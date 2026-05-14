Русия атакува Украйна с дронове и ракети, експлозии в Киев

Експлозии са чути в Киев след 3:00 ч. тази сутрин Противовъздушната отбрана е активна и може да се чуе прелитането на дронове, предаде УНИАН.

Украинските ВВС съобщиха за група крилати ракети, насочващи се към Киев от изток.

Съобщава се за щети в резултат на атака на руски дрон срещу Киев. В Днепровски район, дрон, по предварителни данни, е ударил покрива на пететажна жилищна сграда.

"В Голосеевски район отломки от свален дрон паднаха на пътното платно", заяви Тимур Ткаченко, началник на Киевския столичен военен окръг. Там е повредена и необитаема сграда.

Регистрирано е попадение в необитаема сграда в Шевченковски район.

В Оболонски район са регистрирани последици от атака. Съобщава се за щети на нежилищна сграда, както и в нежилищен район, а информация за пострадалите се уточнява, отбеляза Ткаченко.

"В Дарницки район отломки паднаха на открито", съобщи кметът на столицата Виталий Кличко.

В Соломянски район автомобил гори на паркинг, съобщи Тимур Ткаченко, началник на столичното летище. На друго място в Днепровски район е повредена жилищна сграда. Информацията се уточнява.

Украинските военновъздушни сили съобщиха за ракети, движещи се към Киев от север.

Крилати ракети от Сумска област се насочват към Черниговска и Полтавска области.

Според Министерството на цифровата трансформация на Украйна, в Киев, както и в Полтавска и Черкаска области е в сила въздушна тревога.