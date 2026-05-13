Европа налива 200 млрд. евро в производство на батерии, но масовият купувач все още мечтае за пълен резервоар с нафта

13 Май, 2026 15:15 8 057 55

Инвестиционният бум обещава хиляди работни места, но не успява да убеди обикновения купувач да се откаже от ауспуха

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Европа най-после извади тежката артилерия в опит да разчупи азиатската окова върху пазара на батерии, инвестирайки главозамайващите 200 милиарда евро в собствената си електрическа екосистема. Старият континент, включващ страните от Европейското икономическо пространство и Швейцария, решително залага на карта индустриалното си бъдеще, за да не остане просто страничен наблюдател на китайската доминация. Според последните данни на International Energy Agency, Пекин все още държи в желязна хватка над 80% от глобалното производство на батерийни клетки, оставяйки европейските производители в деликатна позиция. Към днешна дата местният капацитет успява да покрие едва една трета от нуждите на регионалния пазар, което превръща изграждането на независима верига за доставки в критичен приоритет за икономическото оцеляване.

Лъвският пай от тези колосални средства, или точно 109 милиарда евро, е насочен директно към сърцето на проблема – изграждането на гигафабрики за батерии. Други 60 милиарда евро се вливат в мащабна трансформация на производствените линии, където традиционните конвейери отстъпват място на високотехнологични мощности за електрически превозни средства. Не е пренебрегната и „кръвоносната система“ на сектора, като до 46 милиарда евро са заделени за разширяване на зарядната мрежа. Макар в Европа вече да оперират над милион точки за зареждане, амбицията е те да станат толкова достъпни, че тревогата за пробега да остане в миналото.

Германия очаквано е локомотивът на тази промяна, генерирайки близо една четвърт от общите инвестиции, докато Франция, Испания и динамичните пазари в Централна и Източна Европа следват плътно зад нея. Ефектът върху пазара на труда обещава да бъде грандиозен, с прогнози за разкриване на до 450 000 нови работни места. И все пак, пътят към пълната декарбонизация се оказва осеян с остри завои и политическо напрежение. Под натиска на автомобилните лобита и правителствата в Берлин и Рим, Европейската комисия бе принудена да преосмисли крайния срок за забрана на двигателите с вътрешно горене през 2035 година. Този парадокс показва, че дори при вложени стотици милиарди, сблъсъкът между екологичните идеали и суровата пазарна реалност тепърва ще диктува правилата на играта.

На фона на тези технологични и финансови маневри, гласът на масовия потребител остава неочаквано консервативен и скептичен към „тихата революция“. Явно мечтите на регулаторите не се сбъдват толкова лесно, колкото се превеждат милиарди по банкови сметки! Реалността е, че огромна част от шофьорите все още гледат на традиционния двигател с вътрешно горене като на синоним за надеждност и свобода, докато електрическата алтернатива често се възприема като натрапен лукс. Високите цени на новите модели и притесненията относно амортизацията на батериите държат мнозина далеч от шоурумите за електромобили. В крайна сметка, докато инфраструктурата не стане безупречна, а ценовият паритет – факт, емоционалната и практическа привързаност към бензина и дизела ще продължи да бъде сериозна спирачка пред амбициите на Брюксел.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Северозападняк

    18 13 Отговор
    Босненската марка се търгува по курс 1 евро за 1,95583 марки (валутен борд също като нас). Махаме еврото и възприемаме босненската марка. Така си връщаме лева (макар и под друго име) с минимални щети за икономиката. Някой да светне Копейкин да свърши нещо полезно.

    Коментиран от #51

    15:19 13.05.2026

  • 2 Зико

    40 3 Отговор
    Аз не мечтая за дизел, а още си карам. Ама както е тръгнало, скоро и за жени ще мечтаем, щото само мъже ще ни предлага отвореното общество!

    Коментиран от #17

    15:22 13.05.2026

  • 3 Гаднничко

    42 5 Отговор
    Лудите имат 200 милиарда за наливане от празно в кухо. А нормалните могат само да си мечтаят за нормалните неща.

    15:22 13.05.2026

  • 4 Сесесере

    18 35 Отговор
    Нафтата трябва да стане 5 € ! Сега сульо и пульо имат по три коли и ходят даже до тоалетна с тях!

