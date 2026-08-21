Geely подготвя твърдотелни батерии с пробег над 1000 км и 1 млн. км живот

Китайският автомобилен концерн Geely обяви официално следващата голяма крачка в електромобилната индустрия – старта на реални изпитания на иновативни твърдотелни батерии (Solid-State Batteries). Очаква се новите акумулаторни блокове да започнат да се интегрират пилотно в серийни автомобили на групата от 2027 г., което може фундаментално да промени правилата на играта и да изравни автономността на електромобилите с тази на дизеловите автомобили.
Технологичното решение ще се внедрява постепенно в цялото богато портфолио от марки на холдинга. Наред с основните модели на Geely, новите твърдотелни клетки ще захранват бъдещите електрически премиум модели на Volvo, Zeekr, Polestar, Lynk & Co, Lotus, както и градските електрички на Smart, където китайската компания е съсобственик.
Ключът към пробива се крие в енергийната плътност, която при върховите варианти достига феноменилните 500 Wh/кг. За сравнение, масово използваните днес литиево-йонни и литиево-железофосфатни (LFP) батерии предлагат между 250 и 300 Wh/кг на клетъчно ниво. Удвояването на капацитета спрямо теглото позволява на инженерите или да намалят драстично масата на превозното средство при запазване на досегашния пробег, или да осигурят пробег от над 1000 километра с едно зареждане.
Освен пробега, от Geely акцентират върху дълговечността и безопасността на новата архитектура. Лабораторните и ресурсни тестове показват жизнен цикъл от изумителните 1 милион километра. Използването на твърд вместо течен електролит решава един от най-големите проблеми на настоящите електромобили – чувствителността към температурни амплитуди. Батериите запазват стабилност в критични граници от -40 до +120 градуса по Целзий и са значително по-устойчиви на самозапалване при физическа повреда или прегряване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 озадачаващо
Коментиран от #3, #8
14:08 21.08.2026
2 Ъхъ
Коментиран от #6
14:11 21.08.2026
3 хаха
До коментар #1 от "озадачаващо":Много е просто бе байганьовец ориенталски. Като теб тоест. Просто просто та чак тъпо.
Хайде обратно на дървото да търсиш банани.
Коментиран от #4, #10
14:13 21.08.2026
4 озадачаващо
До коментар #3 от "хаха":но и запленяващо интелектуален е отговорът с палмите. Всеки отъжда от своя опит по тях.
14:19 21.08.2026
5 те тея батерии чакам
14:22 21.08.2026
6 ДГИ-Движение за граждански инициативи
До коментар #2 от "Ъхъ":ДГИ-Движение за граждански инициативи
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14:30 21.08.2026
7 хаха
14:37 21.08.2026
8 хаха
До коментар #1 от "озадачаващо":1. Цена спрямо нужда. Обикновеният върши работа, надежден е и е евтин. 2. Режим на зареждане- зарежда се от динамото и от там за лития ще е убийство. Защо не е добре да държиш лаптоп или телефон 100% от времето на ток? 3. Опасност- литият много лесно се запалва при прегряване. Устройствата с литиеви батерии постоянно следят за знаци, че отива на запалване, и намаляват силата на тока за заряд. Сансунг имаха един Галакси Ноут 3, който се запалваше на зарядно заради проблем със софтуера за следене на тези неща. 4. Твърдотелните батерии още са прототипи и не са в реално производство.
ЕВ до етап да могат да изместят ДВГ без забрани и яко спонсориране са десетки години назад като технологии. Не само самите те, а и производството на ток, добива на редки метали, преносната мрежа. Как ще свържеш примерно още 2 АЕЦа в България за нужния ток за зарядни, ако не се направят изцяло нови далекопроводи да удвоят и утроят капацитета на мрежата? За колко години ще се направят такива проекти? Кой ще пусне кабели в градовете за зарядни на всяка улица? Или хората да пускат кабели от балконите?
14:43 21.08.2026
9 Наблюдател
14:50 21.08.2026
10 Иво
До коментар #3 от "хаха":Вие сигурно сте възпитаник на Кембридж, сърп. Щото Харвард не е толкова престижен напоследък....
15:01 21.08.2026