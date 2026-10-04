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Зеленски: Украйна не може да се огъва пред Путин
  Тема: Украйна

Зеленски: Украйна не може да се огъва пред Путин

4 Октомври, 2026 20:01, обновена 4 Октомври, 2026 20:04 1 722 139

  • володимир зеленски-
  • алексей гончаренко-
  • украйна-
  • русия-
  • преговори

Президентът заяви, че отстъплението пред Русия би довело до сломяване на страната. Думите му са в отговор на призиви за преговори и прекратяване на бойните действия.

Зеленски: Украйна не може да се огъва пред Путин - 1
Снимка: Президентство на Украйна
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна не може да се огъва пред Русия, защото в противен случай ще бъде сломена, заяви президентът Володимир Зеленски пред журналисти. Той коментира призиви на отделни украински депутати за прекратяване на бойните действия и преговори с Москва, съобщи „Интерфакс-Украйна“.

„Колкото и да ни е трудно, не можем да се огъваме пред Путин и Русия, защото Украйна ще бъде сломена. Това безусловно е лична отговорност. Разбирам, че преговорният процес със сигурност не зависи от тези хора, така че украинският народ може да бъде спокоен“, каза Зеленски.

Президентът заяви, че разговорът за единството трябва да включва и отговорността на народните избраници. По думите му депутатите служат на Украйна и не трябва да предават интересите на държавата.

„Не трябва да сеем паника. И без това има достатъчно предизвикателства и удари. Хаосът не е нужен на никого. Русия именно това цели“, каза Зеленски.

Призиви за преговори с Русия

Повод за изявлението му станаха думи на депутата от „Европейска солидарност“ Алексей Гончаренко от 2 октомври. Той призова Украйна да се договори с Русия „за всичко на света“, като заяви, че страната в момента губи войната.

От „Европейска солидарност“ заявиха, че мирът за Украйна не трябва да означава капитулация. В публикуваната позиция на партията не се посочват подробности за конкретни условия за евентуални преговори.

Зеленски подчерта, че позициите на отделни депутати не определят преговорния процес. Той свърза призивите за отстъпки с необходимостта да не се допуска паника и вътрешно разделение в страната.

Източници: Интерфакс-Украйна


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    66 90 Отговор
    Огъва се, суче се, мятка се, на възел става, но не можела.

    Коментиран от #8

    20:05 04.10.2026

  • 2 Тъй ли

    66 88 Отговор
    Донбас казва друго.

    Коментиран от #120, #122

    20:06 04.10.2026

  • 3 3334

    65 87 Отговор
    Тогава ще ви смачка.

    20:06 04.10.2026

  • 4 горски

    63 87 Отговор
    Мирът не означавал капитулация.....ами тогава означава унищожение...от как свят светува е така.

    20:07 04.10.2026

  • 5 Историк

    72 87 Отговор
    Украйна ще изчезне от картата на света ,ако белият продължава така.

    20:07 04.10.2026

  • 6 Гробар

    76 95 Отговор
    Лесно му е на Зеленски. Прави включвания от Полша, а украинците мизерстват и мрат в Украйна.

    20:07 04.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Не само те

    74 35 Отговор
    България също не може да се огъва пред Путин и Тръмп!

    Коментиран от #47

    20:11 04.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Факт

    54 72 Отговор
    След визитата на Мерц Зелю се чувства безсмъртен. Много силна стока са им докарали кубинците.

    20:13 04.10.2026

  • 12 Скрит в мазето

    53 68 Отговор
    И колко още ще има письци на сьпруги на уловени мьже по улиците. Това как ще го обясни Зелю?!

    20:14 04.10.2026

  • 13 не може да се огъва

    40 15 Отговор
    Но може да лази и вряка

    20:15 04.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Бай той Толстой

    36 3 Отговор
    Скоро ще се увиете около краката на руския солдат,облизвайки солта.Обути в руски гащи.😁

    20:16 04.10.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    23 3 Отговор
    НАВЕЖДАНЕТО НЕ СЕ НАРИЧА ОГЪВАНЕ
    .....

