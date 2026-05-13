Гари Каспаров: Това не е катастрофа за Русия. Това е единственият ѝ шанс
13 Май, 2026 20:55 6 585 197

С раков тумор не се преговаря – той се изрязва, смята бившият световен шампион по шах

Анατоли Стайков Автор във Fakti.bg

Ако нищо не се промени през следващите няколко години, Русия ще загуби една трета от територията си. Заплахата за териториалната цялост на Русия не идва от Украйна или дори от сепаратизма в Кавказ – тя е ясно залегнала в идеологическите принципи на китайското ръководство, което е сериозно решено да си върне „историческите земи“. Говорим за приблизително един и половина милиона квадратни километра, но апетитите на Китай вероятно няма да спрат дотук: една огромна империя винаги има нужда да се разширява.

Следователно, ако искаме да обсъдим бъдещето на Русия, ситуацията трябва да бъде оценена обективно. Всеки опит за изграждане на това бъдеще може да бъде реализиран само ако имперският механизъм на управление бъде окончателно погребан, както идеологически, така и организационно.

Мечтателите за „красива Русия на бъдещето“ старателно избягват този въпрос. За съжаление, тези хора са повлияли не само на рускоезичния свят. В опит да запазят достъпа до западни субсидии, те прекараха години в прокарване на удобна илюзия и отравяне на умовете на вземащите решения във Вашингтон, Брюксел и други западни столици.

Западните политици все още мислят, че всичко в Русия ще се промени от само себе си. Няма да стане. С раков тумор не се преговаря – той се изрязва.

Днес вече съществува сила, способна да победи този рак – Украйна. Да помогнем на Украйна да постигне това е дълг на всеки отговорен руски гражданин. Отричането на тази необходимост е истинско предателство на интересите на страната ни. Нашата задача е да помогнем на Русия да намери мястото си в цивилизования свят. Но това няма да се случи, докато Русия не претърпи военно поражение. Това не е катастрофа за Русия. Това е единственият ѝ шанс.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Град Козлодуй

    77 148 Отговор
    Прав е господин Каспаров.

    Коментиран от #35, #102

    20:57 13.05.2026

  • 3 арбалета 🎯

    152 54 Отговор
    Наяла се въшката и ...излязла на челото ...Те така и с Гарито ...

    20:58 13.05.2026

  • 4 последния тъпак

    47 52 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    и кога стана това?

    20:58 13.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Жалко за каспаров

    165 60 Отговор
    Велик шахматист, а национален предател и паднал до нивото на жалък тролей, с евтината и глупава пропаганда, обслужваща западни интереси!

    Коментиран от #197

    21:00 13.05.2026

  • 7 Малий

    48 83 Отговор
    Истината от шахматния гений

    21:00 13.05.2026

  • 8 Бялджип

    133 45 Отговор
    Велик шахматист е Гари Каспаров, вероятно най великия за цялата история на тази игра до края на 20-ти век. Но...дотам. Като политик, досега се показа между най-жалките, нищо от неговите безкрайни предсказания не се сбъдна.

    Коментиран от #43, #73

    21:00 13.05.2026

  • 9 вижда се

    99 36 Отговор
    Гари плаши само гаргите !!

    21:00 13.05.2026

  • 10 отстрани

    74 19 Отговор
    Гари Каспаров не е ли грузинец бивш съветски гражданин като "чичо" си Висарион Джугиашвили?

    Коментиран от #18, #130, #147, #185

    21:00 13.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Куха лейка

    89 31 Отговор
    е вече каспарката....

    21:01 13.05.2026

  • 13 Смех с копейки

    45 88 Отговор
    Путин вече се обръща към Зеленски с господин. ВСУ му избиха от главата за разни там наркомани и нацисти 🤣

    Коментиран от #25

    21:01 13.05.2026

  • 14 Ами

    95 29 Отговор
    Беше добър шахматист ... Но е изперкал е завалията.

    21:02 13.05.2026

  • 15 Пич

    97 24 Отговор
    Елементарен манипулатор !!! Говори в интерес на САЩ, като се опитва да внушава ползата от антикитайска коалиция, която ще е изцяло в полза на говедата!!! Но в Русия не са вчерашни !!!

    Коментиран от #32, #132

    21:02 13.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Гари и той се включи

    63 21 Отговор
    в призива "До последния украинец".
    Не вярвам да е толкоз tъп че да го вярва, явно е на хранилка.

    Коментиран от #191

    21:03 13.05.2026

  • 18 плоскочел

    52 15 Отговор

    До коментар #10 от "отстрани":

    арменец е!

    Коментиран от #23

    21:03 13.05.2026

  • 19 Тоя

    51 25 Отговор
    Се е взел много на сериозно .Пази боже от прости хора .

    21:03 13.05.2026

  • 20 ЗАКРИВААЙ

    15 27 Отговор
    АааааааХахахаха
    У.. йло,..СДА ВАЙ СЯ

    Коментиран от #24

    21:04 13.05.2026

  • 21 Пешо

    57 16 Отговор
    Абе Гарито що не си живее из Швейцария, ами тръгнал Русия да оправя. То него даже не го и пускат в Русия вече, та не знам какво толкова се напиня да говори тези фантасмагории. А може пък и да не му се живее вече, кой знае, че с подобни изказвания фсб може и да му обърнат малко внимание и да го черпят някъде един чай с полоний.

    Смерш!!