    Коментиран от #6

    15:27 13.05.2026

  • 5 леля поп

    12 29 Отговор
    Браво! Крайно време е Европа да стане независима поне от към горива и придвижване. Като нямаме петрол ще си правим батерии за ел.мобили и ще оставим "великите" собственици на нефтени кладенци да се чудят на кой да продават.

    Коментиран от #29, #39

    15:29 13.05.2026

  • 6 Джони Би Гууд

    30 6 Отговор

    До коментар #4 от "Сесесере":

    Забийте си щепсела,... знаете къде и карайте!

    15:30 13.05.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    44 6 Отговор
    Това отново доказва безумието на бюкселското зеле, което отдавна е прогнило и вмирисано!

    Вече го пробвахме това бе другари! Помните ли МИЛИАРДА!!! който попбъркана Европа наля в шведската Northvolt за същата работа и че той фалира безславно?!

    Европа при цените на електроенергията няма как да произвежда батерии!! КРАЙ НА ДИСКУСИЯТА! Всичко друго е политическа простотия и откровенна глупост на тия, които продължават да поддържат тия зелени измами!

    Електромобилите биха могли да имат своето място, но то е ограничено и честно казано почти не се предлагат коли, които да покриват точно този сегмент, в който електромобилността има смисъл!

    Вървим към още безсмислено харчене на парите ни, което неминуемо води до момент на ново повишаване на данъците ни!

    Коментиран от #24

    15:33 13.05.2026

  • 8 Умнокрасив

    40 2 Отговор
    Когато електричките станат по-евтини-10-15 хиляди за нормална малка кола, практични са, евтини батерии за смяна и са с дълга експлоатация ще си стане без драми, дотогава на бензин. Колата е необходимост, а не лукс!

    Коментиран от #11

    15:33 13.05.2026

  • 9 Хахахаха

    13 13 Отговор
    Не разбрах, как купувачите мечтаят за нафта, като продажбите на дизелови коли всъщност са най-малки? Даже бензиновите продават повече!

    Коментиран от #13, #45, #49

    15:36 13.05.2026

  • 10 Боги

    30 1 Отговор
    Тез гигафабрики с какви източници на енергия ще функционират, да не се окаже, че ще трябват пак природни изкопаеми горива, от които ще се произведе тока?

    15:37 13.05.2026

  • 11 Хахахаха

    5 19 Отговор

    До коментар #8 от "Умнокрасив":

    Пишете, че колата е необходимост, а не лукс и избирате скъпото гориво! Ами нали защото е необходимост, а не лукс, много хора избират да карат на ток, защото е по-евтино? Нещо не ви се връзват нещата.

    Коментиран от #31

    15:39 13.05.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    37 2 Отговор
    Точно снощи гледах ревю на електричка - обявен пробег от над 600 км, едва изкара 400 и то при почти идеални летни температури от 23-28 градуса. Зимата това са 300 км реален пробег.

    Представя се малко по-добре ако се кара само в градски условия, където реално има смисъл от ел - но в същото време това е 5 метра туч, който точно в града няма място, а батерията, която да осигури приличен пробег на малка кола е прекалено голяма част от цената на малкия автомобил и го прави неатрактивен.

    Не веднъж съм казвал, проблема на ел не е в задвижването - като кола то криво ляво работи и върши някаква работа. Но самото потребителско преживяване е ужасно тегаво - непрекъснато да търчиш с кабел при всяко спиране, да прекарваш часове в калкулиране къде как и колко да заредиш, кибичене по зарядни и т.н. това не е мобилност, а неосъзната мъка за междуушно ощетени!

    Коментиран от #26

    15:40 13.05.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    25 3 Отговор

    До коментар #9 от "Хахахаха":

    Продажбите на дизелови автомобили са най-малко защото:
    А) Вече поти не се предлагат модели с подобно задвижване, те останаха във високия клас автомобили, твърде скъп за масовия потребител
    и Б) Политическия терор и ограничения, които на много места се налагат върху автомобилите на Ото

    хората продължават да харесват дезела заради очевидни предимства които има, просто става трудно това задвижване да се използва без проблеми заради чиста глупост!

    А към другия пост - ел е "по-евтино" само при определени условия, които не важат за всеки. Ако сметнеш първоначална инвестиция и обезценяване на ел за периода на употреба и ако нямаш собствен източник да го зареждаш нещата отиват към ценово равнище на V8 бензинка.