    20:16 04.10.2026

  • 17 равносметка

    2 36 Отговор
    Путин пожела само Крим, за да не предприема военни действия. Получи Крим безпратно. Намери начин да впише в руската конституция и още украински територии ЛНР, ДНР и обяви на 20.02.2022г, че провежда само военно учение и няма никакво намерение да напада украинците.
    Пет години по-късно твърди, че изобщо не е започвал първи военни действия, а е готов за (поредния кратък) мир, но само и единствено след оттеглянето на украинците от териториите им.

    Коментиран от #77, #101

    20:16 04.10.2026

  • 18 Пич

    40 3 Отговор
    Вече съм объркан кога Зелю е надрусан, и кога е в абстиненция!!!
    Но, вероятно като се поосвести, започва да моли за помощ, като шмръкне, е юнак!

    20:16 04.10.2026

  • 19 ?????

    31 2 Отговор
    Уф.
    Ваша си работа кога ще се предадете и колко хора ще пожертвате преди тва.

    20:17 04.10.2026

  • 20 не може да се огъва а ?

    20 3 Отговор
    И как "разговорът за единството" трябва да включва и отговорността на народните избраници като те се разбягаха хората с врясъци и следващият месец със сигурност заседания на Радата няма да има...

    20:17 04.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ЛОНДОНСКИТЕ БУКМЕЙКЪРИ

    33 4 Отговор
    Вече приемат залози до кога ще изкара Зеленски.

    Коментиран от #87

    20:17 04.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Моля

    5 24 Отговор
    Към всички целуващи плоския бял бъз на Путин! Да му предадете, на него и на глупавите му дипломати в Македония и България. Незабавно да престанат да разпространяват просръбска/промакедонска и антибългарска политика!

    20:18 04.10.2026

  • 25 Хасковски каунь

    15 3 Отговор
    Ще се прегъна тогава.От кръста

    20:18 04.10.2026

  • 26 Точен

    28 3 Отговор
    Тя украйна отдавна се е огънала. Като почнеш с мостовете над Днепър и стигнеш до всяко село, което насила беусифицира криещите се мъже, понеже избягалите от украйна са 2 пъти повече...

    20:18 04.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Кое се не гъне

    22 4 Отговор
    Се чупи

    20:19 04.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 факт

    19 3 Отговор
    нещата вече са в ход, мостове, пристанища, жп възли, енергетика...иде тежка зима

    Коментиран от #84

    20:20 04.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ЕВРОПЕЙСКИТЕ НОВОФАШИСТИ

    17 3 Отговор
    Се гърчат безпомощни.

    Коментиран от #55

    20:21 04.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 МО на България

    6 8 Отговор
    Разкарайте се от балканите!

    20:22 04.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 РУСИЯ ОТНОВО ПОБЕДИ

    23 3 Отговор
    Европейския фашизъм и реваншизъм.

    20:23 04.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 С тоя дълг

    24 3 Отговор
    Украйна не само може да се огъва а направо е сгъната от всякъде

    20:24 04.10.2026

  • 45 И ТИ ЩЕ РАБОТИШ БЕЗПЛАТНО

    12 1 Отговор

    До коментар #36 от "МО на България":

    На паметника в София.

    Коментиран от #51

    20:24 04.10.2026

  • 46 Умните и демократични

    3 24 Отговор
    хора подкрепят Украйна!
    Браво и на Германия и на Мерц!

    Коментиран от #76

    20:24 04.10.2026

  • 47 Гюров

    10 32 Отговор

    До коментар #9 от "Не само те":

    Важното е да се огъваме на украини.

    20:25 04.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 ЗЕЛЕНСКИ ЗАПОЧНА ЗАЕДНО С БОРИС ДЖОНСЪН

    18 37 Отговор
    А ще си отиде сам. А подлия британец даже изкара милион рушвет.

