Европа налива 200 млрд. евро в производство на батерии, но масовият купувач все още мечтае за пълен резервоар с нафта

Европа най-после извади тежката артилерия в опит да разчупи азиатската окова върху пазара на батерии, инвестирайки главозамайващите 200 милиарда евро в собствената си електрическа екосистема. Старият континент, включващ страните от Европейското икономическо пространство и Швейцария, решително залага на карта индустриалното си бъдеще, за да не остане просто страничен наблюдател на китайската доминация. Според последните данни на International Energy Agency, Пекин все още държи в желязна хватка над 80% от глобалното производство на батерийни клетки, оставяйки европейските производители в деликатна позиция. Към днешна дата местният капацитет успява да покрие едва една трета от нуждите на регионалния пазар, което превръща изграждането на независима верига за доставки в критичен приоритет за икономическото оцеляване.
Лъвският пай от тези колосални средства, или точно 109 милиарда евро, е насочен директно към сърцето на проблема – изграждането на гигафабрики за батерии. Други 60 милиарда евро се вливат в мащабна трансформация на производствените линии, където традиционните конвейери отстъпват място на високотехнологични мощности за електрически превозни средства. Не е пренебрегната и „кръвоносната система“ на сектора, като до 46 милиарда евро са заделени за разширяване на зарядната мрежа. Макар в Европа вече да оперират над милион точки за зареждане, амбицията е те да станат толкова достъпни, че тревогата за пробега да остане в миналото.
Германия очаквано е локомотивът на тази промяна, генерирайки близо една четвърт от общите инвестиции, докато Франция, Испания и динамичните пазари в Централна и Източна Европа следват плътно зад нея. Ефектът върху пазара на труда обещава да бъде грандиозен, с прогнози за разкриване на до 450 000 нови работни места. И все пак, пътят към пълната декарбонизация се оказва осеян с остри завои и политическо напрежение. Под натиска на автомобилните лобита и правителствата в Берлин и Рим, Европейската комисия бе принудена да преосмисли крайния срок за забрана на двигателите с вътрешно горене през 2035 година. Този парадокс показва, че дори при вложени стотици милиарди, сблъсъкът между екологичните идеали и суровата пазарна реалност тепърва ще диктува правилата на играта.
15:19 13.05.2026
15:22 13.05.2026
15:22 13.05.2026
15:27 13.05.2026
15:29 13.05.2026
6 Джони Би Гууд
До коментар #4 от "Сесесере":Забийте си щепсела,... знаете къде и карайте!
15:30 13.05.2026
7 ДрайвингПлежър
Вече го пробвахме това бе другари! Помните ли МИЛИАРДА!!! който попбъркана Европа наля в шведската Northvolt за същата работа и че той фалира безславно?!
Европа при цените на електроенергията няма как да произвежда батерии!! КРАЙ НА ДИСКУСИЯТА! Всичко друго е политическа простотия и откровенна глупост на тия, които продължават да поддържат тия зелени измами!
Електромобилите биха могли да имат своето място, но то е ограничено и честно казано почти не се предлагат коли, които да покриват точно този сегмент, в който електромобилността има смисъл!
Вървим към още безсмислено харчене на парите ни, което неминуемо води до момент на ново повишаване на данъците ни!
Коментиран от #24
15:33 13.05.2026
15:33 13.05.2026
15:36 13.05.2026
11 Хахахаха
До коментар #8 от "Умнокрасив":Пишете, че колата е необходимост, а не лукс и избирате скъпото гориво! Ами нали защото е необходимост, а не лукс, много хора избират да карат на ток, защото е по-евтино? Нещо не ви се връзват нещата.
Коментиран от #31
15:39 13.05.2026
12 ДрайвингПлежър
Представя се малко по-добре ако се кара само в градски условия, където реално има смисъл от ел - но в същото време това е 5 метра туч, който точно в града няма място, а батерията, която да осигури приличен пробег на малка кола е прекалено голяма част от цената на малкия автомобил и го прави неатрактивен.
Не веднъж съм казвал, проблема на ел не е в задвижването - като кола то криво ляво работи и върши някаква работа. Но самото потребителско преживяване е ужасно тегаво - непрекъснато да търчиш с кабел при всяко спиране, да прекарваш часове в калкулиране къде как и колко да заредиш, кибичене по зарядни и т.н. това не е мобилност, а неосъзната мъка за междуушно ощетени!
Коментиран от #26
15:40 13.05.2026
13 ДрайвингПлежър
До коментар #9 от "Хахахаха":Продажбите на дизелови автомобили са най-малко защото:
А) Вече поти не се предлагат модели с подобно задвижване, те останаха във високия клас автомобили, твърде скъп за масовия потребител
и Б) Политическия терор и ограничения, които на много места се налагат върху автомобилите на Ото
хората продължават да харесват дезела заради очевидни предимства които има, просто става трудно това задвижване да се използва без проблеми заради чиста глупост!
