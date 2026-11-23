Топло, но не горещо — това е най-подходящото състояние на двигателя при смяна на моторното масло. Причината е, че затопленото масло се оттича по-бързо, а част от замърсяванията и утайките остават суспендирани в него и могат да бъдат изведени заедно със старата течност. Когато автомобилът е престоял дълго време, маслото се охлажда и става по-гъсто. При това положение част от утайките може да остане по дъното на картера или в различни участъци на двигателя, вместо да излязат при източването. След добавянето на новото масло тези остатъци могат да го замърсят.

Топло не означава вряло. Горещото масло може да причини сериозни изгаряния, затова е необходимо двигателят да бъде изключен и да се изчака достатъчно, преди да започне обслужването.

В указанията на Mopar се препоръчва двигателят да работи между 2 и 5 минути преди смяната, ако е напълно студен. Ако вече е достигнал висока температура, препоръката е да се изчака около 20-30 минути, докато маслото се охлади до топло състояние.

Следователно нито напълно студеният, нито непосредствено нагорещеният двигател са идеалният избор. Най-практичният момент е след кратко загряване или след достатъчно охлаждане на вече работил двигател.