    20:26 04.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Стоянчо Пуканката

    16 23 Отговор
    Зелю продължава да играе ролята си, режисирана му от Кремъл. Резултатите са потресаващи- Германия, Франция, Испания, Великобритания ... се тресат от стачки и скандали, кравунделите нагазиха до козирката в блатото на Близкия Изток, цените на енерго-ресурсите продължават да хвърчат... целият свят се е наредил на опашчица пред "Руската чаршия" и с благоговеен трепет очакват да бъдат обслужени, срещу съответното заплащане, разбира се...

    20:28 04.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Дако

    11 2 Отговор

    До коментар #52 от "А онзи":

    За малкото фаше от киеф ли питаш ?

    Коментиран от #100

    20:28 04.10.2026

  • 58 Смех

    11 1 Отговор
    Тоя наркоман да не е станал говорител на Путин, че чрез него да ни уведомяват какво бил казал.

    20:29 04.10.2026

  • 59 Ако Украйна

    16 2 Отговор
    не се огъне пред Русия, в противен случай ще бъде сломена от кредиторите и ! 300 години робство ги чака украинците и въобще не е шега това ....

    20:30 04.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    13 2 Отговор
    Много се бил уплашил.

    20:30 04.10.2026

  • 62 Последния Софиянец

    4 13 Отговор
    Трябва да сме обективни, от бункера бълват само лъжи, 5 години напредват, а още нямат превзето село, при кабзон заминаха над милион и половина блатара!

    Коментиран от #66

    20:30 04.10.2026

  • 63 Щом не се огъва

    10 2 Отговор
    Ще има дълго да се гърчи

    20:31 04.10.2026

  • 64 Само питам

    6 2 Отговор
    А бе фатките , да не ви е хакнал Путин , че цял ден не можете да си оправите сайта ?!!

    20:31 04.10.2026

  • 65 Механик

    13 3 Отговор
    Аз м инавам само да питам кво става с перемогата от пролетта на 23-та? Почна ли вече, че не бях в България и може да съм пропуснал?
    То не за друго, ами щото вече е ясно, че онова с "нанасяне на стратегическо поражение на Русия" няма да стане, та викам белким перемогата почне, че срамота за отбора, дето се вика.

    Коментиран от #74

    20:32 04.10.2026

  • 66 тъй тъй

    10 3 Отговор

    До коментар #62 от "Последния Софиянец":

    Ама по 30 000 укри на месец заминават на концерт при Кобзон .
    Който не вярва , да пита Будинов.

    Коментиран от #106

    20:33 04.10.2026

  • 67 Мога съм да огъва 💕🌹

    2 1 Отговор
    ... само пред приятеля си, когато идва при мен с две бутилки добъра испански бренди и торта в моя изискан обзаведен с антики софийски апартамент. 🥰💗

    20:33 04.10.2026

  • 68 отговорността на народните избраници

    10 1 Отговор
    Не е проблем на Зеленски а после специализираният трибунал ще я установява. Той за себе си по добре сега да мисли, в кой точно бункер като Хитлер да приключи

    20:34 04.10.2026

  • 69 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ

    19 2 Отговор
    Търся статия за успехите на Зеленски. Къде е??

    20:34 04.10.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 онзи

    3 1 Отговор
    омръзнахте на всички и двамата

    20:34 04.10.2026

  • 72 Да, да

    2 1 Отговор
    Ама хич, даже!

    20:35 04.10.2026

  • 73 ВИВАЛДИ

    10 1 Отговор
    Свири фалшиво.

    20:35 04.10.2026

  • 74 Ало Монтьора

    1 13 Отговор

    До коментар #65 от "Механик":

    Чети и гледай операция Фивалди,до тук освободени 750 кв.км.Ватенките се изнесоха около Лиман последно 250 пленника онзи ден нямали храна пиели си урината.Прочети ограмоти се,да те питам какво стана с превземане на Донбас до септември.,кажи

    Коментиран от #78

    20:35 04.10.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Само питам

    14 2 Отговор

    До коментар #46 от "Умните и демократични":

    Кои са умните и демократичните ?
    Що не отидеш да видиш лично какво става в Германия и Франция ?!
    Даже учениците се бият с полицията вече !!!