    Коментиран от #15, #16, #18

    15:46 13.05.2026

  • 14 Гост

    6 26 Отговор
    Масовия купувач въобще не мечтае за кюмбе. Само Ганьо си мечтае за изтърбушен дизела. В Европа все повече електрички и хибриди се карат. За Норвегия не говоря,те са недостижими като култура на каране и като финансова възможност.

    15:46 13.05.2026

  • 15 Хахахаха

    5 16 Отговор

    До коментар #13 от "ДрайвингПлежър":

    Хората вече не харесват дизела. Поддръжката на дизелови коли е доста скъпа.

    15:48 13.05.2026

  • 16 Хахахаха

    5 15 Отговор

    До коментар #13 от "ДрайвингПлежър":

    Едно време се търсеха. Вече не. След изтичане на гаранцията, трябва да се изливат сума ти пари за сервизи. Турбо, демпфер, ЕГР, ДПФ, ДСГ, ламбда сонда и въобще ремонти без край. И това е без да се включват годишните сервизи за смяна на масло и разбира се ангренажи когато му дойде времето и т. н. А когато се взима кола, се смята цялата експлоатация за няколко години, а не само покупната цена. Ти все пак я купуваш, за да я караш нали?

    Коментиран от #19

    15:51 13.05.2026

  • 17 Има надежда!

    20 1 Отговор

    До коментар #2 от "Зико":

    В Китай вече демонстрират страхотни роботи-жени! Съчетават добрите качества и същевременно не притежават недостатъци като "боли ме глава", "дай пари" и др. подобни!😂

    15:53 13.05.2026

  • 18 Хахахаха

    7 11 Отговор

    До коментар #13 от "ДрайвингПлежър":

    Дизела има и мноооого недостатъци и то много важни недостатъци. Един от най-големите недостатъци на ДВГ е, че всъщност изобщо не са за къси разстояния, както много голяма част от хората всъщност им трябва. Зимата ДВГ изобщо не влиза в работна температура, защото голяма част от шофирането на хората е до магазина, от там да вземе децата, от там да се прибере, от там да ги закараш на тренировки и въобще много кратки карания по много пъти на ден. Това е всеки път студен старт и работа на студено на ДВГ. Което скапва ДПФ много бързо, градското карани прецаква ДСГ скоростната кутия също доста бързо. Въобще, ДВГ не е по предназначение в днешните коли с днешна употреба.

    16:01 13.05.2026

  • 19 ДрайвингПлежър

    21 3 Отговор

    До коментар #16 от "Хахахаха":

    Вчера-ония ден го говорихме това - колата ми отдавна не е в гаранция, поддържам я в оторизиран сервиз на вносител, не гаражен майстор, нямам нито един от описаните проблеми а смяната на масла като разход дори не може да одраска повърхността на разхода, които ще направиш за смяна на батерия, дори да е частична смяна, ако приемем, че ще търсиш самозванец да ти замени само някои клетки, вместо както ще ти препоръча дилър цялата.
    А бензиновите автомобили вече имат същото това директно впръскване, същите тия ДПФи и всички тия "проблемни" дизелови чарколяци... изчакай да започнат да налагат такси за бракуване на ел заради батериите - тогава ще стане големия купон ;)

    Коментиран от #22, #23

    16:04 13.05.2026

  • 20 Хахахаха

    8 11 Отговор
    Да не пиша, че сервизите на много коли ги дават на по 25-30 хиляди километра, което ако го спазваш прецакваш мотора, преди да е стигнал 100 хиляди километра, защото колите се ползват главно градско и естествено става много по-голямо натоварване, ако ги караш с такъв интервал. Ако го сменяш на 10 хиляди километра, до за 200 хиляди километра, колкото е гаранцията на батерията и мотора на Тесла, то ще си минал 20 сервиза на ДВГ за смяна на масла по хиляда евро, са ти 20 хиляди евро само за сервизи за 200 хиляди километра. Една Тесла струва 40 хиляди евро. Е как ти изглеждат сметките?

    Коментиран от #28, #46, #50, #54

    16:06 13.05.2026

  • 21 пффф

    17 1 Отговор
    Мотокарите са продукт на зелената шарлатания, нищо повече.

    16:07 13.05.2026

  • 22 Хахахаха

    5 6 Отговор

    До коментар #19 от "ДрайвингПлежър":

    Ами ясно, но новите ги дават тези проблеми, това не сте ли си го говорили? Много от новите коли всъщност са с изчислен запас на мотора от 250-300 хиляди километра.