    21:05 13.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ха-ха

    30 14 Отговор

    До коментар #18 от "плоскочел":

    Азербейджанец , не е арменец . Виж в Гуглето , тогава пиши !

    Коментиран от #58

    21:06 13.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ами

    50 15 Отговор

    До коментар #13 от "Смех с копейки":

    Вече говорихме по тази тема, но явно не сте разбрал.
    Путин се обръща към Зеленски с господин което е ясен намек,
    че Путин не признава Зеленски за легитимен президент.

    21:07 13.05.2026

  • 26 Оцеляващ

    24 15 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Тези които споменаваш са продукт на идеите на Лев Б.Троцки,едните напоследък,другите от 110 години почти.В шопско не се славите за много умни индивиди.София се оказа,че не е удачно място за столица.Нищо лично.

    21:07 13.05.2026

  • 27 Тити

    26 38 Отговор
    Прав е Каспаров диктаторите ме се променят те са като вълците козината си менят нрава не

    21:07 13.05.2026

  • 28 Един

    28 42 Отговор
    Умен човек е Каспаров, но за нещастие умните хора почти никога не се добират до властта в Русия.

    21:07 13.05.2026

  • 29 Нечувана глупост от Каспаров

    50 22 Отговор
    Този русофоб нарая ще бъде запомнен не с шахматния си гений, а с дебилната си русофобия.

    Както Сократ е казал - Спомен от човека оставят не хубавите неща, а глупостите му.

    Коментиран от #34

    21:08 13.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Да бе

    14 24 Отговор

    До коментар #15 от "Пич":

    Русия е самото съвършенство🤣😂🤣

    21:09 13.05.2026

  • 33 сноу

    40 13 Отговор
    Гари,гари...някой шахматисти от пешката правят царица ,а ти от царицата пешка..

    21:10 13.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този яде от Русия

    40 13 Отговор

    До коментар #2 от "Град Козлодуй":

    сега я предава. Стана пионка на англосаксите. Смятат, че ще насртоят Русия срещу Китай и обратно. Но много са плоски и елементарни. Прозрачни са

    21:10 13.05.2026

  • 36 Какво нещо е да падне човек

    43 13 Отговор
    Гениален шахматист, а стигнал до лъжи и глупава пропаганда, обслужваща интересите на враговете на Русия!

    21:11 13.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Мдаааа

    18 35 Отговор
    Изпростяли българановци плюят един прекрасен ум. Човека ви говори абсолютни истини, а те блеят като оФце.

    Коментиран от #54

    21:12 13.05.2026

  • 40 Уронг Търн

    34 14 Отговор
    Каспаров сигурен ли си че не си ти тумора за който сам говориш или по точно хората мислещи като тебе?Според мене не познаваш добре света в който живееш и си правиш погрешни заключения прекалено много сте си повярвали но има нещо което може да ви опровергае казва се действителност.

    21:12 13.05.2026

  • 41 Рефер

    36 37 Отговор
    Раша в момента е в нокдаун,а до края на годината ще бъде в нокаут ...😁

    Коментиран от #81

    21:12 13.05.2026

  • 42 мдаааа

    12 26 Отговор
    Тука нашата русня пак превъртя плочата ... 👍

    21:13 13.05.2026

  • 43 не може да бъде

    43 8 Отговор

    До коментар #8 от "Бялджип":

    И Роберт/Боби/ Фишер беше гениален шахматист но беше луд!?Каспаров също е превъртял няколко деления!?И освен това неговата загриженост за Русия като полуевреин/полуарменец роден в Баку като съветско-азербайджански гражданин ми се вижда малко неуместна !?

    Коментиран от #62

    21:13 13.05.2026

  • 44 Браво

    14 39 Отговор
    Един от най-умните руснаци ражда и някога.

    Коментиран от #57

    21:13 13.05.2026

  • 45 Хи хи

    35 17 Отговор
    Русия расте ! Последното и разширение е с 20% урковски земи, богати на ресурси !! А урките се оказаха страхливци, хем загубиха територии, хем плюскат нашите пари !!

    Коментиран от #56, #72

    21:14 13.05.2026

  • 46 така, така

    32 9 Отговор
    Тоя тотално е изпушил. Очакваш, че някой, станал световен шампион на шах ще има достатъчно добри аналитични умения, но ........
    Е, няма да е първия, нито последния, чиито клетки са прегрели и са се стопили. Дори не знам, дали все още може да му се помогне, та да се нормализира. Като му прочетох разкъсаната мисъл, силно се съмнявам. Тоя уверено върви по стъпките на Боби Фишер, Уилям Щайнц и Александър Алехин.

    Коментиран от #146

    21:14 13.05.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Перо

    28 10 Отговор
    Пропаднал азиатец е Гаспаров! Унтерменш, който търси място под слънцето!

    21:15 13.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 az СВО Победа 81

    26 8 Отговор
    Оффф, още от вкисналите манджи!

    Явно положението е страшно за евроатлантиците, щом са хвърлили куцо, кьораво и сакато на барикадата...
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #59, #64

    21:16 13.05.2026

  • 52 Ганчев

    12 23 Отговор
    Роден в Баку.Майка арменка,баща евреин -Вайнщан.
    Каспаров е първият съветски спортист , който още преди разпадането на СССР слагаше на масата не съветското,а сегашното руски знаме пред себе си когато играеше активно шах.Гении и патриот.

