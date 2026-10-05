Скандал в Пекин: Дисквалификация на Медведев заради ударен фен изпрати Джокович на финал - ВИДЕО

Легендата на световния тенис Новак Джокович се класира за своя седми финал на турнира от сериите ATP 500 в Пекин след драматичен и скандален развой на полуфиналния му сблъсък срещу Даниил Медведев. Сръбският ветеран спечели първия сет с 7:5 и водеше с 5:3 и 15:15 във втория, когато сервираше за крайната победа. В този момент невъздържана реакция на бившия номер 1 в света доведе до служебната му дисквалификация.

Фрустриран от развоя на мача и поредното разиграване, Медведев загуби самообладание и изстреля с ярост „мъртва топка“ директно към зрителските трибуни. Изпратената топка уцели фен в лицето, в областта на очите, което наложи спешна медицинска намеса, след като пострадалият остана на земята за няколко минути. Според строгия правилник на ATP за застрашаване сигурността на публиката, съдията на стола и супервайзерът взеха незабавно решение за служебна загуба на руснака.

Автоматичната победа продължи невероятната серия на 39-годишния Джокович в китайската столица до 33 поредни успеха. Шесткратният шампион в Пекин ще спори за трофея срещу петия в схемата Алекс де Минор от Австралия, който си осигури място на финала след отказване на Хуберт Хуркач.

DANIIL MEDVEDEV DISQUALIFIED FOR HITTING A SPECTATOR WITH A BALL 🚨 ​NOVAK DJOKOVIC INTO THE BEIJING FINAL. https://t.co/pdkl3nTF3d — Kalshi Tennis (@KalshiTen) October 5, 2026