайският автомобилен гигант MG официално представи най-новото си бижу в премиум сегмента – седанът 07, който още с първите си кадри предизвика вълна от коментари заради поразителната си прилика с легендарното Porsche Taycan. С елегантен фастбек силует, атлетични пропорции и агресивна стойка, новият модел е заявка за лидерство в класа на спортните купета с четири врати, предлагайки луксозна визия на цената на стандартен семеен автомобил.

MG 07 впечатлява с размерите си – дължина от 4886 мм и междуосие от 2825 мм, което обещава завиден комфорт и пространство в купето. Дизайнът залага на плавни, аеродинамични линии, „скрити“ дръжки на вратите и характерните за марката безрамкови прозорци. На покрива на автомобила се забелязва и LiDAR сензор – ясен знак, че технологичното оборудване ще включва усъвършенствани системи за автономно шофиране от ново поколение.

Под изящната външност се крие модулната платформа Nebula на SAIC, която позволява внедряването както на изцяло електрически, така и на хибридни задвижвания (PHEV). Според предварителната информация, електрическата версия ще разчита на заден мотор с мощност от 239 к.с., докато хибридният вариант ще комбинира 1,5-литров турбо агрегат с електромотор за обща мощност от около 207 к.с. Интериорът също не отстъпва на високите очаквания, предлагайки дигитален кокпит с огромни дисплеи и интеграция със смартфони през платформа, разработена съвместно с Oppo.

Най-силният коз на MG 07 обаче остава неговата цена. В Китай моделът се очаква да стартира от около 200 000 юана (приблизително 23 800 евро), което е в пъти по-малко от цената на германския му първообраз. С този ход MG не само атакува територията на Porsche, но и поставя под напрежение вече утвърждаващи се китайски конкуренти като Xiaomi SU7, доказвайки, че високият стил и модерните технологии вече не са запазена марка само за най-богатите.