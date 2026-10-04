Зеленски: Украйна не може да се огъва пред Путин

Украйна не може да се огъва пред Русия, защото в противен случай ще бъде сломена, заяви президентът Володимир Зеленски пред журналисти. Той коментира призиви на отделни украински депутати за прекратяване на бойните действия и преговори с Москва, съобщи „Интерфакс-Украйна“.
Президентът заяви, че разговорът за единството трябва да включва и отговорността на народните избраници. По думите му депутатите служат на Украйна и не трябва да предават интересите на държавата.
„Не трябва да сеем паника. И без това има достатъчно предизвикателства и удари. Хаосът не е нужен на никого. Русия именно това цели“, каза Зеленски.
Призиви за преговори с Русия
Повод за изявлението му станаха думи на депутата от „Европейска солидарност“ Алексей Гончаренко от 2 октомври. Той призова Украйна да се договори с Русия „за всичко на света“, като заяви, че страната в момента губи войната.
От „Европейска солидарност“ заявиха, че мирът за Украйна не трябва да означава капитулация. В публикуваната позиция на партията не се посочват подробности за конкретни условия за евентуални преговори.
Зеленски подчерта, че позициите на отделни депутати не определят преговорния процес. Той свърза призивите за отстъпки с необходимостта да не се допуска паника и вътрешно разделение в страната.
Източници: Интерфакс-Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #8
20:05 04.10.2026
2 Тъй ли
Коментиран от #120, #122
20:06 04.10.2026
3 3334
20:06 04.10.2026
4 горски
20:07 04.10.2026
5 Историк
20:07 04.10.2026
6 Гробар
20:07 04.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Не само те
Коментиран от #47
20:11 04.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Факт
20:13 04.10.2026
12 Скрит в мазето
20:14 04.10.2026
13 не може да се огъва
20:15 04.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Бай той Толстой
20:16 04.10.2026
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
20:16 04.10.2026
17 равносметка
Пет години по-късно твърди, че изобщо не е започвал първи военни действия, а е готов за (поредния кратък) мир, но само и единствено след оттеглянето на украинците от териториите им.
Коментиран от #77, #101
20:16 04.10.2026
18 Пич
Но, вероятно като се поосвести, започва да моли за помощ, като шмръкне, е юнак!
20:16 04.10.2026
19 ?????
Ваша си работа кога ще се предадете и колко хора ще пожертвате преди тва.
20:17 04.10.2026
20 не може да се огъва а ?
20:17 04.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ЛОНДОНСКИТЕ БУКМЕЙКЪРИ
Коментиран от #87
20:17 04.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Моля
20:18 04.10.2026
25 Хасковски каунь
20:18 04.10.2026
26 Точен
20:18 04.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Кое се не гъне
20:19 04.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 факт
Коментиран от #84
20:20 04.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 ЕВРОПЕЙСКИТЕ НОВОФАШИСТИ
Коментиран от #55
20:21 04.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 МО на България
20:22 04.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 РУСИЯ ОТНОВО ПОБЕДИ
20:23 04.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 С тоя дълг
20:24 04.10.2026
45 И ТИ ЩЕ РАБОТИШ БЕЗПЛАТНО
До коментар #36 от "МО на България":На паметника в София.
Коментиран от #51
20:24 04.10.2026
46 Умните и демократични
Браво и на Германия и на Мерц!
Коментиран от #76
20:24 04.10.2026
47 Гюров
До коментар #9 от "Не само те":Важното е да се огъваме на украини.
20:25 04.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 ЗЕЛЕНСКИ ЗАПОЧНА ЗАЕДНО С БОРИС ДЖОНСЪН
20:26 04.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Стоянчо Пуканката
20:28 04.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Дако
До коментар #52 от "А онзи":За малкото фаше от киеф ли питаш ?
Коментиран от #100
20:28 04.10.2026
58 Смех
20:29 04.10.2026
59 Ако Украйна
20:30 04.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
20:30 04.10.2026
62 Последния Софиянец
Коментиран от #66
20:30 04.10.2026
63 Щом не се огъва
20:31 04.10.2026
64 Само питам
20:31 04.10.2026
65 Механик
То не за друго, ами щото вече е ясно, че онова с "нанасяне на стратегическо поражение на Русия" няма да стане, та викам белким перемогата почне, че срамота за отбора, дето се вика.
