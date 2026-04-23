Tesla вече не е ориентир за електромобили, твърди изпълнителният директор на Ford

Ерата, в която Tesla беше единственият ориентир за индустрията на електромобилите, официално приключи – поне според човека, който стои начело на Ford. Главният изпълнителен директор на Ford Джим Фарли даде най-откровената си оценка досега за глобалната надпревара в сектора на електромобилите, като разкри, че от шест месеца „кара ежедневно“ Xiaomi SU7 и няма намерение да се раздели с него. В интервю за подкаста „Rapid Response“ Фарли определи китайския автомобилен сектор не само като конкурент, но и като „екзистенциална заплаха“, която успешно е изпреварила западните производители по отношение на разходите, скоростта на производство и интегрираните технологии.
Похвалата на Фарли за Xiaomi SU7 – дебютният автомобил на китайския гигант в производството на смартфони – бележи историческа промяна в сравнителния анализ на мениджърите. Той призна, че Ford е докарал един автомобил от Шанхай до Чикаго специално за оценка, само за да стане главният изпълнителен директор фен на „ненадминатия“ му потребителски интерфейс и вертикална интеграция. Според Фарли, макар Tesla да се е представила блестящо през последното десетилетие, напоследък тя страда от липса на „наистина обновени“ автомобили, което позволява на китайските марки да поемат лидерството в иновациите. Той отбеляза, че за да оцелеят американските производители, те трябва да обърнат внимание на бързия цикъл на азиатските иновации, вместо да разчитат на утвърдения модел на Tesla.
Стратегическият завой във Ford сега е насочен изцяло към BYD, която Фарли нарече „най-добрата в бранша“ по отношение на овладяването на веригата за доставки. Този фокус идва в момент на огромна нестабилност на китайския пазар. докато BYD доминираше в продажбите през 2024 и 2025 година, последните доклади показват временно възстановяване за Volkswagen, който си върна първото място през януари и февруари след края на местните субсидии за електромобили. Този „преходен период“ в Китай, където хибридите и двигателите с вътрешно горене преживяват втори подем, е повлиял на Ford да се откаже от плановете си за триредов електрически SUV в полза на нова, нискобюджетна платформа за електромобили, насочена към начална цена от 30 000 долара.
Tesla, междувременно, навлиза в период на значителна консолидация на портфолиото си. Към април, компанията официално премахна Model S и Model X от своите онлайн конфигуратори, прекратявайки производството на остаряващите луксозни флагмани, за да се фокусира изцяло върху масовия Model 3 и наскоро обновения Model Y „Juniper“. Докато слуховете за по-евтин Model 2 продължават да витаят, проектът остава в състояние на несигурност, наскоро засенчен от представянето на роботизираното такси Tesla Cybercab. За Ford целта вече не е да „настигне Tesla“, а да възприеме ценовата конкурентоспособност на BYD, за да произвежда достъпни електрически пикапи и лекотоварни автомобили, които според Фарли ще определят следващото десетилетие на американската автомобилна култура.
1 Гост
Всеки нормален човек знае че Toyota е най-добрият автомобилен производител в света и всички трябва да ги следват!
Предлагат от всичко в менюто и електромобилите на Toyota са най-добрите в бранша ! Нито китайците нито някой друг може да стигне технологиите на Toyota при електромобилите!
12:50 23.04.2026
2 авантгард
Наскоро показаха техния Оптимус 3.
Коментиран от #4
12:51 23.04.2026
3 Правилно
Коментиран от #6
12:51 23.04.2026
4 таксиджия 🚖
До коментар #2 от "авантгард":Преориентира се към продажба на акции. От 2020 е така. Поредния скам на Мъскрат.
12:53 23.04.2026
5 Мишо Дудикоф 🥷
6 Старо, но златно
До коментар #3 от "Правилно":Електрическите автомобили СА бъдещето. ДВГ при автомобилите, остава в миналото. Остава му пазарно превъзходство години колкото пръстите на ръцете ти, а в най-лошия случай и на краката, ако Тесла фалира.
Някак не си ми разбрал мнението. Tesla не са фактор за бъдещето, електромобилите са. Tesla бяха фактор досега, защото са най напред с технологиите, а хората очевидно все повече предпочитат да си купят технологии, пред S класата на Мерцедес. За радост цената на технологиите пада, а цената на S класа ще се качва и пазара става все по лесен.
За тези които не искат технологии, а гледат само цената, ще се погрижат китайците. Там вече се произвеждат електромобили на по-ниски цени от бензиновите при това в по-големи мащаби отколкото Тесла може да си мечтае.
Бъдещето е електрическо, СВИКВАЙТЕ!
Само след няколко години, на пазара ще има електромобил за всеки джоб и вкус. Ако от Мерцедес не предложат нещо електричко, просто ще бъдат изхвърлени от пазара. Те разбира се го знаят и няма да го допуснат.
Коментиран от #7, #8
13:06 23.04.2026
7 Надай
До коментар #6 от "Старо, но златно":се коьо за зелена трева. Тази мантра я слушам(е) вече поне 5г. Е-коите нито са станали по евтини, нито са направили някакъв голям прогрес да заменят ДВГ. През ден четем за нови батерии, които закопават ДВГ, ама още нищо, а и така и ще си остане. Е-колите ще са алтернатива на ДВГ, за тези които искат, а те не са много (като махнем всички привилегии, с които ги обсипаха). Факт е, че си имат своите предимства, но на този етал недостатъците са много много повече.
Коментиран от #9
13:32 23.04.2026
8 дрън дрън
До коментар #6 от "Старо, но златно":Бъдеще ама изобщо не са чисти - както се твърдеше
С времето ще им се виждат и кирливите ризи Споко. Замърсяването продължава и ще го усещаме
Не вярвай че СА бъдещето...но дано имаме бъдеще в тоя свят
Коментиран от #10
13:43 23.04.2026
9 Така е
До коментар #7 от "Надай":Всъщност електромобилите даже поскъпнаха, нали?
По времето на писане на този коментар, най-бързо зареждащия се автомобил в света беше Тесла модел s със своите умопомрачителни 150 киловата зареждане за 45 минути от 20 до 80%..
При шофиране с 200 км в час на 10-та минута батерията прегряваше и намаляваше мощността.
Нова батерия струваше 40 000 долара без монтажа.
Китайските електромобили тогава зареждаха два пъти по-бавно и струваха горе-долу колкото Тесла. Tesla беше най-продаваният електромобил дори на китайския пазар.
Сигурен ли си, че оттогава нищо не се е променило?
Има ли по-евтини батерии , които да се зареждат по-бързо и да не прегряват? Китайците научиха ли се да произвеждат електромобили?
14:11 23.04.2026
10 Така е
До коментар #8 от "дрън дрън":Ако качим един електромобил на крика в един малък гараж и натиснем гъста да поддържа 200 км в час, след 20-30 минути ако вратите не са отворени шофьора ще е умрял.
Докато ако направим същото с един хибриден автомобил , ако пет човека запалят по една цигара в гаража, въздуха ще е по-чист отколкото от преди да влезе автомобила защото при вкарване на двигателя в червеното на оборотите, хибрида засмуква толкова въздух че направо пречиства въздуха и от ауспуха излиза само чист планински въздух с мирис на теменужки.
Коментиран от #12
14:14 23.04.2026
11 Слънчасалия
12 Гост
До коментар #10 от "Така е":Готово Теслю слънчасал,слагам маркуча на ауспуха и газовете излизат извън гаража.
16:37 23.04.2026