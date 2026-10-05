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Скандал в Пекин: Дисквалификация на Медведев заради ударен фен изпрати Джокович на финал - ВИДЕО

Скандал в Пекин: Дисквалификация на Медведев заради ударен фен изпрати Джокович на финал - ВИДЕО

5 Октомври, 2026 19:33 974 5

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  • тенис новини

Автоматичната победа продължи невероятната серия на 39-годишния сърбин

Скандал в Пекин: Дисквалификация на Медведев заради ударен фен изпрати Джокович на финал - ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Легендата на световния тенис Новак Джокович се класира за своя седми финал на турнира от сериите ATP 500 в Пекин след драматичен и скандален развой на полуфиналния му сблъсък срещу Даниил Медведев. Сръбският ветеран спечели първия сет с 7:5 и водеше с 5:3 и 15:15 във втория, когато сервираше за крайната победа. В този момент невъздържана реакция на бившия номер 1 в света доведе до служебната му дисквалификация.

Фрустриран от развоя на мача и поредното разиграване, Медведев загуби самообладание и изстреля с ярост „мъртва топка“ директно към зрителските трибуни. Изпратената топка уцели фен в лицето, в областта на очите, което наложи спешна медицинска намеса, след като пострадалият остана на земята за няколко минути. Според строгия правилник на ATP за застрашаване сигурността на публиката, съдията на стола и супервайзерът взеха незабавно решение за служебна загуба на руснака.

Автоматичната победа продължи невероятната серия на 39-годишния Джокович в китайската столица до 33 поредни успеха. Шесткратният шампион в Пекин ще спори за трофея срещу петия в схемата Алекс де Минор от Австралия, който си осигури място на финала след отказване на Хуберт Хуркач.



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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абу Будалиб

    3 5 Отговор
    Сега е руснак. Докато печелеше беше немец от руски произход.

    Коментиран от #4

    19:40 05.10.2026

  • 2 Да, да

    7 0 Отговор
    Тъпо, но на Медведев не му е за първи път.

    19:41 05.10.2026

  • 3 дядо дръмпир похапва домашна лютеница.

    0 0 Отговор
    и се кефи на Господ-Джокович!Медведев губеше мача.Идвамата играха много качествен тенис.по тв не се видя ,топката ,която удари зрителя ,а само как се хвана за главата.Джокович сервираше за гейма сета 2ри и мача.зрителя не е лежал на земята а се държеше по скоро за главата ,не за окото.

    19:53 05.10.2026

  • 4 дядо дръмпир похапва домашна лютеница.

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Абу Будалиб":

    Ганчооо ,бъркаш Медведев със зверев!

    19:54 05.10.2026

  • 5 тренер

    1 0 Отговор
    "Фенът" е някакъв лигльо симулант😐 Това разбира се не оправдава слабите нерви на тенисиста!

    20:21 05.10.2026

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