    Коментиран от #77

    21:17 13.05.2026

  • 53 Пиночет

    13 24 Отговор
    Накрая Кремълския ботоксов охлюв с токчетата, ще изтъргува Русия на Китай!

    21:17 13.05.2026

  • 54 да бе

    28 7 Отговор

    До коментар #39 от "Мдаааа":

    Тоя е като Калас - дрънка ги абсолютно същите като нея - несвързани и необосновани, но правилните опорки.
    Ако считаш, че това го прави блестящ ум, то помисли пак. Трудно е да повтаряш наратив, станал еквивалент на единца за тъпо..умие и да търсиш нещо блестящо

    21:18 13.05.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Расте ми... ДЕДО ВИЯ,.. Петушок

    12 30 Отговор

    До коментар #45 от "Хи хи":

    АааааааХахахаха
    Цял СИБИР, включително езерото Байкал е.. отново КИТАЙСКИ!
    А московия ( москалбад) официално е Васал на Поднебесната!
    Виж какво казва...СИ !
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #78, #80, #85, #95

    21:18 13.05.2026

  • 57 Тоя не е стъпвал в Русия от десетилетия

    31 7 Отговор

    До коментар #44 от "Браво":

    И не е руснак.

    И шахът няма нищо общо с познания по история, политика, култура и т.н. Шапът е възможност за предвиждане на ходове по определени правила на определено пространство напред във времето.

    Сега вече и компютър ще го бие на шах. Компютрите са "добри" в проиграването на милиони варианти на дествия по дъската за 1 секунда.

    Човекът си плюе по Русия, а тя го направи известен (СССР по-точно).

    Коментиран от #61

    21:19 13.05.2026

  • 58 Моряка

    27 2 Отговор

    До коментар #23 от "ха-ха":

    Уточнявам :Гари Каспаров е роден в Баку,Азербаджан,но е хибрид от майка арменка и баща - немски евреин.По късно сменя еврейската си фамилия Вангенщайн с тази на майка си- Клара Каспарян.

    Коментиран от #67

    21:20 13.05.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Кой е Гари Каспаров?

    18 10 Отговор
    Не съм чувал за него. Да не е роднина на крадеца Навални?

    21:21 13.05.2026

  • 61 Демек

    9 17 Отговор

    До коментар #57 от "Тоя не е стъпвал в Русия от десетилетия":

    Живял е под похлупака на комунизма и е избягал с 200.

    Коментиран от #179

    21:21 13.05.2026

  • 62 Бялджип

    8 2 Отговор

    До коментар #43 от "не може да бъде":

    В общи линии съм съгласен с теб, но с някои нюанси. Просто ги виждам по друг начин. Обаче от мен имаш +.

    21:21 13.05.2026

  • 63 Ти да видиш

    28 7 Отговор
    Ето го още един фантазьор русофоб на тежка дрога. Този е пословичен идиот.
    Тия всичките са правени по един калъп и мислят и говорят по един и същи начин - дрънкат като латерни.

    Всички те обаче са в терминална фаза, защото умират от яд , че Русия опроверга всичките им терории и фантазии и ги направи да изглеждат като жалки клоуни.

    21:22 13.05.2026

  • 64 Гресирана ватенка

    5 12 Отговор

    До коментар #51 от "az СВО Победа 81":

    За да няма оффф слагаш повече грес 😁😁😁

    Коментиран от #71

    21:22 13.05.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 батвесо

    21 9 Отговор
    Китайците вече се пробваха навремето в Сибир, ама една дивизия набързо я изпариха. Надали скоро пак ще се пробват.

    Коментиран от #94, #192

    21:23 13.05.2026

  • 67 А ясно

    23 8 Отговор

    До коментар #58 от "Моряка":

    Циганин от Азербайджан.

    21:23 13.05.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Феникс

    21 6 Отговор
    Тоя предателски мухлю да каже само кои хубавци си имат карта на Русия, разделена на десетки малки държави, и тогава да се изказва неподготвен!

    21:23 13.05.2026

  • 70 Си Дзинпин, генерален секретар

    14 24 Отговор
    Един умен човек най-сетне.
    С едвам 139.5млн необразован, пpocт народ Русия е обречена пред 1.5млрд Китайска Империя !!! И не, няма да има война. Китай просто ще купи Русия от руснаците, които след още ПЯТЬ года ще са толкоз изпаднали и окрадени, че с радост се съгласят, само и само да не бъдат управлявани и крадени от руснак ☝️

    Коментиран от #97

    21:24 13.05.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Моряка

    25 8 Отговор

    До коментар #45 от "Хи хи":

    Моля,моля,Украйна не е изгубила територия,защото това понятие Украйна няма територия,тази територия е руска.

    Коментиран от #84, #101

    21:25 13.05.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Айде бе

    26 8 Отговор
    Някой да обясни на този олигофρен, че Русия за последните 4 години нарастна с територията на България и населението на България .
    Русия расте, но не старее!

