Първи официални снимки на новото M3

Официалните разкрития около бъдещето на BMW M3 придобиват все по-ясни контури, след като шефът на спортната дивизия BMW M потвърди, че електрическият вариант на модела ще надмине по мощност своя бензинов събрат. В подкрепа на тези думи баварците публикуваха и първите официални тийзърни изображения, загатващи визията на изцяло електрическата спортна лимузина, базирана на архитектурата Neue Klasse и планирана за пазарен дебют през 2027 година.

Макар технически платформата с четири електродвигателя да позволява постигането на екстремните 1000 конски сили, от компанията са категорични, че няма да гонят кухи цифри на хартия за сметка на устойчивото представяне. Ван Меел подчерта, че прекалено високата мощност води до прегряване на компонентите и влошаване на управлението, което противоречи на философията на M дивизията. Въпреки това бъдещият електрически M3 със сигурност ще прескочи летвата от 550 конски сили, разгръщани от настоящия бензинов M3 CS, като очакванията са той да разполага с ресурс около 800 до 900 конски сили, управлявани от революционния централен компютър Heart of Joy.

Интересен детайл за феновете на марката е запазването на традиционното именуване. Вярна на своите корени, компанията се отказва от предварително обсъжданото наименование iM3 и новата електрическа машина ще носи простото и класическо име M3. Паралелно с това традиционалистите могат да бъдат спокойни, тъй като BMW подготвя и ново поколение на M3 с конвенционален шестцилиндров бензинов двигател, което ще се продава съвместно с електрическия модел и ще запази чистата офроуд и пистова емоция на вътрешното горене.