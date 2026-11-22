Ливърпул победи Манчестър Юнайтед с 4:0 на „Анфийлд“ в мач от 11-ия кръг на английската Висша лига и превърна официалния дебют на Маурисио Почетино начело на гостите в тежко поражение. Манчестър Юнайтед игра с човек по-малко почти през целия двубой, след като Лени Йоро получи директен червен картон още в осмата минута.

Само две минути след изгонването Доминик Собослай откри резултата. Унгарският полузащитник изпълни пряк свободен удар по земя и изпрати топката в левия ъгъл на вратата.

Ливърпул удвои преднината си в 13-ата минута. Рио Нгумоа подаде към Флориан Вирц, който стреля от въздуха и не остави възможност на вратаря на Манчестър Юнайтед да реагира.

Още два гола след почивката

Домакините продължиха да контролират мача и през второто полувреме. Брадли Баркола асистира на Рио Нгумоа, който отблизо направи резултата 3:0 в 66-ата минута. Осем минути преди края Флориан Вирц върна жеста с асистенция към Виктор Муньос, а испанецът оформи крайното 4:0 с удар от въздуха в наказателното поле.

Победата изкачи Ливърпул на четвърто място с 21 точки, само на една зад третия Манчестър Сити. Манчестър Юнайтед остана на 19-а позиция с 8 точки.

Арсенал запази лидерската позиция

Арсенал продължава да води в класирането с 28 точки. Брайтън и Манчестър Сити имат по 22, следвани от Ливърпул с 21 и Борнемут с 18. Лийдс е със 17 точки, а Евертън и Челси имат по 16.

В останалите срещи от кръга Хъл Сити победи Брайтън с 2:0, Астън Вила и Съндърланд завършиха 0:0, Борнемут спечели срещу Нотингам с 2:0, Ковънтри надви Кристъл Палас с 3:2, Тотнъм победи Ипсуич с 2:0, а Нюкасъл и Арсенал завършиха 2:2. В понеделник предстои мачът между Брентфорд и Евертън.

Източници: bta.bg, theguardian.com