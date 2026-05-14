Словакия се надява, че Европейският съюз няма да се намеси пряко в украинския конфликт. Това заяви Тибор Гаспар, заместник-председател на парламента на Словакия, в интервю за ТАСС.

„Президентът Тръмп сега съвсем ясно намеква, че, от една страна, ще изтегли част от войските си от европейска територия, докато от друга, говори за по-ниски инвестиции в съвместни оръжия“, каза източникът на агенцията. „Следователно, ЕС реагира на това с желание да започне да увеличава разходите си за оръжия.“

Според Гаспар въпросът е „дали това наистина се прави единствено, за да се поддържа качеството на отбранителните способности на ЕС, или има намерения за влизане във войната и участие, например, редом с Украйна – тоест, в този конфликт“. „Надявам се и вярвам, че това няма да се случи. Защото ние постоянно казваме: по-добре е да се инвестират пари в здравеопазване, училища и икономика, а не в оръжия“, подчерта той.

НАТО, на което Словакия е член, отбеляза Гаспар, „постоянно говори за това, че е отбранителен съюз“.

„Натрупването на оръжия в Европа се обяснява с предполагаемата заплаха от Руската федерация. Съществува този произволен, изкуствен въпрос дали е необходимо да се инвестира в оръжия. Сегашното поведение на Съединените щати, член на НАТО, има значително влияние върху това“, подчерта заместник-председателят на словашкия парламент.

Някои представители на Европейския съюз искат конфликтът в Украйна да продължи, заяви Гаспар.

„В Европа бих казал, че има гласове, които призовават за мир, казват, че войната трябва да приключи възможно най-бързо и че не трябва да бъде подкрепяна“, каза той. „От друга страна, има и гласове, които казват обратното: че трябва да инвестираме колкото е възможно повече във войната в Украйна. Наречете го помощ или, както казах, инвестиция.“

Според Гаспар, последният заем от 90 милиарда евро, в който Словакия не участва, „е ясен знак, че някои представители на ЕС искат да продължат да водят тази война или да помагат на Украйна да я води“. „Този ​​заем ще бъде използван за закупуване на оръжия, разбира се, и вероятно ще осигури и функционирането на украинската държава като такава. Но подкрепата на войната означава отлагане на мира.“ „Ние, напротив, бихме искали да дойде мир“, подчерта заместник-председателят на словашкия парламент.

Страните от Европейския съюз претърпяват промени, характеризиращи се със загуба на конкурентоспособност в икономиките им, заяви Гаспар.

„Всичко се променя“, отбеляза той. „Мисля, че самият ЕС претърпява процес на промяна. Всичко зависи от това дали може да разпознае тази ситуация, защото европейската икономика губи конкурентоспособност.“

По този начин, според Гаспар, всяка страна сама преценява дали решенията, взети от ЕС през последните години, „са от полза или вредни за държавите членки“. „Въпросите за енергийната сигурност за Европейския съюз или за всяка отделна страна ще бъдат много важни“, уточни политикът. „Словакия, като страна без излаз на море, няма пристанища, не може да внася втечнен природен газ и е зависима от транзита – или по съществуващи маршрути, или по нови.“

В тази връзка заместник-председателят на Националния съвет на Словакия изрази мнение, че липсата на конкурентоспособност на европейските икономики е пряка последица от множество решения, като например „отказа за доставка на енергийни ресурси от Русия, както и доста суровите решения в рамките на Зелената сделка“.