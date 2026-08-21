Geely подготвя твърдотелни батерии с пробег над 1000 км и 1 млн. км живот

Китайският автомобилен концерн Geely обяви официално следващата голяма крачка в електромобилната индустрия – старта на реални изпитания на иновативни твърдотелни батерии (Solid-State Batteries). Очаква се новите акумулаторни блокове да започнат да се интегрират пилотно в серийни автомобили на групата от 2027 г., което може фундаментално да промени правилата на играта и да изравни автономността на електромобилите с тази на дизеловите автомобили.

Технологичното решение ще се внедрява постепенно в цялото богато портфолио от марки на холдинга. Наред с основните модели на Geely, новите твърдотелни клетки ще захранват бъдещите електрически премиум модели на Volvo, Zeekr, Polestar, Lynk & Co, Lotus, както и градските електрички на Smart, където китайската компания е съсобственик.

Ключът към пробива се крие в енергийната плътност, която при върховите варианти достига феноменилните 500 Wh/кг. За сравнение, масово използваните днес литиево-йонни и литиево-железофосфатни (LFP) батерии предлагат между 250 и 300 Wh/кг на клетъчно ниво. Удвояването на капацитета спрямо теглото позволява на инженерите или да намалят драстично масата на превозното средство при запазване на досегашния пробег, или да осигурят пробег от над 1000 километра с едно зареждане.

Освен пробега, от Geely акцентират върху дълговечността и безопасността на новата архитектура. Лабораторните и ресурсни тестове показват жизнен цикъл от изумителните 1 милион километра. Използването на твърд вместо течен електролит решава един от най-големите проблеми на настоящите електромобили – чувствителността към температурни амплитуди. Батериите запазват стабилност в критични граници от -40 до +120 градуса по Целзий и са значително по-устойчиви на самозапалване при физическа повреда или прегряване.