А към другия пост - ел е "по-евтино" само при определени условия, които не важат за всеки. Ако сметнеш първоначална инвестиция и обезценяване на ел за периода на употреба и ако нямаш собствен източник да го зареждаш нещата отиват към ценово равнище на V8 бензинка.
Коментиран от #15, #16, #18
15:46 13.05.2026
15 Хахахаха
До коментар #13 от "ДрайвингПлежър":Хората вече не харесват дизела. Поддръжката на дизелови коли е доста скъпа.
15:48 13.05.2026
16 Хахахаха
До коментар #13 от "ДрайвингПлежър":Едно време се търсеха. Вече не. След изтичане на гаранцията, трябва да се изливат сума ти пари за сервизи. Турбо, демпфер, ЕГР, ДПФ, ДСГ, ламбда сонда и въобще ремонти без край. И това е без да се включват годишните сервизи за смяна на масло и разбира се ангренажи когато му дойде времето и т. н. А когато се взима кола, се смята цялата експлоатация за няколко години, а не само покупната цена. Ти все пак я купуваш, за да я караш нали?
Коментиран от #19
15:51 13.05.2026
17 Има надежда!
До коментар #2 от "Зико":В Китай вече демонстрират страхотни роботи-жени! Съчетават добрите качества и същевременно не притежават недостатъци като "боли ме глава", "дай пари" и др. подобни!😂
15:53 13.05.2026
18 Хахахаха
До коментар #13 от "ДрайвингПлежър":Дизела има и мноооого недостатъци и то много важни недостатъци. Един от най-големите недостатъци на ДВГ е, че всъщност изобщо не са за къси разстояния, както много голяма част от хората всъщност им трябва. Зимата ДВГ изобщо не влиза в работна температура, защото голяма част от шофирането на хората е до магазина, от там да вземе децата, от там да се прибере, от там да ги закараш на тренировки и въобще много кратки карания по много пъти на ден. Това е всеки път студен старт и работа на студено на ДВГ. Което скапва ДПФ много бързо, градското карани прецаква ДСГ скоростната кутия също доста бързо. Въобще, ДВГ не е по предназначение в днешните коли с днешна употреба.
16:01 13.05.2026
19 ДрайвингПлежър
До коментар #16 от "Хахахаха":Вчера-ония ден го говорихме това - колата ми отдавна не е в гаранция, поддържам я в оторизиран сервиз на вносител, не гаражен майстор, нямам нито един от описаните проблеми а смяната на масла като разход дори не може да одраска повърхността на разхода, които ще направиш за смяна на батерия, дори да е частична смяна, ако приемем, че ще търсиш самозванец да ти замени само някои клетки, вместо както ще ти препоръча дилър цялата.
А бензиновите автомобили вече имат същото това директно впръскване, същите тия ДПФи и всички тия "проблемни" дизелови чарколяци... изчакай да започнат да налагат такси за бракуване на ел заради батериите - тогава ще стане големия купон ;)
Коментиран от #22, #23
16:04 13.05.2026
20 Хахахаха
Коментиран от #28, #46, #50, #54
16:06 13.05.2026
22 Хахахаха
До коментар #19 от "ДрайвингПлежър":Ами ясно, но новите ги дават тези проблеми, това не сте ли си го говорили? Много от новите коли всъщност са с изчислен запас на мотора от 250-300 хиляди километра.
16:07 13.05.2026
23 Хахахаха
До коментар #19 от "ДрайвингПлежър":И аз все пак ти смятам с нова кола. Не смятам нова електричка с 20 годишна кола! Все пак мислете малко с тези глави. Вие ако купувате 20 годишни, то някой трябва да купува нови, за да има да карате след 20 години, 20 годишни коли. Сравнявам ти нова ДВГ с нова електричка. Това се пише тук.
16:09 13.05.2026
24 Хохо Бохо
До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":От 8 месеца имам Тесла. Познай от 8 месеца колко пъти съм палил бензиновата ми кола???? Мой ли да се сетиш? Седи си в гаража като музеен експонат и не ми липсва, а ти може да си проветрявап мозъка колкото си искаш. Дай боже повече като тебе, че да ми е спокойно на мена
16:11 13.05.2026
27 Бла
До коментар #26 от "Хохо Бохо":480км извън-градско, ама на Репатрак. Тия ги обяснявай на някой, дето не е виждал електричка.
Коментиран от #34
16:27 13.05.2026
28 ДрайвингПлежър
До коментар #20 от "Хахахаха":Какви 1000 евро за смяна на масла бе младеж?
извадих последната фактура с пълното обслужване - 213 евро с масло и 4 филтъра и голямото техническо обслужване - демек пълен преглед. А някой път ми връщат колата даже измита. И това е със скъпото масло и ОМ филтрите, има и по-евтини вариант с качествени но неоригинални части. там отиваш на около 100 евро
На Ролс и Ферари цените ли гледаш в сервиза? И ако ще правим поддръжка като хората не забравяй, че и ЕЛ изискват ежегодно посещение в сервиз и при ел цените на обслужване са по-високи щото все пак не всеки иска да си играе с 800 волта че ако го перне е до там!