    21:26 13.05.2026

  • 75 Артилерист

    27 7 Отговор
    Гари много се излага като опозиция на Русия. Той забравя какво се случи на остров Дамански преди повече от половин век. Тогава китайците си бяха въобразили, че могат да се разширят към Сибир безнаказано. Те убиха няколко граничари и 2000 от тях окупираха острова. Руснаците на другия ден докараха една АРТИЛЕРИЙСКА бригада 122мм гаубици и два дивизиона реактивна АРТИЛЕРИЯ БМ21ГРАД, превърнаха острова във крематориум за китайците там и конфликта приключи.
    Гари също трябва да си припомни каква беше Русия при Елцин и дали щеше да остане нещо от нея неопоскано от западните хищници, ако не беше дошъл Путин да започне да възстановя руската държава. Та Нюланд в прав текст каза, че руснаците нямат право на природните си богатства, защото били общочовешки ценности...

    Коментиран от #159

    21:26 13.05.2026

  • 76 хахахахха

    18 9 Отговор
    Тоя в деменция ли е изпаднал?Изрязват се тези които говорят против Русия и проблема е решен!

    21:26 13.05.2026

  • 77 Както е сменил

    19 5 Отговор

    До коментар #52 от "Ганчев":

    съветското знаме, така сменя сега руското... За какво и в името на какво? Болезнено самолюбие и маниакалност...

    21:26 13.05.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 дядо дръмпир

    6 22 Отговор
    като не ти изнася,пусьохиле ще измислиш вси обиди и клевети само и само да се опиташ да спасиш неспасяемото!Просия утече в канала са се атома си.колкото до шахмата ......само проф.... могат да определят кой е най велик!Има много силни шахматисти,а каспаров е един от тях!погледни колко велики РУСКИ и СЪВЕТСКИ шахматисти подкрепят кгб-недоразумението пусьо и ще разбереш дали това ,което прави кремъл е добро за просия!

    Коментиран от #114

    21:26 13.05.2026

  • 80 Няма нищо лошо

    11 4 Отговор

    До коментар #56 от "Расте ми... ДЕДО ВИЯ,.. Петушок":

    Ще граничим с Руско китайската федерация. Аз съм за. Днес си купих маратонки от Алика Експрес. Всичко вече се произвежда в Китай.

    21:26 13.05.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 КАСПИ МИ ТО НАЛИ

    14 5 Отговор
    Ставаме вече държави без граници. (пример Европата) Земята става обща. Ти що са пениш толкова не зная.

    21:27 13.05.2026

  • 83 Заю Баю

    20 7 Отговор
    Не знам за Русия но България вече отдавна е чужда територия. Скоро и Българи няма да има в тази територия.
    В медиите само Русия и бръмбари им се въртят в празните главици.

    21:27 13.05.2026

  • 84 стоян георгиев

    3 12 Отговор

    До коментар #72 от "Моряка":

    Да твърдиш обратно ма очевидното е заболяване,но не се притеснявай няма как да го разбереш.виж дали тия дето ти се смеят са били войници...хаха

    Коментиран от #100, #104, #149

    21:28 13.05.2026

  • 85 Е да, ама не...

    12 4 Отговор

    До коментар #56 от "Расте ми... ДЕДО ВИЯ,.. Петушок":

    В Лондон пакистанците даже станаха кмет и подобни - но Лондон английски ли е?

    21:29 13.05.2026

  • 86 ДъртиЯ КУКУМИЦИН ПУТЯН

    7 15 Отговор
    Съсипа РУСИЯ.

    Евреите Болшевики

    Улянов и Бронщайн

    Заличиха Царска Русия.

    Еврейската Троица

    ШАЛОМОВИЧ МЕНДЕЛ и СОЛОВЬОВ

    ЩЕ Затрият Руската Кочина.

    21:29 13.05.2026

  • 87 Хахахаха

    13 20 Отговор

    До коментар #16 от "кух ,":

    Украйна пречупи гръбнака на фашистка русия!

    Коментиран от #90

    21:29 13.05.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Смех с копейки

    11 17 Отговор
    Когато Каспаров е бил Милионер в долари,Путин е разнасял вестници в ГДР.🤣

    Коментиран от #99

    21:30 13.05.2026

  • 90 Това е безспорен

    7 9 Отговор

    До коментар #87 от "Хахахаха":

    Факт.

    Коментиран от #98, #103

    21:31 13.05.2026

  • 91 Госあ

    15 8 Отговор
    Нема как от ядрена държава да се цепат територии.

    21:31 13.05.2026

  • 92 Не се притеснявайте

    11 7 Отговор
    На Източния фронт има място за всички. Мобилизация и утилизация е спасението на България и Европа от фалит. Русия ще се погрижи.

    21:31 13.05.2026

  • 93 Любо

    20 7 Отговор
    Хитлеристката Урсула вече прибра цяла България тия ни занимават с някакъв дебил Каспаров.

    Коментиран от #108, #112, #135

    21:32 13.05.2026

  • 94 Края на един виц

    13 3 Отговор

    До коментар #66 от "батвесо":

    по повод остров Дамски : "Трактор... и улетел". По- възрастните знаят какво е това.

    Коментиран от #123

    21:32 13.05.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Отреазвяващ

    7 5 Отговор
    Още един ,,умник".Аман бре!

    21:33 13.05.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Васил

    12 5 Отговор

    До коментар #90 от "Това е безспорен":

    Сам си пишеш ....сам си отговаряш....сам се хвалиш....и сам си поставяш плюсове.....браво бе!

    21:33 13.05.2026

  • 99 Истината е друга

    18 9 Отговор

    До коментар #89 от "Смех с копейки":

    Гари адски огладня! Парите му от СССР се стопиха отдавна. Сърдит е на Путин, че не го направи депутат и затова го плюе.

