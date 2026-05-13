Медведев отправи иронично послание към Запада след успешния тест на ракетата „Сармат“

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев отправи ироничен коментар към западните държави след успешното изпитание на междуконтиненталната балистична ракета RS-28 Sarmat, известна като „Сармат“, предава Фокус.

В публикации в социалните мрежи Max и X, придружени от видеозапис на руското Министерство на отбраната, Медведев поздрави западните „приятели“ на Русия за успешния тест на стратегическия ракетен комплекс и добави, че след това изпитание те са станали „по-близки“ до страната.

На 12 май командващият Ракетните войски със стратегическо предназначение Сергей Каракаев е докладвал на президента Владимир Путин за успешното изстрелване на „Сармат“.

Руските въоръжени сили планират до края на годината да поставят на бойно дежурство първия ракетен полк, оборудван с този тип междуконтинентални балистични ракети.

По думите на Путин „Сармат“ е най-мощният ракетен комплекс в света и превъзхожда четирикратно най-ефективните западни аналози.

Руският президент посочи, че обсегът на ракетата надхвърля 35 000 километра. Според представената информация тя може да следва както балистична, така и суборбитална траектория и е проектирана така, че да преодолява както съществуващите, така и бъдещите системи за противоракетна отбрана.