The Washington Post: Китай използва конфликта в Персийския залив, за да увеличи превъзходството си над САЩ

14 Май, 2026 04:21, обновена 14 Май, 2026 04:27 1 309 12

Пекин да наблюдава как САЩ водят война и си извлече поуки за планиране на собствените си операции в бъдеще, отбелязва изданието

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американското военно разузнаване смята, че Китай експлоатира конфликта около Иран, за да увеличи военното, икономическото и дипломатическото си превъзходство над Вашингтон, предаде The Washington Post, позовавайки се на източници, прегледали класифициран разузнавателен доклад.

Според изданието, документ, подготвен преди посещението на президента на САЩ Доналд Тръмп в Пекин от разузнавателната агенция в офиса на председателя на Обединения комитет на началник-щабовете Дан Кейн, „е породил опасения в Пентагона относно геополитическата цена“, която Вашингтон плаща за конфронтацията си с Техеран.

Според вестника документът заключава, че след началото на американско-израелската военна операция Китай е „продавал оръжия на съюзниците на САЩ в Персийския залив“ и е „предоставял помощ на страни по света, които се борят да задоволят енергийните си нужди“ след затварянето на Ормузкия проток.

В доклада се отбелязва също, че войната е изчерпала и големи американски оръжейни запаси, които биха били от решаващо значение „в случай на потенциална конфронтация с Китай заради Тайван“. Конфликтът срещу Иран, който нанесе сериозни щети на американското военно оборудване и съоръжения в Близкия изток, е позволи на Пекин да наблюдава как САЩ водят война и да си извлече поуки за планиране на собствените си операции в бъдеще, се отбелязва в статията.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Бай Пешо моториста

    17 1 Отговор
    Конфликтът бе предизвикан най-вече от САЩ. Така, че каквото повикало, такова се обадило...........

    04:36 14.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Лопата Орешник

    20 1 Отговор
    Много моля , Китай ползва глупостта на Дончо , все пак той започна конфликта!! Наричайте нещата с истинските им имена!! А щом увеличава превъзходството си, значи са си го имали и преди , а сега само го увеличават!! Тия от Вашингтон пост много неправедно пропагандират!

    04:50 14.05.2026

  • 4 На калпав

    15 1 Отговор
    @у@ вълната му пречи казват хората . Все някой и пречи а те пречат на целия свят.,

    04:52 14.05.2026

  • 5 дони съчмата

    10 1 Отговор
    там съм с протегната ръчичка за милостиня целувайки червеното знаме

    05:01 14.05.2026

  • 6 Коста

    17 1 Отговор
    Въпреки слабият резултат, който показва, Дедо Тчръмпи лудото куче обикаля света и бие тъпана. Хората се събират и му гледат сеира, до какво дъно може да стигне един човек, и най-лошото, в качеството си на Президент на САЩ. Рано или късно американският народ трябва да му потърси сметка за ненормалните, античовешки и антиикономически действия и резултати.

    05:09 14.05.2026

  • 7 Мишел

    9 1 Отговор
    Изплюто е камъчето "... увеличава превъзходството на Китай над САЩ. "

    06:08 14.05.2026

  • 8 дядото

    7 2 Отговор
    неизбежно и невъзможно да да се спре.с 4-5 ПЪТИ повече население, древно,трудолюбиво и мъдро,китай отдавна е спечелил

    06:32 14.05.2026

  • 9 Превъзходството!

    2 8 Отговор
    Комунистически Китай никога не може да увеличи превъзходството си над Америка, докато съществува Американската космическа флотилия /USSF/-единствената в света. Всичко друго са феодални мечти ...

    07:05 14.05.2026

  • 10 Дзак

    6 2 Отговор
    Ако не бяха нападали, нямаше да губят превъзходство си!

    07:22 14.05.2026

  • 11 Той

    0 0 Отговор
    Спокойно, какво сте се превъзбудили.

    08:45 14.05.2026

  • 12 Ако не бяха

    1 0 Отговор
    Двамата евреи, може би бай Дончо щеше да е водеща сила още. Но те го сринаха и украйна и в Иран.

    14:57 14.05.2026