Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Русия атакува Украйна с дронове и ракети, експлозии в Киев
  Тема: Украйна

Русия атакува Украйна с дронове и ракети, експлозии в Киев

14 Май, 2026 04:08, обновена 14 Май, 2026 04:19 3 278 36

  • украйна-
  • киев-
  • атаки-
  • дронове-
  • ракети

Крилати ракети от Сумска област се насочват към Черниговска и Полтавска области

Русия атакува Украйна с дронове и ракети, експлозии в Киев - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Експлозии са чути в Киев след 3:00 ч. тази сутрин Противовъздушната отбрана е активна и може да се чуе прелитането на дронове, предаде УНИАН.

Украинските ВВС съобщиха за група крилати ракети, насочващи се към Киев от изток.

Съобщава се за щети в резултат на атака на руски дрон срещу Киев. В Днепровски район, дрон, по предварителни данни, е ударил покрива на пететажна жилищна сграда.

"В Голосеевски район отломки от свален дрон паднаха на пътното платно", заяви Тимур Ткаченко, началник на Киевския столичен военен окръг. Там е повредена и необитаема сграда.

Регистрирано е попадение в необитаема сграда в Шевченковски район.

В Оболонски район са регистрирани последици от атака. Съобщава се за щети на нежилищна сграда, както и в нежилищен район, а информация за пострадалите се уточнява, отбеляза Ткаченко.

"В Дарницки район отломки паднаха на открито", съобщи кметът на столицата Виталий Кличко.

В Соломянски район автомобил гори на паркинг, съобщи Тимур Ткаченко, началник на столичното летище. На друго място в Днепровски район е повредена жилищна сграда. Информацията се уточнява.

Украинските военновъздушни сили съобщиха за ракети, движещи се към Киев от север.

Крилати ракети от Сумска област се насочват към Черниговска и Полтавска области.

Според Министерството на цифровата трансформация на Украйна, в Киев, както и в Полтавска и Черкаска области е в сила въздушна тревога.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 43 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Рублевка

    72 13 Отговор
    На зло куче, зъл прът! Га обстрелваха руски рафинерии и кораби не риваха, сега ривът.

    Коментиран от #18

    04:30 14.05.2026

  • 3 Путин предупреди

    65 8 Отговор
    Края на военните действия е наближава.
    Всички на колене в Кремъл.

    Коментиран от #10, #28

    04:30 14.05.2026

  • 4 а бе..

    59 7 Отговор
    Така требва да бъде

    04:33 14.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 бравос на..

    44 9 Отговор
    Сумито..помагаеть на масква за батисването на бандерците

    04:42 14.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Зеленски

    69 8 Отговор
    Още ли е в Румъния?
    Всъщност тази гнида изобщо прибира ли се в Украйна.
    Кличко да вдига бялото знаме.
    Стига са се избивали.
    Путин е печелившият!

    04:51 14.05.2026

  • 9 хихи

    52 7 Отговор
    Без торба "Орешник" по Киев няма да стане....

    05:20 14.05.2026

  • 10 хихи

    52 8 Отговор

    До коментар #3 от "Путин предупреди":

    АБългария пак е от страната на Булката

    Коментиран от #23

    05:21 14.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Софиянец

    51 8 Отговор
    Зелката обясняваше как бил унищожил някъв завод за Искендъри 😄

    05:29 14.05.2026

  • 14 Съдията

    49 6 Отговор
    Абе много гърмят тия лопатки нещо. А как летят с чиповете от перални, ум да ти зайде.😂

    05:54 14.05.2026

  • 15 стоян георгиев- стъки

    46 7 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    05:55 14.05.2026

  • 16 Хи их хи

    46 6 Отговор
    Добро утро бандерки! Как спахте, всички ли успяхте да се събудите тази сутрин?

    06:07 14.05.2026

  • 17 Оли Гофрен

    49 6 Отговор
    Явно пак е имало потрошени ясли и детски градини с брадати деца полиглоти ,родилни отделения и даже пострадали монахини и повредена църковна утвар 😂😂😂

    06:16 14.05.2026

  • 18 Путер

    18 11 Отговор

    До коментар #2 от "Рублевка":

    Смърт на фашистите и техните врагове.

    06:21 14.05.2026

  • 19 Хм...

    8 42 Отговор
    Иначе искал мир путин. Това мо е да продължи така с години, но разликата е, че обикновеният руснак също ще започне да го изпитва на гърба си. Единственият изход е дребното от бункера да се спомине.

    Коментиран от #21

    06:23 14.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тези

    41 6 Отговор

    До коментар #10 от "хихи":

    Като ни приемаха в НАТО и Европейския съюз не знаеха ли, че с когото сме се хванали хаир не е видял. Малоумници.

    06:34 14.05.2026

  • 24 Мишел

    34 5 Отговор
    След руски удари по обекти във всички области на Украйна вчера с над 400 дрона и ракети, включително с Кинжал, днес атаката продължава.

    06:49 14.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Накратко

    5 23 Отговор
    -дрон, по предварителни данни, е ударил покрива на пететажна жилищна сграда.
    -"В Голосеевски район отломки от свален дрон паднаха на пътното платно"
    -Регистрирано е попадение в необитаема сграда в Шевченковски район.
    -Съобщава се за щети на нежилищна сграда, както и в нежилищен район
    -"В Дарницки район отломки паднаха на открито"
    -В Соломянски район автомобил гори на паркинг,
    -Днепровски район е повредена жилищна сграда.

    Това е!

    Коментиран от #27

    07:25 14.05.2026

  • 27 Още по кратко

    21 1 Отговор

    До коментар #26 от "Накратко":

    Ударен е завод за производство на дронове в необитаема сграда
    Ударено е въздушното поделение в Жулянск с Искендер.
    Ударена е бригада чужди наемници в Сумска област
    В Челнитовска област са ликвидирани установка Бук и Патриот
    В Киев също е ликвидирана Патриот
    И пр.и пр.

    08:24 14.05.2026

  • 28 Българин

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "Путин предупреди":

    Българите винаги сме били роби, защото такъв ни е гена. А дали ще сме на колене в Брюксел, Вашингтон, Анкара или Москва, няма никакво значение. Винаги така е било и вонаги така ще бъде. На друго ние не сме свикнали.

    08:25 14.05.2026

  • 29 Урсул фон дер Бандер

    14 0 Отговор
    Лошо ми е, кая и рютето припаднаха

    08:59 14.05.2026

  • 30 Генка Шекерова

    13 0 Отговор
    Давайте братушки, ваша е отново честта да изтребите нацистите.

    09:01 14.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Мишел

    9 0 Отговор

    До коментар #34 от "АБВ":

    Напалм използват САЩ.

    09:39 14.05.2026

  • 36 Путлеристан 🤮🤮

    1 10 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    10:09 14.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания