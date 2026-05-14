Русия атакува Украйна с дронове и ракети, експлозии в Киев

Експлозии са чути в Киев след 3:00 ч. тази сутрин Противовъздушната отбрана е активна и може да се чуе прелитането на дронове, предаде УНИАН.
Украинските ВВС съобщиха за група крилати ракети, насочващи се към Киев от изток.
Съобщава се за щети в резултат на атака на руски дрон срещу Киев. В Днепровски район, дрон, по предварителни данни, е ударил покрива на пететажна жилищна сграда.
"В Голосеевски район отломки от свален дрон паднаха на пътното платно", заяви Тимур Ткаченко, началник на Киевския столичен военен окръг. Там е повредена и необитаема сграда.
Регистрирано е попадение в необитаема сграда в Шевченковски район.
В Оболонски район са регистрирани последици от атака. Съобщава се за щети на нежилищна сграда, както и в нежилищен район, а информация за пострадалите се уточнява, отбеляза Ткаченко.
"В Дарницки район отломки паднаха на открито", съобщи кметът на столицата Виталий Кличко.
В Соломянски район автомобил гори на паркинг, съобщи Тимур Ткаченко, началник на столичното летище. На друго място в Днепровски район е повредена жилищна сграда. Информацията се уточнява.
Украинските военновъздушни сили съобщиха за ракети, движещи се към Киев от север.
Крилати ракети от Сумска област се насочват към Черниговска и Полтавска области.
Според Министерството на цифровата трансформация на Украйна, в Киев, както и в Полтавска и Черкаска области е в сила въздушна тревога.
Рублевка
Коментиран от #18
04:30 14.05.2026
3 Путин предупреди
Всички на колене в Кремъл.
Коментиран от #10, #28
04:30 14.05.2026
8 Зеленски
Всъщност тази гнида изобщо прибира ли се в Украйна.
Кличко да вдига бялото знаме.
Стига са се избивали.
Путин е печелившият!
04:51 14.05.2026
10 хихи
До коментар #3 от "Путин предупреди":АБългария пак е от страната на Булката
Коментиран от #23
05:21 14.05.2026
18 Путер
До коментар #2 от "Рублевка":Смърт на фашистите и техните врагове.
06:21 14.05.2026
19 Хм...
Коментиран от #21
06:23 14.05.2026
23 Тези
До коментар #10 от "хихи":Като ни приемаха в НАТО и Европейския съюз не знаеха ли, че с когото сме се хванали хаир не е видял. Малоумници.
06:34 14.05.2026
26 Накратко
-"В Голосеевски район отломки от свален дрон паднаха на пътното платно"
-Регистрирано е попадение в необитаема сграда в Шевченковски район.
-Съобщава се за щети на нежилищна сграда, както и в нежилищен район
-"В Дарницки район отломки паднаха на открито"
-В Соломянски район автомобил гори на паркинг,
-Днепровски район е повредена жилищна сграда.
Това е!
Коментиран от #27
07:25 14.05.2026
27 Още по кратко
До коментар #26 от "Накратко":Ударен е завод за производство на дронове в необитаема сграда
Ударено е въздушното поделение в Жулянск с Искендер.
Ударена е бригада чужди наемници в Сумска област
В Челнитовска област са ликвидирани установка Бук и Патриот
В Киев също е ликвидирана Патриот
И пр.и пр.
08:24 14.05.2026
28 Българин
До коментар #3 от "Путин предупреди":Българите винаги сме били роби, защото такъв ни е гена. А дали ще сме на колене в Брюксел, Вашингтон, Анкара или Москва, няма никакво значение. Винаги така е било и вонаги така ще бъде. На друго ние не сме свикнали.
08:25 14.05.2026
35 Мишел
До коментар #34 от "АБВ":Напалм използват САЩ.
09:39 14.05.2026