    Коментиран от #115

    21:33 13.05.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Копейка

    6 9 Отговор

    До коментар #72 от "Моряка":

    На нас тук какъв ни е кяра?

    Коментиран от #138

    21:34 13.05.2026

  • 102 Отреазвяващ

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "Град Козлодуй":

    Сигурно не е седнал ,за да мисли правилно.

    21:34 13.05.2026

  • 103 хахахахха

    10 5 Отговор

    До коментар #90 от "Това е безспорен":

    сам си коментираш коментарите ли ве,хахахаххахах,поне с друго ip да беше влезнал 🤣

    21:35 13.05.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Димитър Георгиев

    12 17 Отговор
    Браво на Каспаров! Право в десетката!Бандата на Путин трябва да бъде унищожена!

    21:36 13.05.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Моряка

    14 2 Отговор
    Изпаряването на тази дивизия на брега на река Усури до остров Дамански през с някакво ново оръжие - чудо е мит.Китайците са поразени и разбити с реактивни установки за залпов огън (РСЗО) Град.Градовете(40 реактивни снаряда на една установка) и до сега се използват във войната в Украйна и от двете страни.

    21:37 13.05.2026

  • 110 Минавам само да кажа

    15 18 Отговор
    Русия е кенеФФ,а копейките нужници.
    Каспаров се е отървал от един кенеФФ.

    21:37 13.05.2026

  • 111 БУНКЕРНИЯ КАШИК

    9 16 Отговор
    Му трябва още малко
    И ще завърши
    Мисията
    Да Довърши
    Външния Кенеф .

    Фекалиите ще се пръснат
    Във всички посоки .
    Миризмата на Руска Леш
    Ще бъде убийствена.

    21:38 13.05.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Чичака

    16 10 Отговор
    СССР те направи това което си .
    Всичко което си постигнал се дължи на инвенстиции вложени за да спечелиш титлата ,което беше част от тогавашната студена война .
    И ти сега джафкаш от чужбина където живееш със парите дадените ти за това .

    21:40 13.05.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Величието на Русия

    14 16 Отговор

    До коментар #88 от "Хахахахха":

    Винаги приключва
    Със Опашки за Хляб

    21:40 13.05.2026

  • 117 Тома

    17 11 Отговор
    Каспаров е осъден от Русия за кражби на милиони народна пара и вечно ще си приказва от чужбина защото пребире ли се ще го очаква каторга както Навални.

    Коментиран от #154

    21:41 13.05.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 стоян георгиев

    8 13 Отговор
    Как се измени ситуацията а другари?преди пет години бях сам срещу цялата ви пасмина.сега ви псува всеки дето ви прочете глупостите.та даже и в пропагандата се провалихте...хаха!даже радев старшината вече не е на вашия акъл.

    Коментиран от #122, #133

    21:42 13.05.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 стоян георгиев

    4 8 Отговор

    До коментар #115 от "Димитър Георгиев":

    Ти видял ли си на някой дето е бил в диспансер да му е дошъл акъла?

    21:43 13.05.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Моряка

    9 6 Отговор

    До коментар #94 от "Края на един виц":

    Вдоль китайской границе мирно пахал наш трактор.Вдруг китайци открили огонь.Наш трактор открил ответнний огон.Разгромив китайцев,наш трактор уллетел на базу.

    21:47 13.05.2026

  • 124 Цвете

    5 9 Отговор
    ЛОГИЧНО ОБЯСНЕНО И С ФАКТИ. ДОБРЕ Е ДА ГО ЧУЯТ ВСИЧКИ, ЗА ДА НЕ ИЗПАДНАТ В ТРАНС.

    Коментиран от #131

    21:47 13.05.2026

  • 125 Нешанъл Жеографик

    10 11 Отговор

    До коментар #115 от "Димитър Георгиев":

    Учени установиха, че една хлебарка може да живее до 10 дни без глава.Копейката-цял живот.

    21:47 13.05.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Лошо Седларов...лошо

    8 13 Отговор
    Робството на тези 14 Мюсюлмански и 8 Монголоидни Републики ... приключва скоро!
    В момента САЩ и Китай разпределяте Зоните на влияние!!
    московия... УЙДЕ!

    Коментиран от #145

    21:48 13.05.2026

  • 128 А МОЧАТА?

    6 11 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    Коментиран от #137

    21:49 13.05.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 1111

    16 7 Отговор

    До коментар #10 от "отстрани":

    Азърбайджанец е, викаха му Човекоядеца от Баку. Той не милее за Русия и иска или да я няма, или да е следващият император.

    Коментиран от #168

    21:49 13.05.2026

  • 131 Хихихи, бавен

    8 2 Отговор

    До коментар #124 от "Цвете":

    Напиши го още веднъж.

    21:49 13.05.2026

  • 132 Пичагата ,

    4 8 Отговор

    До коментар #15 от "Пич":

    Оценката ти -"КА" още е актуална ...🤭

    21:50 13.05.2026

  • 133 Това са безспорни

    2 5 Отговор

    До коментар #119 от "стоян георгиев":

    Факти.

    21:50 13.05.2026

  • 134 анонимко

    18 7 Отговор
    Тъпа статия,на всичкото отгоре и с нелогична конструкция.В началото се почва,че Русия щяла да загуби една трета от територията си,в полза на Китай.Ако Украйна победи,това нямало да се случи.И ако победи,Китай няма да завладее тези територии ли?Или Украйна ще победи и Китай?