Коментиран от #74
20:32 04.10.2026
66 тъй тъй
До коментар #62 от "Последния Софиянец":Ама по 30 000 укри на месец заминават на концерт при Кобзон .
Който не вярва , да пита Будинов.
Коментиран от #106
20:33 04.10.2026
67 Мога съм да огъва 💕🌹
20:33 04.10.2026
68 отговорността на народните избраници
20:34 04.10.2026
69 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ
20:34 04.10.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 онзи
20:34 04.10.2026
72 Да, да
20:35 04.10.2026
73 ВИВАЛДИ
20:35 04.10.2026
74 Ало Монтьора
До коментар #65 от "Механик":Чети и гледай операция Фивалди,до тук освободени 750 кв.км.Ватенките се изнесоха около Лиман последно 250 пленника онзи ден нямали храна пиели си урината.Прочети ограмоти се,да те питам какво стана с превземане на Донбас до септември.,кажи
Коментиран от #78
20:35 04.10.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Само питам
До коментар #46 от "Умните и демократични":Кои са умните и демократичните ?
Що не отидеш да видиш лично какво става в Германия и Франция ?!
Даже учениците се бият с полицията вече !!!
Коментиран от #116
20:35 04.10.2026
77 1234567890
До коментар #17 от "равносметка":Смятай :))
20:36 04.10.2026
78 марсианеца
До коментар #74 от "Ало Монтьора":Това в коя Галактика го гледаш ?!!
20:36 04.10.2026
79 КАКЪВ ЛИ ЩЕ МУ Е КРАЯ
Коментиран от #99
20:37 04.10.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Анонимен
20:38 04.10.2026
83 гост
20:38 04.10.2026
84 Тръмп
До коментар #34 от "факт":не си позволи да руши инфраструктурата на Иран, но са та на та пут лер го прави
Коментиран от #126
20:38 04.10.2026
85 Атина Паднала
20:40 04.10.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 И залозите са
До коментар #22 от "ЛОНДОНСКИТЕ БУКМЕЙКЪРИ":30 или 40 години след путлер
Коментиран от #112
20:40 04.10.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 ЗЕЛЕНСКИ МОЖЕШЕ ДА ИМА
Коментиран от #105
20:42 04.10.2026
91 Без име..
20:42 04.10.2026
92 Ето и разум се появява даже
20:42 04.10.2026
93 Маринов
20:43 04.10.2026
94 Лукойл
20:43 04.10.2026
95 Без име..
Коментиран от #123
20:43 04.10.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 МО на България
До коментар #88 от "Мили сънародници и обитатели":Разкарайте се от балканите!!!
20:44 04.10.2026
98 И ЗА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ
20:44 04.10.2026
99 КАКЪВ ЛИ ЩЕ МУ Е КРАЯ ?
До коментар #79 от "КАКЪВ ЛИ ЩЕ МУ Е КРАЯ":Нещо ще да е свързано с дръжката на някое знаме на ЕС или НАТО според мен. Ще е АРТ
20:44 04.10.2026
100 Дачко
До коментар #57 от "Дако":знаеш дачко, че е за онова от бункерите в мацква
Коментиран от #104
20:45 04.10.2026
101 Моряка
До коментар #17 от "равносметка":Айде стига лицемерие.Войната започна Порошенко през лятото на3014г с така наречената АТО( антитеропистична операция срещу рускоговорящото население та Донецка,Луганска и Харковска области.Хората си искаха майчиния руски език,а получиха танкове и гаубици.Още тогава мекушавия Путин трябваше да ги удари.Сега нямаше да има война,прокси държава Украйна на руска земя и зеленото фашистче - карикатура Зеленски.
Коментиран от #103, #138
20:45 04.10.2026
102 Мили сънародници и обитатели
Опичайте си акъла. Политиците парите им са в чужбина, и при пуцалка имат укрития и начини за напускане на страната. За вас остава както винаги горещите въглени и сопата.
Коментиран от #107, #108
20:46 04.10.2026
103 Моряка
До коментар #101 от "Моряка":Извинете,2014 година.
20:46 04.10.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Ей, добре е
До коментар #66 от "тъй тъй":че се отчитат хората точно на тебе
20:48 04.10.2026
107 Но на България
До коментар #102 от "Мили сънародници и обитатели":Разкарайте се от балканите!!!
