Кличко предаде 5800 дрона на Трети армейски корпус в Харков

Кметът на Киев Виталий Кличко посети украински военнослужещи на Харковското направление и предаде на Трети армейски корпус 5800 безпилотни летателни апарата от различни типове. Корпусът е част от групировката войски „Център“ на Въоръжените сили на Украйна.

„Посетих нашите защитници на Харковското направление. Доставих помощ от Киевската община. Предадох на Трети армейски корпус от групировката войски „Център“ на Въоръжените сили на Украйна 5800 безпилотни летателни апарата от различни типове“, написа Кличко.

По думите му през 2026 г. Киев вече е предал на военнослужещи от различни бригади повече от 52 000 дрона, както и друго необходимо оборудване. Новата доставка е предназначена за подразделение, което изпълнява задачи на Харковското направление.

Киев увеличава военната помощ

Кличко съобщи и за допълнително финансиране от бюджета на столицата. „На заседанието на Киевския градски съвет миналата седмица депутатите взеха решение да отделят от бюджета на столицата още 1,6 млрд. гривни за подкрепа на Силите за сигурност и отбрана“, заяви той.

На 1 октомври Киевският градски съвет подкрепи инициативата за увеличаване на помощта за военните и гласува промени в бюджета на столицата. Кличко е възложил също да бъде намерена възможност за разширяване на финансирането по програмата „Защитник на Киев“.

Отделно градският съвет е предвидил още 375 млн. украински гривни за плащания на мобилизирани жители на Киев. Средствата са част от мерките, с които столичната община подпомага военнослужещите и техните семейства.