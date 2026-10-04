Зеленски: Украйна не може да се огъва пред Путин

Украйна не може да се огъва пред Русия, защото в противен случай ще бъде сломена, заяви президентът Володимир Зеленски пред журналисти. Той коментира призиви на отделни украински депутати за прекратяване на бойните действия и преговори с Москва, съобщи „Интерфакс-Украйна“.

„Колкото и да ни е трудно, не можем да се огъваме пред Путин и Русия, защото Украйна ще бъде сломена. Това безусловно е лична отговорност. Разбирам, че преговорният процес със сигурност не зависи от тези хора, така че украинският народ може да бъде спокоен“, каза Зеленски.

Президентът заяви, че разговорът за единството трябва да включва и отговорността на народните избраници. По думите му депутатите служат на Украйна и не трябва да предават интересите на държавата.

„Не трябва да сеем паника. И без това има достатъчно предизвикателства и удари. Хаосът не е нужен на никого. Русия именно това цели“, каза Зеленски.

Призиви за преговори с Русия

Повод за изявлението му станаха думи на депутата от „Европейска солидарност“ Алексей Гончаренко от 2 октомври. Той призова Украйна да се договори с Русия „за всичко на света“, като заяви, че страната в момента губи войната.

От „Европейска солидарност“ заявиха, че мирът за Украйна не трябва да означава капитулация. В публикуваната позиция на партията не се посочват подробности за конкретни условия за евентуални преговори.

Зеленски подчерта, че позициите на отделни депутати не определят преговорния процес. Той свърза призивите за отстъпки с необходимостта да не се допуска паника и вътрешно разделение в страната.

Източници: Интерфакс-Украйна