    21:51 13.05.2026

  • 135 И ти кво направИ?

    2 2 Отговор

    До коментар #93 от "Любо":

    Фана се за палците 😂.

    21:52 13.05.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Моряка

    9 3 Отговор

    До коментар #101 от "Копейка":

    Моля не упростявай нещата.Кяра е търговско понятие от речника на бай Ганню.Ние,неговите правнуци,употребяваме понятита полза,печалба.Даже и Стоянчо ще го потвърди.

    21:54 13.05.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Палачинката се обърна

    12 12 Отговор

    До коментар #129 от "стоян георгиев":

    Русията губи войната.Затова копейте са ошашавени ,а в Москва е паника.

    21:55 13.05.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Гари Каспаров не разбра ли че

    8 4 Отговор
    Най дългата партия шах е незапочнатата партия когато белите и черните фигури са разделени

    21:55 13.05.2026

  • 143 Пенсионер 69 годишен

    5 3 Отговор

    До коментар #136 от "стоян георгиев":

    Когато се завърна в България, ще финансирам мероприятието.

    21:55 13.05.2026

  • 144 По точно

    8 12 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Земите на цяла източна Русия са исторически китайски земи, които Китай скоро ще си възстанови.

    21:56 13.05.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 1111

    8 1 Отговор

    До коментар #46 от "така, така":

    За Алехин, ама никак не си прав. Прочети му биографията. Отказва алкохола, умира непобеден над шахматната дъска, мисля в Испания беше.

    Коментиран от #171

    21:58 13.05.2026

  • 147 типичен

    4 5 Отговор

    До коментар #10 от "отстрани":

    съветски гражданин: Майка му е арменка, а баща му – потомък на немски евреи.
    Шахматист с пресметлива аналитична мисъл за няколко хода (години) напред.

    21:59 13.05.2026

  • 148 Сандо Модема

    7 5 Отговор
    Разгеле, поне ше ни пуснат... Интернета!

    21:59 13.05.2026

  • 149 Моряка

    10 3 Отговор

    До коментар #84 от "стоян георгиев":

    Като си гледам текущия рейтинг,9:1,освен тебе всички ме одобряват.Както е написал Маркс в тезисите си,"практиката е критерий за истината".А британското кралско филосовско дружество през 2000 година определи Маркс за мислигел на хилядолетието.Учи се Стоянчо,учи се,никога не е късно.

    Коментиран от #170

    22:04 13.05.2026

  • 150 Тъпите руснаци не въведоха

    6 6 Отговор
    Златен стандарт за рублата и сега ще продават злато да финансират войната щото ако спрът войната ще ги залеят с наркотици понеже има геноцид срещу русия и това ако не са го разбрали следващите поколения руснаци ще го разберат

    22:05 13.05.2026

  • 151 Една империя винаги има нужда да

    14 6 Отговор
    Гари , не забравяй , че непрекъснатата агресивна експанзия на Европейската империя стана предпоставка за войната в Украйна. И погрешната политика на Западният свят тласнаха Русия в прегръдката на Китай .

    22:09 13.05.2026

  • 152 Западът се опитва

    11 5 Отговор
    да победи Русия с лъжи и пропаганда, но руснаците помнят Горбачов и Елцин като страшен сън и са благодарни на Путин.

    22:10 13.05.2026

  • 153 Запада иска да убеди китай да не дава

    5 3 Отговор
    Пари на русия

    Коментиран от #155

    22:11 13.05.2026

  • 154 Какво

    8 2 Отговор

    До коментар #117 от "Тома":

    очакваш от чифутин. Те са си крадци по рождение, затова ги гонят от всякъде.

    22:13 13.05.2026

  • 155 Тръмп отиде да проси

    8 2 Отговор

    До коментар #153 от "Запада иска да убеди китай да не дава":

    поръчки за Боинг, защото корпорацията е пред фалит.

    Коментиран от #158

    22:15 13.05.2026

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 157 Пари нема действайте!

    10 5 Отговор
    Миналата година в Европейския съюз са фалирали над 3000000 (три милиона) фирми. ЕС и Германия се плъзгат към фалит и купонна система. Безработните са толкова много, че само изпращането им да се бият с руснаците ще спаси западната система. Руснаците ще ги избият, както винаги и ще спасят Запада от фалит.

    Коментиран от #161

    22:22 13.05.2026

  • 158 Пред фалит са боинг и еърбус защото

    5 8 Отговор

    До коментар #155 от "Тръмп отиде да проси":

    Правят здрави самолети
    Руснаците отдавна фалираха с техните неикономични самолети

    22:22 13.05.2026

  • 159 бузю

    7 8 Отговор

    До коментар #75 от "Артилерист":

    В дълбока грешка си. Ключът в твоя пост е "преди 50години". От тогава до сега Китай е 100г напред спрямо Русия. Но едва ли Китай ще завземат територията която искат с оръжие. Те вече заселват китайци из сибир. Създават цели градове само от китайци, с администрация от китайци , с китайски полицаи ... Там руснак не може да стъпи. Та те така полека лека ще ги превземат и асимилират. И ако един слънчев ден руснаците все пак решат да си върнат суверинитета , Китай ще им сипе от тяхното - както сега Русия защитава рускоговорящите в Украйна, така Китай ще защити своите. Но не вярвам да се стигне до тук , Китай така е вързал Русия на къс повод , че няма мърдане. По-скоро руснаците ще научат китайски.

