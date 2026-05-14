Министърът на енергетиката на Великобритания може да се включи в надпреварата за премиерския пост

14 Май, 2026 04:28, обновена 14 Май, 2026 04:36 1 102 5

Бившият вицепремиер Анджела Рейнър също е вариант за мястото на Стармър, съобщи Daily Mail

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министърът на енергийната сигурност и въглеродния неутралитет Едуард Милибанд и бившият вицепремиер Анджела Рейнър може да се включат в надпреварата за поста министър-председател на Обединеното кралство, съобщи Daily Mail.

Според вестника, ако министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг напусне правителството и се опита да свали премиера Киър Стармър, Милибанд и Рейнър може да се включат в битката за поста министър-председател. По-рано „Таймс“ съобщи, че Стрийтинг е решил да подаде оставка от правителството и да започне процеса по замяна на лидера на управляващата Лейбъристка партия Стармър. Очаква се той да обяви това на 14 май.

В Обединеното кралство избухна политическа криза след проведените на 7 май избори за местно самоуправление. Лейбъристката партия за първи път загуби контрол над уелския парламент. Тя спечели 1 400 места по-малко в различни законодателни органи в Англия, отколкото преди това. Стармър пое отговорност за поражението на изборите, но отказа да подаде оставка като лидер на Лейбъристката партия и министър-председател.

Близо 90 депутати от Лейбъристката партия в Камарата на общините (долната камара на парламента) призоваха Стармър да подаде оставка. Недоволни от премиера, депутатите от Лейбъристката партия смятат, че продължаващият мандат на Стармър на Даунинг стрийт ще влоши позицията на партията на следващите общи избори, насрочени не по-късно от август 2029 г. На 12 май четирима заместник-министри подадоха оставка в знак на протест срещу Стармър. Няколко помощници също подадоха оставки.

Въпреки това Стармър, който доведе Лейбъристката партия до победа на общите избори през 2024 г., остава на поста си, тъй като официалният процес за нов лидер на Лейбъристката партия не е стартиран. За да стане това, поне един депутат от Лейбъристката партия в Камарата на общините, с подкрепата на 20% от членовете на групата (81 депутати), трябва да подаде писмено изявление до генералния секретар на партията. След това членовете на партията гласуват за предпочитания от тях кандидат. Ако бъде избран нов лидер на управляващата партия, това лице автоматично ще стане ръководител на правителството, без да са необходими общи избори.

В същото време съдбата на Стармър не е предрешена, като се има предвид, че той все още се радва на подкрепата на значителен брой законодатели. На 12 май над 100 депутати от Лейбъристката партия подписаха декларация в подкрепа на премиера. Те смятат, че „гражданска война“ в партията ще подкопае общественото доверие в лейбъристкото правителство. Групата на Лейбъристката партия в 650-местната Камара на общините се състои от 403 членове.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Хмм

    1 0 Отговор
    нахвърлят се като лешояди на жертва

    05:30 14.05.2026

  • 2 хаха

    2 0 Отговор
    Лошото е, че и Милибанд, и Райнър, са доказани като още по-зле от Стармър. Милибанд е готов на всичко, за да отнеме земите на фермерите и да строи нови и нови соларни панели, забил е тотално енергетиката. Райнър е вече разследвана за данъчна измама при покупка на апартамент- спестила си стотици хиляди, като го писала първо жилище, нищо че има друго, постоянно "бори богатите", натиска за вдигане на данъци. Но пък англичаните си ги търпят. Постоянно реват, че тези политици им съсипват страната, но не правят нищо смислено като протести. Да видим докога ще издържат и дали Великобритания или Франция ще е първата официално фалирала държава. Аз лично залагам на франсетата да имат 6-12 месеца преднина.

    07:20 14.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Домо

    0 0 Отговор
    И всички са бели хора.

    08:43 14.05.2026

  • 5 европейца

    0 0 Отговор
    Мбааааа и тоя е кореняк британец мухахахахах

    13:54 14.05.2026

