Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че Украйна стои зад атаката, потопила руски военен кораб край бреговете на Либия, съобщиха агенциите.

В публикация в Екс днес той посочи, че украинските сили са използвали седем морски дрона украинско производство при операцията, при която беше потопена руска корвета.

Още новини от Украйна

Украинският лидер определи плавателния съд като един от най-новите в състава на руските военноморски сили и заяви, че той е бил приет на въоръжение през 2023 г. по време на инвазията.

"Продължаваме операциите си в определените акватории. Отговаряме на руската агресия. Развиваме украинското въоръжение", написа президентът на Украйна.

Украинските сили удариха и руския сухотоварен кораб (сухогруз) "Ангара", който според Зеленски е използван от Москва за превоз на оръжие. Той добави, че при атаката е унищожен и хеликоптер Ка-27.

Зеленски благодари на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и другите подразделения, участвали в по думите му "образцовата украинска операция в отговор на руската война".

Зеленски каза, че вчера и днес е получил подробни доклади и че "поставените цели са изпълнени".

При удара с морски дронове тежко е пострадала корвета от състава на руските ВМС във военноморската база в Бенгази, Източна Либия, съобщиха двама либийски официални представители.

Вчера сутринта жителите на града чули силни взривове и видели в базата да гори пожар. На място са били изпратени сили на Службата за гражданска защита, които са потушили пламъците, заявиха властите в Източна Либия.

Плавателният съд бил акостирал, за да презареди с гориво и да натовари доставки по силата на споразумение между Русия и източнолибийското правителство, се казва в съобщението им, без да бъдат дадени повече подробности за кораба или товара му.

Източници: bta.bg, apnews.com