    Коментиран от #116

    20:35 04.10.2026

  • 77 1234567890

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "равносметка":

    Смятай :))

    20:36 04.10.2026

  • 78 марсианеца

    5 1 Отговор

    До коментар #74 от "Ало Монтьора":

    Това в коя Галактика го гледаш ?!!

    20:36 04.10.2026

  • 79 КАКЪВ ЛИ ЩЕ МУ Е КРАЯ

    12 2 Отговор
    На Зеленски. Дали ще го обесят?

    Коментиран от #99

    20:37 04.10.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Анонимен

    10 2 Отговор
    Стига сте го отразявали тоя смъркач бе! Писна на целия свят с манията си за величие и преклонение пред собствената си значимост!

    20:38 04.10.2026

  • 83 гост

    9 1 Отговор
    Украинското разузнаване е получило документи, които показват...... Боже на тези т....ци им трябва разузнаване за да почетат свободно достъпни данни в интернета...

    20:38 04.10.2026

  • 84 Тръмп

    2 6 Отговор

    До коментар #34 от "факт":

    не си позволи да руши инфраструктурата на Иран, но са та на та пут лер го прави

    Коментиран от #126

    20:38 04.10.2026

  • 85 Атина Паднала

    9 2 Отговор
    Бандеростан не може да се огъва пред Путин ,Бандеростан вече е огънат на осем и има малко мегдан да се огъне на осемдесет и осем

    20:40 04.10.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 И залозите са

    2 4 Отговор

    До коментар #22 от "ЛОНДОНСКИТЕ БУКМЕЙКЪРИ":

    30 или 40 години след путлер

    Коментиран от #112

    20:40 04.10.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 ЗЕЛЕНСКИ МОЖЕШЕ ДА ИМА

    10 3 Отговор
    Една просперираща окраина, ако не беше наркоман и алчен крадец с нисък интелект.

    Коментиран от #105

    20:42 04.10.2026

  • 91 Без име..

    6 3 Отговор
    До последния окропитек..Некакво огъване .

    20:42 04.10.2026

  • 92 Ето и разум се появява даже

    8 1 Отговор
    Той коментира призиви на отделни украински депутати за прекратяване на бойните действия и преговори с Москва... Първа стъпка!

    20:42 04.10.2026

  • 93 Маринов

    3 2 Отговор
    Четеш и разбираш, че войната ще е до последния войник. Гони се цел капитулация на Русия. Целта в гонят реваншидтите от ВСВ, а зеленият е параванът. Още много трупове ще има. Нещата могат да бъдат по фруги, когато Мерц и Макрон си отидат от постовете.

    20:43 04.10.2026

  • 94 Лукойл

    2 3 Отговор
    В България Лукойл е българска държавна собственост! Нито Русия, нито САЩ имат право на каквито и да било претенции към активите на Лукойл! Не подлежи на договаряне.

    20:43 04.10.2026

  • 95 Без име..

    7 2 Отговор
    Украинския терроризъм ще бъде ликвидирана..Колкото и време да отнеме .Зеления пор не е стъпвал в Киев от 2023 та ..

    Коментиран от #123

    20:43 04.10.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 МО на България

    2 2 Отговор

    До коментар #88 от "Мили сънародници и обитатели":

    Разкарайте се от балканите!!!

    20:44 04.10.2026

  • 98 И ЗА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ

    6 2 Отговор
    Е ясно, че бандерия едва ли ще изкара зимата.

    20:44 04.10.2026

  • 99 КАКЪВ ЛИ ЩЕ МУ Е КРАЯ ?