    16:07 13.05.2026

  • 23 Хахахаха

    7 5 Отговор

    До коментар #19 от "ДрайвингПлежър":

    И аз все пак ти смятам с нова кола. Не смятам нова електричка с 20 годишна кола! Все пак мислете малко с тези глави. Вие ако купувате 20 годишни, то някой трябва да купува нови, за да има да карате след 20 години, 20 годишни коли. Сравнявам ти нова ДВГ с нова електричка. Това се пише тук.

    16:09 13.05.2026

  • 24 Хохо Бохо

    3 18 Отговор

    До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":

    От 8 месеца имам Тесла. Познай от 8 месеца колко пъти съм палил бензиновата ми кола???? Мой ли да се сетиш? Седи си в гаража като музеен експонат и не ми липсва, а ти може да си проветрявап мозъка колкото си искаш. Дай боже повече като тебе, че да ми е спокойно на мена

    16:11 13.05.2026

  • 25 Браво, Ура!

    15 3 Отговор
    Урсула ще има батерии за вибр@тор@!

    16:14 13.05.2026

  • 27 Бла

    18 2 Отговор

    До коментар #26 от "Хохо Бохо":

    480км извън-градско, ама на Репатрак. Тия ги обяснявай на някой, дето не е виждал електричка.

    Коментиран от #34

    16:27 13.05.2026

  • 28 ДрайвингПлежър

    15 2 Отговор

    До коментар #20 от "Хахахаха":

    Какви 1000 евро за смяна на масла бе младеж?
    извадих последната фактура с пълното обслужване - 213 евро с масло и 4 филтъра и голямото техническо обслужване - демек пълен преглед. А някой път ми връщат колата даже измита. И това е със скъпото масло и ОМ филтрите, има и по-евтини вариант с качествени но неоригинални части. там отиваш на около 100 евро

    На Ролс и Ферари цените ли гледаш в сервиза? И ако ще правим поддръжка като хората не забравяй, че и ЕЛ изискват ежегодно посещение в сервиз и при ел цените на обслужване са по-високи щото все пак не всеки иска да си играе с 800 волта че ако го перне е до там!

    Коментиран от #41

    16:30 13.05.2026

  • 29 Пхах

    12 1 Отговор

    До коментар #5 от "леля поп":

    А тока от къде ще дойде ?
    И сигурно ще е почти без пари, защото големите имат интерес от теб?
    Ма си умен беееее

    16:33 13.05.2026

  • 30 Евааааа въздух не можеш да си вземеш

    13 2 Отговор

    До коментар #26 от "Хохо Бохо":

    запри са малко срез ел,мел, тесли, брадви и др.Ко ша прайм после с батерията на GSM-чето?

    Коментиран от #35

    16:33 13.05.2026

  • 33 Поредната корупционна схема

    9 2 Отговор
    Корупцията на ЕСейците ще доведе до икономически упадък на ЕС.

    Духовния, морален и културен упадък да вече факт. Следва финансов и икономически. Като по учебниците.

    16:51 13.05.2026

  • 34 Хахахаха

    6 11 Отговор

    До коментар #27 от "Бла":

    Всъщност, Тесла Модел У Juniper си ги изминава без проблеми извънградско тези километри, даже и повече. Извънградско, а не магистрала, да отбележа, понеже веднага ще започнете да ръсите мозък. При скорости 70-80 електричката е най-ефективна и разхода е доста нисък точно в тези скорости. Даже мисля, че ще докара 600 километра извънградско, но естествено, не се кара от 100 процента до 0 все пак. Така, че както е написал колегата е точно така.

    Коментиран от #47

    17:09 13.05.2026

  • 35 Хахахаха

    7 8 Отговор

    До коментар #30 от "Евааааа въздух не можеш да си вземеш":

    Една батерия, със сигурност ще изкара колкото 3 ДВГ мотора. След това е същото, каквото правиш с ДВГ колата. Хвърля се!

    Коментиран от #36

    17:10 13.05.2026

  • 36 ДрайвингПлежър

    14 4 Отговор

    До коментар #35 от "Хахахаха":

    Само дето електромоторите не могат да изкарат толкова, а те са обикновено капсуловани и скъпи :)
    На една батерия ще смениш 3 електромотора :) ДВГ може да го съживиш и няколко пъти ако се наложи зависи от причините за края.

