Европа налива 200 млрд. евро в производство на батерии, но масовият купувач все още мечтае за пълен резервоар с нафта

Европа най-после извади тежката артилерия в опит да разчупи азиатската окова върху пазара на батерии, инвестирайки главозамайващите 200 милиарда евро в собствената си електрическа екосистема. Старият континент, включващ страните от Европейското икономическо пространство и Швейцария, решително залага на карта индустриалното си бъдеще, за да не остане просто страничен наблюдател на китайската доминация. Според последните данни на International Energy Agency, Пекин все още държи в желязна хватка над 80% от глобалното производство на батерийни клетки, оставяйки европейските производители в деликатна позиция. Към днешна дата местният капацитет успява да покрие едва една трета от нуждите на регионалния пазар, което превръща изграждането на независима верига за доставки в критичен приоритет за икономическото оцеляване.

Лъвският пай от тези колосални средства, или точно 109 милиарда евро, е насочен директно към сърцето на проблема – изграждането на гигафабрики за батерии. Други 60 милиарда евро се вливат в мащабна трансформация на производствените линии, където традиционните конвейери отстъпват място на високотехнологични мощности за електрически превозни средства. Не е пренебрегната и „кръвоносната система“ на сектора, като до 46 милиарда евро са заделени за разширяване на зарядната мрежа. Макар в Европа вече да оперират над милион точки за зареждане, амбицията е те да станат толкова достъпни, че тревогата за пробега да остане в миналото.

Германия очаквано е локомотивът на тази промяна, генерирайки близо една четвърт от общите инвестиции, докато Франция, Испания и динамичните пазари в Централна и Източна Европа следват плътно зад нея. Ефектът върху пазара на труда обещава да бъде грандиозен, с прогнози за разкриване на до 450 000 нови работни места. И все пак, пътят към пълната декарбонизация се оказва осеян с остри завои и политическо напрежение. Под натиска на автомобилните лобита и правителствата в Берлин и Рим, Европейската комисия бе принудена да преосмисли крайния срок за забрана на двигателите с вътрешно горене през 2035 година. Този парадокс показва, че дори при вложени стотици милиарди, сблъсъкът между екологичните идеали и суровата пазарна реалност тепърва ще диктува правилата на играта.

На фона на тези технологични и финансови маневри, гласът на масовия потребител остава неочаквано консервативен и скептичен към „тихата революция“. Явно мечтите на регулаторите не се сбъдват толкова лесно, колкото се превеждат милиарди по банкови сметки! Реалността е, че огромна част от шофьорите все още гледат на традиционния двигател с вътрешно горене като на синоним за надеждност и свобода, докато електрическата алтернатива често се възприема като натрапен лукс. Високите цени на новите модели и притесненията относно амортизацията на батериите държат мнозина далеч от шоурумите за електромобили. В крайна сметка, докато инфраструктурата не стане безупречна, а ценовият паритет – факт, емоционалната и практическа привързаност към бензина и дизела ще продължи да бъде сериозна спирачка пред амбициите на Брюксел.