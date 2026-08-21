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Geely подготвя твърдотелни батерии с пробег над 1000 км и 1 млн. км живот

Geely подготвя твърдотелни батерии с пробег над 1000 км и 1 млн. км живот

21 Август, 2026 13:56 842 10

  • geely-
  • батерия-
  • 1000 км

Китайският гигант започва пилотни тестове на иновативните клетки, които обещават двойна плътност спрямо настоящите литиево-йонни акумулатори и устойчивост на екстремни температури

Geely подготвя твърдотелни батерии с пробег над 1000 км и 1 млн. км живот - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Китайският автомобилен концерн Geely обяви официално следващата голяма крачка в електромобилната индустрия – старта на реални изпитания на иновативни твърдотелни батерии (Solid-State Batteries). Очаква се новите акумулаторни блокове да започнат да се интегрират пилотно в серийни автомобили на групата от 2027 г., което може фундаментално да промени правилата на играта и да изравни автономността на електромобилите с тази на дизеловите автомобили.

Технологичното решение ще се внедрява постепенно в цялото богато портфолио от марки на холдинга. Наред с основните модели на Geely, новите твърдотелни клетки ще захранват бъдещите електрически премиум модели на Volvo, Zeekr, Polestar, Lynk & Co, Lotus, както и градските електрички на Smart, където китайската компания е съсобственик.

Ключът към пробива се крие в енергийната плътност, която при върховите варианти достига феноменилните 500 Wh/кг. За сравнение, масово използваните днес литиево-йонни и литиево-железофосфатни (LFP) батерии предлагат между 250 и 300 Wh/кг на клетъчно ниво. Удвояването на капацитета спрямо теглото позволява на инженерите или да намалят драстично масата на превозното средство при запазване на досегашния пробег, или да осигурят пробег от над 1000 километра с едно зареждане.

Освен пробега, от Geely акцентират върху дълговечността и безопасността на новата архитектура. Лабораторните и ресурсни тестове показват жизнен цикъл от изумителните 1 милион километра. Използването на твърд вместо течен електролит решава един от най-големите проблеми на настоящите електромобили – чувствителността към температурни амплитуди. Батериите запазват стабилност в критични граници от -40 до +120 градуса по Целзий и са значително по-устойчиви на самозапалване при физическа повреда или прегряване.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 озадачаващо

    10 3 Отговор
    Защо след такъв рекламен напредък, автомобилите с двигател с вътрешно гориво продължават да използват традиционен акумулатор с три до четири годишна годност, вместо "твърдотелен" или литиев акумулатор?

    Коментиран от #3, #8

    14:08 21.08.2026

  • 2 Ъхъ

    4 5 Отговор
    Като ги приготви да се обади! Ще струват майка си и баща си!

    Коментиран от #6

    14:11 21.08.2026

  • 3 хаха

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "озадачаващо":

    Много е просто бе байганьовец ориенталски. Като теб тоест. Просто просто та чак тъпо.
    Хайде обратно на дървото да търсиш банани.

    Коментиран от #4, #10

    14:13 21.08.2026

  • 4 озадачаващо

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "хаха":

    но и запленяващо интелектуален е отговорът с палмите. Всеки отъжда от своя опит по тях.

    14:19 21.08.2026

  • 5 те тея батерии чакам

    3 2 Отговор
    никакво връщане към двг !

    14:22 21.08.2026

  • 6 ДГИ-Движение за граждански инициативи

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ъхъ":

    ДГИ-Движение за граждански инициативи

    Ако споделяте ценностите на ДГИ.
    Ако разпространявате идеите на ДГИ.
    Вие вече сте член на ДГИ;

    Самоорганизирайте се по места.
    Всяка ваша идея по места
    е ценна за България!

    "Времето е в нас и ние сме във времето-
    то нас обръща и ние него обръщаме"

    14:30 21.08.2026

  • 7 хаха

    1 1 Отговор
    Хубаво. И това чудо за колко време ще се зарежда? Двоен капацитет значи на същото зарядно двойно време. Не е лошо, но не трябва ли някак да опитат и да намалят разхода? Няма как всеки да е с такава батерия и да зарежда редовно на бързо зарядно. ДВГ е просто преливане на гориво, ама тук ще се иска нещо като малък АЕЦ за зарядна станция с 10ина зарядни.

    14:37 21.08.2026

  • 8 хаха

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "озадачаващо":

    1. Цена спрямо нужда. Обикновеният върши работа, надежден е и е евтин. 2. Режим на зареждане- зарежда се от динамото и от там за лития ще е убийство. Защо не е добре да държиш лаптоп или телефон 100% от времето на ток? 3. Опасност- литият много лесно се запалва при прегряване. Устройствата с литиеви батерии постоянно следят за знаци, че отива на запалване, и намаляват силата на тока за заряд. Сансунг имаха един Галакси Ноут 3, който се запалваше на зарядно заради проблем със софтуера за следене на тези неща. 4. Твърдотелните батерии още са прототипи и не са в реално производство.
    ЕВ до етап да могат да изместят ДВГ без забрани и яко спонсориране са десетки години назад като технологии. Не само самите те, а и производството на ток, добива на редки метали, преносната мрежа. Как ще свържеш примерно още 2 АЕЦа в България за нужния ток за зарядни, ако не се направят изцяло нови далекопроводи да удвоят и утроят капацитета на мрежата? За колко години ще се направят такива проекти? Кой ще пусне кабели в градовете за зарядни на всяка улица? Или хората да пускат кабели от балконите?

    14:43 21.08.2026

  • 9 Наблюдател

    0 1 Отговор
    Ами Вонегът ще се окаже прав. Китайците ще задминат всички. Накрая ще кацнат дори на Юпитер, нищо, че там няма твърда земя.

    14:50 21.08.2026

  • 10 Иво

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "хаха":

    Вие сигурно сте възпитаник на Кембридж, сърп. Щото Харвард не е толкова престижен напоследък....

    15:01 21.08.2026