    4 1 Отговор

    До коментар #79 от "КАКЪВ ЛИ ЩЕ МУ Е КРАЯ":

    Нещо ще да е свързано с дръжката на някое знаме на ЕС или НАТО според мен. Ще е АРТ

    20:44 04.10.2026

  • 100 Дачко

    3 2 Отговор

    До коментар #57 от "Дако":

    знаеш дачко, че е за онова от бункерите в мацква

    Коментиран от #104

    20:45 04.10.2026

  • 101 Моряка

    8 1 Отговор

    До коментар #17 от "равносметка":

    Айде стига лицемерие.Войната започна Порошенко през лятото на3014г с така наречената АТО( антитеропистична операция срещу рускоговорящото население та Донецка,Луганска и Харковска области.Хората си искаха майчиния руски език,а получиха танкове и гаубици.Още тогава мекушавия Путин трябваше да ги удари.Сега нямаше да има война,прокси държава Украйна на руска земя и зеленото фашистче - карикатура Зеленски.

    Коментиран от #103, #138

    20:45 04.10.2026

  • 102 Мили сънародници и обитатели

    6 1 Отговор
    На територията. Ако имате пет грама акъл в главата, ще избягвате да сте локализирани близо до американските базички тук, и недай си Боже да заработвате в някоя от фашистките фабрики за оръжие и дрончета. Върнаха ви символично кокалите по команда от шефовете в Лондон сити и Вашингтон за да ви праснат първа линия на конфликта.
    Опичайте си акъла. Политиците парите им са в чужбина, и при пуцалка имат укрития и начини за напускане на страната. За вас остава както винаги горещите въглени и сопата.

    Коментиран от #107, #108

    20:46 04.10.2026

  • 103 Моряка

    2 1 Отговор

    До коментар #101 от "Моряка":

    Извинете,2014 година.

    20:46 04.10.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Ей, добре е

    1 2 Отговор

    До коментар #66 от "тъй тъй":

    че се отчитат хората точно на тебе

    20:48 04.10.2026

  • 107 Но на България

    0 3 Отговор

    До коментар #102 от "Мили сънародници и обитатели":

    Разкарайте се от балканите!!!

    Коментиран от #111

    20:48 04.10.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 жик так

    5 2 Отговор

    До коментар #105 от "Цъ...":

    Бандерляка хвърля топа по 30 000 пъти на месец .

    20:49 04.10.2026

  • 110 Николета

    1 1 Отговор

    До коментар #108 от "МО на България":

    Гол да го вараш . И сополив .

    20:50 04.10.2026

  • 111 Николета

    2 1 Отговор

    До коментар #107 от "Но на България":

    Гол да го вараш . И сополив .

    Коментиран от #131

    20:51 04.10.2026

  • 112 историк

    7 2 Отговор

    До коментар #87 от "И залозите са":

    Путин ще го помнят 1000 години , а тебе докато уври боба .

    Коментиран от #121, #124

    20:52 04.10.2026

  • 113 Разбира се, че не може да се огъне

    4 0 Отговор
    след като е счупена - то е физика

    20:52 04.10.2026

  • 114 констатирам

    5 0 Отговор
    Украйна няма. Това, което е останало, е една яма, на която Русия ще оправя бакиите. Спасението на Укрия зависи от Русия, ама още не загряват.

    20:53 04.10.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Само да ти кажа

    1 3 Отговор

    До коментар #76 от "Само питам":

    в Русия да не би да е по-добре?! Във Франция и Германия можеш да изразиш позицията си дори и по този начин, но няма да те смажат или изпратят в Сибир или осъдят кагебистите

    Коментиран от #117

    20:56 04.10.2026

  • 117 Само питам

    3 2 Отговор

    До коментар #116 от "Само да ти кажа":

    Каква позиция можеш да изкажеш ?
    Защо бият и арестуват учениците тогава ?

    Коментиран от #127

    20:57 04.10.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 az СВО Победа 81

    3 2 Отговор
    Накратко:

    Режимът в Киев е безразличен към съдбата на украинците и е готов да продължава да ги харчи в обслужване на външния интерес.

