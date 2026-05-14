The Washington Post: Китай използва конфликта в Персийския залив, за да увеличи превъзходството си над САЩ

Американското военно разузнаване смята, че Китай експлоатира конфликта около Иран, за да увеличи военното, икономическото и дипломатическото си превъзходство над Вашингтон, предаде The Washington Post, позовавайки се на източници, прегледали класифициран разузнавателен доклад.

Според изданието, документ, подготвен преди посещението на президента на САЩ Доналд Тръмп в Пекин от разузнавателната агенция в офиса на председателя на Обединения комитет на началник-щабовете Дан Кейн, „е породил опасения в Пентагона относно геополитическата цена“, която Вашингтон плаща за конфронтацията си с Техеран.

Според вестника документът заключава, че след началото на американско-израелската военна операция Китай е „продавал оръжия на съюзниците на САЩ в Персийския залив“ и е „предоставял помощ на страни по света, които се борят да задоволят енергийните си нужди“ след затварянето на Ормузкия проток.

В доклада се отбелязва също, че войната е изчерпала и големи американски оръжейни запаси, които биха били от решаващо значение „в случай на потенциална конфронтация с Китай заради Тайван“. Конфликтът срещу Иран, който нанесе сериозни щети на американското военно оборудване и съоръжения в Близкия изток, е позволи на Пекин да наблюдава как САЩ водят война и да си извлече поуки за планиране на собствените си операции в бъдеще, се отбелязва в статията.