    Коментиран от #163, #164

    22:25 13.05.2026

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 простото куче

    4 2 Отговор

    До коментар #157 от "Пари нема действайте!":

    ха-ха-ха! скоро такава простотия не бях чел! продължавй в тоя дух, тука има нужда някой да развесилява аудиторията!

    Коментиран от #166

    22:29 13.05.2026

  • 162 Доброжелател

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ":

    Прави се на много предвидлив.

    22:31 13.05.2026

  • 163 Хахаха!🎺🥳😀

    11 5 Отговор

    До коментар #159 от "бузю":

    Китайските дървосекачи щели да асимилират Русия??? Колкото българите асимилираха Коми ССР. Свършва им договора и заминават на топло в Китай да си похарчат парите. И в Коми имаше четири български градове и българска милиция и училище и болница и къде са сега? Прекратиха им договора и чао в България.

    22:36 13.05.2026

  • 164 Османагич 🇹🇷

    5 3 Отговор

    До коментар #159 от "бузю":

    Учи турски ,че след някоя и друга година и хляб няма да можеш да си купиш.Урок номер 1-екмек .

    Коментиран от #167

    22:37 13.05.2026

  • 165 хахахахха

    8 5 Отговор

    До коментар #47 от "НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ":

    с тая пошла пропаганда се доказва че запада бая го е закъсал 🤣

    22:37 13.05.2026

  • 166 Пари нема действайте!

    7 5 Отговор

    До коментар #161 от "простото куче":

    Информацията е от Гугъл. Или и там са копейки, според тебе? Три милиона фалита годишно! Реална безработица до 20%, замаскирана с програми за метене на улиците. Закривай или изпращай на източния фронт, като Хитлер. Там руснаците правят утилизация на европейските безработни и спасяват за четвърти път Европа.

    22:42 13.05.2026

  • 167 Пенсионер 69 годишен

    4 1 Отговор

    До коментар #164 от "Османагич 🇹🇷":

    Турският език е най-полезния език за емигранта в Европа. Който знае турски винаги ще се оправи. Ще спи в джамията, ще му намерят работа в турски фирми.

    22:45 13.05.2026

  • 168 Не е такъв

    3 0 Отговор

    До коментар #130 от "1111":

    какъвто го определяш! А и не може да бъде азърбайджанец при баща евреин и майка арменка... Сам се определя като половин евреин и половин арменец. Приел е фамилното име на майка си, а по баща трябва да се казва Уейнстейн...

    23:01 13.05.2026

  • 169 ВВП

    7 4 Отговор
    Тоя арменец бил голем глупак!!засега Окрайната губи към 1/4от територията ..Забавно е да слушаш такива нелепи глупости .

    23:09 13.05.2026

  • 170 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #149 от "Моряка":

    Не знам какъв ти е рейтинга ама това което пишеш предизвиква основно смях .

    23:10 13.05.2026

  • 171 така, така

    4 0 Отговор

    До коментар #146 от "1111":

    Съгласен съм, при него основата на проблемите му е алкохола и поведението му може да бъде обяснено с това, че редовно се е появявал пиян на мачовете си, а и в живота. След войната умира в Португалия в пълна бедност, като не е могъл да се върне при жена си в Париж, тъй като във Франция го смятат за нацист и антисемит. Най-вероятно това е тотално невярно, тъй като жена му е с еврейски произход и всъщност се е харизал да играе за нацистка Германия, за да не я изпращат в лагер. Общо взето, тъжна лична съдба.
    Формално е губил световната титла, тъй като през 1935 е победен (бил е доста пиян на мача), но после в мача реванш през 1937 си я връща.
    Те и другите двама, които съм посочил са били гениални като шахматисти. Включително Каспаров някога имаше красива игра, но психологическите проблеми на всичките извън шахмата не могат да се скрият.

    23:13 13.05.2026

  • 172 Пенсионер 69 годишен

    4 2 Отговор
    През 2027 година може да спечеля Евро Милиони. Вероятността не е нула. Все някой го печели милионите.
    ЗЕЛЕНСКИ вече спечели 1000 милиарда от ДЕДО ДЖО И УРСУЛА. Това е с 999,5 милиарда повече от най-големия джакпот от Евро Милиони!
    Дедо Джо като се усети, какво е сторил, се побърка човека!

    23:27 13.05.2026

  • 173 Пенсионер 69 годишен

    6 5 Отговор
    Направо не се побират в главата такива огромни пари! 1000 милиарда! С тези пари можеше да се победи бедността и безработицата в САЩ и Европа. Да се построят жилища за бездомните. Да се платят таксите на студентите.
    Вместо това ги дадоха на безумен украински наркоман!

    Коментиран от #187

    23:32 13.05.2026

  • 174 Ха ха

    7 5 Отговор
    Авторчето, къде ви намират такива подметки бе?

    23:43 13.05.2026

  • 175 Коста

    3 5 Отговор
    Къв е тоз идиот?

    00:11 14.05.2026

  • 176 Факти

    7 5 Отговор
    Еха, аз от години повтарям, че Китай играе дългата игра и си го връща на Русия за "векът на унижението", когато тя му отнема 1,5 милиона кв.км. богати на нефт, газ, платина, сребро, мед, бор, олово, цинк, волфрам, въглища, дървесина и т.н. Другарят Си пусна Путин по пързалката като го насърчи за войната и така го направи свой роб. Друго нещо, което също съм казвал много пъти е, че Русия може да се оправи само ако изяде един як бой и й сменят чипа - като Германия и Япония. Полъскан съм, че велик ум като Каспаров споделя абсолютно същото мнение.

