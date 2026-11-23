Забравихте ли ковид? Забравихте ли как полицаите арестуваха хора по улиците за това, че не носят маски? Хващаха ги, поваляха ги на земята и ги отвеждаха нанякъде. Забравихте ли безумните глоби от по пет хиляди лева за седене на пейка в парка?
Или това вече е стара новина? Все едно никога не е било?
Аз, като един досаден неврон от дълготрайната памет, ви го напомням. Не за да се шокирате, а да се замислите.
Онези полицаи, ходещи на групички от по няколко на лов за „престъпници“, храбро изпълняващи служебните си задължения, трябваше да арестуват хората без маски. Колко му е?
Едни тиквочи издават заповед и всичко вече е законно. Всичко е скрито зад някакви медицински препоръки, които днес звучат тъпо. Боже, те и тогава звучаха тъпо. Някои хора се възпротивяваха и получаваха глоби и белезници. Беше ежедневие. Слава Богу, че не го добутахме до задължителна ваксинация с препаратите, които днес са вече в сферата на медицинското престъпление.
Но направете един друг паралел. Днес в клета Украйна едни момчета, пък и дядовци, ги тъпчат в камионетки и ги пращат на фронта. Против волята им, против убежденията им. Изглежда като отвратително насилие, защото е отвратително насилие. Но, повярвайте, и там всичко е законно. Просто тамошните подставени тиквочи са издали заповеди и те се следват от тамошните полицайчета. Съмнението в правотата на тези деяния вече е отвъд съмненията, но там са се докарали до положението, който държи пистолета да е прав. А и щом се следват заповеди, значи всичко е законно.
А сега си представете, че нашите партньори и евроатлантически ястреби най-накрая успеят да ни вкарат във войната в Украйна. Нали не се съмнявате в намеренията им? И ако решат хич няма да е трудно. Не се ли притеснявате, че улиците на вашите градове пък и села ще се напълнят с камионетки, които законно ще ловят хора за фронта? Защото желаещи няма да има. Това ви го гарантирам.
Само трябва правилният човек на правилната позиция да издаде правилната заповед – събирайте месо. Достатъчно ще бъде да се кокори често по телевизора, да дрънка глупости и да бъде недосегаем.
Помнете! Защото само преди пет години обществото ни беше изнасилено.
Помнете не с помощта на телевизора, а със собствени средства. Защото паметта е имунната система на едно общество. И от паметта зависи физическото ви оцеляване.
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