Коментиран от #41
16:30 13.05.2026
До коментар #5 от "леля поп":А тока от къде ще дойде ?
И сигурно ще е почти без пари, защото големите имат интерес от теб?
Ма си умен беееее
16:33 13.05.2026
До коментар #26 от "Хохо Бохо":запри са малко срез ел,мел, тесли, брадви и др.Ко ша прайм после с батерията на GSM-чето?
Коментиран от #35
16:33 13.05.2026
33 Поредната корупционна схема
Духовния, морален и културен упадък да вече факт. Следва финансов и икономически. Като по учебниците.
16:51 13.05.2026
34 Хахахаха
До коментар #27 от "Бла":Всъщност, Тесла Модел У Juniper си ги изминава без проблеми извънградско тези километри, даже и повече. Извънградско, а не магистрала, да отбележа, понеже веднага ще започнете да ръсите мозък. При скорости 70-80 електричката е най-ефективна и разхода е доста нисък точно в тези скорости. Даже мисля, че ще докара 600 километра извънградско, но естествено, не се кара от 100 процента до 0 все пак. Така, че както е написал колегата е точно така.
Коментиран от #47
17:09 13.05.2026
35 Хахахаха
До коментар #30 от "Евааааа въздух не можеш да си вземеш":Една батерия, със сигурност ще изкара колкото 3 ДВГ мотора. След това е същото, каквото правиш с ДВГ колата. Хвърля се!
Коментиран от #36
17:10 13.05.2026
36 ДрайвингПлежър
До коментар #35 от "Хахахаха":Само дето електромоторите не могат да изкарат толкова, а те са обикновено капсуловани и скъпи :)
На една батерия ще смениш 3 електромотора :) ДВГ може да го съживиш и няколко пъти ако се наложи зависи от причините за края.
и накрая точно при изхвърлянето идва най-готиното - ДВГ е железен отпадък... батерията е токсичен такъв! т.е. избор а, тровиш всички с батерията си - вода, почва, храна, които и ти и децата ти консумирате и ще са отровени за векове напред - или плащаш за рециклирането, което е мнооого ама много скъпо удоволствие, защото е сложен процес...
Коментиран от #43
17:25 13.05.2026
17:41 13.05.2026
39 си пън
До коментар #5 от "леля поп":и как да е независима кат и за батерии няма ресурси
17:49 13.05.2026
41 Хахахаха
До коментар #28 от "ДрайвингПлежър":Написах ти да не сравняваш евтини гаражи сервизи с оторизиран сервиз на марката. В момента караш 20 годишна кола. Когато започнеш да караш нова кола, ела обясни отново за разходите.
18:56 13.05.2026
С новите роботизирани заводи, нови коли има всички без пари.
20:17 13.05.2026
43 Собственик
До коментар #36 от "ДрайвингПлежър":По-добре да не кажеш нищо, отколкото да кажеш нищо. Ела в Tesla Service Bulgaria на Ломско шосе да видиш какво е перфектна и 100% ремонтируема техника - да спреш да говориш небивалици.
20:21 13.05.2026
44 Енергитик
До коментар #37 от "Имам си фенерче имам си и крушка":С ток. Неизчерпаем, безплатен, български ток! ⚡
20:25 13.05.2026
46 Ужассс
До коментар #20 от "Хахахаха":Сметките ти изглеждат напълно аматьорски, меко казано, или тенденциозно-шарлатански откровено казано.
23:56 13.05.2026
47 Ужассс
До коментар #34 от "Хахахаха":Хо-хо, а по нанадолнище пускаш ли по инерция електрокара, сигурен съм че още повече ще увеличиш пробега? А впрочем риболов практикуваш ли?
00:04 14.05.2026
49 Реално
До коментар #9 от "Хахахаха":Нито бензинови, нито дизелови се продават. От януари 2026 токът мина дизелите и бензините, взети заедно. Данни от ACEA (Асоциация на Европейскиите Автомобилни Производители)
Сега при горива с 40% нагоре, преднината на тока е смазваща.
01:25 14.05.2026
14:18 14.05.2026
53 Габи
До коментар #52 от "И що?":Този ден вижте някоя по-новичка
16:20 14.05.2026
54 Дани
До коментар #20 от "Хахахаха":Сметките са направени отдавна.
За 5 години с TDI: 64362 лв в кофата.
Това е по старите цени на нафтата.
Гаранцията на Тройката е 8 г./192 хил. км. Дотогава се е изплатила веднъж и половина. Трябва ти само едно Шуко като за телефона. Задължителни сервизни посещения при Тесла няма. Няма гладни инвеститори, бордове и пр. Има един трилионер. Не са му притрябвали вашите 1000 евро за масло, антифриз, свещи, филтри и ремъци..
17:11 14.05.2026