    00:19 14.05.2026

  • 177 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 178 И тоя м.ух.ъл ...

    8 6 Отговор
    ... хибрид между арменка и немски евреин ако не се беше родил в СССР , и не беше тръгнал да играе в шахматната секция в Двореца на пионерите в Баку нямаше да стане шампион ... друго си е с теб да се занимава 8 години Михаил Ботвиник , човекът написал цялата теория и методика на шахматната игра и създателят на машинките за игра на шах ( той е и прoфесор по електроника ).
    Нема кво д го обсъждаме - предател

    00:50 14.05.2026

  • 179 Е...похлупак значи ...

    4 6 Отговор

    До коментар #61 от "Демек":

    ...докато редовия съветски гражданин си работеше съзнателно , тоя обикаляше света и вземаше кинти за игра ... с подкрепата на ЦК на КПСС ...

    00:56 14.05.2026

  • 180 Прав е Гари Каспаров

    10 7 Отговор
    “Шахматиста Путин“ , който според русофилите тук предвиждаше 10 хода напред е в цунг-цванг и ще съсипе и разруши Русия и РФ и големият губещ от войната в Украйна ще е Русия с разпада на РФ , А големият печеливш ще е Китай, който търпеливо изчаква задълбочаващият се във всичко упадък на Русия, както в икономически и вътрешнополитически план, така и на бойното поле , за да си възстанови и възвърне исторически изконите си китайски земи и територии на Сибир чак до Урал, насилствено отнети някога и анексирани от Русия преди повече от 200 години....!!!

    Коментиран от #188

    02:58 14.05.2026

  • 181 СЛУШАЙТЕ КАКВО ВИ ГОВОРИ КАСПАРОВ

    8 8 Отговор
    Не е някакво КГБейче на токченца, без жена. Целуващ Корана и 5 годишни момченца по коремчетата и то двете неща в ефир по руската телевизия. Това е човека мозък и винаги е бил прав. Истински руснак, а не като полуеврея Шаломов омъжил дъщеря си за Шамалов, а Милер му е най-добрия приятел. Русофили - това е руснака, не дребния пигмей от бункера

    Коментиран от #196

    03:08 14.05.2026

  • 182 Жокер

    8 8 Отговор
    Така е шахматиста си е умен докато Русия нахлу в Украйна уж за да спре НАТО, а получи 2 нови съсъдки членки на границите. А отделно докато Русия се опитва да се набута в чужда държава една друга държава просто се ще се набута в огилените и задни части..

    04:12 14.05.2026

  • 183 И тва ако не е държавна измяна....

    6 5 Отговор
    Подобни дивотии си заслужават каторга в Сибир

    07:01 14.05.2026

  • 184 Българин 681

    8 5 Отговор
    Гари Каспаров беше велик шахматист!
    А като човек е нищ0жеств0 според мене...........

    07:11 14.05.2026

  • 185 Лиз ач евроатлантик

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "отстрани":

    Роден в Азербайджан с името Гарик Вайнщайн.Мисля ,че няма нужда от повече обяснения.

    09:00 14.05.2026

  • 186 стоян

    2 3 Отговор
    Другаре путинофили рузофили - от тая статия сигурно ви настръхнаха чак космите по баджаците

    Коментиран от #195

    09:53 14.05.2026

  • 187 стоян

    1 3 Отговор

    До коментар #173 от "Пенсионер 69 годишен":

    До 173 ком - другар за московията ли пишеш че е похарчила досега 800 милиарда долара за войната срещу Украйна а с тези пари федерацията щеше да се развива и богатее а и още колко ще харчи докато фалира и разпадне

    09:59 14.05.2026

  • 188 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 189 Много им се ...

    1 1 Отговор
    ...иска на пИераз .тите война между Китай и Русия , само дето на Китай им държи влага от 1968г., и си знаят .
    Според нещо подобно трябва да се случи с някоя немска военна част и всичко ще си дойде на място

    10:38 14.05.2026

  • 190 Гари

    5 1 Отговор
    "Каспаров" (истинската му фамилия е Вайнщайн). Без коментар

    16:36 14.05.2026

  • 191 Абе хора,

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Гари и той се включи":

    четете, поне уикипедия! Евреин е.

    16:38 14.05.2026

  • 192 И това беше

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "батвесо":

    преди десетилетия. Представям си сега, докъде са стигнали новите технологии за анихилиране...

    16:44 14.05.2026

  • 193 Точен

    1 1 Отговор
    Този евреин Каспаров да не са притеснява за отношенията между Китай и Русия, а между Иран и Израел...

    18:11 14.05.2026

  • 194 Глуповата либералужка

    0 1 Отговор
    Жидовете имат заложена омраза към почтените хора!
    Още в романа Швейк в руски плен са описани!
    Търгаши и мръсници пускащи собствените си дъщери и жени да се сношават за парче риба ,че и този сополанко!

    19:30 14.05.2026

  • 195 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 196 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 197 Ежко.

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Жалко за каспаров":

    Не е предател.Просто е грузинец.От либералните,дето сега да в опозиция.

    06:20 15.05.2026