    и накрая точно при изхвърлянето идва най-готиното - ДВГ е железен отпадък... батерията е токсичен такъв! т.е. избор а, тровиш всички с батерията си - вода, почва, храна, които и ти и децата ти консумирате и ще са отровени за векове напред - или плащаш за рециклирането, което е мнооого ама много скъпо удоволствие, защото е сложен процес...

    Коментиран от #43

    17:25 13.05.2026

  • 37 Имам си фенерче имам си и крушка

    10 1 Отговор
    И с какво ще ги заредят тези батерии като затварят наред атомни и въглищни централи? С вятър ли?

    Коментиран от #44

    17:41 13.05.2026

  • 38 си пън

    9 0 Отговор
    и как да хвърли ауспуха кат не може си позволи батериите,дет струват майка си и баща си

    17:46 13.05.2026

  • 39 си пън

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "леля поп":

    и как да е независима кат и за батерии няма ресурси

    17:49 13.05.2026

  • 40 А50

    13 0 Отговор
    С танкове на батерии няма да стигнат далеч на изток. Нали щяха да се милитаризират, а даже и керосина си внасят

    17:53 13.05.2026

  • 41 Хахахаха

    4 6 Отговор

    До коментар #28 от "ДрайвингПлежър":

    Написах ти да не сравняваш евтини гаражи сервизи с оторизиран сервиз на марката. В момента караш 20 годишна кола. Когато започнеш да караш нова кола, ела обясни отново за разходите.

    18:56 13.05.2026

  • 42 Реалността

    2 9 Отговор
    Европа не произвежда петрол, а младите не искат димляци и кадежи.
    С новите роботизирани заводи, нови коли има всички без пари.

    20:17 13.05.2026

  • 43 Собственик

    3 9 Отговор

    До коментар #36 от "ДрайвингПлежър":

    По-добре да не кажеш нищо, отколкото да кажеш нищо. Ела в Tesla Service Bulgaria на Ломско шосе да видиш какво е перфектна и 100% ремонтируема техника - да спреш да говориш небивалици.

    20:21 13.05.2026

  • 44 Енергитик

    3 8 Отговор

    До коментар #37 от "Имам си фенерче имам си и крушка":

    С ток. Неизчерпаем, безплатен, български ток! ⚡

    20:25 13.05.2026

  • 46 Ужассс

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Хахахаха":

    Сметките ти изглеждат напълно аматьорски, меко казано, или тенденциозно-шарлатански откровено казано.

    23:56 13.05.2026

  • 47 Ужассс

    7 1 Отговор

    До коментар #34 от "Хахахаха":

    Хо-хо, а по нанадолнище пускаш ли по инерция електрокара, сигурен съм че още повече ще увеличиш пробега? А впрочем риболов практикуваш ли?

    00:04 14.05.2026

  • 49 Реално

    2 9 Отговор

    До коментар #9 от "Хахахаха":

    Нито бензинови, нито дизелови се продават. От януари 2026 токът мина дизелите и бензините, взети заедно. Данни от ACEA (Асоциация на Европейскиите Автомобилни Производители)
    Сега при горива с 40% нагоре, преднината на тока е смазваща.

    01:25 14.05.2026

  • 52 И що?

    5 1 Отговор
    Онзи ден видях една обява на по-старичка кола на ток и то не беше с кой знае колко малка батерия на малко над сто хиляди километра ако е вярно разбира се ама човекът беше решил да напише реалното положение - лятно време след пълно зареждане 50 километра, зимно 25. И за чий ти са тези електрокарчета, които след десетина години няма да могат да те закарат до кварталния магазин за да си заредиш хладилника?

    Коментиран от #53

    14:18 14.05.2026

  • 53 Габи

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "И що?":

    Този ден вижте някоя по-новичка

    16:20 14.05.2026

  • 54 Дани

    0 2 Отговор

    До коментар #20 от "Хахахаха":

    Сметките са направени отдавна.
    За 5 години с TDI: 64362 лв в кофата.
    Това е по старите цени на нафтата.

    Гаранцията на Тройката е 8 г./192 хил. км. Дотогава се е изплатила веднъж и половина. Трябва ти само едно Шуко като за телефона. Задължителни сервизни посещения при Тесла няма. Няма гладни инвеститори, бордове и пр. Има един трилионер. Не са му притрябвали вашите 1000 евро за масло, антифриз, свещи, филтри и ремъци..

    17:11 14.05.2026

  • 55 Кмета

    2 0 Отговор
    Ако ще продавате една батерия за 20к евро забравете,тя става повече от автомобила...

    20:53 14.05.2026