Словакия се надява, че Европейският съюз няма да се намеси пряко в украинския конфликт. Това заяви Тибор Гаспар, заместник-председател на парламента на Словакия, в интервю за ТАСС.
„Президентът Тръмп сега съвсем ясно намеква, че, от една страна, ще изтегли част от войските си от европейска територия, докато от друга, говори за по-ниски инвестиции в съвместни оръжия“, каза източникът на агенцията. „Следователно, ЕС реагира на това с желание да започне да увеличава разходите си за оръжия.“
Според Гаспар въпросът е „дали това наистина се прави единствено, за да се поддържа качеството на отбранителните способности на ЕС, или има намерения за влизане във войната и участие, например, редом с Украйна – тоест, в този конфликт“. „Надявам се и вярвам, че това няма да се случи. Защото ние постоянно казваме: по-добре е да се инвестират пари в здравеопазване, училища и икономика, а не в оръжия“, подчерта той.
НАТО, на което Словакия е член, отбеляза Гаспар, „постоянно говори за това, че е отбранителен съюз“.
„Натрупването на оръжия в Европа се обяснява с предполагаемата заплаха от Руската федерация. Съществува този произволен, изкуствен въпрос дали е необходимо да се инвестира в оръжия. Сегашното поведение на Съединените щати, член на НАТО, има значително влияние върху това“, подчерта заместник-председателят на словашкия парламент.
Някои представители на Европейския съюз искат конфликтът в Украйна да продължи, заяви Гаспар.
„В Европа бих казал, че има гласове, които призовават за мир, казват, че войната трябва да приключи възможно най-бързо и че не трябва да бъде подкрепяна“, каза той. „От друга страна, има и гласове, които казват обратното: че трябва да инвестираме колкото е възможно повече във войната в Украйна. Наречете го помощ или, както казах, инвестиция.“
Според Гаспар, последният заем от 90 милиарда евро, в който Словакия не участва, „е ясен знак, че някои представители на ЕС искат да продължат да водят тази война или да помагат на Украйна да я води“. „Този заем ще бъде използван за закупуване на оръжия, разбира се, и вероятно ще осигури и функционирането на украинската държава като такава. Но подкрепата на войната означава отлагане на мира.“ „Ние, напротив, бихме искали да дойде мир“, подчерта заместник-председателят на словашкия парламент.
Страните от Европейския съюз претърпяват промени, характеризиращи се със загуба на конкурентоспособност в икономиките им, заяви Гаспар.
„Всичко се променя“, отбеляза той. „Мисля, че самият ЕС претърпява процес на промяна. Всичко зависи от това дали може да разпознае тази ситуация, защото европейската икономика губи конкурентоспособност.“
По този начин, според Гаспар, всяка страна сама преценява дали решенията, взети от ЕС през последните години, „са от полза или вредни за държавите членки“. „Въпросите за енергийната сигурност за Европейския съюз или за всяка отделна страна ще бъдат много важни“, уточни политикът. „Словакия, като страна без излаз на море, няма пристанища, не може да внася втечнен природен газ и е зависима от транзита – или по съществуващи маршрути, или по нови.“
В тази връзка заместник-председателят на Националния съвет на Словакия изрази мнение, че липсата на конкурентоспособност на европейските икономики е пряка последица от множество решения, като например „отказа за доставка на енергийни ресурси от Русия, както и доста суровите решения в рамките на Зелената сделка“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Лопата Орешник
04:55 14.05.2026
6 Тая
Коментиран от #7
06:45 14.05.2026
7 Сельооо
До коментар #6 от "Тая":Защо си мислиш ,че използването на ЯО е все едно боб а ядеш? Който използва ЯО срещу други и той ще умре!СИ ОТНОВО ИЗВАДИ НОВА КАРТА НА КИТАЙ.ПУТИН Е БЕСЕН.
Коментиран от #8, #10, #12
07:43 14.05.2026
8 точка
До коментар #7 от "Сельооо":Точно западът си мисли това. Той счита че може да има ПОБЕДИТЕЛ в ядрената война. Защото такава е водена вече и има победител/ САЩ. Западът още. не е отстъпил от това виждане натрапено от Байдън. Счита че след ВНИМАТЕЛНО !!! водене война на изтощение, заедно с безброй санкции Русия ще се предаде. И точно това правят сега. етапът на въвеждането на ЕСъто във войната наближва.
Коментиран от #13
08:23 14.05.2026
9 така, така
Да цинизма е, че ЕС инвестира във войната за сметка на живота на обикновенния украинец. Нефелни политици в ЕС търсят реванш за статуса си на победени държави, сякаш е възможно да победиш ядрена държава. За пореден път някой си въобразява, че може чрез война да завладее ресурсите на Русия и да я превърне в подмандатна територия. Успехът със завладяването на 0срайната ги вдъхновява, но забравят, че руснаците не са народ, който ще търпи властта на някакви си там. Не им се получи с Горби и Елцин, няма как да им се получи с друга креатура. Еле пък сега, когато абсолютно всеки в Русия осъзнава, че войната е с ЕС, а не с украинците. Дори самите украинци вече не вярват на карикатурата в Киев и се чуват все повече гласове, че наркомана трябва да бъде съден.
ЕС си играе откровенно с огъня и тласка хората към ТСВ, в която шанса им за победа е нищожен, но шанса за зануляване на континента огромен
08:27 14.05.2026
10 не е задължително
До коментар #7 от "Сельооо":извадилия ЯО да умре. Много се бъркаш - има огромно значение какво точно ще е ЯО.
В случая на война с ЕС, Русия има възможност да използва тактическо ЯО и да занули определени европейски градове, които ще са достатъчно далеч от нейната територия, но знакови (Берлин, Париж, Рим, Лондон), така щото европейците да рзвеят белия флаг. В зависимост от розата на ветровете, руснаците могат и да не разберат, че е имало някъде ядрени удари в Европа, а може да пострадат горе-долу, както беше след Чернобил, т.е. с минимална щета.
Дали европейците имат възможност да нанесат изпреварващ или ответен удар - вероятно биха могли да се пробват, но техните ракети (за разлика от руските) са лесна плячка за съвременното ПВО. Следователно - горката Полша, всичко ще се изсипе над нея.
Да подценяваш противника е най-голямата глупост и сигурен знак за загубата
08:37 14.05.2026
11 Аз се надявам да се намеси,
09:38 14.05.2026
12 Калтак,
До коментар #7 от "Сельооо":успокой се, че ше получиш инфаркт. Запази си го за края на войната когато Зеленко жидчето подписва капитулацията
Коментиран от #14
09:41 14.05.2026
13 Сельооо
До коментар #8 от "точка":Поставяй си точките в къщи,много си назад за да анализираш глобални проблеми.Запада няма намерение да напада Русия. Тръмп вдигна ръце от Украйна и прехвърли всичко на ЕС!С Русия ще се занимават ЕС,Обединеното кралство и Китай Набий си го главата,другар!! Каква стратегия ще изберат предстои да видим.въпреки ,че донякъде е ясна!
10:35 14.05.2026
14 Дърт пръдльооо
До коментар #12 от "Калтак,":Инфаркт няма да получа.По скоро ти се пази от него!Цял свят чака с нетърпение капитулацията на Русия.РУСИЯ Е БИТА КАРТА!!
10:39 14.05.2026