Владимир Путин е изразил в частни разговори съгласие Украйна да получи гаранции за сигурност след края на войната, сходни с механизма на член 5 от Северноатлантическия договор. Условието на руския президент обаче е на украинска територия да не бъдат разполагани войски или бази на НАТО.

Това съобщава коментаторът на The Washington Post Дейвид Игнатиус, който се позовава на източник, близък до преговорите. По данни на източника санкциите срещу Русия ще бъдат отменени, но ще бъдат наложени отново, ако Москва започне да концентрира войски за ново нахлуване.

Какво е предложила американската страна

В отговор на отказа за присъствие на НАТО в Украйна САЩ са предложили Русия да изтегли войските си от границата веднага след подписването на споразумение за прекратяване на огъня. При ново руско настъпление войски на Алианса ще бъдат прехвърлени в Украйна, твърди източникът, цитиран от Игнатиус.

Американски и европейски представители са обсъждали и механизми за контрол върху спазването на договореностите, както и бърз обмен на информация при евентуално нападение. Според същата информация специалният представител на президента на САЩ Джаред Къшнър е отправил към Путин предупреждението:

„Това започна като война с Украйна. Сега това е косвена война с Европа.“

Различията около гаранциите

На 14 и 15 ноември в Берлин се проведоха разговори между Украйна, САЩ и европейски държави за мирен план. Сред най-сложните теми са били териториалните отстъпки и бъдещите гаранции за сигурност на Украйна.

Обсъжданият модел предвижда правно обвързващи ангажименти, подобни на член 5 от договора за НАТО, но без официално членство на Украйна в Алианса. При член 5 въоръжено нападение срещу един съюзник се разглежда като нападение срещу всички членове и задейства задължение за колективен отговор.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му иска и е решена да стане пълноправен член на НАТО. Той е определил гаранциите от типа на член 5 като предложение, което поражда много въпроси. В Русия по-рано идеята за подобни гаранции беше определена като неприемлива.

Публикуваната информация не представлява обявено мирно споразумение. Съобщените условия са част от обсъжданията между САЩ, Европа, Украйна и Русия, а ключовите въпроси за формата на гаранциите, присъствието на чужди войски и териториалното устройство остават предмет на преговори.

Източници: focus-news.net, washingtonpost.com