Коментиран от #111
20:48 04.10.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 жик так
До коментар #105 от "Цъ...":Бандерляка хвърля топа по 30 000 пъти на месец .
20:49 04.10.2026
110 Николета
До коментар #108 от "МО на България":Гол да го вараш . И сополив .
20:50 04.10.2026
111 Николета
До коментар #107 от "Но на България":Гол да го вараш . И сополив .
Коментиран от #131
20:51 04.10.2026
112 историк
До коментар #87 от "И залозите са":Путин ще го помнят 1000 години , а тебе докато уври боба .
Коментиран от #121, #124
20:52 04.10.2026
113 Разбира се, че не може да се огъне
20:52 04.10.2026
114 констатирам
20:53 04.10.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Само да ти кажа
До коментар #76 от "Само питам":в Русия да не би да е по-добре?! Във Франция и Германия можеш да изразиш позицията си дори и по този начин, но няма да те смажат или изпратят в Сибир или осъдят кагебистите
Коментиран от #117
20:56 04.10.2026
117 Само питам
До коментар #116 от "Само да ти кажа":Каква позиция можеш да изкажеш ?
Защо бият и арестуват учениците тогава ?
Коментиран от #127
20:57 04.10.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 az СВО Победа 81
Режимът в Киев е безразличен към съдбата на украинците и е готов да продължава да ги харчи в обслужване на външния интерес.
20:59 04.10.2026
120 Зеленчук
До коментар #2 от "Тъй ли":"украински народ може да бъде спокоен" още как спокоен..защото знае че съдбата им в ръцете на един надрусан..а идват в гости все такива шмъркачи от ЕС..и все насъскват го да продължи до последния укроинец..Боже..не ти трябва враг, когато имаш за президент артист-палячо..
20:59 04.10.2026
121 МО на България
До коментар #112 от "историк":Разкарайте се от балканите!!! Никога не са били ваши и никога няма да бъдат ваши.
21:01 04.10.2026
122 Този
До коментар #2 от "Тъй ли":на снимката..ще видите, когато укройна подпише капитулация..ще се оправдава с това че народа искаше да се бие до последно..но разбира се Зеленчук няма да бъде в укройна..ще подаде оставка, защото друг вариант малко болезнен ще е..за него..
Коментиран от #134
21:03 04.10.2026
123 Ха ха ха
До коментар #95 от "Без име..":вицове пишеш
21:04 04.10.2026
124 Ще го помнят
До коментар #112 от "историк":като сатана
21:05 04.10.2026
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Агент Моше,
До коментар #84 от "Тръмп":не си позволи, защото не може, щяха да му потънат гемиите.
21:10 04.10.2026
127 Само да ти кажа
До коментар #117 от "Само питам":унищожаването на имущество и атаките срещу полицаи нарушават закона и в тези случаи се прилагат съответните мерки. Добре е да се помисли и за дългата и гнусна ръка на мацква за редица неща в Европа
Коментиран от #133
21:12 04.10.2026
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Дзак
До коментар #111 от "Николета":Вие сте от Любителите?
21:19 04.10.2026
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Костадин Костадинов
До коментар #127 от "Само да ти кажа":Само а ти кая чи Путин арестува и убивъ дица с удоволствие
21:24 04.10.2026
134 Костадин Костадинов
До коментар #122 от "Този":Ти знаеш ли колко години продължава тридневната война на Русия срещу Украйна? Ти знаеш ли защо Путин убива руснаците?
21:25 04.10.2026
135 Костадин Костадинов
21:26 04.10.2026
136 КАКВО ПРАВЯТ МИЛЯРДЧЕТАТА ПОАРЪЧЕТА А!
ТОЧНО ТАКА , НИКАкВО ОГЪВАНЕ , АААААА!
ЩОМ НЯМА ОГЪВАНЕ , ПАК ЩЕ ИМА МИЛЯРДЧЕ!
21:27 04.10.2026
137 Костадин Костадинов
21:29 04.10.2026
138 Костадин Костадинов
До коментар #101 от "Моряка":Войната почна штот Русия иска да превземи Украйна
21:30 04.10.2026
139 Пак съм аз!
21:32 04.10.2026