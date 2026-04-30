Tesla пуска навигационен „филтър“ за грешките на FSD

Tesla предприе малка на пръв поглед, но стратегически важна стъпка към усъвършенстването на своя софтуер за автономно шофиране. С най-новата актуализация (версия 2026.2.9.9), включваща пакета Full Self-Driving (Supervised) v14.3.2, Илон Мъск и неговият екип въвеждат нова логика при отчитането на намесите на водача. За първи път навигационните грешки са извадени в отделна категория, давайки на инженерите в Остин безценен инструмент за прецизен анализ.

Досега всеки път, когато шофьор поемеше управлението, защото колата е пропуснала завой или се е опитала да влезе в грешен вход, случаят потъваше в общия и доста неясен раздел „Други“. Това правеше разграничаването на чисто навигационните гафове от грешките в самото управление (като неправилно престрояване или колебание) изключително трудно. Сега, с добавянето на бутона „Навигация“ в менюто за обратна връзка, собствениците могат директно да посочат кога проблемът е в картата или маршрутизирането.

Този ход е директен отговор на масовите оплаквания в общността. Докато версиите на FSD 14.x се справят все по-впечатляващо с трафика и сложните маневри, навигационният компонент често се оказва „ахилесовата пета“ на системата. Потребителите редовно споделят истории за объркващи маршрути, грешни данни за ограниченията на скоростта или упорито насочване към задните входове на сградите. Именно тези ситуации най-често провокират досадното изключване на автопилота, дори когато колата се движи напълно безопасно.

Структурирането на тези данни ще позволи на невронните мрежи на Tesla да се учат много по-бързо. Вместо да търсят грешки в логиката на шофиране там, където ги няма, алгоритмите ще могат да се фокусират върху оптимизиране на маршрутите и по-добра интерпретация на пътната среда. Реакцията на феновете е единодушна – това е ясен знак, че Tesla най-накрая започва да лекува навигационните си „детски болести“ по системен начин, превръщайки опита на милиони шофьори в мощен двигател за развитие.