Renault показа възродения ван Espace

След изключително положителния прием на модели като Renault 5 E-Tech, предстоящия Twingo и Renault 4, френският автомобилен производител сега насочва вниманието си към една много по-голяма икона. Преди официалното му световно представяне на Автомобилното изложение в Париж, Renault разкри дигитално концепцията E-Space Concept, дизайнерско проучване, което се стреми да спаси формата на просторния многофункционален автомобил от хегемонията на SUV-тата и да го върне на сцената.

С дължина от 4,7 метра E-Space Concept съзнателно се отказва от кросоувър стила на настоящия серийно произвеждан Espace, за да възроди изчистения, еднообемен силует, който революционизира европейския семеен транспорт при дебюта на оригиналния модел през 1984 година. Външният дизайн съчетава минималистичен модернизъм с носталгични елементи, подчертани от изпъкнали U-образни светлинни елементи, интегрирани в пикселизирани LED панели както отпред, така и отзад. Тази впечатляваща визуална идентичност обновява съвременните мотиви на осветлението, характерни за цялата гама леки автомобили на марката, придавайки на концепта, която успешно предефинира класическия дух на „voiture à vivre“ за ерата на електромобилите.

Макар техническите спецификации относно капацитета на батерията, мощността на задвижващия агрегат и архитектурата на зареждането да остават в тайна, концепцията служи като ключов барометър на пазара. Renault използва изложбената площ в Париж, за да прецени дали съвременните шофьори са наистина готови да предпочетат специализиран електрически миниван пред традиционните спортни SUV-та.