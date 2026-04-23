Tesla вече не е ориентир за електромобили, твърди изпълнителният директор на Ford

Ерата, в която Tesla беше единственият ориентир за индустрията на електромобилите, официално приключи – поне според човека, който стои начело на Ford. Главният изпълнителен директор на Ford Джим Фарли даде най-откровената си оценка досега за глобалната надпревара в сектора на електромобилите, като разкри, че от шест месеца „кара ежедневно“ Xiaomi SU7 и няма намерение да се раздели с него. В интервю за подкаста „Rapid Response“ Фарли определи китайския автомобилен сектор не само като конкурент, но и като „екзистенциална заплаха“, която успешно е изпреварила западните производители по отношение на разходите, скоростта на производство и интегрираните технологии.

Похвалата на Фарли за Xiaomi SU7 – дебютният автомобил на китайския гигант в производството на смартфони – бележи историческа промяна в сравнителния анализ на мениджърите. Той призна, че Ford е докарал един автомобил от Шанхай до Чикаго специално за оценка, само за да стане главният изпълнителен директор фен на „ненадминатия“ му потребителски интерфейс и вертикална интеграция. Според Фарли, макар Tesla да се е представила блестящо през последното десетилетие, напоследък тя страда от липса на „наистина обновени“ автомобили, което позволява на китайските марки да поемат лидерството в иновациите. Той отбеляза, че за да оцелеят американските производители, те трябва да обърнат внимание на бързия цикъл на азиатските иновации, вместо да разчитат на утвърдения модел на Tesla.

Стратегическият завой във Ford сега е насочен изцяло към BYD, която Фарли нарече „най-добрата в бранша“ по отношение на овладяването на веригата за доставки. Този фокус идва в момент на огромна нестабилност на китайския пазар. докато BYD доминираше в продажбите през 2024 и 2025 година, последните доклади показват временно възстановяване за Volkswagen, който си върна първото място през януари и февруари след края на местните субсидии за електромобили. Този „преходен период“ в Китай, където хибридите и двигателите с вътрешно горене преживяват втори подем, е повлиял на Ford да се откаже от плановете си за триредов електрически SUV в полза на нова, нискобюджетна платформа за електромобили, насочена към начална цена от 30 000 долара.

Tesla, междувременно, навлиза в период на значителна консолидация на портфолиото си. Към април, компанията официално премахна Model S и Model X от своите онлайн конфигуратори, прекратявайки производството на остаряващите луксозни флагмани, за да се фокусира изцяло върху масовия Model 3 и наскоро обновения Model Y „Juniper“. Докато слуховете за по-евтин Model 2 продължават да витаят, проектът остава в състояние на несигурност, наскоро засенчен от представянето на роботизираното такси Tesla Cybercab. За Ford целта вече не е да „настигне Tesla“, а да възприеме ценовата конкурентоспособност на BYD, за да произвежда достъпни електрически пикапи и лекотоварни автомобили, които според Фарли ще определят следващото десетилетие на американската автомобилна култура.