    20:59 04.10.2026

  • 120 Зеленчук

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Тъй ли":

    "украински народ може да бъде спокоен" още как спокоен..защото знае че съдбата им в ръцете на един надрусан..а идват в гости все такива шмъркачи от ЕС..и все насъскват го да продължи до последния укроинец..Боже..не ти трябва враг, когато имаш за президент артист-палячо..

    20:59 04.10.2026

  • 121 МО на България

    0 2 Отговор

    До коментар #112 от "историк":

    Разкарайте се от балканите!!! Никога не са били ваши и никога няма да бъдат ваши.

    21:01 04.10.2026

  • 122 Този

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тъй ли":

    на снимката..ще видите, когато укройна подпише капитулация..ще се оправдава с това че народа искаше да се бие до последно..но разбира се Зеленчук няма да бъде в укройна..ще подаде оставка, защото друг вариант малко болезнен ще е..за него..

    Коментиран от #134

    21:03 04.10.2026

  • 123 Ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #95 от "Без име..":

    вицове пишеш

    21:04 04.10.2026

  • 124 Ще го помнят

    1 1 Отговор

    До коментар #112 от "историк":

    като сатана

    21:05 04.10.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Агент Моше,

    0 1 Отговор

    До коментар #84 от "Тръмп":

    не си позволи, защото не може, щяха да му потънат гемиите.

    21:10 04.10.2026

  • 127 Само да ти кажа

    1 1 Отговор

    До коментар #117 от "Само питам":

    унищожаването на имущество и атаките срещу полицаи нарушават закона и в тези случаи се прилагат съответните мерки. Добре е да се помисли и за дългата и гнусна ръка на мацква за редица неща в Европа

    Коментиран от #133

    21:12 04.10.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #111 от "Николета":

    Вие сте от Любителите?

    21:19 04.10.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Костадин Костадинов

    1 1 Отговор

    До коментар #127 от "Само да ти кажа":

    Само а ти кая чи Путин арестува и убивъ дица с удоволствие

    21:24 04.10.2026

  • 134 Костадин Костадинов

    1 1 Отговор

    До коментар #122 от "Този":

    Ти знаеш ли колко години продължава тридневната война на Русия срещу Украйна? Ти знаеш ли защо Путин убива руснаците?

    21:25 04.10.2026

  • 135 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор
    Некой знак ли колко години продължава тридневната война на Русия срещу Украйна? Некуй знай ли што Путин убива руснаците?

    21:26 04.10.2026

  • 136 КАКВО ПРАВЯТ МИЛЯРДЧЕТАТА ПОАРЪЧЕТА А!

    0 0 Отговор
    ЕТО КАК ПОДЕЙСТВА СТИМУЛЧЕТО 1-НО МИЛЯРДЧЕ ДОНЕСЕНО МУ ОТ МЕРЦ , И МАЛКО БЕЛО ,БЕЗ БЕЛО НЕ СТАВА!!
    ТОЧНО ТАКА , НИКАкВО ОГЪВАНЕ , АААААА!
    ЩОМ НЯМА ОГЪВАНЕ , ПАК ЩЕ ИМА МИЛЯРДЧЕ!

    21:27 04.10.2026

  • 137 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор
    Фчера беше най-лошия ден за русуффилякъ. Причината за тва е че върнаха Цар Самуил в България. Русуффилякъ иска той да бъде ф Северна Македония

    21:29 04.10.2026

  • 138 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #101 от "Моряка":

    Войната почна штот Русия иска да превземи Украйна

    21:30 04.10.2026

  • 139 Пак съм аз!

    1 0 Отговор
    Ало, бай Митю сам. Уже изкопах землянката че зима иде, студ идe! За мечката иде реч, той Путин понеже трябва да удари 150 години отдавна се е скатал под земята като некой nлъx, него не го мислете!

    21:32 04.10.2026

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